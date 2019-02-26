 Община Успенского мужского монастыря на Волыни, где служил нынешний наместник Лавры Павел, поддержала переход в ПЦУ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Иванического района Волынской области, собрание прошло в помещении местной школы.

Вместе с тем, часть священников монастыря собрала сторонников Московского патриархата, которые провели альтернативное собрание и проголосовали за недопущение перехода монастыря в ПЦУ.

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Успенский монастырь в селе Низкиничи построен в 1643 году украинским магнатом Адамом Киселем, который похоронен в его соборном храме. С 26 марта 2000 года наместником монастыря является архимандрит Викентий (Мазур) - родственник покойного патриаршего архидиакона РПЦ МП.

Одним из его предшественников на этой должности, по информации издания, был нынешний наместник Киево-Печерской лавры УПЦ МП митрополит Павел (Лебедь), "отличившийся тем, что разрушил уникальный барочный иконостас XVIII века, который находился в храме, а также фамильные гербы рода Киселей.