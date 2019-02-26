 Военнослужащий погиб в ночном ДТП в Николаеве, его коллега доставлена в больницу, - полиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции в Николаевской области.
В результате дорожно-транспортного происшествия 29-летний водитель и 29-летний пассажир военнослужащий погибли на месте происшествия, еще одна 32-летний пассажирка, также военнослужащая, с телесными повреждениями доставлена в медицинское учреждение.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, назначены соответствующие экспертизы. Продолжаются следственные действия.
Сведения о дорожно-транспортном происшествии внесены в ЕРДР по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", что наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
"Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области обращается к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах данного дорожно-транспортного происшествия, или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали указанное автопроисшествие, просьба обращаться по адресу: г. Николаев , ул. Спасская, 12 или звонить 093-714-45-20 или 102", - сказано в сообщении.
краще закрити коментарі!
співчуття родинам загиблих...
https://news.pn/ru/incidents/213416
Пей микстуры и не садись за руль!!!