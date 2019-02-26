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 Политика Украины, Экономика
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 Пенсии для 10 миллионов пенсионеров повышаются из-за того, что появились ресурсы, а не из-за выборов, - Розенко

Повышение пенсий для 10 миллионов пенсионеров Украины происходит независимо от будущих президентских выборов, а только из-за получения соответствующих ресурсов, которые позволяют, в соответствии с действующим законодательством, реализовать это решение.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом в эфире "Прямого" заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"Я удивлен и возмущен цинизмом некоторых оппозиционных лидеров и тех, кто критикует эти инициативы. По их мнению, нужно вообще прекратить увеличивать зарплаты, пенсии и так далее, пока политики не "наиграются" в президентские выборы. Но мы находим возможности, когда они появляются – мы сразу их реализуем. Хочу напомнить пример 2017 года, когда в октябре-месяце, когда мы получили за счет повышения минимальной заработной платы дополнительный ресурс 20 миллиардов гривен, то сразу провели 1 октября 2017 года осовременивание пенсий. Так же и сегодня автоматически производится осовременивание пенсий для 10 миллионов пенсионеров", - заявил чиновник.

По его словам, действительно есть определенная несправедливость в том, что получают самый большой перерасчет пенсий люди с большим стажем работы и если они вышли из высоких заработных плат, но есть целый ряд категорий граждан – это в первую очередь люди, которые работали в сельском хозяйстве, в бюджетной сфере, в медицине, образовании – в которой были маленькие заработные платы еще при СССР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Единовременную выплату 2410 грн получат 1,9 млн пенсионеров, а не 10 млн, - Рева

Розенко также добавил, что ресурсы для повышения пенсий появились от массовой растаможки автомобилей, которые были ввезены в Украину на иностранной регистрации.

Источник: https://censor.net.ua/n3113703
 
 
 Топ комментарии
 
Кредит тогда нахрена у МВФ клянчили, свыни?
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Ага, значит если не подняли бы цену на газ, то был бы дефолт, а тут перед выборами резко ресурсы появились. Совсем не палевно
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Твой толстодупый министр пророхкал, что ресурсы для повышения пенсий появились от евроблях. Расскажи, соя, сколько евроблях расстаможат в июне, августе, октябре? Где деньги брать будут? Или выборы таки причем? Пенсии для 10 миллионов пенсионеров повышаются из-за того, что появились ресурсы, а не из-за выборов, - Розенко возмущен цинизмом оппозиционных политиков - Цензор.НЕТ 6035
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а какие у нас в Украине гос сми - мы же не вы цапы - у нас усе в руках крупных капиталистов - ну или олигархов))
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это вы со своей Рашкой попутали. Это ТАМ все СМИ под контролем государства.

а у нас - наоборот, в Украине нет НИ ОДНОГО телеканала который контролируется государством.

потому и зрада процветает.
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Не волнуйтесь патриот. Я тоже за Порошенко.
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сиди и не вылазь из Польши - еще пять лет при твоем пете Украина точно не выдержит.
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Объясните бабушкам и своим дедушкам, что не в коем случаи не голосовать за петю. Он эти вклады с пенсионеров тарифами в 10х раз сдерет. Барыгы никогда не вкладывают деньги просто так.
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они это лучше нас понимают.. потому свинья гнойная из сраки и выворачивается. вчераз уже танцевал. скоро стриптиз начнет показывать, потому что свинью обосранную все ненавидят.
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Дають - бери, б'ють - тікай... Підняття пенсій людям ,нехай небагато, але підняття. Чого тут вити на Місяць? Для когось з старших людей нехай ті 100 гривень, але гроші. А для когось засмітити довкілля своїми рожами з брехливими обіцянками з тисяч бігбордів на другий після інагурації збудувати світле майбутнє - це просто, як бзднути газом власного виробництва.. Лише ціна кожної тої бігморди - це місячна пенсія пересічної людини, а всі ті обіцянки варті лише дзюрки від бублика...😕😕😕
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коли мені "**********" менше ніж на 100 гривень то, я просто сцяв окропом
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Ти цілими днями і ночами сидиш тут на форумі. Пишеш багато розумних думок, але навряд чи від того маєш хоч одну гривню до пенсії. То спробуй краще знайти собі якийсь приробіток, нехай невеликий, але все таки ти не будеш залежати від чиєїсь ласки.. А скігліти , як Азіров, на життя на владу на погоду ... воно нічого не дасть. Хто би там не був при владі, від скігліти життя легшим не стане..
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у нас в аптеке работает такой же старый пердун охранником. Ничо, к пенсии в 4 тыс - 5 тыс приработка - это нормальные деньги.
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А ви будете стверджувати що, я міг би вижити на пенсію? Тільки якого хріна я маю працювати, аби вижити на цю пенсію?
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что, завидно, старый пердун? а моей матери увеличили вдвое. А есть те кому увеличили с 3 тысяч до 8 тыс.

