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Все про:коррупция (7329) медицина (1765) СБУ (13261)

 Правоохранительными органами раскрыта коррупционная схема на диализном рынке, - СМИ

Правоохранительными органами раскрыта коррупционная схема на диализном рынке, по которой тысячи украинцев не могли получить вовремя помощь, а цены на лекарства искусственно завышались. Только в Виннице это привело к хищению бюджетных средств на 7 млн ​​грн.

После проведения сотрудниками ГУ КЗЭ СБУ и Киевского Главка СБУ расследования выявлено хищение бюджетных средств в медицинской сфере на сумму около семи миллионов гривен. Две фармкомпании были вынуждены в несколько раз снизить цены на диализные препараты, а количество смертей от болезней почек существенно сократилась - если в 2016 году преждевременно умерло 152 больных, то в 2017 этот показатель снизился до отметки в 128 человек. Коммерческого директора компании-поставщика, главного специалиста Винницкой больницы и директора Института нефрологии Академии наук обвиняют в хищении средств на закупку расходных материалов для перитонеального диализа. Дело направлено в суд.

Об этом говорится в сюжете программы "Надзвичайні новини" на телеканале ICTV, пишут Украинские новости.

Компании, которые "держат" диализный рынок Украины и занимались блокированием - ООО Диавита (представляет американскую компанию Baxter) и Линк-Медитал (реализуют продукцию немецкой Fresenius), создали искусственный дефицит на рынке. Кроме коррупционных действий, в которых их обвиняют правоохранители, фармкомпании блокировали поставки диализных препаратов используя возможности Прозорро. Только в течение 2017-2018 годов одна из фирм подала 32 жалобы и заблокировала торги на 582 дня. Другая ответила 39-ю жалобами. В общем торги и соответственно поставки блокировались в течение 702 дней, что создало проблемы с обеспечением больных необходимыми препаратами и материалами для проведения диализа.

Напомним, что искусственное очищение организма от токсичных веществ и продуктов метаболизма или диализ - жизненно необходимая процедура для пациентов с тяжелым заболеванием почек, которую больные вынуждены проходить несколько раз в неделю. Это делается либо с помощью аппарата искусственной почки или процедура осуществляется самостоятельно дома с применением методов перитонеального диализа. В Украине только по официальным данным более 30 000 граждан, которые без длительных процедур очистки крови трижды в неделю не могут прожить больше, чем полтора-два месяца.

Источник: https://censor.net.ua/n3113704
 
 
 Топ комментарии
 
та ну!, а як же нова команда супруніхи)
чи це все паєрєднікі???
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А от так, дуже просто. Як в анекдоті: "Ми почали боротись з корупцією, тому хабарі з сьогоднішнього дня будуть втричі більшими".
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В институте нефрологии - бесплатный диализ. Как вы думаете он бесплатный ? Это золотое дно. Людям ничего не остается, как распродать все что есть и оплачивать бешенные деньги. Цена жизни.
Медицина - это сплошная коррупция и договорняки.
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та ну!, а як же нова команда супруніхи)
чи це все паєрєднікі???
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А от так, дуже просто. Як в анекдоті: "Ми почали боротись з корупцією, тому хабарі з сьогоднішнього дня будуть втричі більшими".
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гарна фотка - медицина - це 99% лозунги, а 1% лікування)))
людина може бути менеджером, але аж ніяк не ЛІКАРЕМ!
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А эти фирмы - мошенники разве новая команда Супрун Правоохоронні органи розкрили корупційну схему на діалізному ринку, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1795 ..?? И что , она за них уже вступилась .???
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ніхт ферштейн?! - 26.02.2019 08:38 перекладачем))), користуйся чоколятне! Правоохоронні органи розкрили корупційну схему на діалізному ринку, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 271 Правоохоронні органи розкрили корупційну схему на діалізному ринку, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7875 Правоохоронні органи розкрили корупційну схему на діалізному ринку, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7498
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Ну а в принципе , шо б ты щэ мог такого придумать . Дуже вумно як для зрадофилаПравоохоронні органи розкрили корупційну схему на діалізному ринку, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2894 .. Дуже . Правоохоронні органи розкрили корупційну схему на діалізному ринку, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9939 .
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Ну, что - "дождались"? Правоохоронні органи розкрили корупційну схему на діалізному ринку, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3035 ...
А, ведь, я же Вас предупреждала Правоохоронні органи розкрили корупційну схему на діалізному ринку, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5903 ...
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Сломать систему Супрун без поддержки барыги не сможет,таких как Супрун надо хотя бы 60% во власти
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В институте нефрологии - бесплатный диализ. Как вы думаете он бесплатный ? Это золотое дно. Людям ничего не остается, как распродать все что есть и оплачивать бешенные деньги. Цена жизни.
Медицина - это сплошная коррупция и договорняки.
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А ну да кстати боксеришка и там моется скотина.
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і знову вінниця...
це ні про що вам не говорить???
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПравоохранительными органами раскрыта коррупционная схема на диализном рынке, - СМИ
 
 
 
 
 
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