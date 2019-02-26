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 Происшествия, Общество
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Все про:Волынь (597) Лавра (225) УПЦ МП (964) ПЦУ (250)

 Община Успенского мужского монастыря на Волыни, где служил нынешний наместник Лавры Павел, поддержала переход в ПЦУ

На собрании религиозной общины Низкиничевского Успенского мужского монастыря в Волынской области было принято решение о переходе этой обители из УПЦ МП в ПЦУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Иванического района Волынской области, собрание прошло в помещении местной школы.

Вместе с тем, часть священников монастыря собрала сторонников Московского патриархата, которые провели альтернативное собрание и проголосовали за недопущение перехода монастыря в ПЦУ.

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Успенский монастырь в селе Низкиничи построен в 1643 году украинским магнатом Адамом Киселем, который похоронен в его соборном храме. С 26 марта 2000 года наместником монастыря является архимандрит Викентий (Мазур) - родственник покойного патриаршего архидиакона РПЦ МП.

Одним из его предшественников на этой должности, по информации издания, был нынешний наместник Киево-Печерской лавры УПЦ МП митрополит Павел (Лебедь), "отличившийся тем, что разрушил уникальный барочный иконостас XVIII века, который находился в храме, а также фамильные гербы рода Киселей.

Источник: https://censor.net.ua/n3113740
 
   
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Московских попов вообще нахрен надо выгнать с Украины!
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... спочатку з баранячих хохляцьких голів.
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Слава Тобі, Господи! Оце вже справді серйозно. Це перший монастир, якщо я не помиляюсь. Саме монастирі і Лаври зокрема (великі чоловічі монастирі) є тим самим стрижнем, який цементує так зване мацковське православіє. Тому показником руйнування його в Україні і є перехід саме монастирів, тобто духовенства до лона ПЦУ. Ну і Павєл (поціновувач Павлика Морозова, чи що?) отримав дуде дошкульну фіґу. Община Успенского мужского монастыря на Волыни, где служил нынешний наместник Лавры Павел, поддержала переход в ПЦУ - Цензор.НЕТ 7943
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По 20-30 в день - это мало? В бан троляку
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Декабрь: 50 переходов
Январь: 150 переходов
Февраль: 200+ переходов

Еще есть вопросы, мудозвон?
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Оце так удар в рило рпц і особисто уроду-павлу!!! Молодці!!!
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Пора вже громаді м. Киева перейти Лаврою в в ПЦУ! Гундяєва так би мовити "порадувати"...
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Ще би Мілецький монастир перейшов у ПЦУ.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОбщина Успенского мужского монастыря на Волыни, где служил нынешний наместник Лавры Павел, поддержала переход в ПЦУ
 
 
 
 
 
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