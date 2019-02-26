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 Происшествия, Общество
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Все про:алкоголь (1434) ГФС (3125)

 Группу жителей Хмельнитчины подозревают в производстве и продаже ядовитого алкоголя, - ГФС. ФОТО

В Хмельницкой области объявлено подозрение организаторам схемы незаконного производства и продажи ядовитого алкоголя.

Об этом сообщает ГФС, передает Цензор.НЕТ.

"Была установлена группа местных жителей, которые организовали и обеспечивали функционирование в гаражном помещении региона незаконного производства фальсифицированного алкоголя, вредного для жизни и здоровья людей, который в дальнейшем реализовывали конечным потребителям в пэт-бутылках под видом водки и коньяка, в т.ч. через объявления в мессенджерах", - отмечают в ГФС.

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Группу жителей Хмельнитчины подозревают в производстве и продаже ядовитого алкоголя, - ГФС 01

По данным ГФС, для производства фальсификата использовали спирт, который смешивали с водой и ароматизаторами.

Указанная схема работала с 2017 года до настоящего времени.

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"По результатам санкционированных обысков, проведенных совместно с Нацполицией в гаражных помещениях, транспортных средствах, киосках и по месту жительства фигурантов, из незаконного оборота изъято 530 литров спирта, 800 литров фальсификата, разлитого в пластиковые бутылки, ароматизаторы, наличные и оборудование для массового производства, а также телефоны и черновые записи", - отмечают в ГФС.

Группу жителей Хмельнитчины подозревают в производстве и продаже ядовитого алкоголя, - ГФС 02

Всего из незаконного оборота изъято товаров на сумму 659 тыс. грн.

Фигурантам объявлено подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.28, ч.1-3 ст.204 УК Украины.

Группу жителей Хмельнитчины подозревают в производстве и продаже ядовитого алкоголя, - ГФС 03

Источник: https://censor.net.ua/n3113739
 
 
 Топ комментарии
 
а у нас скоро без заводов будет аокоголь - на заводе дорого и невыгодно Группу жителей с Хмельниччины подозревают в производстве и продажи ядовитого алкоголя, - ГФС - Цензор.НЕТ 5675
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Заявление о некачественном спирте, это информационный трёп. Спирт то "вытекал" с легальных заводов! А то что бодяжили, это уже из другой оперы...
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С таким подходом и поваренная соль, тоже яд.
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А не смущает тот факт, что во многих продуктах питания есть спирт?
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Не надо! Правоохранители отметили высокое качество "продукта", лично его апробировав... Групу жителів із Хмельниччини підозрюють у виробництві і продажу отруйного алкоголю, - ДФС - Цензор.НЕТ 602
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а у нас скоро без заводов будет аокоголь - на заводе дорого и невыгодно Группу жителей с Хмельниччины подозревают в производстве и продажи ядовитого алкоголя, - ГФС - Цензор.НЕТ 5675
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надо его испытать на петиной печени, по результатам тестов 100% уверен, что это не яд
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Напоить изготовителей их же товаром и будет всем счастье.
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Заявление о некачественном спирте, это информационный трёп. Спирт то "вытекал" с легальных заводов! А то что бодяжили, это уже из другой оперы...
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Есть технический спирт и пищевой... Так вот, технический - дешевле.
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Кім нуНо бути шоб "коньяк в пєт-бутилі" купувати..? Та мабуть продАкт на налівайки посталявся.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГруппу жителей Хмельнитчины подозревают в производстве и продаже ядовитого алкоголя, - ГФС. ФОТО
 
 
 
 
 
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