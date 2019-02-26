 В Днепре проводят реновацию зданий учебных заведений и внедряют программу "Безопасная школа". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сейчас реновация реализована в семи учебных заведениях города, среди которых школы № 73, № 66, № 135, № 140, № 46.
Проводить обновление учебных заведений в городе удается благодаря политике децентрализации, которая внедряется по инициативе президента Петра Порошенко. В результате реформы в городском бюджете остается больше поступлений.
Реновация школы - это, в частности, утепление фасада здания, капитальный ремонт крыши, замена окон на энергосберегающие металлопластиковые. Кроме этого, выполняется благоустройство территории, заменяют ограждение. Сейчас упомянутый проект внедряется в школах и учебно-воспитательных комплексах № 7, № 106, № 148. На эти заведения в городском бюджете предусмотрено 90 млн грн. Еще около 180 млн грн намерены выделить на реновацию в школах № 105, № 123, № 124, №15, детском саду № 200 и учебно-воспитательном комплексе № 33 (в софинансировании с Днепропетровской областной государственной администрацией и Государственным фондом регионального развития). Работы планируют начать в этом году.
Так, в учебно-воспитательном комплексе № 148 реновация стартовала в прошлом году. Сейчас работы выполнены на 60%.
"Заканчивается капитальный ремонт кровли, фасада, сделана система кондиционирования, заменено ограждение, подсветка фасада, частично выполнено благоустройство территории. Еще здесь будут обустроены игровые, детские площадки. Все работы на этом объекте будут завершены в течение года. Общая стоимость проекта - 43 млн грн ", - рассказал начальник управления инфраструктуры департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета Петр Шматченко.
Со своей стороны директор УВК № 148 Наталья Митикова отметила, что после утепления фасада здания в заведении стало намного теплее.
"Это не просто утепление современными материалами, это еще и разноцветное оформление. Как видно, школа с улицы играет различными яркими красками. Кроме того, мы уже почувствовали, что в УПК стало значительно теплее и комфортнее. Например, раньше в спортивном зале было 16 градусов, а сейчас, когда утеплили пока одну стену, температура поднялась на три градуса ", - сообщила директор УВК № 148.
Одиннадцатиклассница Дарья Стовбун радуется, что ее школа попала в городскую программу по реновации учебных заведений.
"В школу хочется возвращаться. Здание с новеньким фасадом, в ярких цветах. Это очень хорошо и стильно ", - поделилась впечатлениями ученица.
Между тем в школе № 73 реновацию завершили в прошлом году. А в начале текущего здесь в рамках городской программы "Безопасная школа" установили камеры видеонаблюдения и турникеты на вход и выход. В целом эта программа охватила уже 14 учебных заведений.
"Ученики школы имеют пластиковые пропускные карточки, с помощью которых они заходят в школу и выходят через турникеты. Работают камеры видеонаблюдения. Сейчас благодаря таким мероприятиям в школе созданы вполне безопасные условия для пребывания и обучения", - сказал директор заведения Сергей Петьков.
В то же время представитель родительского комитета школы Светлана Мураста подчеркнула, что родители учеников спокойны, ведь их дети в школе в безопасности.
"Мой сын учится в 8 классе. Глядя на него, могу сказать, что пропускная система через турникеты дисциплинирует детей. Они спешат на уроки, чтобы не опоздать, поскольку по карте видно, во сколько ребенок заходит или выходит. Мы, родители, очень довольны внедрением таких мер безопасности в нашей школе ", - сказала женщина.
По словам Андрея Калинина, инженера коммунального предприятия "Безопасное и инновационное образование", которое реализует мероприятия программы "Безопасная школа", в этом году программу планируется внедрить еще приблизительно в около 30 школах, а к 2022 году - во всех учебных заведениях Днепра.
"Количество камер видеонаблюдения зависит от размеров школы. Администрация заведения имеет доступ к просмотру видео с камер в школьной серверной. Кроме того, работники нашего предприятия имеют возможность дистанционно просматривать видео с камер во всех 14 школах, где сегодня работает программа. Впоследствии систему видеонаблюдения в школах планируется присоединить к Ситуационному центру при городском совете ", - добавил Андрей Калинин.
Сьогодні в Стенфорді обговорювали, як створити хороші школи і чим вони відрізняються від поганих.
Автори дослідження ретельно вивчили досвід 250 шкіл і дійшли до висновку, що хорошими стають школи, які в своїй роботі дотримуються п'яти ключових правил, що дозволяють вчителям та учням розкрити свій максимальний потенціал. Навчальні заклади, які створюють сприятливі умови для освітнього процесу, вони назвали школами-теплицями. А ось засади, на яких вони функціонують:
1. При прийомі вчителя на роботу школи-теплиці задають високу планку. Інтерв'ю з кандидатами проводяться детально, а наймають на роботу далеко не кожного охочого. Втім, самим вчителям такий ретельний процес подобається - високі стандарти дають їм привід для професійної гордості і гарантують, що працювати вони будуть в команді з іншими висококласними вчителями.
2. Одночасно, школи-теплиці задають високі очікування для учнів. Ці високі стандарти описуються цілком конкретними навчальними цілями, на досягненні яких учнями концентрується весь навчальний процес. Самі ж навчальні цілі для учнів визначаються вчителем спільно з керівництвом школи на початку кожного навчального року.
3. Всупереч популярній в Україні ідеї «директора-менеджера», директори шкіл-теплиць, в першу чергу, є досвідченими викладачами, що допомагають своїм колегам покращити педагогічне мистецтво. Одним з головних своїх завдань такі директори вважають не контроль вчителя, а надання їй чи йому детального зворотного зв'язку, що ґрунтується на регулярних спостереженнях роботи педагога в класі.
4. Школи-теплиці надають своїм вчителям більше свободи і можливостей для професійного розвитку. В таких школах у викладачів більше часу і можливостей для співпраці один з одним, планування спільних проектів та обміну досвідом викладання.
5. Нарешті, школи-теплиці дають справедливу оцінку роботі вчителя. Вони швидко відзначають і надають можливості для просування успішним вчителям і звільняють викладачів, що систематично погано справляються зі своїми обов'язками. І, що критично важливо, в таких школах самі вчителі підтримують ці рішення керівництва як цілком справедливі.
Як бачимо, нічого фантастичного та недосяжного для українських шкіл в цьому переліку немає. Інша справа, що для успішного втілення цих принципів зміни мають відбутися не тільки на місцях, але й на національному рівні - підготовка та перепідготовка директорів шкіл має бути кардинально оновлена, а вчителі мають отримати максимальну свободу від нікому не потрібних бюрократичних процедур. Щоб в Україні з'явилося більше шкіл-теплиць, маємо паралельно перетворити на теплицю всю освітню систему.
Порошенко должен был попасть под люстрацию ещё 5 лет назад, всё что он реально делает, это трусится за свой бизнес. Ну как "свой", в смысле тот, что наприватизирован за времена злочинної влади, частью которой он и был. Лоббирование бизнес интересов сейчас бьет все рекорды. Вы видели тот завод, что получил госзаказ на постройку двух военных катеров? Там завода то и нет, пустой ржавый ангар. Но уверен, благодаря нашим налогам, там всё заиграет новыми красками. А сколько остальных, менее афишируемых распилов бабла происходит? Достаточно посмотреть на рост Рошена, чтоб понимать, что во всех отраслях империи олигарха, полный порядок, наперстки с автопромом чего только стоят...