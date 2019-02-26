 Оплата телефонных услуг, питания, проезда и проживания не является подкупом избирателей, - ЦИК

Об этом пишет гражданская платформа "Опора", передает Цензор.НЕТ.
Согласно разъяснению, избиратели могут участвовать в предвыборной агитации, в том числе на основе бесплатных договоров на ее проведение, так как это является гарантированным Конституцией Украины правом и не может быть ограничено.
Привлечение избирателей непосредственно к предвыборной агитации возможно только на безвозмездной основе.
При этом договор может предусматривать возмещение расходов физических лиц на телефонные услуги, проезд (включая перевозку багажа), питание, проживание и другие расходы, в случае осуществления мероприятий предвыборной агитации в другом населенном пункте, и тому подобное.
Средства, уплаченные кандидатом на пост Президента Украины по такому договору должны быть отражены в отчете о поступлении средств на текущий счет избирательного фонда кандидата на пост Президента Украины и их использовании.
ЦИК также приняла решение направить постановление относительно разъяснения Генеральной прокуратуре Украины, Службе безопасности Украины, Государственному бюро расследований, Министерству внутренних дел Украины, Национальной полиции Украины, Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции.
не все меряеться деньгами
но тут власть хочет переплюнуть и обмануть жизнь
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про вибори Президента України
Стаття 41. Виборчий фонд кандидата на пост Президента України
6. Витрачання коштів з поточного рахунку виборчого фонду здійснюється виключно у безготівковій формі.