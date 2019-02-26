 Тимошенко обвинила Порошенко в госизмене: "Мы начинаем процедуру импичмента президента". ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом она сказала с трибуны парламента на пленарном заседании во вторник.

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"Мы объявляем, что вместе с другими фракциями, которые поддержат, мы начинаем процедуру импичмента президента", - сказала Тимошенко

Политик раскритиковала действия чиновников из окружения действующего главы государства, о которых шла речь в журналистском расследовании программы "Bihus.Info".

Как собщает Lb.ua, Тимошенко обратилась ко всем СМИ и международным представительствам, которые работают в Украине, ко всему народу Украины.

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"Вчера произошло экстраординарное событие: журналисты-расследователи два года наблюдали за тем, как президент и его окружение торгуют на крови. Вчера они выпустили обширный и доказательный материал, который показывает как через "Ленинскую кузню", подконтрольную президенту, проводили завоз контрабандой запчастей из РФ - страны-агрессора. С откатами и обвалом денег по ценам в два и четыре раза дороже, чем даже они покупали. И эти поломанные запчасти проставлялись на украинские оборонные заводы, использовались для нашей украинской техники, чем подрывалась обороноспособностью нашей армии и санкции против РФ. Самое главное — во главе этой пирамиды стоял президент Украины. Вместе с ним — господин Гладковский, возглавляющий Укроборонпром и его сын, друзья сына", - напомнила она.

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Глава "Батькивщины" считает, "когда президент говорит о патриотизме, это фейк, он разрушает Украину. Мы считаем, что это подпадает под ст.111 Уголовного кодекса Украины — это "государственная измена", которая умышленно осуществлена гражданином Украины по подрыву суверенитета, территориальной целостности и обороноспособности Украины. По сути, это содействовавшие врагу в процессе уничтожения армии. Это подсудное дело", - отметила она.

Как сообщалось, ранее Тимошенко заявляла о намерениях внести в парламент после выборов проект закона об импичменте президента.

Действующая редакция Конституции предусматривает, что Президент может быть снят с должности в порядке импичмента, то есть норма Конституции о том, что Президента могут снять в порядке импичмента, если будет принят соответствующий закон об импичменте, однако с 1996 года такой закон так и не был принят.