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Все про:Днепр_город (2614) школа (1833)

 В Днепре проводят реновацию зданий учебных заведений и внедряют программу "Безопасная школа". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Днепре проводится реновация зданий школ. Работы осуществляются в рамках соответствующей муниципальной программы, утвержденной по инициативе городского головы Бориса Филатова в 2017 году.

 Сейчас реновация реализована в семи учебных заведениях города, среди которых школы № 73, № 66, № 135, № 140, № 46.

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Проводить обновление учебных заведений в городе удается благодаря политике децентрализации, которая внедряется по инициативе президента Петра Порошенко. В результате реформы в городском бюджете остается больше поступлений.

Реновация школы - это, в частности, утепление фасада здания, капитальный ремонт крыши, замена окон на энергосберегающие металлопластиковые. Кроме этого, выполняется благоустройство территории, заменяют ограждение. Сейчас упомянутый проект внедряется в школах и учебно-воспитательных комплексах № 7, № 106, № 148. На эти заведения в городском бюджете предусмотрено 90 млн грн. Еще около 180 млн грн намерены выделить на реновацию в школах № 105, № 123, № 124, №15, детском саду № 200 и учебно-воспитательном комплексе № 33 (в софинансировании с Днепропетровской областной государственной администрацией и Государственным фондом регионального развития). Работы планируют начать в этом году.

В Днепре проводят реновацию зданий учебных заведений и внедряют программу Безопасная школа 01
В Днепре проводят реновацию зданий учебных заведений и внедряют программу Безопасная школа 02
В Днепре проводят реновацию зданий учебных заведений и внедряют программу Безопасная школа 03


Так, в учебно-воспитательном комплексе № 148 реновация стартовала в прошлом году. Сейчас работы выполнены на 60%.

"Заканчивается капитальный ремонт кровли, фасада, сделана система кондиционирования, заменено ограждение, подсветка фасада, частично выполнено благоустройство территории. Еще здесь будут обустроены игровые, детские площадки. Все работы на этом объекте будут завершены в течение года. Общая стоимость проекта - 43 млн грн ", - рассказал начальник управления инфраструктуры департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета Петр Шматченко.

Со своей стороны директор УВК № 148 Наталья Митикова отметила, что после утепления фасада здания в заведении стало намного теплее.

В Днепре проводят реновацию зданий учебных заведений и внедряют программу Безопасная школа 04

"Это не просто утепление современными материалами, это еще и разноцветное оформление. Как видно, школа с улицы играет различными яркими красками. Кроме того, мы уже почувствовали, что в УПК стало значительно теплее и комфортнее. Например, раньше в спортивном зале было 16 градусов, а сейчас, когда утеплили пока одну стену, температура поднялась на три градуса ", - сообщила директор УВК № 148.

В Днепре проводят реновацию зданий учебных заведений и внедряют программу Безопасная школа 05

Одиннадцатиклассница Дарья Стовбун радуется, что ее школа попала в городскую программу по реновации учебных заведений.

"В школу хочется возвращаться. Здание с новеньким фасадом, в ярких цветах. Это очень хорошо и стильно ", - поделилась впечатлениями ученица.

Между тем в школе № 73 реновацию завершили в прошлом году. А в начале текущего здесь в рамках городской программы "Безопасная школа" установили камеры видеонаблюдения и турникеты на вход и выход. В целом эта программа охватила уже 14 учебных заведений.

В Днепре проводят реновацию зданий учебных заведений и внедряют программу Безопасная школа 06

В Днепре проводят реновацию зданий учебных заведений и внедряют программу Безопасная школа 07

"Ученики школы имеют пластиковые пропускные карточки, с помощью которых они заходят в школу и выходят через турникеты. Работают камеры видеонаблюдения. Сейчас благодаря таким мероприятиям в школе созданы вполне безопасные условия для пребывания и обучения", - сказал директор заведения Сергей Петьков.

