 Это развяжет руки правоохранителям в совершении прослушки и слежки, - Ирина Луценко о предлагаемом усилении ответственности за нарушения на выборах

Об журналистам сказала представитель Порошенко в ВР Ирина Луценко (БПП), передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Она подчеркнула, что предусматриваемые сегодня наказания за нарушения на выборах соответствуют европейским нормам: до 5-6 лет, тогда, как предлагаемый закон, предлагает квалифицировать данные преступления, как тяжелые или очень тяжелые.

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"Усиление ответственности, которое предлагает правительство, развяжет руки всем правоохранительным органам в совершении прослушки и слежки", - сказала Луценко.

По мнению нардепа, принятие такого закона за месяц до выборов является контраверсионным.

Также она объяснила позицию фракции БПП относительно обвинений со стороны МВД в адрес замглавы фракции Сергея Березенко.

"Фракция БПП просит Авакова дать неопровержимые факты, или опровергнуть обвинения, прозвучавшие в адрес Березенко. … Не голословные обвинения, а факты. Так как это сделала СБУ, проведя 44 обыска и показав все схемы, найдя наличные, обнаружив граждан России. … Мы хотели бы понимать, со стороны МВД это просто заявление или фантазии перед выборами, чтобы перевести стрелки", - отметила Луценко.

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По поводу других обвинений, звучавших в адрес президента Петра Порошенко, о подкупе украинцев путем надбавок и выплат, Луценко сказала: "Начиная с 2018 года закончилось формирование армии, которая была уничтожена предыдущими правительствами, парламентами и президентами. 12 кварталов подряд экономика показывает рост. Это подтверждает Всемирный банк, МВФ и солидные рейтинговые агентства. Это позволило нам в 2019 году, невзирая на то, что мы должны гасить кредиты, взятые Тимошенко в 2008-10 годах, накопить средства, чтобы помочь населению, которое не может заплатить по тарифам, индексировать пенсии и монетизировать субсидии. Это показывает, что Украина вышла из точки падения".