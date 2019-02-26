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 Политика Украины
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Все про:Азовское море (1099) военнопленные (409) Керченский пролив (326) моряки (633) Волкер Курт (376)

 Россия не имеет одностороннего права контролировать Керченский пролив или Азовское море, - Волкер

Украина имеет все права перемещать свои корабли из одного украинского порта в другой украинский порт, и с точки зрения международного права Россия не имеет одностороннего права контролировать Керченский пролив или Азовское море.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, заявляет специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Мы не признаем правомерности нападения России на военные украинские корабли, их задержания. Это незаконный акт и мы призываем Россию немедленно освободить украинских моряков", - сказал К.Волкер во вторник на брифинге по случаю прибытия в Одессу американского ракетного эсминца "Дональд Кук" (USS Donald Cook (DDG 75).

При этом он отметил, что "мы хотим и стремимся, чтобы такие инциденты в будущем не происходили".

"И через определенную коммуникацию следует обеспечить, чтобы мирно корабли могли проходить через Керченский пролив и следовать в порты на Азовском море. И относительно этих вещей – мы постоянно будем вести общение с нашими украинскими партнерами относительно вопросов прохода", - добавил К.Волкер.

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Спецпредставитель США подчеркнул, что Украина "имеет все права перемещать свои корабли из одного украинского порта в другой украинский порт, и с точки зрения международного права Россия не имеет одностороннего права контролировать Керченский пролив или Азовское море".

"И естественно, Соединенные Штаты поддерживают право Украины на проход по этим проливам, как и право любой страны делать это. И очень важно уважать суверенитет Украины, потому что Украина имеет суверенитет над этой территорией", - резюмировал К.Волкер.

На брифинге присутствовали дипломаты США и представители стран ЕС.

Заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних действий Жан-Кристоф Беллярд (Jean-Christophe Belliard) заявил, что ЕС полностью поддерживает высказанную К.Волкером позицию и подчеркнул, что визит в Одессу корабля "Дональд Кук" – свидетельство принципов свободы судоходства.

"Дональд Кук", оснащенный системой противоракетной обороны "Иджис", наряду с эсминцами ВМС США "Карни", "Росс" и "Портер", размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Рота, и зашел в Одессу 25 февраля. Американский эсминец, несущий до 56 крылатых ракет "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тыс. км, пришвартовался у пирса вблизи Одесского морского вокзала. Корабль пробудет в Одессе до 27 февраля.

Эти корабли вместе с наземными базами ПРО "Иджис" в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

Источник: https://censor.net.ua/n3113727
 
   
 Топ комментарии
 
Надо Волкеру показать этот твит, где рашисты в Исакиевском Соборе поют, как они скинут атомные бомбы на Вашингтон. Если кто подписан на Трампа в твиттере- скиньте и ему тоже: https://twitter.com/gmohnenko/status/1100253836458057728
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Скорее даже...Как пресечь даже мысли о подобных действиях ? Чтобы понос с рвотой начинался у них.
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Скорее даже...Как пресечь даже мысли о подобных действиях ? Чтобы понос с рвотой начинался у них.
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Надо Волкеру показать этот твит, где рашисты в Исакиевском Соборе поют, как они скинут атомные бомбы на Вашингтон. Если кто подписан на Трампа в твиттере- скиньте и ему тоже: https://twitter.com/gmohnenko/status/1100253836458057728
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Ви вважаєте, що "творчЄство_душевнобольних" матиме на Волкера инший вплив, окрім як хор божевільні у фраках?
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Только нужно с переводом кидать, чтобы оценили.
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Они ядерные БОМБЫ собрались сбрасывать с ПОДВОДНЫХ ЛОДОК!
Ну не дебилы?
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Каждый россиянец это знает, но признает, только получив кувалдой по лбу.
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и шо с этого заявление изменилось по отношению свободы перемещения судов в азове . абы языком ляпнуть .
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Це навіть кацапи самі знають. Але їм пофіг. Бо Волкер і його країна, та й решту світу нічого не ******** для примусу до виконання самими ж ними написаних правил. Дипломатія не діє там, де дипломатом вважається кейс, а не переговорник.
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никто с ядерной страной воевать не будет, это все только словестный бред,
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З ссср ніхто не воював. Просто Р.Рейґан увів потрібні санкції. Вистачило рівно 10 років до розпаду.
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так дело в том что Рейген ввел санкции , а Трамп не хочет и у Европы короткая память .
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- Робот класса "Буратино" нырять не может...
- Не может, но ныряет... (с)
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не нужно ни каких эмоций, это для агрессора как для мертвого припарка!! есть один выход , это разместить на территории Украины ядерное вооружение США, все иное не имеет смысла.
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НАТО создаёт черноморское командование НАТО. В данную структуру помимо стран членов НАТО имеющих флот на Черном море Вашингтон планирует включить Грузию и Украину.
В США пояснили, что данное решение принято после агрессии московских бандитов в Керченском проливе и Черном море. 💪🏻💪🏻💪🏻

Ну шо рузке дави егоРосія не має одностороннього права контролювати Керченську протоку або Азовське море, - Волкер - Цензор.НЕТ 1641.
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Касапы.... А это правда , что вы себе придумали Этакую сказачку-ОТМАЗАЧКУ. Мол БЬЮТ-значит любят, а ******- значит УВАЖАЮТ ,, , Прикиньте.. .Как вас счасс по всему миру, ВСЕ КОМУ НЕ ЛЕНЬ - ЛЮБЯТ и УВАЖАЮТ !! , https://uploads.disquscdn.com/images/290305121b7721713ef42165839feb1d52ad3e9c050f96cf22369ca64c8bcb36.jpg
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Какая-то беззубая речь о том, что мы и так без него знали. А что-нибудь о том, чего мы не знаем? Например, что могут сделать США, чтобы помочь Украине обеспечить судоходство в проливе или будут ли США помогать ВМФ Украине обеспечивать суверенитет... Пока только разговоры в пользу бедных....
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Да мы знаем, что вы только языками ворочать умеете. Что Трамп ваш, что Обама. Думал от обезьяны избавились, так другая пришла точно такая же только белая. Вы в Мариуполь отправьте боевой корабль, а не в Одессу тогда и поговорим. А сейчас даже нечего рот открывать о какой-то там мифической поддержке.
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Это называется держать на слуху, люди имеют свойство быстро забывать, если хотим все заморозить на года, тогда достаточно просто не вспоминать, но если цель стоит бороться, тогда обо всем постоянно нужно напоминать, это главная задача для МИД. А победа будет только тогда, когда эрэф устанет от всего, это очень долгий процесс.
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ну и...
когда наш караван идущий в наши порты по нашему морю... поддержите? вернее - как?
с воздуха.. с моря... с высокой трибуны...
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сейчас права не работают, рулит голая сила и возможности...поэтому слабым лучше сидеть на попе ровно и дружелюбно улыбаться...ну вот так устроен этот лядский мир... Росія не має одностороннього права контролювати Керченську протоку або Азовське море, - Волкер - Цензор.НЕТ 4298 по-вежливому это называется учиться искать компромиссы, по существу - ты отдаешь мне кошелек и за это я снимаю с тебя куртку и ботинки. Но так как ты не выеживался, ментов не звал, ботинки, пожалуй, тебе оставлю...
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А КТО НАРУШАЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЗАКОНЫ, ТОТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРЕСТУПНИК !)
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