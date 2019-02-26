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 Политика Украины
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Все про:выборы (21176) дезинформация (100) Россия (72128) Евросоюз (12315) Мингарелли (176)

 "Украина - это самая большая мишень кремлевской кампании по дезинформации", - Мингарелли

Украина является мишенью российской дезинформации, эта тенденция усилится в контексте проведения выборов президента.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, так считает глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли.

Во вторник на конференции в Киеве он отметил, что Украина является "полем в информационной войне".

"Украина – это самая большая мишень кремлевской кампании по дезинформации", - сказал он.

По словам дипломата, это формирует искаженное восприятие Украины на Западе.

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"Вы платите очень высокую цену за плохой имидж, который сформирован в Западной Европе", - сказал глава представительства ЕС.

Он подчеркнул: "Скоро состоятся президентские и парламентские выборы в Украине, и эта кампания по дезинформации, информационная война только усилится и на протяжении следующих недель будет много фейковых новостей, которые будут пытаться изменить точку зрения Украины на будущих выборах президента".

Источник: https://censor.net.ua/n3113731
 
   
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да, стоит только сюда зайти и получишь на все вкусы
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Саакашвили поддерживает Департамент США по борьбе с распространением наркотиков.. других желающих поддержать Саакашвили - нет!
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главная проблема Украины это то,что президент пьет чаек с кумом путина,а Саакашвили,которого поддерживают США и ЕС за волосы тягает

"Украина - это самая большая мишень кремлевской кампании по дезинформации", - Мингарелли - Цензор.НЕТ 2822
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да, стоит только сюда зайти и получишь на все вкусы
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срочно !!!
Запорожье на пр. Металлургов 6 собирается компашка
мошенников по выборам !!!
обещают аванс 2000 грн.за паспортные данные !!!
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шо, опять за бабу Йулю?.. Порох ведь только по 1000грн дает, а баба Йуля женщинка богатая.. может и по 2000 отстегнуть..
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главная проблема Украины это то,что президент пьет чаек с кумом путина,а Саакашвили,которого поддерживают США и ЕС за волосы тягает

"Украина - это самая большая мишень кремлевской кампании по дезинформации", - Мингарелли - Цензор.НЕТ 2822
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Саакашвили поддерживает Департамент США по борьбе с распространением наркотиков.. других желающих поддержать Саакашвили - нет!
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фейки про наркотики и Саакашвили распространяют только росСМИ и ты гнида
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Не згідний. Нас вже не обдуриш. Оюдурені не Донбасі і в Криму залишилися і ще деякий відсоток хороводи водить зі скалуками колишньої партії гуронівЮ пробачте, партії регіонів. Мішенню є ситий неповороткий Захід, який від комфортного життя став дуже безпечним і наївним.
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ага ! и грабят украинцев по полной. всё по офшорам !!!
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А у нее что, кресло-каталка на евробляхах была?
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да тут любой беспредел, творимый феодалами, начиная с *********, местного разлива. а когда ловят с поличным - одеваются в вышиванку и с "патриотическим" выражением на харе и воплями "Слава Украине!!!" все списывают на невидимую руку кремлевского *****.
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это не только мишень, но и огромный полигон по применению разного рода оружия, в том числе и бактериологического со стороны не только россии, но и других соседей.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Украина - это самая большая мишень кремлевской кампании по дезинформации", - Мингарелли
 
 
 
 
 
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