В то же время представитель родительского комитета школы Светлана Мураста подчеркнула, что родители учеников спокойны, ведь их дети в школе в безопасности.

"Мой сын учится в 8 классе. Глядя на него, могу сказать, что пропускная система через турникеты дисциплинирует детей. Они спешат на уроки, чтобы не опоздать, поскольку по карте видно, во сколько ребенок заходит или выходит. Мы, родители, очень довольны внедрением таких мер безопасности в нашей школе ", - сказала женщина.

По словам Андрея Калинина, инженера коммунального предприятия "Безопасное и инновационное образование", которое реализует мероприятия программы "Безопасная школа", в этом году программу планируется внедрить еще приблизительно в около 30 школах, а к 2022 году - во всех учебных заведениях Днепра.

"Количество камер видеонаблюдения зависит от размеров школы. Администрация заведения имеет доступ к просмотру видео с камер в школьной серверной. Кроме того, работники нашего предприятия имеют возможность дистанционно просматривать видео с камер во всех 14 школах, где сегодня работает программа. Впоследствии систему видеонаблюдения в школах планируется присоединить к Ситуационному центру при городском совете ", - добавил Андрей Калинин.

Источник: https://censor.net.ua/n3113728
 
   
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"Учити детей в Англии" П.А. Порошенко
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Це все повне лайно та грабунок державних грошей на цих ідіотських проектах! Школа гарна не там де викинули купу грошей в дешеві ремонти та дешеві комп'ютери! Школа гарна там де гарні вчителі та гарна система навчання! Цими дешевими понтами дніпровських бандюків з 90-х навчання не покращиться! Ці комп'ютери не для школи, а для офісу, діти можуть отримати удар електричним струмом і загинути, це все зроблено з порушенням санітарних норм та правил електробезпеки! Але бандюкам з 90-х байдуже, їм потрібна красива картинка, а те що від цих офісних компів дитина може постраждати - по**й. Люди у владі Дніпра та області чому Ви такі дебільні? Навіщо витрачати шалені кошти на дорогі системи контролю доступу для бізнес-центрів, які встановлюють в школах? Вам мало грошей, Ви хочете нові відкати? Школа це громадське місце і обмежувати вхід до школи влада не має право, це порушення Конституції України! Будь яка людина має право заходити до школи де навчаються її діти і взагалі будь яка людина має право заходити до школи і обмежувати це право не може ніхто! Це не військовий об'єкт і не приватна власність! Замість того щоб вкладати гроші в розвиток освіти, місцеві бандюки роблять бидло-ремонти і виставляють свою дурь на загальний огляд!
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Іван Примаченко
Сьогодні в Стенфорді обговорювали, як створити хороші школи і чим вони відрізняються від поганих.
Автори дослідження ретельно вивчили досвід 250 шкіл і дійшли до висновку, що хорошими стають школи, які в своїй роботі дотримуються п'яти ключових правил, що дозволяють вчителям та учням розкрити свій максимальний потенціал. Навчальні заклади, які створюють сприятливі умови для освітнього процесу, вони назвали школами-теплицями. А ось засади, на яких вони функціонують:
1. При прийомі вчителя на роботу школи-теплиці задають високу планку. Інтерв'ю з кандидатами проводяться детально, а наймають на роботу далеко не кожного охочого. Втім, самим вчителям такий ретельний процес подобається - високі стандарти дають їм привід для професійної гордості і гарантують, що працювати вони будуть в команді з іншими висококласними вчителями.
2. Одночасно, школи-теплиці задають високі очікування для учнів. Ці високі стандарти описуються цілком конкретними навчальними цілями, на досягненні яких учнями концентрується весь навчальний процес. Самі ж навчальні цілі для учнів визначаються вчителем спільно з керівництвом школи на початку кожного навчального року.
