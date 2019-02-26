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 Политика Украины
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Все про:коррупция (7329) Укроборонпром (544) Луценко Ирина (382) Гладковский (16)

 Обвинения безосновательны, а "переписка" - фейковая, - сын Гладковского потребует опровержения причастности к коррупции

Сын первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского Игорь Гладковский подаст в суд на авторов фильма, которые обвиняют его в причастности к коррупции в оборонном секторе.

"Обвинения безосновательны, а так называемая "переписка" - фейковая", - заявил он в ответ на письменный запрос "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По словам И.Гладковского, в иске не будет материальных претензий. Он будет требовать только опровержения недостоверной информации и готов предоставить правоохранительным органам объяснения по всем вопросам, затронутым журналистами.

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"Насколько мне известно, "Укроборонпром" и Олег Гладковский будут судиться против журналистов. Чтобы они или извинились, или привели неопровержимые доказательства", - сказала в Раде Ирина Луценко (БПП), пишет "Слово и дело".

"А то складывается странная ситуация. Как только мы начали говорить о хищениях в армии предыдущих лет, сразу появляется какая-то история с 2015 года и сбрасывается перед выборами", - добавила представительница Порошенко.

По ее словам, факты по расследованию "Наших грошей" были основой для уголовного дела, которое расследовали НАБУ и САП еще в 2015 году. Но результатов или подозреваемых названо не было.

Ранее команда журналистских расследований Bihus.Info (программа "Наши гроши") обнародовала фильм, в котором утверждается, что И.Гладковский, сын первого замсекретаря СНБО О.Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-четыре раза ценам

Источник: https://censor.net.ua/n3113735
 
 
 Топ комментарии
 
Не успело расследование выйти, как в Панамской будке уже заерзали будто в задницу ужаленные. А шапка то горит... Обвинения безосновательны, а "переписка" - фейковая, - сын Гладковского через суд потребует от журналистов опровержения информации о якобы его причастности к коррупции в оборонном секторе - Цензор.НЕТ 1472
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Його потрібно судити і дати розстріл.
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Вот если бы это был кто-то из оппозиции . баба яга шипром бы ссала, что все факты подлинны.А так конечно .обидели самых святых людей.
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В Турции раньше таких сажали в бочку с дерьмом, а над ним стоял янычар и каждые 5 минут вжик надо бочкой. Так он целый день в дерьмо и нырял.
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А ви вкурсі шо Гладковський змінив фамілію зі Свинарчук ?
Бо Свинарчук якось палєвно
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Поросєнко + Свинарчук = дует патріотів-альтруїстів.
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Нічого собі, як в офшорній будці запалало. Ще і доби не пройшло після розслідування, а вже події розгортаться зі швидкістю снігової лавини. А що буде після 2-ої частини??? Гадаю, що декільком "хлопчикам" з цього розслідування треба дуже занепокоїтись за своє життя, щоб випадково не випасти з вікон своїх розкішних квартир.
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А от цікаво- чому представник Порошенко рве дупу за якогось підприємця?
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"Люди, які прийшли до влади на крові- заробляють на крові. Тобто, контробанда з росією- можна,беушні запчастини в обмін на життя наших солдатів- можна, конфети- можна, Маруф- не можна.Вибачте мене, але це кабздець. І зараз я зрозумів, що таке "Армія , мова, віра "-розікрасти армію, ШТУЧНО розділити людей мовою,тому і віри вам- немає.Так шо, кандитатів багато, когось, крім вас - оберемо" В Зеленський.
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Крошка сын к отцу пришел и спросил он ПАПу,
Как министр может жить на одну зарплату?

Сядь удобнее малыш и послушай, крошка,
Как из нашего бюджета своровать немножко!

Драгоценности, счета, огромные хоромы,
Всё доступно для тебя с нашей обороной.

Но делиться не забудь - это очень просто,
А иначе прокурор, тебя накажет злостно!

Мальчик радостный пошел и решила кроха,
Ведь в бюджете столько дыр, воровать неплохо!
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Угу. "Всьо-ви-врьоті". Добре вас, соєвих гнид, хйуло навчило!
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Щас Гладковский пойдет и в отреформированном петином суде закроет нафиг программу "Наші Гроші"
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а мы ждали что он с папой во всем признается)
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Адвокатское бюро Луценко-Холодницкий уже взялись за защиту клиента.
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та понятное дело, кто бы мог поверить что ети святые люди воруют. ето ж не 2012 год
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https://www.youtube.com/watch?v=YY7Wruj7Vrk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0DiX1XvNbIltPN1uNTbBNxQ2CQgR94jxOa_2fIcPeUNbVKtU4Dz6mLkOk Семенченко со скандалом покинул заседание комитета
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Так весь гвалт изо переписки аутентичность которой ещё нужно установить? ясно-понятно.

Теперь хоть понятно почему "наші гроші" не передают свои материалы правоохранителям..
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Когда выплыла правда их реакция в одной картинкеЗвинувачення безпідставні, а "листування" - фейкове, - син Гладковського через суд вимагатиме від журналістів спростування інформації про нібито його причетність до корупції в оборонному секторі - Цензор.НЕТ 3300
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Московські чекісти зробили "прокладку" з продажем контрабандних комплектуючих. Молоді амфетаменові дебіли "прокладку схавали" та почали продавати їх за завищеними цінами, маючи з цього неслабий гешефт. Перед виборами прокладка спрацювала, путінські чекісти інформацію злили журналістам. І тепер вже не відмиєшся.
А основна причина в тому, що у нас політикою займаються "свинарчуки", а не "відфільтровані" люди як на Заході.
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бедолаги. от же ж дебилы - папа гладковский, шаганов и прочие, прочие, прочие
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"нет у вас методов против Кости Соприкина"
да, кстати а списочки оплачиваемих порохоботов есть не только у Минстеця Звинувачення безпідставні, а "листування" - фейкове, - син Гладковського через суд вимагатиме від журналістів спростування інформації про нібито його причетність до корупції в оборонному секторі - Цензор.НЕТ 5945
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все і так зрозуміло: "це політичне замовлення, журналісти - агенти кремля, всі хто причетний до розкриття афери - рукамацкви"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбвинения безосновательны, а "переписка" - фейковая, - сын Гладковского потребует опровержения причастности к коррупции
 
 
 
 
 
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