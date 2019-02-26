 Россия не имеет одностороннего права контролировать Керченский пролив или Азовское море, - Волкер

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, заявляет специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Мы не признаем правомерности нападения России на военные украинские корабли, их задержания. Это незаконный акт и мы призываем Россию немедленно освободить украинских моряков", - сказал К.Волкер во вторник на брифинге по случаю прибытия в Одессу американского ракетного эсминца "Дональд Кук" (USS Donald Cook (DDG 75).

При этом он отметил, что "мы хотим и стремимся, чтобы такие инциденты в будущем не происходили".

"И через определенную коммуникацию следует обеспечить, чтобы мирно корабли могли проходить через Керченский пролив и следовать в порты на Азовском море. И относительно этих вещей – мы постоянно будем вести общение с нашими украинскими партнерами относительно вопросов прохода", - добавил К.Волкер.

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Спецпредставитель США подчеркнул, что Украина "имеет все права перемещать свои корабли из одного украинского порта в другой украинский порт, и с точки зрения международного права Россия не имеет одностороннего права контролировать Керченский пролив или Азовское море".

"И естественно, Соединенные Штаты поддерживают право Украины на проход по этим проливам, как и право любой страны делать это. И очень важно уважать суверенитет Украины, потому что Украина имеет суверенитет над этой территорией", - резюмировал К.Волкер.

На брифинге присутствовали дипломаты США и представители стран ЕС.

Заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних действий Жан-Кристоф Беллярд (Jean-Christophe Belliard) заявил, что ЕС полностью поддерживает высказанную К.Волкером позицию и подчеркнул, что визит в Одессу корабля "Дональд Кук" – свидетельство принципов свободы судоходства.

"Дональд Кук", оснащенный системой противоракетной обороны "Иджис", наряду с эсминцами ВМС США "Карни", "Росс" и "Портер", размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Рота, и зашел в Одессу 25 февраля. Американский эсминец, несущий до 56 крылатых ракет "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тыс. км, пришвартовался у пирса вблизи Одесского морского вокзала. Корабль пробудет в Одессе до 27 февраля.

Эти корабли вместе с наземными базами ПРО "Иджис" в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.