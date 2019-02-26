 Обвинения безосновательны, а "переписка" - фейковая, - сын Гладковского потребует опровержения причастности к коррупции

"Обвинения безосновательны, а так называемая "переписка" - фейковая", - заявил он в ответ на письменный запрос "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По словам И.Гладковского, в иске не будет материальных претензий. Он будет требовать только опровержения недостоверной информации и готов предоставить правоохранительным органам объяснения по всем вопросам, затронутым журналистами.

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"Насколько мне известно, "Укроборонпром" и Олег Гладковский будут судиться против журналистов. Чтобы они или извинились, или привели неопровержимые доказательства", - сказала в Раде Ирина Луценко (БПП), пишет "Слово и дело".

"А то складывается странная ситуация. Как только мы начали говорить о хищениях в армии предыдущих лет, сразу появляется какая-то история с 2015 года и сбрасывается перед выборами", - добавила представительница Порошенко.

По ее словам, факты по расследованию "Наших грошей" были основой для уголовного дела, которое расследовали НАБУ и САП еще в 2015 году. Но результатов или подозреваемых названо не было.

Ранее команда журналистских расследований Bihus.Info (программа "Наши гроши") обнародовала фильм, в котором утверждается, что И.Гладковский, сын первого замсекретаря СНБО О.Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-четыре раза ценам.