 Группу жителей Хмельнитчины подозревают в производстве и продаже ядовитого алкоголя, - ГФС. ФОТО

Об этом сообщает ГФС, передает Цензор.НЕТ.

"Была установлена группа местных жителей, которые организовали и обеспечивали функционирование в гаражном помещении региона незаконного производства фальсифицированного алкоголя, вредного для жизни и здоровья людей, который в дальнейшем реализовывали конечным потребителям в пэт-бутылках под видом водки и коньяка, в т.ч. через объявления в мессенджерах", - отмечают в ГФС.

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По данным ГФС, для производства фальсификата использовали спирт, который смешивали с водой и ароматизаторами.

Указанная схема работала с 2017 года до настоящего времени.

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"По результатам санкционированных обысков, проведенных совместно с Нацполицией в гаражных помещениях, транспортных средствах, киосках и по месту жительства фигурантов, из незаконного оборота изъято 530 литров спирта, 800 литров фальсификата, разлитого в пластиковые бутылки, ароматизаторы, наличные и оборудование для массового производства, а также телефоны и черновые записи", - отмечают в ГФС.

Всего из незаконного оборота изъято товаров на сумму 659 тыс. грн.

Фигурантам объявлено подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.28, ч.1-3 ст.204 УК Украины.