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Темы дня: Выборы-2019 Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
 Политика Украины
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 Это развяжет руки правоохранителям в совершении прослушки и слежки, - Ирина Луценко о предлагаемом усилении ответственности за нарушения на выборах

Для текущего избирательного процесса не имеет значения, будет ли принят закон, предлагаемый правительством, об усилении ответственности за нарушение на выборах, поскольку действующий уголовный кодекс уже предусматривает ответственность за это.

Об журналистам сказала представитель Порошенко в ВР Ирина Луценко (БПП), передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Она подчеркнула, что предусматриваемые сегодня наказания за нарушения на выборах соответствуют европейским нормам: до 5-6 лет, тогда, как предлагаемый закон, предлагает квалифицировать данные преступления, как тяжелые или очень тяжелые.

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"Усиление ответственности, которое предлагает правительство, развяжет руки всем правоохранительным органам в совершении прослушки и слежки", - сказала Луценко.

По мнению нардепа, принятие такого закона за месяц до выборов является контраверсионным.

Также она объяснила позицию фракции БПП относительно обвинений со стороны МВД в адрес замглавы фракции Сергея Березенко.

"Фракция БПП просит Авакова дать неопровержимые факты, или опровергнуть обвинения, прозвучавшие в адрес Березенко. … Не голословные обвинения, а факты. Так как это сделала СБУ, проведя 44 обыска и показав все схемы, найдя наличные, обнаружив граждан России. … Мы хотели бы понимать, со стороны МВД это просто заявление или фантазии перед выборами, чтобы перевести стрелки", - отметила Луценко.

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По поводу других обвинений, звучавших в адрес президента Петра Порошенко, о подкупе украинцев путем надбавок и выплат, Луценко сказала: "Начиная с 2018 года закончилось формирование армии, которая была уничтожена предыдущими правительствами, парламентами и президентами. 12 кварталов подряд экономика показывает рост. Это подтверждает Всемирный банк, МВФ и солидные рейтинговые агентства. Это позволило нам в 2019 году, невзирая на то, что мы должны гасить кредиты, взятые Тимошенко в 2008-10 годах, накопить средства, чтобы помочь населению, которое не может заплатить по тарифам, индексировать пенсии и монетизировать субсидии. Это показывает, что Украина вышла из точки падения".

Источник: https://censor.net.ua/n3113730
 
 
 Топ комментарии
 
Уберите фотку с ее рожей. Она у большинства вызывает рвотный рефлекс.
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Мені цікаво, а чого вона так розпереживалася? Это развяжет руки правоохранителям в совершении прослушки и слежки, - Ирина Луценко о предлагаемом усилении ответственности за нарушения на выборах - Цензор.НЕТ 5802 Это развяжет руки правоохранителям в совершении прослушки и слежки, - Ирина Луценко о предлагаемом усилении ответственности за нарушения на выборах - Цензор.НЕТ 5815
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У Иры Луценко хата 859 кв метра,барыга их с кумом генгокугогом не плохо кормит
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Мені цікаво, а чого вона так розпереживалася? Это развяжет руки правоохранителям в совершении прослушки и слежки, - Ирина Луценко о предлагаемом усилении ответственности за нарушения на выборах - Цензор.НЕТ 5802 Это развяжет руки правоохранителям в совершении прослушки и слежки, - Ирина Луценко о предлагаемом усилении ответственности за нарушения на выборах - Цензор.НЕТ 5815
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Ага, как главная щиколадная свинья то по потолку забегала! Любую чушь трындеть начала. Чует Пецекрыса, что хана ей. Нет, щикаладные, мы тебе не верим! И вообще, пить меньше надо и брехать, тогда и обсыраться от каждого чиха не придется!
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Уберите фотку с ее рожей. Она у большинства вызывает рвотный рефлекс.
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И вызывает импотентный синдром. С такими рожами на сепаров в психическую атаку нужно посылать ))
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Так розв'яже руки не лише МВС, але й прокуратурі з СБУ. То в чому проблема? Это развяжет руки правоохранителям в совершении прослушки и слежки, - Ирина Луценко о предлагаемом усилении ответственности за нарушения на выборах - Цензор.НЕТ 2452
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То есть Ира Луценко просто гворит,что она против усиления ответственности за нарушения на выборах,не мешайте Ире Луценко нарушать Это развяжет руки правоохранителям в совершении прослушки и слежки, - Ирина Луценко о предлагаемом усилении ответственности за нарушения на выборах - Цензор.НЕТ 7337
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Сама Іра нічогого порушувати не буде, в неї інші завдання. Та своїх ой як не хочеться підводити під монастир Це розв'яже руки правоохоронцям у здійсненні "прослушки" та стеження, - Ірина Луценко щодо пропонованого посилення відповідальності за порушення на виборах - Цензор.НЕТ 1453
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Можно понять тот страх и ужас, который царит на Банковой от ожидания прихода к власти Тимошенко. Ведь Порошенко и Ко понимают: - сразу придется понести ответственность за все, что они пять лет делали со страной и людьми.
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а если придет шоумен или Юля уже сказала, что ее избрали.Вы по теме писать будете или только фантазировать умеете.
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ты в Германии как оказалась из русских немцев или из удмуртский казаков?Чего тебя так Украина волнует,особенно Зеленский с Юлей?
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Ктобы не пришел Пете капец , и он это понимает...
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Якщо прийде Зе, то у ПО буде невеличкий шанс зберегти себе від карних справ та переслідувань, бо в парламенті достатньо велика фракція, щоб урізати ВО повноваження, підтягнувши опоблок та радикалів.
Якщо виберуть ЮВ, то йому допоможе лише молитва.
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С ручным генплокулолом таких законов адназначна не надо...))
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что ирка луценко пьет? слабительное, снотворное, мельдоний, противозачаточные средства, водку, виски... или все сразу?
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Был бы согласен. Если бы это не изрыгалось из пасти этой курвы.
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Ирина Луценко опять переводит успехи на то, чего нет (рост поступлений в бюджет Пенсионного фонда, который бессчетное количество лет является дотационным). Если придут к власти не люби Порошенко , то тогда семья Луценко выпадет из обоймы. И есть очень большая вероятность того, что Ген. прокурору будет за что отвечать. Вот поэтому и ерзают на стульях власти оба.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭто развяжет руки правоохранителям в совершении прослушки и слежки, - Ирина Луценко о предлагаемом усилении ответственности за нарушения на выборах
 
 
 
 
 
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