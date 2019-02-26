 Консолидация позиций стран НАТО сигнализирует россиянам, что не все идет по их плану, - Пристайко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "Обозреватель" рассказал руководитель миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко.

"Несмотря на различные выпады российской стороны, что противоракетную оборону Румынии и Польши можно модифицировать для ракет средней дальности, НАТО не собирается нападать и начинать новую гонку вооружений. Это очень дорого и в большинстве стран есть другие проблемы, кроме выбрасывания денег на разработку нового вооружения", – напомнил Пристайко.

По его словам, сейчас НАТО пытается представить России консолидированную позицию всех своих членов относительно вероятности нового витка "холодной войны".

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"Россия может кому-то пряничек дать, кому-то пригрозить, а у кого-то переворотик в стране устроить. Консолидация позиций стран НАТО сигнализирует россиянам, что не все идет по их плану. И вообще им не нужны ракеты средней и малой дальности. Россия просто хочет заявить, что вот у нас есть такая ракета с ядерным двигателем. А сколько сил на нее потратили, куда она падает и что на том месте потом происходит – не рассказывают", – уточнил дипломат.

Напомним США 2 февраля официально сообщили России о приостановлении участия в ДРСМД. Это означает, что американская сторона имеет право разрабатывать и изготавливать запрещенное соглашением вооружение. Россия заявила, что также приостанавливает участие в "ракетному договоре" и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет.