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 "Мой кандидат на пост министра иностранных дел - Светлана Залищук", - Гриценко

Министром иностранных дел при президентстве Анатолия Гриценко станет народный депутат и член межфракционной парламентской группы "Еврооптимисты" Светлана Залищук.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Анатолия Гриценко в Facebook, об этом он заявил во время программы "Свобода слова".

"Мой кандидат на пост министра иностранных дел - это Светлана Залищук. Во время наших зарубежных поездок я увидел драйв, характер, отстаивание национальных интересов. Я уверен, что она будет достойно отстаивать интересы Украины", - подчеркнул кандидат в президенты.

Мой кандидат на пост министра иностранных дел - Светлана Залищук, - Гриценко 01
Фото: Гриценко/Facebook

Ранее Светлана Залищук была назначена заместителем руководителя Центрального избирательного штаба Анатолия Гриценко по международным вопросам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гриценко представил своего кандидата на пост главы НБУ - Александр Савченко. ФОТО

На этом посту она сопровождала кандидата в президенты на Всемирный экономический форум в Давос и на Мюнхенской конференции по безопасности.

Напомним, Гриценко представил практически всех кандидатов на ключевые должности в пределах конституционных полномочий президента. Среди них председатель СБУ, министр обороны и глава Национального банка. Ранее подобного не делал ни один из кандидатов на предыдущих выборах.

Мой кандидат на пост министра иностранных дел - Светлана Залищук, - Гриценко 02

Источник: https://censor.net.ua/n3113712
 
   
 Топ комментарии
 
Мне нравится,когда кандидат не подсовывает котов в мешке. И информирует зараннее.Это хороший признак. Лицо у женщины приятное и не воровское.
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Бугага насмешил Панталоне! "Мой кандидат на пост министра иностранных дел - это Светлана Залищук", - Гриценко - Цензор.НЕТ 7056. Давайте угадаю кто будет министром обороны? Лысый Пуштун!
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Ты хотел сказать собирает команду отпетых мошейников!
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Мне понравилось что в Молдове всего 101 депутат.Украине бы принять такой Закон..101 олегрх...Сколько бы съекономила украина не имея 450 дармоедов "Мій кандидат на пост міністра закордонних справ - це Світлана Заліщук", - Гриценко - Цензор.НЕТ 5348
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мой кандидат на пост министра иностранных дел - Светлана Залищук", - Гриценко
 
 
 
 
 
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