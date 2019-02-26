EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
 Политика Украины
  1108  17
Все про:договор (252) НАТО (6243) ракеты (747) Россия (72128) Пристайко (95)

 Консолидация позиций стран НАТО сигнализирует россиянам, что не все идет по их плану, - Пристайко

Если Договор о ракетах малой и средней дальности (ДРСМД) распадется, то НАТО может разместить в Европе ракеты соответствующих дальностей. Но Альянс не собирается начинать новую гонку вооружений с РФ, потому что это дорого стоит и никто в Европе не хочет выбрасывать деньги на разработку нового вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "Обозреватель" рассказал руководитель миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко.

"Несмотря на различные выпады российской стороны, что противоракетную оборону Румынии и Польши можно модифицировать для ракет средней дальности, НАТО не собирается нападать и начинать новую гонку вооружений. Это очень дорого и в большинстве стран есть другие проблемы, кроме выбрасывания денег на разработку нового вооружения", – напомнил Пристайко.

По его словам, сейчас НАТО пытается представить России консолидированную позицию всех своих членов относительно вероятности нового витка "холодной войны".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помпео прокомментировал угрозы Путина нацелить ракеты на США: Это громкие слова, нацеленные на прикрытие ключевого вызова

"Россия может кому-то пряничек дать, кому-то пригрозить, а у кого-то переворотик в стране устроить. Консолидация позиций стран НАТО сигнализирует россиянам, что не все идет по их плану. И вообще им не нужны ракеты средней и малой дальности. Россия просто хочет заявить, что вот у нас есть такая ракета с ядерным двигателем. А сколько сил на нее потратили, куда она падает и что на том месте потом происходит – не рассказывают", – уточнил дипломат.

Напомним США 2 февраля официально сообщили России о приостановлении участия в ДРСМД. Это означает, что американская сторона имеет право разрабатывать и изготавливать запрещенное соглашением вооружение. Россия заявила, что также приостанавливает участие в "ракетному договоре" и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет.

Источник: https://censor.net.ua/n3113706
 
   
 Топ комментарии
 
Не знаю, що там країни НАТО сигналізують кацапам. Але для кацапів підходить лише вислів Подерев'янського: "Не вірю я у силу слова, а вірю в силу 3,14*дюлей".
 показать весь комментарий
 
Сигнализировать можно нормальной европейской стране которой подобный сигнал дойдет сразу и с первого раза... озлобленной монголо-улусской помойке с вяликим быдлом такие культурные сигналы в принципе доходить не могут.
 показать весь комментарий
 
Лучший сигнал - это пустой холодильник. И отсутствие какого либа зароботка.Если это войдет в дом каждого кацапа,то и НАТО не понадобится )) Так давайте подумаем как им в этом помочь.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ухаааа,кому-кому,расиянам))),да нету такой национальности!!!,там сплошной улуский гнойник зомбо-педосвиносабак!!!
 показать весь комментарий
 
 
Не знаю, що там країни НАТО сигналізують кацапам. Але для кацапів підходить лише вислів Подерев'янського: "Не вірю я у силу слова, а вірю в силу 3,14*дюлей".
 показать весь комментарий
 
 
Сигнализировать можно нормальной европейской стране которой подобный сигнал дойдет сразу и с первого раза... озлобленной монголо-улусской помойке с вяликим быдлом такие культурные сигналы в принципе доходить не могут.
 показать весь комментарий
 
 
орда понимает только кнут про какие сигналы он лепечет
 показать весь комментарий
 
 
)) а у них не только по плану идёт не так, но и по коксу тоже дорожка косо ложиться.
 показать весь комментарий
 
Пристайко - це він син відомого казкаря Пристайка?
хоча краще слухати першоджерела з того ж НАТО !
 показать весь комментарий
 
Європейцям Пуйло буде пісяти в обличчя,а вони кричатимуть, що це божа роса!!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Лучший сигнал - это пустой холодильник. И отсутствие какого либа зароботка.Если это войдет в дом каждого кацапа,то и НАТО не понадобится )) Так давайте подумаем как им в этом помочь.
 показать весь комментарий
 
 
Цапи цього не баяцца. Перейдуть на шишки та ягель.
 показать весь комментарий
 
Все не перейдут. Найдутся и недовольные.
 показать весь комментарий
 
 
Они будут убивать друг друга за еду и винить во всем американцев. Кацапы, кули.
 показать весь комментарий
 
 
Для консолідації НАТО їм треба надіслати оце: https://informator.news/na-vashynhton-u-rosiys-kykh-khramakh-spivaiut-pro-iadernyy-udar-po-ssha/ Дуже рекомендую всім прочитати, та прослухати.
 показать весь комментарий
 
НАТО сигнализирует россиянам, что не все идет по их плану,...задовбали уже зі своїми сигналами. А васька, тобто рашка , слухає та робить своє.
 показать весь комментарий
 
 
Новейшая российская гиперзвуковая ракета «Циркон» оказалась картинкой ракеты Boeing X-51, опубликованной в 2009 году. Все разворовали - нет даже денег на Союзмультфильм.
Консолідація позицій країн НАТО сигналізує росіянам, що не все йде за їхнім планом, - Пристайко - Цензор.НЕТ 1978
Консолідація позицій країн НАТО сигналізує росіянам, що не все йде за їхнім планом, - Пристайко - Цензор.НЕТ 782
 показать весь комментарий
 
 
Ну не хочуть европейці міняти своє затишне житло на російський засраний сарай чи ярангу!
А це русофобія у чистому вигляді.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКонсолидация позиций стран НАТО сигнализирует россиянам, что не все идет по их плану, - Пристайко
 
 
 
 
 
 вверх