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 Нацгвардейцы из состава ОС ликвидировали снайперскую пару врага, - штаб

Военнослужащие батальона тактической группы Национальной гвардии Украины из состава ООС уничтожили снайперскую пару врага.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

На днях военнослужащие батальона тактической группы Национальной гвардии Украины, который выполняет задачи в составе операции Объединенных сил обнаружили и уничтожили снайперскую пару российско-оккупационных войск, находившихся на своей огневой позиции и готовились к ликвидации наших защитников.

"Мы наблюдали за снайпером и его помощником два дня. Подготовили позицию, дистанция была удобная, после этого успешно отработали задачи контрснайперской борьбы", - сказал один из военнослужащих.

Отмечается, что заместитель командующего Объединенными силами по вопросам применения сил и средств НГУ генерал-лейтенант Владимир Пеньков во время встречи с бойцами тактической группы поблагодарил гвардейцам за службу и наградил знаками отличия за высокий профессионализм.

Нацгвардейцы из состава ОС ликвидировали снайперскую пару врага, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3113719
 
   
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мёртвая сепарская пара - всегда красивая пара.
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+ дві локальні п"янки в Мухосранськах на заздрість тим бабам, у яких самці ще живі.
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где то на рассее рвется гармонь - кредит закрыли!!!!!!!!
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Біндерівці знищили молоду пару! Їм би ще жити й жити, діточок народити один від одного... Нінавіжу фошиздів!
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Уничтожить снайпера,это как конфетку скушать.
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пару содомітів ліквідовано одим пострілом!
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- Семеновна, радость то какая! Пляши! Ваньку тваево, тавой, убили.
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может то были не снайперы а так, торговые партньоры пришли любовью , по старой рузькай традиции позаниматься? минус два кормильца всей галактики это хорошо.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНацгвардейцы из состава ОС ликвидировали снайперскую пару врага, - штаб
 
 
 
 
 
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