ссы себе в рот от зависти. работать надо было лучше, а не в интернете сидеть за высеры копейки получать.
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Ну да. Соседу -- судье подняли на 2500.
Соседке -- медсестре, на 90 гривен...
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Тю, здивував. Я знав людей, які і по 18-20 тисяч пенсії отримали ще й допомогу в десятки тисяч при виході на пенсію.
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Продажний троль! Ти прикривсь словами "Бог" і "Україна", але вчиш людей продавати свою душу Чорту(Порошенко мав це призвисько під час навчння у виші міжвідносин).
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Здравствуйте Ваня! Как сегодня погода в Москве?..😃
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здравствуй сраколиз маланский, как там идет разворовывание армии окружением гнойной пороенковской свиньи? по плану?
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Як там вода в Дніпрі, не дуже холодна? Ти вже Ваня мабуть вилазь з води бульки там пускати, а то ще причандальчики свої застудиш..😃😃😃
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как там воровство гнойной обосранной свиньи поросенко? он уже сказал что это чтобы пуцькина победить? больше 40% украинцев за чертой бедностьи. а вонючая падаль увеличила состояние в 80 раз? это я так понимаю на пользу Украине))) найдите 10 отличий с пуцькиным.
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ну тогда вспомни из за кого в Днепр не пришло ЕВРО 2012 и напомни себе, шо вона сделала для родного города - 0 и так она по жизни кидает всех, если только ей, это выгодно и так поступает все ее окружение - напомни мне - а сколько она набрала и вместе с ней партия, в родном городе)) - и мне не понятно почему ты после всего этого опять тут за нее пишешь - ты ведь не больной же? как так можно?
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А чому Цензор мовчить про вчорашню "Слабоду слова"?
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Була юлька-варофка, Грицик і Тара-тута, Тара-тама.
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Комментировать весь этот слалом на жопе нет никакого желания. Единственное - надеюсь все таки увидеть реальные суды и реальные приговоры со сроками для экс гидранта со сворой.
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Хруні з Західної, що думають вухами і телевізором, присмоктались до шахрая. Селфі з шпигуном до рани прикладають Пенсії для 10 мільйонів пенсіонерів підвищуються через те, що з'явилися ресурси, а не через вибори, - Розенко обурений цинізмом опозиційних політиків - Цензор.НЕТ 5621
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Треба було ,мабуть, понизити пенсії, щоб ще голосніше про зубожіння волати,😁
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Какая пенсия в Испании, под флагом которой ты пишешь?
Не знаешь? Так я подскажу -- 636 евро, или 20 тыс гривен на наши.
А ты и дальше можешь умиляться повышению пенсии Украинцам на 10 евро...
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Я ще не на пенсії не знаю яка тут мінімальні,зарплата мінім. з 01/2019 вроді 910€, а гуглити як ти не буду, і ніхто не умілявся, а просто прокоментував протести проти підняття нібито під вибори, чи краще зовсім не піднімати, на твою думку?
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Почитай коменти, зрозумієш, чому так розлютились Українці.
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Подскажу когда в Испании закончилась диктатура Франко - 1975 год. Прошло почти 45 лет. После Майдана прошло только 5 лет.У нас всё впереди, главное свобода назло мацковии
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Ааааа! Типа -- нужно подождать ещё сорок лет?
Нет уж. Нахер!!!!
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Дефицит Пенсионного Фонда -- 139,3 миллиарда гривен. А деньги решили вдруг выплатить одноразово прямо перед выборами.

Расскажи нам ещё про "случайное совпадение"!!!
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13,5 миллиарда заплатили евробляхи - вот их и раздают - как и обещали - шо не понятно та?))
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на мацковии дефицит ПФ 3,3 трилллиона рублей в год и что ? Это пороки солидарной системы от совка
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Мне раша пох. Обсасывайте положение в паРашии в другой теме.
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Ага, щас! Порозенко, верим, помним, обязательно вспомним. В апреле
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Пенсии для 10 миллионов пенсионеров повышаются из-за выборов, а не из-за того что появились ресурсы.

