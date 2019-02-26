 Коррупционные схемы окружения Порошенко при закупке техники из РФ - журналистское расследование. ВИДЕО

Об этом говорится в выпуске программы "Наші гроші" BIHUS.info, передает Цензор.НЕТ.
По информации журналистов, сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь, которому на тот момент было 22 года, вместе с партнерами организовал примерно в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом, государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна "Укроборонпром" знало о мошеннических сделках и давало на них согласие.
Участники схемы по данным журналистов.
Проверка журналистов показала, что приведенные в переписках факты соответствуют установленным ранее.
По данным расследователей, на начало российской агрессии в 2014 году участники схемы - Гладковский, его сын Игорь, бывший работник концерна Виталий Жуков и руководители оборонных структур разных уровней - вступили в сговор с оборонными чиновниками.
Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Затем они накручивали цены в разы и по сговору с государственным концерном "Укроборонпром" продавали на его же заводы. Эта группа быстро становится привилегированным поставщиком госзаводов и получает контракты на сотни миллионов гривен.
Переписка участников схемы о контрабанде деталей из РФ.
Третий организатор схемы – Андрей Рогоза. По данным журналистов, он является "специалистом по контрабанде". По их информации, мужчина "еще до рождения трио с Жуковым и Гладковским, зарабатывал на сомнительных оборонных контрактах". Вместе с тем, журналисты называют участником схемы и агента НАБУ Евгения Шевченко.
Согласно обнародованной переписке, Гладковський-младший занимался решением вопросов высокого уровня, согласовывая договоры, в частности, через своего отца. Гладковський-старший, кроме должности в СНБО, также имеет бизнес-отношения с президентом Петром Порошенко. Жуков и Рогоза занимались так называемой "текущей черной работой" – непосредственной организацией поставок, договоренностей с поставщиками и переводом денег. В общении с руководителями госпредприятий и поставщиками предприниматели прямо говорят о контрабанде из России и обсуждают перечисление денег.
По данным журналистов, центром сделок стала подставная компания "Оптимумспецдеталь", а полученные деньги группа Гладковского переводила в наличность, которая тратилась на откаты заводам, взятки следственным органам и роскошную жизнь. Вместе с тем, согласно обнародованной информации, одной из фирм-прокладок выступила даже "Кузня на Рыбацком", которая тогда принадлежала Порошенко. Более того, по данным журналистов,в 2016 году бизнесмены, вероятно, перепродавали запчасти, которые уже принадлежали украинской армии и должны были быть утилизированы.
Переписка Жукова с Дмитрием Трачуком о перепродаже "Укроборонпрому" деталей, принадлежащих Минобороны.
Расследователи установили, что группа Гладковского получила от "Укроборонпрома" не менее 250 миллионов гривен. Однако журналисты не исключают, что данная сумма может быть больше.
Олег Гладковский, которого обвиняют журналисты, заместитель Турчинова в СНБО.
На самом деле, это не первое расследование по разворовыванию порошенком УкрОборонПрома.. Реакция НАБУ, НАЗК, САП, ДБР, СБУ, ГПУ, МВД будет? Думаю, нет, ибо Государство Украина - одна большая преступная группировка. Даже США оказались бессильны тут что-то изменить.
"Вместе с тем, журналисты называют участником схемы и агента НАБУ Евгения Шевченко."
Источник: https://censor.net.ua/n3113711
Так или иначе менять на шмулю не стоит, вАна такая же.
Пора "памаранчевых" сменить, но не на кого. Клоун тоже аферист бенин.
Давайте за Кошулинского, а там посмотрим))))
Элита, ***...
вот только задавали ли себе вопрос "бигусы" почему они сейЧас стали обладателями "сенсационной" информации и не появился ли у принципиальных журналистов закономерный интерес копнуть также и в сторону источника инцормации - там наверняка торчат уши тех ещё зайцев с волосатыми руками.. если расследователям это не интересно, то они согласны, чтобы их просто в очередной раз тупо использовали, дав возможность подзаработать, что ставит их в один ряд с "преступниками"