3. Всупереч популярній в Україні ідеї «директора-менеджера», директори шкіл-теплиць, в першу чергу, є досвідченими викладачами, що допомагають своїм колегам покращити педагогічне мистецтво. Одним з головних своїх завдань такі директори вважають не контроль вчителя, а надання їй чи йому детального зворотного зв'язку, що ґрунтується на регулярних спостереженнях роботи педагога в класі.
4. Школи-теплиці надають своїм вчителям більше свободи і можливостей для професійного розвитку. В таких школах у викладачів більше часу і можливостей для співпраці один з одним, планування спільних проектів та обміну досвідом викладання.
5. Нарешті, школи-теплиці дають справедливу оцінку роботі вчителя. Вони швидко відзначають і надають можливості для просування успішним вчителям і звільняють викладачів, що систематично погано справляються зі своїми обов'язками. І, що критично важливо, в таких школах самі вчителі підтримують ці рішення керівництва як цілком справедливі.
Як бачимо, нічого фантастичного та недосяжного для українських шкіл в цьому переліку немає. Інша справа, що для успішного втілення цих принципів зміни мають відбутися не тільки на місцях, але й на національному рівні - підготовка та перепідготовка директорів шкіл має бути кардинально оновлена, а вчителі мають отримати максимальну свободу від нікому не потрібних бюрократичних процедур. Щоб в Україні з'явилося більше шкіл-теплиць, маємо паралельно перетворити на теплицю всю освітню систему.
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Трава зеленеет, солнце встает, всё благодаря Петру Алексеичу. О скольких ещё за уши притянутых достижениях, при пятилетнем беге на месте, мы узнаем накануне выборов? А то, что от Польши на 50 лет отстаем по словам министра, то такое.
Порошенко должен был попасть под люстрацию ещё 5 лет назад, всё что он реально делает, это трусится за свой бизнес. Ну как "свой", в смысле тот, что наприватизирован за времена злочинної влади, частью которой он и был. Лоббирование бизнес интересов сейчас бьет все рекорды. Вы видели тот завод, что получил госзаказ на постройку двух военных катеров? Там завода то и нет, пустой ржавый ангар. Но уверен, благодаря нашим налогам, там всё заиграет новыми красками. А сколько остальных, менее афишируемых распилов бабла происходит? Достаточно посмотреть на рост Рошена, чтоб понимать, что во всех отраслях империи олигарха, полный порядок, наперстки с автопромом чего только стоят...
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Александр Громов , а хто нам винен, кого обирали,те і маємо. де ми були. коли Кучма дарував нинішнім олігархам Україну?Мовчали, а Польща тим часом будувалася під європецську державу. З 1996 рокураша ввела у нас георгіївські стрічки і всі як мавпи кричали "расія нам паможет". Моій дід , який пройшов 2 світову, ще в 1995 році 9 травня сказав. що ми не того обираємо в президенти та в друзі, що парламент не працює на благо народу, що Кучма роздає Україну росіянам, що з таким успіхом, як у нас знищується армія, то Росія нас ослабить та нападе і почне з криму, продовжить сходом". Тоді у 78 річного діда відібрали мікрофон зі словами"Та ви що, Росія наш друг, вона нам допоможе, це америка ворог" Тепер видно, хто ворог, прозріли? Поки ми просиналися від срср, сиділи і думали, що все само собою вирішиться,Польща гордо йшла вперед і виходили люди. добавалися. Я не буду далеко ходити, моя мама , якій 69 років на питання "яка у вас ціна на воду", відповідає " та 20, хотіли 24, але у нас дибільні люди відстояли, я б ото не пішла", тобто, хай хтось, аби не я..............
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Це саме ті часи, коли Порошенко присосався до корита, коли почав кому треба заносити, щоб щось приватизувати за безцінь. На посту сам-собі-міністра Януковоча, можливостей стало більше, але те, що цей сліпий траст чудить на посту президента, під час війни, просто вражає. Патологічна жадність таки доведе його до люстрації, дуже на це сподіваюсь.
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Цензор.НЕТНовостиФоторепортажВ Днепре проводят реновацию зданий учебных заведений и внедряют программу "Безопасная школа". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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