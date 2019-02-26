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 Политика Украины
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 Угроза полномасштабной войны вполне реальна, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о реальности угрозы полномасштабной агрессии со стороны России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Президента в Twitter, об этом он сообщил в своем выступлении на оперативно-стратегическом собрании с руководящим составом ВСУ.

"Считаю, что угроза полномасштабной войны вполне реальна, особенно в свете нынешних военных приготовлений противника вблизи государственной границы Украины в Смоленской, Воронежской, Белгородской, Ростовской областях и в аннексированом Крыму", - сообщил Порошенко.

Президент подчеркнул, Россия никоим образом не отказалась от возможности достичь своих целей в Украине вооруженным путем: "Агрессор разворачивает новые воинские соединения вблизи наших границ, наращивая потенциал для возможного вторжения".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбассе российские вооруженные формирования имеют 496 танков, - Порошенко

"Продолжается беспрецедентная милитаризация Черноморского региона. В Крыму РФ создала мощное объединение войск, которое включает наземный, воздушный и морской компоненты, общей численностью более 30 000 военных. Формируются и развиваются ракетные части, оснащенные "Искандерами".

На Юго-Западном стратегическом направлении Восьмая общевойсковая армия осуществляет непосредственное управление двумя армейскими корпусами РФ, развернутыми на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

На Западном стратегическом направлении враг продолжает формировать Объединенное стратегическое командование "Запад" в составе двух общевойсковых армий, танковой армии, армейского корпуса, армии ВВС и ПВО", - сообщил Порошенко.

Угроза полномасштабной войны вполне реальна, - Порошенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3113716
 
   
 Топ комментарии
 
Еще до. Поэтому надо успеть украсть все, что еше не украдено раньше врага!

"В принципе, этим аккордом можно подводить черту под итогами правления новой власти за 5 лет: шпана одного из феодалов приближенного к "Первому" тупо пилила оборонный бюджет воюющей страны, умножая на два, на два с половиной и т.д. цену российского металлолома под видом запчастей для бронетехники и обналичивая бабло через конвертационные центры. Завод ПАПы "Лен. кузня" выступал "фирмой-прокладкой".
Таким образом подтверждаются самые пошлые карикатуры самых последних "зрадофилов". Увы, друзья, увы...
Смотрим внимательно: https://youtu.be/lGTf2nUyxfw"

Sergey Naumovich
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Та задовбав ти вже лякати. Нічого нового. Голосуйте за мене, бо хоч я і просрав усе,що міг, але тільки при мені Путін не нападе. Плавалі - знаєм.
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Війна вже йде. І реальна. Рашистські окупанти не шкодують нічого і нікого. І навіть власне, як вони самі кажуть "м'ясо".... Шкода дуже, але і гинуть наші хлопці. І які хлопці..... І якби не те, що в перші наші воїни ціною власного життя і здоров'я зупинили ту дику кацапську орду на Доньасі, то хто його знає де б вона сьогодні була і чи ми могли зараз тут спілкуватися на Форумі взагалі...

Чи буде подальша ескалація тої війни - ніхто не знає.. Ніби і не повинно бути. Але ніколи не потрібно забувати слова вбитого Бориса Нємцова про те кремлівське ***** - " Да он же - й*****..😕😕😕
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Особенно если светит провал на выборах и тюрьма !
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Готовь сухари, я передам если шо. Адресок женки нарисуй только
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Каждый год раха проводит все больше учений, все больше выпускает всякого военного железа, неужели кто то по наивности думает. что этим все и ограничится? Верить в войну не хочется, потому как тогда в пятницу на пиво с друзьями? А придется(((
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Это может произойти в любой точке мира, но наверняка не знает даже Петро Лексеич. так что он предлагает? не совсем понятно - что конкретно надо изменить в своей повседневной жизни обычному гражданину.
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""Президент Украины Петр Порошенко заявляет о реальности угрозы полномасштабной агрессии со стороны России""
....ну началось! Это подготовка почвы для....введения ВП....и выборы отменит. Проведите
соцопрос и нарисуйте ему 99%. Они успокоятся. Выборы состоятся и "фанера над парижем...."
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Объясняю специально для тупых щиколадных идиотов. Благодаря дурной политика вашего щикаладного кодла, в стране остались только самые тупые и безрукие или самые хитрые и изворотливые, потому любые ваши потуги состричь еще бабла провалятся. Ни налогов, ни каких дополнительных и прочих платежей никто не платит и платить по вашим грабительским ставкам не будет, не на тех напали, мы еще и не таких умников нахерувертен, причем наше умение изворачиваться и вставлять любым госучреждениям палки в колеса на ровном месте шлифуется и оттачивается уже 28 лет. Так что не выгорит бабла на этом поднять, поняли щиколадные полудурки? Разведем как крысят, еще и с вас же денег поимеем. Это как с Бенохесом судиться - в результате жидко обосрались и еще оплатили Бенохесу все судебные издержки. Но даже практика щиколадных полудурков - имбецилов ничему не учит.
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Тю, а Климкин сказал, ВСЕ УГРОЗЫ ПО ПРИКОЛУ, кому верить?
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Так у нас есть война с парашей или нет? Местные стецьки обьясняют падение экономики и благосостояние людей пятилетней войной с агрессором, а их хозяин и кормилец говнокомандующий говорит, что никакой агрессии пока нет
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и где, ты альтернативно одаренный, слышал от Петра, что агрессии рахи нет?
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реальна!
с 2014 года...каждый день и каждый час...
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Хлопчик Петрусь дуже часто кричав --ВОЛК))
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Ти вже данбасянін докричався " Путин - введи!" .. І як тобі після того, " жить стало лучше, жить стало веселее?"..😕😕😕
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Если не выберите МЕНЯ то на вас ХУТИН НАПАДЕТ!! Так сказать посыл ПЕТИ народу!!
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По ходу тут вся кремлівська шушара вилізла.
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а ты по ходу чья шушера? мабуть РОШЕНОВСКАЯ! любитель шеколада!!
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кремлевская шушера это те кто лижут сраку мародеру и поддерживают разворовывание армии гнойной поросенковской свиньей? так тут ты один такой.
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После таких заявлений невольно закрадывается мысль, что готовится очередная провокация с целью ввода военного положения, так что надо держать ушки на макушке.
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Как у этого упыря язык поворачивается про войну вякать, после , будем прямо говорить, воровства у собственной армии?! "Угроза полномасштабной войны"? - это шо, отмашка к уже ничем не прикрытому воровству и мародерству? Армия-мова- вира....
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ШО ? ОПЯТЬ ?
Я думал, что после блестящей "перемоги" над МАRUV войне конец ввиду капитуляции кацапов...шо нє ?
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да пеця за разворовывание оборонного бюджета во время военного положения которое ты сам ввел придется отвечать по законам военного времени. падаль обосранная.
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250 тисяч ЗСУ, 200 тис резерву із УБД, 50 тис Нацгвардія озброєна ще краще за ЗСУ. І 80 тисяч рашистських військ роззосередшених по кордоні в 2000 км. Допоки пуйло перекине ще тисяч 300 своїх військ пройдуть місяці.
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