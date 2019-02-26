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 Политика Украины, Общество
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 Порошенко подписал закон, который запрещает представителям РФ наблюдать за выборами в Украине

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по наблюдению за избирательными процессом в Украине", которым вводится запрет представителям РФ быть наблюдателями на выборах в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Закон вносит изменения в законы "О выборах президента Украины", "О выборах народных депутатов Украины", "О местных выборах", которыми определено, что официальным наблюдателем от иностранных государств, международных организаций не может быть лицо, являющееся гражданином (подданным) государства, признанным Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом.

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Этот запрет касается также лиц, предложения по которым инициированы или внесены государством, признанным Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Соответствующий документ парламент принял 7 февраля. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал его 8 февраля.

Источник: https://censor.net.ua/n3113743
 
   
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не отмыться уже...
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Руки когда себе рубать будет?
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ты снова про себя кацап - иди спи тут водки нет Порошенко підписав закон, який забороняє представникам РФ спостерігати за виборами в Україні - Цензор.НЕТ 9831
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долго думал - как бы торговые партнеры не обиделися
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а кто будет подглядывать, в глаз вилкой! Порошенко подписал закон, который запрещает представителям РФ наблюдать за выборами в Украине - Цензор.НЕТ 6803
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А ще дав завдання пілоту власного літака заправити баки "до повного" і провірити двигуни і авіоніку! Порошенко подписал закон, который запрещает представителям РФ наблюдать за выборами в Украине - Цензор.НЕТ 887
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gavifyns1 - будет смешно если Дурчинов снова станет ИО Презика, когда Барыга свалит в какой нибудь Ростов....

И Юля снова с ним рядом.... Порошенко підписав закон, який забороняє представникам РФ спостерігати за виборами в Україні - Цензор.НЕТ 8797
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Из мальдивского главнокомандующего такой защитник, как и балерина!
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Дай вгадаю, пишеш з окопу під Лондоном?
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Потому что на коленях хорошо стоять умеет, вот в него и вкладывают
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Вот это, понимаю, настоящий мужик, сказал - сделал, осталось тока успеть добежать до канацкой границы
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Порошенко подписал закон, который запрещает представителям РФ наблюдать за выборами в Украине.

Так всі "спостерігачі" з московії вже давно тут і кілька тижнів тому брали участь у шабаші рабіновича-медведчука "Антинародна платформа - за жиддя".
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Это радует. Агрессор должен оставаться за его поребриком.
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