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Все про:ДТП (5474) Зайцева (81) приговор (728) Харьков (4176) Дронов (34)

 В Харькове сегодня объявят приговор Зайцевой и Дронову

Обвиняемым в смертельном ДТП в центре Харькова Елене Зайцевой и Геннадию Дронову сегодня, 26 февраля, суд огласит приговор.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание MediaPort.

Как отмечается, провозглашение приговора назначено на 14:00. Судебное разбирательство длилось более года и завершилось 19 февраля. За это время состоялось около 60 заседаний.

Отметим, прокурор просит суд лишить свободы обвиняемых в совершении смертельного ДТП в Харькове Елену Зайцеву и Геннадия Дронова сроком на 10 лет, а также лишить водительских прав на 3 года.

Адвокаты Дронова настаивают на том, что их подзащитный не виновен в совершении ДТП. Адвокаты Зайцевой просят суд учесть смягчающие обстоятельства.

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Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находился на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Источник: https://censor.net.ua/n3113722
 
 
 Топ комментарии
 
Один проезжал перекрёсток на "зелёный",, трезвый, с разрешённой скоростью и документами в кармане.
Другая влетела на "красный" со скоростью больше ста, обдолбанная, без документов и убила шестерых.
Похоже наше кривосудие посадит первого и отпустит на поруки вторую...!!!
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сто разів вже обговорили, що він поїхав на жовтий, в порушення правил. так що в цьому випадку теж має бути наука всім нетерплячим стартувальникам на жовтий. Тому Зайцева має отримати по повній, а Дронов - те, що заслужив
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Ничего нового. Суд олигархичной системы .
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Один проезжал перекрёсток на "зелёный",, трезвый, с разрешённой скоростью и документами в кармане.
Другая влетела на "красный" со скоростью больше ста, обдолбанная, без документов и убила шестерых.
Похоже наше кривосудие посадит первого и отпустит на поруки вторую...!!!
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сто разів вже обговорили, що він поїхав на жовтий, в порушення правил. так що в цьому випадку теж має бути наука всім нетерплячим стартувальникам на жовтий. Тому Зайцева має отримати по повній, а Дронов - те, що заслужив
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И потому ему вменяют выезд на жёлтый и ПРОЕЗД НА КРАСНЫЙ???

Журналистка указала на скандальный нюанс в деле Зайцевой-Дронова :

В экспертизах и обвинительном акте говорится, что Дронов стартовал на желтый, а когда выехал на перекресток, ему загорелся... Красный!!!!!!!!!

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/society/10452780-zhurnalistka-ukazala-na-skandalnyy-nyuans-v-dele-zaycevoy-dronova.html
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ой братик, а я тебя вспомнил, ты появляешсо в каждой теме про дрончика и пишешь какой он няшка, хороший, честный, правильный, и вообще живет по новому, в церковь ходит, бабушек уважает и т.д., а по факту он такое-же говно как и зайчиха, просто ее корыто срезало толпу, а не его, и сидеть он должен не намного меньше ее, мир братик !
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я появляюсь в любых интересных для меня темах, и мне насрать и на дрончика и на зайчину, было бы вообще лучше для всех чтобы они скопытились в том дтп, так что мимо, извини xD
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те, що написала якась там журналістка жодним чином не відміняє факту, який бачили всі на власні очі - Дронов стартував на забороняючий жовтий сигнал світлофора, внаслідок чого є таким самим порушником і співучасником ДТП, як і Зайцева. А ступінь їх вини, пом'якшуючі чи обтяжуючі обставини врахує суд і винесе відповідний вирок.
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Барани досі не знають що жовтий колір означає не заборону,а увагу?)))
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дебіл, хоча б відкрий ПДД і не ганьбися перед людьми
8.7.3. Сигнали світлофора мають такі значення:

ґ) жовтий забороняє рух і попереджає про наступну зміну сигналів;
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согласно ПДД на желтый сигнал можно ехать только когда заканчиваешь маневр
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рух дозволяє лише миготливий жовтий.
д) жовтий миготливий сигнал або два жовтих миготливих сигнали дозволяють рух і інформують про наявність небезпечного нерегульованого перехрестя або пішохідного переходу;

