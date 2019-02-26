 Пенсии для 10 миллионов пенсионеров повышаются из-за того, что появились ресурсы, а не из-за выборов, - Розенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом в эфире "Прямого" заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.
"Я удивлен и возмущен цинизмом некоторых оппозиционных лидеров и тех, кто критикует эти инициативы. По их мнению, нужно вообще прекратить увеличивать зарплаты, пенсии и так далее, пока политики не "наиграются" в президентские выборы. Но мы находим возможности, когда они появляются – мы сразу их реализуем. Хочу напомнить пример 2017 года, когда в октябре-месяце, когда мы получили за счет повышения минимальной заработной платы дополнительный ресурс 20 миллиардов гривен, то сразу провели 1 октября 2017 года осовременивание пенсий. Так же и сегодня автоматически производится осовременивание пенсий для 10 миллионов пенсионеров", - заявил чиновник.
По его словам, действительно есть определенная несправедливость в том, что получают самый большой перерасчет пенсий люди с большим стажем работы и если они вышли из высоких заработных плат, но есть целый ряд категорий граждан – это в первую очередь люди, которые работали в сельском хозяйстве, в бюджетной сфере, в медицине, образовании – в которой были маленькие заработные платы еще при СССР.
Розенко также добавил, что ресурсы для повышения пенсий появились от массовой растаможки автомобилей, которые были ввезены в Украину на иностранной регистрации.
а у нас - наоборот, в Украине нет НИ ОДНОГО телеканала который контролируется государством.
потому и зрада процветает.
ссы себе в рот от зависти. работать надо было лучше, а не в интернете сидеть за высеры копейки получать.
Соседке -- медсестре, на 90 гривен...
Не знаешь? Так я подскажу -- 636 евро, или 20 тыс гривен на наши.
А ты и дальше можешь умиляться повышению пенсии Украинцам на 10 евро...
Нет уж. Нахер!!!!
Расскажи нам ещё про "случайное совпадение"!!!
Как же осточертели эти лживые гибриды.
Если проблемы с
мозгами у министроввыбором производства - дайте кредиты среднему и мелкому бизнесу, можно через тендеры, прописать, чтоб продукция была определенных видов - одежда, продукты питания, запчасти, энергосберегающие технологии и тп,
Что, у министров на это мозгов не хватает?
У Оффшоренко на всех потоках свои - У Путина на всех потоках свои.
У Оффшоренко все кто не дает воровать враги народа. У Путина все кто не дает воровать - враги страны.
У Оффшоренко все оппоненты клоуны и воры - У Путина все оопоненты все уроды.
Оффшоренко подиминает СМИ - Путин подмял СМИ
У Оффшоренко куча ботов даже тут на цензоре - у Путина куча ботов.
Найдите отличия между гнойной обосранной свиньей Оффшорешко и ******.
у 2018 році майже у 2 рази підняли налоги на фермерів.
і закупляли у 2018 році як і зараз- у два рази дешевше сільгоспродукти на селі