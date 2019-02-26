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 Политика Украины
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Все про:импичмент (305) Тимошенко (24156) Укроборонпром (544)

 Тимошенко обвинила Порошенко в госизмене: "Мы начинаем процедуру импичмента президента". ВИДЕО

Лидер партии "ВО "Батькивщина", кандидат на пост президента Украины Юлия Тимошенко заявила о намерении начать процедуру импичмента президента Украины в связи с обнародованным журналистским расследованием о причастности некоторых должностных лиц страны к незаконным махинациям при проведении закупок для армии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом она сказала с трибуны парламента на пленарном заседании во вторник.

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"Мы объявляем, что вместе с другими фракциями, которые поддержат, мы начинаем процедуру импичмента президента", - сказала Тимошенко 

Политик раскритиковала действия чиновников из окружения действующего главы государства, о которых шла речь в журналистском расследовании программы "Bihus.Info".

Как собщает Lb.ua, Тимошенко обратилась ко всем СМИ и международным представительствам, которые работают в Украине, ко всему народу Украины.

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"Вчера произошло экстраординарное событие: журналисты-расследователи два года наблюдали за тем, как президент и его окружение торгуют на крови. Вчера они выпустили обширный и доказательный материал, который показывает как через "Ленинскую кузню", подконтрольную президенту, проводили завоз контрабандой запчастей из РФ - страны-агрессора. С откатами и обвалом денег по ценам в два и четыре раза дороже, чем даже они покупали. И эти поломанные запчасти проставлялись на украинские оборонные заводы, использовались для нашей украинской техники, чем подрывалась обороноспособностью нашей армии и санкции против РФ. Самое главное — во главе этой пирамиды стоял президент Украины. Вместе с ним — господин Гладковский, возглавляющий Укроборонпром и его сын, друзья сына", - напомнила она.

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Глава "Батькивщины" считает, "когда президент говорит о патриотизме, это фейк, он разрушает Украину. Мы считаем, что это подпадает под ст.111 Уголовного кодекса Украины — это "государственная измена", которая умышленно осуществлена гражданином Украины по подрыву суверенитета, территориальной целостности и обороноспособности Украины. По сути, это содействовавшие врагу в процессе уничтожения армии. Это подсудное дело", - отметила она.

Как сообщалось, ранее Тимошенко заявляла о намерениях внести в парламент после выборов проект закона об импичменте президента.

Действующая редакция Конституции предусматривает, что Президент может быть снят с должности в порядке импичмента, то есть норма Конституции о том, что Президента могут снять в порядке импичмента, если будет принят соответствующий закон об импичменте, однако с 1996 года такой закон так и не был принят.

Источник: https://censor.net.ua/n3113733
 
   
 Топ комментарии
 
перед выборами.?.. как раз...созрела...
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Вот плохо, что нет расследований. Или ты придерживаешься принципа: "Не пойман не вор"? Так обычно говорят те, кто украл, или защищает того, кто украл. Относительно "достатньо доказів проти Пороха" - время покажет.
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Не послушали овоща.Выпустили этого монстра.Теперь локти кусаете
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Не, не кусаем. Нормально живем.В свободной стране. Не как в путинской параше, где против пукина и кашлянуть нельзя.
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А ты в свободной стране на кого сейчас кашляешь?На действующего президента или на Юлю?
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"Вчасно" Бігус вивалив свої "розслідування", які нібито продовжувалися 2 роки. Не думав, що він така журнашлюха. Цікаво скільки це коштувало?
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Даааа, Юлія Володимирівна в другий тур явно не проходить.
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пэцюльки у вас реальное попадалово.
Это НЕ просто ОЧЕРЕДНОЙ скандал....мародерство на крови.. ...это куля в лоб.
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Баба Юля, сядь вместе с Порошенко, БУДЬ МУЖИКОМ.
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куда???...тут выбор не велик....ростов или гаагу??
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Кому кому, а порохоботам праздник, платят по тройному тарифу, но и людям по приколу наблюдать, как порохоботня пытается отмыть жирные попадосы клептоманов у власти, холодной водой без мыла.
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Чую, скоро бабці прийде 3,14здець, а там і зеЛупенський на черзі.
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Ти диви, вже прямо з Луб'янки Галактіонови лижуть дупу ****** потроху....
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Она больная или как?Месяц подождать до выборов не может?
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Всьо шо ви тут накарябали, фігня. Президента обиратимуть пенси, а їхні настрої я знаю.
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Думаю, пора этой строй шмаре вернуться в качановку, раз она подняла вопрос о госизмене Тимошенко звинуватила Порошенка в держзраді: "Ми починаємо процедуру імпічменту президента" - Цензор.НЕТ 7447
Нужно восстановить уголовное производство, по вопросу газового контракта, который привел к многомиллиардным убыткам.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТимошенко обвинила Порошенко в госизмене: "Мы начинаем процедуру импичмента президента". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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