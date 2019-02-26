 В Харькове сегодня объявят приговор Зайцевой и Дронову

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание MediaPort.
Как отмечается, провозглашение приговора назначено на 14:00. Судебное разбирательство длилось более года и завершилось 19 февраля. За это время состоялось около 60 заседаний.
Отметим, прокурор просит суд лишить свободы обвиняемых в совершении смертельного ДТП в Харькове Елену Зайцеву и Геннадия Дронова сроком на 10 лет, а также лишить водительских прав на 3 года.
Адвокаты Дронова настаивают на том, что их подзащитный не виновен в совершении ДТП. Адвокаты Зайцевой просят суд учесть смягчающие обстоятельства.
Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.
Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).
20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.
6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находился на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Другая влетела на "красный" со скоростью больше ста, обдолбанная, без документов и убила шестерых.
Похоже наше кривосудие посадит первого и отпустит на поруки вторую...!!!
Журналистка указала на скандальный нюанс в деле Зайцевой-Дронова :
В экспертизах и обвинительном акте говорится, что Дронов стартовал на желтый, а когда выехал на перекресток, ему загорелся... Красный!!!!!!!!!
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/society/10452780-zhurnalistka-ukazala-na-skandalnyy-nyuans-v-dele-zaycevoy-dronova.html
Папик Зачихи???
8.7.3. Сигнали світлофора мають такі значення:
ґ) жовтий забороняє рух і попереджає про наступну зміну сигналів;
д) жовтий миготливий сигнал або два жовтих миготливих сигнали дозволяють рух і інформують про наявність небезпечного нерегульованого перехрестя або пішохідного переходу;
а такого пункта, як ви говорите - в ПДР НЕМАЄ. ознайомтесь самі
Дронову вменяют ПРОЕЗД перекрёстка на Желтый и КРАСНЫЙ сигнал светофора!!!
Журналистка указала на скандальный нюанс в деле Зайцевой-Дронова :
В экспертизах и обвинительном акте говорится, что Дронов стартовал на желтый, а когда выехал на перекресток, ему загорелся... Красный!!!!!!!!!
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/society/10452780-zhurnalistka-ukazala-na-skandalnyy-nyuans-v-dele-zaycevoy-dronova.html
Без одной из этих причин гибели людей не было бы...
А факт состоит в том...что на этом конкретном пререкрестке ДВА водителя нарушили ПДД....
И имеено это повлекло за собой смерть людей...
Без нарушения ПДД...хотя бы одним из них...ничего бы не произошло...
По их логике именно вероятное выдвижение Дронова на жёлтый повлекло смерть пешеходов, а не ПРОЛЁТ Зайчихи на Красный!!!
Гибель людей произошла и из за того что ПДД нарушили они ОБА....
Не погли бы люди...дронову грозил бы только админ штраф...
А так увы и ах...придется отвечать...и поделом...
імхо ТП має отримати 10 (шкода що не можна ПЖ)
а Дронов мав би відбутись "умовним"
И таки дотянут. (((
Но трупы есть...и много...потому и зайчихе...и дронову поидется отвечать по уголрвной статье...
ле винна там явно неспівставна...імхо буде несправедливо якщо дронов отримає реальний термін...
Нефиг было болтать ему по телефону на перекрёстке за рулём, закрыв себе обзор справа. Не вынимая телефона из уха он и газанул когда ему захотелось.
А столько тролячей вонив сети потому что он из службовных, которые каждый, каждый день делают то же самое - болтают по телефону за рулём без гарнитуры, порёшывая свои шкурные службовные дела.
А ещё он виноват БОЛЬШЕ, т.к. его скорость была меньше и ему легче было предотвратить столкновение.
А если б он вообще из дома не выехал...
Где распечатка болтовни Дронова в момент ДТП?
Может, он не говорил по телефону тогда?
Проверяли? Не?
А если по сути то сидеть должны обое - Зайцева 15 лет, Дронов 5 лет..
Вот это и есть справедливость! Хотя я бы расстрелял.
Ну, в общем - нельзя обдабливаться и гонять, как и нельзя ездить как все(см. видео как Дронов стартовал(там все так делали))
А погибшим - вот, у нас есть церковь, надо занести.... и вставить. Но свечи только покупленные естись крест его туда, в храме. Оптовая торговля, звоните отцу Иерохрениму, по номеру как указано на двери храма))