а такого пункта, як ви говорите - в ПДР НЕМАЄ. ознайомтесь самі
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Забороняє рух де?До перехрестя,чи на самому перехресті?Бо Дронов був на перехресті вже на зелений.
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Есть ньюанс,что желтый свет загорается только тогда,когда другим загорается красный,если дронов поехал на желтый,то Зайцевой горел красный
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саме так, і всі це бачили. тому порушили обоє.
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Що б там не горіло для Зайцевої, але він рушив на світло, що забороняє рух. За це й сидітиме, бо він також є одним з тих, ді кого спричинили загибель людей.
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Не раз замечал: стою на перекрестке, загорается желтый -- стою, но сзади уже сигналят... Вот так и езжу, как лох...
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то что в Украине нет законов и суда сами люди и виноваты,терпели проходимцев у власти
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братик дронова, а кто его вообще просил лезть на дорогу, когда по ней ехала пани зайцева ? просто челик оказалсо не в том месте и не в то время, за что, "справедиво по-украински" и будет посажен
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Праально! Нех лохАм вооще на дороги выезжать и выходить!!!
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Этот приговор будет приговором всей судебной системе Украины, ПОЗОР какой.
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тобто ви ще до оголошення вироку вже зробили висновок? який же вирок ви вважаєте справедливим і чому?
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конечно так и будет ибо у одних поддержка баблом и полстраны обманщиков а у других возмущенная другая половина обманутых
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Дроновой сделают козлом отпущения. Вину Зайцевой разделят на двоих
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Ничего нового. Суд олигархичной системы .
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Попкорн в киосках резко подорожал ...
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Это было бы смешно, если б небыло так грустно.
Дронову вменяют ПРОЕЗД перекрёстка на Желтый и КРАСНЫЙ сигнал светофора!!!

Журналистка указала на скандальный нюанс в деле Зайцевой-Дронова :

В экспертизах и обвинительном акте говорится, что Дронов стартовал на желтый, а когда выехал на перекресток, ему загорелся... Красный!!!!!!!!!

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/society/10452780-zhurnalistka-ukazala-na-skandalnyy-nyuans-v-dele-zaycevoy-dronova.html
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Перехрестя мабуть дуже далеко було?А всі люди сліпі,вірять тільки єкспєрдам))
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Да так..по мелочи...нарушение ПДД...повлекшее за собой гибель людей...а в остальном вроде бы и не причем..
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ГИБЕЛЬ людей повлек ПОЛЁТ Зайчихи!!!
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Гибель людей произошла по двум причинам...первая полет зайчихи...вторая начало движения дронова на запрещающий сигнал светофора...
Без одной из этих причин гибели людей не было бы...
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Нет! Зайчиха, если б не Дронов, убила бы людей на следующем перекрёстке.
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Это всего лишь предположение....а не факт...
А факт состоит в том...что на этом конкретном пререкрестке ДВА водителя нарушили ПДД....
И имеено это повлекло за собой смерть людей...
Без нарушения ПДД...хотя бы одним из них...ничего бы не произошло...
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Да, на этом перекрестке гибели людей не было бы. Но чему быть, тому не миновать. Впереди у Зайцевой было еще много перекрестков.
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Все может быть...но случилось на этом перекрестке...и одна из причин нарушение дроновым ПДД....вторая нарушение ПДД зайцевой...
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ну значит Зайцева сидела бы в любом случае, а на месте Дронова был бы кто-то другой, кто стартовал на желтый на следующем перекрестке...
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Зайцеву бы при совке просто расстреляли бы и не морочили голову бы
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Обдолбаных водил все таки иногда ловят, А вот обдолбаных суддей - никогда.
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По десяточке каждому...и это будет справедливо...хотя шесть жизней это к сожалению не вернет...
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Почуємо сьогодні чергову перемогу реформ від Петруся))
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не будет удивительно, если в связи с беременностью - зайку просто отпустят.
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Вот как соевые умеют перевернуть всё с ног на голову.
По их логике именно вероятное выдвижение Дронова на жёлтый повлекло смерть пешеходов, а не ПРОЛЁТ Зайчихи на Красный!!!
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Это ваши домыслы...и ничего более..
Гибель людей произошла и из за того что ПДД нарушили они ОБА....
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При нормальных скоростях такое нарушение закончилось бы слехка погнутой дверцей, а к убийсву людей привела скорость 140 км/ч
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И скорость...и начало движения на желтый сигнал светофора...
Не погли бы люди...дронову грозил бы только админ штраф...
А так увы и ах...придется отвечать...и поделом...
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Цікаво, що цей "фрукт" зумів і сюди "соєвих" приплести. Не людина, а купа лайна цей "дрон".
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братик, Валерка вообще считает что этот Дрон, это или сам дронов, или его любовник, что настолько самоотверженно бьетсо за или себя любимого или за свою вторую половинку в каждой теме про дтп в Харькове xD
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У шакаладних на світлофорі горіло красне світло у обидва боки))Барани,бо тільки барани їдять рошенівське гівно,думаючи що це шакалад))
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хто тобі таке сказав, довбню? всі чудово бачили, що Зайцева їхала на забороняючий червоний, а Дронов стартував на забороняючий жовтий. Два ідіота порушили ПДР, два ідіота вбили людей, два ідіота заслужено сядуть, Зайцева на довше, Дронов на менше.
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Стартував,але на перехресті був на зелене.Сигнал світлофора дїє за самим світлофором,або за лінією Стоп дорожної розмітки.
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Це ж діти. І у судді є діти. Все для дітей, ми їх любимо.
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вина Дронова там фактично міцнімальна, але вона є...
імхо ТП має отримати 10 (шкода що не можна ПЖ)
а Дронов мав би відбутись "умовним"
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Чистую Административку Дронова пытаются дотянуть до Убойной статьи Зайчихи.
И таки дотянут. (((
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Чистая административка дронова закончилась вместе с появление первого трупа....и насткпила уголовная ответственность...
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И скажу тебе по секрету...без трупов и у зайчихи была бы административка...
Но трупы есть...и много...потому и зайчихе...и дронову поидется отвечать по уголрвной статье...
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я повністюю розділяю позицію форумчанина Привет'а
ле винна там явно неспівставна...імхо буде несправедливо якщо дронов отримає реальний термін...
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ні, він має отримати реальний строк, але менший ніж Зайцева. це має бути уроком всім стартувальникам на жовтий
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не все так сумно )) наприклад це стало уроком для мене. можливо і для Вас, і для інших адекватних людей. тепер я точно ніколи не стартуватиму на жовтий!
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є логіка у Ваших словах)насправді я почав "уважніше" придивлятись до коліру світлофора ...не скажу що стартував регулярно на жовте, але були випадки коли "сигнальщики підганяли"...тепер хоч з барабанами хай танцюють навколо машини - поки чітко зелене не загориться - не стартану навіть повільно (відпустивши просто педаль тормоза)
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Наверное каждый кто за рулем хоть раз попадал в ситуацию...когда он стоит на светофоре на красный сигнал...и загорается желтый...сзади какой нить урод начинает сигналить и моргать фарами....так вот дронов это из серии этих уродов....
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Угу. А мимо урода Дронова пролетал ангелочек Зайчиха...
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зайцева точно такой же урод...дронов и зайцева два сапога пара...
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Дронов виновен в этом ДТП больше, чем Зайцева.
Нефиг было болтать ему по телефону на перекрёстке за рулём, закрыв себе обзор справа. Не вынимая телефона из уха он и газанул когда ему захотелось.
А столько тролячей вонив сети потому что он из службовных, которые каждый, каждый день делают то же самое - болтают по телефону за рулём без гарнитуры, порёшывая свои шкурные службовные дела.
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Дадададада!
А ещё он виноват БОЛЬШЕ, т.к. его скорость была меньше и ему легче было предотвратить столкновение.
А если б он вообще из дома не выехал...
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Как насчёт правды от твоей конторы?
Где распечатка болтовни Дронова в момент ДТП?
Может, он не говорил по телефону тогда?
Проверяли? Не?
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Ну что , делаем ставки - этим решением судебная власть похоронит себя или нет !? У Харкові сьогодні оголосять вирок Зайцевій і Дронову - Цензор.НЕТ 5860
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тут же большой вопрос - а какое именно решение считать таким, что похоронит? для меня, например, таким решением будет оправдание любого из обвиняемых, так как виноваты они оба, и оба должны получить сроки. а для вас?
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Тут вопрос только в том что выйдет зайцева или нет... Бабло победит зло или нет....
А если по сути то сидеть должны обое - Зайцева 15 лет, Дронов 5 лет..
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по Зайцевой санкция статьи не предполагает 15 лет, максимум - 10 лет. так что тут суд выше головы не прыгнет. даст ли максимум? посмотрим.
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Суд в Австралии дал шесть пожизненных сроков водителю, который два года назад умышленно врезался в толпу пешеходов. Тогда погибли шесть человек, еще 27 пострадали.(с)
Вот это и есть справедливость! Хотя я бы расстрелял.
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Помимо того, что в нормальных странах казнь запрещена, так ещё и по факту дешевле такого преступника пожизненно содержать, чем оплачивать весь ворох судебных тяжб до того момента, пока преступника утилизируют.
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Просто берем, делаем запрос в ЕС, в их "гаи". Как трактовать. Как они это бы рассматривали(не приведи Зевс у них таких срачей).... Просто подгоняем ПДД под их стандарты. А Дронов и Зайцева будут.... ну как те, из-за которых где-то запретили возить лосей в самолетах, личных самолетах.
Ну, в общем - нельзя обдабливаться и гонять, как и нельзя ездить как все(см. видео как Дронов стартовал(там все так делали))
А погибшим - вот, у нас есть церковь, надо занести.... и вставить. Но свечи только покупленные естись крест его туда, в храме. Оптовая торговля, звоните отцу Иерохрениму, по номеру как указано на двери храма))
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Интересно, Зайцева в свои 20 лет на Лексус насосала или у нее просто родители при деньгах?
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Насосала. У папика. Она -- приёмная.
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все предприятия Порошенко на територии раши эаписаны на зайцева.
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Вангую, что дадут ***** 5-6 лет. Отсидит 2-3. Туарегу дадут примерно столько же. Отсидит больше.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Харькове сегодня объявят приговор Зайцевой и Дронову
 
 
 
 
 
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