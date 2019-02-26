 Угроза полномасштабной войны вполне реальна, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Президента в Twitter, об этом он сообщил в своем выступлении на оперативно-стратегическом собрании с руководящим составом ВСУ.

"Считаю, что угроза полномасштабной войны вполне реальна, особенно в свете нынешних военных приготовлений противника вблизи государственной границы Украины в Смоленской, Воронежской, Белгородской, Ростовской областях и в аннексированом Крыму", - сообщил Порошенко.

Президент подчеркнул, Россия никоим образом не отказалась от возможности достичь своих целей в Украине вооруженным путем: "Агрессор разворачивает новые воинские соединения вблизи наших границ, наращивая потенциал для возможного вторжения".

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"Продолжается беспрецедентная милитаризация Черноморского региона. В Крыму РФ создала мощное объединение войск, которое включает наземный, воздушный и морской компоненты, общей численностью более 30 000 военных. Формируются и развиваются ракетные части, оснащенные "Искандерами".

На Юго-Западном стратегическом направлении Восьмая общевойсковая армия осуществляет непосредственное управление двумя армейскими корпусами РФ, развернутыми на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

На Западном стратегическом направлении враг продолжает формировать Объединенное стратегическое командование "Запад" в составе двух общевойсковых армий, танковой армии, армейского корпуса, армии ВВС и ПВО", - сообщил Порошенко.





