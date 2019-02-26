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 Экономика
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Все про:тарифы (1573) Укрзализныця (1568)

 Повышать стоимость услуг "Укрзализныци" нужно параллельно с улучшением инфраструктуры, - гендиректор "Украинского клуба аграрного бизнеса"

Бизнес-сообщество подвергает сомнению аргументы "Укрзалізниці", согласно которым тарифы на услуги УЗ должны вырасти на 14,2% уже с апреля.

Об этом говорится в статье издания Uaprom.info, пишет Обозреватель.

Так, по мнению аграриев, повышение стоимости услуг "Укрзалізниці" должно сопровождаться четким планом по улучшению инфраструктуры. Об этом заявил генеральный директор "Украинского клуба аграрного бизнеса" Тарас Высоцкий.

"Если вместе с индексацией будет представлен четкий план по использованию дополнительных поступлений для инвестиций в инфраструктуру, локомотивы, вагоны, ремонт полотна, то есть то, что в перспективе обеспечит уверенность в перевозках, улучшит их качество, то мы можем на это соглашаться. К сожалению, сейчас индексация базируется на инфляционном факторе, но не подтверждается четким финансово-инвестиционным планом, из-за чего она воспринимается враждебно", - отметил Высоцкий.

В то же время, в ассоциации "Укрцемент" заявили, что формирование тарифа должно зависеть от качественных показателей работы "Укрзалізниці".

"На те же показатели рентабельности можно выйти за счет увеличения не стоимости, а количества перевозок по более низкому тарифу", заявил менеджер по экологии и технологиям ассоциации "Укрцемент".

Индексация тарифов, по его мнению, должна быть сбалансированной с показателями качества обслуживания на рынке железнодорожных перевозок.

Источник: https://censor.net.ua/n3113720
 
 
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"Украинского клуба аграрного бизнеса" !!! А раньше все по простому было. Колхоз , председатель, селяне.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаПовышать стоимость услуг "Укрзализныци" нужно параллельно с улучшением инфраструктуры, - гендиректор "Украинского клуба аграрного бизнеса"
 
 
 
 
 
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