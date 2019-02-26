 В Днепре проводят реновацию зданий учебных заведений и внедряют программу "Безопасная школа". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сейчас реновация реализована в семи учебных заведениях города, среди которых школы № 73, № 66, № 135, № 140, № 46.

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Проводить обновление учебных заведений в городе удается благодаря политике децентрализации, которая внедряется по инициативе президента Петра Порошенко. В результате реформы в городском бюджете остается больше поступлений.Реновация школы - это, в частности, утепление фасада здания, капитальный ремонт крыши, замена окон на энергосберегающие металлопластиковые. Кроме этого, выполняется благоустройство территории, заменяют ограждение. Сейчас упомянутый проект внедряется в школах и учебно-воспитательных комплексах № 7, № 106, № 148. На эти заведения в городском бюджете предусмотрено 90 млн грн. Еще около 180 млн грн намерены выделить на реновацию в школах № 105, № 123, № 124, №15, детском саду № 200 и учебно-воспитательном комплексе № 33 (в софинансировании с Днепропетровской областной государственной администрацией и Государственным фондом регионального развития). Работы планируют начать в этом году.











Так, в учебно-воспитательном комплексе № 148 реновация стартовала в прошлом году. Сейчас работы выполнены на 60%.



"Заканчивается капитальный ремонт кровли, фасада, сделана система кондиционирования, заменено ограждение, подсветка фасада, частично выполнено благоустройство территории. Еще здесь будут обустроены игровые, детские площадки. Все работы на этом объекте будут завершены в течение года. Общая стоимость проекта - 43 млн грн ", - рассказал начальник управления инфраструктуры департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета Петр Шматченко.



Со своей стороны директор УВК № 148 Наталья Митикова отметила, что после утепления фасада здания в заведении стало намного теплее.





"Это не просто утепление современными материалами, это еще и разноцветное оформление. Как видно, школа с улицы играет различными яркими красками. Кроме того, мы уже почувствовали, что в УПК стало значительно теплее и комфортнее. Например, раньше в спортивном зале было 16 градусов, а сейчас, когда утеплили пока одну стену, температура поднялась на три градуса ", - сообщила директор УВК № 148.





Одиннадцатиклассница Дарья Стовбун радуется, что ее школа попала в городскую программу по реновации учебных заведений.



"В школу хочется возвращаться. Здание с новеньким фасадом, в ярких цветах. Это очень хорошо и стильно ", - поделилась впечатлениями ученица.



Между тем в школе № 73 реновацию завершили в прошлом году. А в начале текущего здесь в рамках городской программы "Безопасная школа" установили камеры видеонаблюдения и турникеты на вход и выход. В целом эта программа охватила уже 14 учебных заведений.





"Ученики школы имеют пластиковые пропускные карточки, с помощью которых они заходят в школу и выходят через турникеты. Работают камеры видеонаблюдения. Сейчас благодаря таким мероприятиям в школе созданы вполне безопасные условия для пребывания и обучения", - сказал директор заведения Сергей Петьков.



В то же время представитель родительского комитета школы Светлана Мураста подчеркнула, что родители учеников спокойны, ведь их дети в школе в безопасности.



"Мой сын учится в 8 классе. Глядя на него, могу сказать, что пропускная система через турникеты дисциплинирует детей. Они спешат на уроки, чтобы не опоздать, поскольку по карте видно, во сколько ребенок заходит или выходит. Мы, родители, очень довольны внедрением таких мер безопасности в нашей школе ", - сказала женщина.



По словам Андрея Калинина, инженера коммунального предприятия "Безопасное и инновационное образование", которое реализует мероприятия программы "Безопасная школа", в этом году программу планируется внедрить еще приблизительно в около 30 школах, а к 2022 году - во всех учебных заведениях Днепра.



"Количество камер видеонаблюдения зависит от размеров школы. Администрация заведения имеет доступ к просмотру видео с камер в школьной серверной. Кроме того, работники нашего предприятия имеют возможность дистанционно просматривать видео с камер во всех 14 школах, где сегодня работает программа. Впоследствии систему видеонаблюдения в школах планируется присоединить к Ситуационному центру при городском совете ", - добавил Андрей Калинин.