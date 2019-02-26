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Темы дня: Выборы-2019 Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
 Политика Украины
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 Оплата телефонных услуг, питания, проезда и проживания не является подкупом избирателей, - ЦИК

Центральная избирательная комиссия предоставила разъяснения отдельных положений законодательства о выборах Президента относительно предвыборной агитации, сопровождаемой предоставлением избирателям денег или безвозмездно или на льготных условиях товаров, услуг, работ, ценных бумаг, кредитов, лотерей.

Об этом пишет гражданская платформа "Опора", передает Цензор.НЕТ.

Согласно разъяснению, избиратели могут участвовать в предвыборной агитации, в том числе на основе бесплатных договоров на ее проведение, так как это является гарантированным Конституцией Украины правом и не может быть ограничено.

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Привлечение избирателей непосредственно к предвыборной агитации возможно только на безвозмездной основе.

При этом договор может предусматривать возмещение расходов физических лиц на телефонные услуги, проезд (включая перевозку багажа), питание, проживание и другие расходы, в случае осуществления мероприятий предвыборной агитации в другом населенном пункте, и тому подобное.

Средства, уплаченные кандидатом на пост Президента Украины по такому договору должны быть отражены в отчете о поступлении средств на текущий счет избирательного фонда кандидата на пост Президента Украины и их использовании.

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ЦИК также приняла решение направить постановление относительно разъяснения Генеральной прокуратуре Украины, Службе безопасности Украины, Государственному бюро расследований, Министерству внутренних дел Украины, Национальной полиции Украины, Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции.

Источник: https://censor.net.ua/n3113725
 
 
 Топ комментарии
 
Ага. Как и бабло для депутатов,живущих в Киеве и получающих их на новые квартиры. Которые продают или сдают в аренду. Короче,видели мы вас в гробу с вашим парашенко.
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мда...
не все меряеться деньгами
но тут власть хочет переплюнуть и обмануть жизнь
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На рахунок проживання не згідний. Жити можна у хостелі, а можна у пятизірковому готелі. ЦВК вважає, що жити у розкішних апартаментах з харчуванням - це не підкуп?
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Хм... С другой стороны, логика есть - надо пользоваться, а голосовать за кого хочешь.
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Потрібно починати Майдан під будівлею ЦВК і знімати це відставляти це лайно! Потрібна чесна ЦВК яка не буде допомагати мафії фальсифіковувати вибори і підкуповувати виборіців!
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Имело бы смысл, если бы был хоть один нормальный кандидат, у которого больше 1-2%.
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центральный изидовски комитет сообщает вас тварей повесить надо прямо там на дверях ЦИК как началось с Пи@рокуя так и продолжается сие ....лядство....
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Ага. Как и бабло для депутатов,живущих в Киеве и получающих их на новые квартиры. Которые продают или сдают в аренду. Короче,видели мы вас в гробу с вашим парашенко.
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На рахунок проживання не згідний. Жити можна у хостелі, а можна у пятизірковому готелі. ЦВК вважає, що жити у розкішних апартаментах з харчуванням - це не підкуп?
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А ви думаєте чого так довго не міняли ЦВК і чого Петро так сильно хотів мати там більшість. І це тільки перше дебільне рішення. Далі буде тільки гірше...
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мда...
не все меряеться деньгами
но тут власть хочет переплюнуть и обмануть жизнь
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Приму на добровольных началах оплату моего проживания на следующие 5 лет потужних реформ.
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чем дальше в лес, тем толще партизаны ...
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Чеки, билеты и т.д. каждого агитатора - с полным отчётом. Списки агитаторов - в студию!
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Да вот только по этой схеме можно вполне легально оплачивать услуги агитаторов, а уж завысить их расходы или вообще придумать их не проблема.
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"избиратели могут участвовать в предвыборной агитации... на основе бесплатных договоров на ее проведение"______________ зачем же "договор", если участвуют "бесплатно"????? КАРМАННЫЙ ЦИК ЛИГАЛИЗИРУЕТ БАНАЛЬНЫЙ ПОДКУП ИЗБИРАТЕЛЕЙ ШТАБОМ ПОРТШЕНКО.
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Оплата питания, не является подкупом избирателей,..можно под это разрешение накормить в столовке своих избирателей - пенсионеров, а потом выщитать с них.
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а можна і в ресторані і навіть чек пред"явити...
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Ну вот и всех кого взяло СБУ на построении схемы подкупа изберателей можно выпускать . Теперь будут ходить в открытую раздавая по штуке гривен , кому на питание , кому на проезд , а остальным на телефон ложить . Красота просто .
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А ели им ещё и больничные оплачивать ,то будет полный полный пипец,ой не так ...будет полный соцпакет Оплата телефонних послуг, харчування, проїзду та проживання не є підкупом виборців, - ЦВК - Цензор.НЕТ 9035
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Ну все понеслось... Тепер БПП може офіційно підкуповувати (оплачувати витрати) виборців...
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Платили, платять і будуть платити учасникам виборчої компанії.. Специфіка найбіднішої держави в Європі.
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До речі послуги масажистки (повії) з чеком про оплату теж вішкодовуватимуться...
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Читаю я комменты и угораю. Эти разъяснения касаются ВСЕХ участников выборов: как провластных, так и оппозиционных. И мне очень прикольно читать, что ""этими правилами воспользуется только Порошенко". Типа, он один среди кандидатов богатенький буратино. А ведь всего лишь стоит обратить внимание на налоговые декларации большинства "нищебродов"...
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А раздаче в момент выборов единоразовых субсидий и пенсий? Что скажет шоколадный ЦИК на это?
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А так можна? То може переписати угоду з працівниками, шо це не заробітна плата, а просто компенсація за проживання, харчування, лікування і т.д.?
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... і до речі:

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про вибори Президента України
Стаття 41. Виборчий фонд кандидата на пост Президента України

6. Витрачання коштів з поточного рахунку виборчого фонду здійснюється виключно у безготівковій формі.
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я сразу подумал о том что и вы, есть факт - ходит ко мне сотрудник на работу, составляем такой договор и я ему компенсирую тоже самое, еду, проезд, жилье и все, пошли все нах... со своими налогами.
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Хочу агитировать за пэпу среди жителей Мальдивских островов! Оплатите мне проезд, проживание и трёхразовое питание!
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Когда люди нормально зарабатывают и получают хорошую пенсию, они в подачках не нуждаться. Бедность=зависимость. Вот этим и казнокрады и пользуются.
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Странные у нас какие-то агитаторы пошли, за жилье и еду готовы агитировать. Денег им выходит - не надо, семей у них нет, беработные все, волонтёры, добровольцы, молодые к тому же. Прям альтруисты какие-то безвозмездные. 🤔
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Розясненням законів займається Конституційний суд а не орган який має їх виконувати. На мою думку ЦВК порушило закон , так як мало звернутись до суду.
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Что то я не ощущаю набора этих услуг, воруют б-ди.
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Лицемірству і цинізму холуїв Вальцманату немає меж. Це вже нова влада має брати за матню все це нелякане корупоаане кодло
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І тепер зрозуміло, який буде результат на виборах, можливо навіть в 1 тур.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОплата телефонных услуг, питания, проезда и проживания не является подкупом избирателей, - ЦИК
 
 
 
 
 
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