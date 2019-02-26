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 Военнослужащий погиб в ночном ДТП в Николаеве, его коллега доставлена в больницу, - полиция. ФОТО

26 февраля примерно в 1:50 на пересечении пр. Центрального и ул. Шоссейная в Заводском районе водитель, управляя автомобилем Peugeot 407, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и столкнулся с деревом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции в Николаевской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия 29-летний водитель и 29-летний пассажир военнослужащий погибли на месте происшествия, еще одна 32-летний пассажирка, также военнослужащая, с телесными повреждениями доставлена ​​в медицинское учреждение.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, назначены соответствующие экспертизы. Продолжаются следственные действия.

Военнослужащий погиб в ночном ДТП в Николаеве, его коллега доставлена в больницу, - полиция 01

Сведения о дорожно-транспортном происшествии внесены в ЕРДР по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", что наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

"Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области обращается к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах данного дорожно-транспортного происшествия, или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали указанное автопроисшествие, просьба обращаться по адресу: г. Николаев , ул. Спасская, 12 или звонить 093-714-45-20 или 102", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3113709
 
 
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Нечисто там.З перепитку.Дороги в это время пустынны..Неадекватная парочка.Хоч и военные
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Ось якраз з дорогою там все гаразд. І знаки є, і освітлення. Полюбляють там перегони влаштовувати уночі. Це вже не перший випадок на тому перехресті.

https://news.pn/ru/incidents/213416
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шо тут коментувати?!
краще закрити коментарі!
співчуття родинам загиблих...
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Херовые дороги. Отсутствие нормальных знаков.Нервирующие менты у обочин ,высматривающие добычу для себя - этого вполне достаточно,чтобы и без того нервный человек начал совершать ошибки.На жаль даже,смертельные...
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Ось якраз з дорогою там все гаразд. І знаки є, і освітлення. ********** там перегони влаштовувати уночі. Це вже не перший випадок на тому перехресті.

https://news.pn/ru/incidents/213416
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Херню показал.Два метра какой-то стоянки.А дорога ,это нечто иное. По ней машина едет. Глянь на польские или немецкие дороги.
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До чого тут польські дороги? Я там їжджу ледь не кожен день, тому знаю що пишу.
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Тогда не подсовывай стремные доказы. А говори ,шо ты типа местный. А я оставлю за собой право доверять тебе или нет.
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Поперше я місцевий. Подруге я не збираюсь тобі нічого доводити. А щодо доказів, просто навів статтю місцевого сайту.
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Гавнюк. Они Родину защищали.Чтобы тебе подонку нервы сберечь.
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игорюня, братик, а с каких пор заслуга перед родиной дает право гасать в 2 ночи ? а судя по остаткам брички, там было далеко за 70
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Нечисто там.З перепитку.Дороги в это время пустынны..Неадекватная парочка.Хоч и военные
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Скорость походу там была хорошая. Наверно и без алкоголя не обошлось.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВоеннослужащий погиб в ночном ДТП в Николаеве, его коллега доставлена в больницу, - полиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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