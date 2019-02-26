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 Коррупционные схемы окружения Порошенко при закупке техники из РФ - журналистское расследование. ВИДЕО

Команда журналистов представила материалы расследования о коррупции и хищении в оборонном комплексе Украины, к которым причастны люди из бизнес окружения президента Петра Порошенко.

Об этом говорится в выпуске программы "Наші гроші" BIHUS.info, передает Цензор.НЕТ.

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Журналисты получили архив с перепиской участников схемы, внутренние документы, материалы о договоренностях о взятках по схеме, которую уже описывали полтора года назад.

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По информации журналистов, сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь, которому на тот момент было 22 года, вместе с партнерами организовал примерно в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом, государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна "Укроборонпром" знало о мошеннических сделках и давало на них согласие.

Коррупционные схемы окружения Порошенко при закупке техники из РФ - журналистское расследование 01

Участники схемы по данным журналистов.

Проверка журналистов показала, что приведенные в переписках факты соответствуют установленным ранее.

По данным расследователей, на начало российской агрессии в 2014 году участники схемы - Гладковский, его сын Игорь, бывший работник концерна Виталий Жуков и руководители оборонных структур разных уровней - вступили в сговор с оборонными чиновниками.

Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Затем они накручивали цены в разы и по сговору с государственным концерном "Укроборонпром" продавали на его же заводы. Эта группа быстро становится привилегированным поставщиком госзаводов и получает контракты на сотни миллионов гривен. 

Коррупционные схемы окружения Порошенко при закупке техники из РФ - журналистское расследование 02

Переписка участников схемы о контрабанде деталей из РФ.

Коррупционные схемы окружения Порошенко при закупке техники из РФ - журналистское расследование 03
Коррупционные схемы окружения Порошенко при закупке техники из РФ - журналистское расследование 04

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Третий организатор схемы – Андрей Рогоза. По данным журналистов, он является "специалистом по контрабанде". По их информации, мужчина "еще до рождения трио с Жуковым и Гладковским, зарабатывал на сомнительных оборонных контрактах". Вместе с тем, журналисты называют участником схемы и агента НАБУ Евгения Шевченко.

Согласно обнародованной переписке, Гладковський-младший занимался решением вопросов высокого уровня, согласовывая договоры, в частности, через своего отца. Гладковський-старший, кроме должности в СНБО, также имеет бизнес-отношения с президентом Петром Порошенко. Жуков и Рогоза занимались так называемой "текущей черной работой" – непосредственной организацией поставок, договоренностей с поставщиками и переводом денег. В общении с руководителями госпредприятий и поставщиками предприниматели прямо говорят о контрабанде из России и обсуждают перечисление денег.

Коррупционные схемы окружения Порошенко при закупке техники из РФ - журналистское расследование 05
Коррупционные схемы окружения Порошенко при закупке техники из РФ - журналистское расследование 06
Коррупционные схемы окружения Порошенко при закупке техники из РФ - журналистское расследование 07

По данным журналистов, центром сделок стала подставная компания "Оптимумспецдеталь", а полученные деньги группа Гладковского переводила в наличность, которая тратилась на откаты заводам, взятки следственным органам и роскошную жизнь. Вместе с тем, согласно обнародованной информации, одной из фирм-прокладок выступила даже "Кузня на Рыбацком", которая тогда принадлежала Порошенко. Более того, по данным журналистов,в 2016 году бизнесмены, вероятно, перепродавали запчасти, которые уже принадлежали украинской армии и должны были быть утилизированы.

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Коррупционные схемы окружения Порошенко при закупке техники из РФ - журналистское расследование 08

Переписка Жукова с Дмитрием Трачуком о перепродаже "Укроборонпрому" деталей, принадлежащих Минобороны.


Коррупционные схемы окружения Порошенко при закупке техники из РФ - журналистское расследование 09

Расследователи установили, что группа Гладковского получила от "Укроборонпрома" не менее 250 миллионов гривен. Однако журналисты не исключают, что данная сумма может быть больше.

Источник: https://censor.net.ua/n3113711
 
   
 Топ комментарии
 
Саакашавили предупреждал что Порошенко ворует на армии,что стало с Саакашвили всем известно

Люди из окружения Порошенко получили 250 млн грн на коррупционных схемах в оборонном комплексе, - BIHUS.info - Цензор.НЕТ 6317
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всё для фронта , всё для ... гешефта
Люди из окружения Порошенко получили 250 млн грн на коррупционных схемах в оборонном комплексе, - BIHUS.info - Цензор.НЕТ 9916
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Нужен комментарий Турчинова по этому расследованию.
Олег Гладковский, которого обвиняют журналисты, заместитель Турчинова в СНБО.
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А что так? Комментариев от него не будет по поводу подчиненного?
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конечно не знал. ему зачем знать, у него очень богатая тёща
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КочєґаR 🇺🇸 🔞‏ @NoFated_

На самом деле, это не первое расследование по разворовыванию порошенком УкрОборонПрома.. Реакция НАБУ, НАЗК, САП, ДБР, СБУ, ГПУ, МВД будет? Думаю, нет, ибо Государство Украина - одна большая преступная группировка. Даже США оказались бессильны тут что-то изменить.
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Что в этой компании делал один из главных борцов с "торговлей на крови" Евгений Шевченко, соратник Семенченко?
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В статье написано, что он тоже участник описанных схем.

"Вместе с тем, журналисты называют участником схемы и агента НАБУ Евгения Шевченко."
Источник: https://censor.net.ua/n3113711
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Выбары, выбары - кандидоты п#дары...
Так или иначе менять на шмулю не стоит, вАна такая же.
Пора "памаранчевых" сменить, но не на кого. Клоун тоже аферист бенин.
Давайте за Кошулинского, а там посмотрим))))
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даже смотреть не хочется,ничего нового..барыга,он во всем барыга...
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Какие вежливые молодые люди, предприимчивые.... Наше светлое будущее...
Элита, ***...
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в Украине 99% Ылиты можно брать за жопу и кидать за решетку, у всех их найдется скелет в шкафу..
вот только задавали ли себе вопрос "бигусы" почему они сейЧас стали обладателями "сенсационной" информации и не появился ли у принципиальных журналистов закономерный интерес копнуть также и в сторону источника инцормации - там наверняка торчат уши тех ещё зайцев с волосатыми руками.. если расследователям это не интересно, то они согласны, чтобы их просто в очередной раз тупо использовали, дав возможность подзаработать, что ставит их в один ряд с "преступниками"
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Кому война, а этим мать родная. Чем БПП лучше Партии Регионов? Те в Украине Януковича, эти в Украине Порошенка считают, что им все позволено с благословения "папы". О не столь уж далекой перспективе думать мозгов не хватает да и жадность не дает.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКоррупционные схемы окружения Порошенко при закупке техники из РФ - журналистское расследование. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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