Как же осточертели эти лживые гибриды.
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ресурсы Украины и ее народа в офшорах,а повышение-милостыня украинскому народу
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ну так ВР не хочет голосовать за запрет оффшоров , думайте украинцы каких депутатов выбирать
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Пузатый, не зуди! Хорошее правительство, получив прибыль, построило бы завод, чтоб работяги в Польшу не уезжали, и с налогов с зарплат и с работодателя пустило бы финансы на повышенние пенсий. А Вы все прожрете и только инфляцию повысите.
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Где денег взять " на завод" ? Надо чтобы ещё и продукция продавалась , на мркетинг тратиться .Это совсем непросто.Комуняки наваяли заводов и что ? Стоят гробами цеха пустые , потому как их продукция никому не нужна.
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Деньги уже получены с растаможки евроблях.
Если проблемы с мозгами у министров выбором производства - дайте кредиты среднему и мелкому бизнесу, можно через тендеры, прописать, чтоб продукция была определенных видов - одежда, продукты питания, запчасти, энергосберегающие технологии и тп,
Что, у министров на это мозгов не хватает?
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А наши керманычи не воровать не пробовали???
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А що ж тут поганого для наших людей? У вас там на Рашці ***** також багато що обіцяло перед виборами... Але як каже українська народна приказка - Казав пан кожуха дам, та слово його тепле...😃😃😃
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может плохо то что твоя гнойная свинья насрала на все страдания этих людей и тепперь наживается на их крови? пока его выплядки скачут по Англиях в свитерочках с названием Россия.а его писта Мариша машет ножками на канале Ахметова?
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Странно Рева сегодня сказал что получат только 1,9 миллионов. И кому их этих обосранных верить?)))) мне эти малапнские наперстки уже при зеке надоели.
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В Украине упало промпроизвдоство. Если вы не согласны что это победа обосранной свиньи - вы агент путина.
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ню , ню ... до нового года денюшки не было .. и говорили надо меньше жрать!!! Теперь нашлись ......... *** буду колдун Пенсії для 10 мільйонів пенсіонерів підвищуються через те, що з'явилися ресурси, а не через вибори, - Розенко обурений цинізмом опозиційних політиків - Цензор.НЕТ 3840......
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Тварь.У меня родители ветераны труда (со стажем 40 и 42 года)-Ваша пенсия им-по 1470 грн.Ну у Вас же зп была маленькая и не при СССР посчитали а после 2000г такой указ-сказали в пенсионном( а как раз при СССР была зарплата высокая-но им пох)....Шоб ты попробовал прожить на эти деньги!!Помогаю им Я!!.А не ваше **..ое правительство.
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Вот для этого и был введен коэффициент трудового стажа 1.35,а они его назвали популизмом и похерили.А к выборам "обеспокоились"
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Цинізм це - мародерствувати і видавати це за неабияке благо. Більше не задурите! Люди вже наїлися вашого шоколадного життя по-новому. Пішли геть потвори!
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мечутся обосранная порохосрань. Пеця уже письку будет скоро показывать лишь бы выбрали. Только показывать нечего. Обосранная свинья обосранной свиньей и останется.
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Власть поняла что у нее токо один шанс хоть как то пролезть на выборах, ЭТО МАССОВАЯ ПОКУПКА ГОЛОСОВ! ИМЕННО ПОКУПКА поэтому будут засевать деньгами! понятно что засевать будут тех кто готов продаваться т.е. самых нищих и обездоленных а к сожалению после 5 лет правления барыги у нас таких дохрена!!
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ну зек уже с этим обосрался в 2004 , тупая вонючая свинья поросенко идет его стопами. Я буду за Зеленского голосовать лишь бы эта падаль снова гноем страну не заливала.
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Весна покаже, хто де КРАВ (с) Зеленський. Пенсії для 10 мільйонів пенсіонерів підвищуються через те, що з'явилися ресурси, а не через вибори, - Розенко обурений цинізмом опозиційних політиків - Цензор.НЕТ 588
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чергові казки від пейсатих керманичів і нехай мене забанять накипіло...
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Если не Оффшоренко то кто? - Если не Путин кто спасет Россию -
У Оффшоренко на всех потоках свои - У Путина на всех потоках свои.
У Оффшоренко все кто не дает воровать враги народа. У Путина все кто не дает воровать - враги страны.
У Оффшоренко все оппоненты клоуны и воры - У Путина все оопоненты все уроды.
Оффшоренко подиминает СМИ - Путин подмял СМИ
У Оффшоренко куча ботов даже тут на цензоре - у Путина куча ботов.
Найдите отличия между гнойной обосранной свиньей Оффшорешко и ******.
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Хотелось бы верить, что действительно есть какие-то там ресурсы, но факты говорят об другом. Никому не секрет, что в 2019г. на выплату внешних и внутренних займов пойдет четвертая часть бюджета, т.е. другими словами дефицит может составить порядка 25% и чем эту дыру будут латать один черт знает, ведь вторая часть МВФ может поступить после выборов, а ведь может и не поступить, а без согласованной с МВФ позицией больше никто в займы не даст!
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ну да , хряк с бандой украл и вывез 40 млрд долларов , как раз годовой бюджет Украины , а нам отдавать долги
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Зрадоботы завыли як скажени, значит всё правильно , надо народу давать денег , пенсионеры и инвалиды - наиболее незащищённая часть населения.
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5 лет шобла правила и денег никому не давала (типа не было обездоленных инвалидов и пенсионеров) а за месяц начала раздачу слонов, правда ничего странного!!
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5 лет шобла правила и денег никому не давала (типа не было обездоленных инвалидов и пенсионеров) а за месяц до выборов начала раздачу слонов, правда ничего странного!!
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гроші взяли у селян ,в зникаючих Українських селах, які швидко знищують ,щоб скупити землю України .
у 2018 році майже у 2 рази підняли налоги на фермерів.
і закупляли у 2018 році як і зараз- у два рази дешевше сільгоспродукти на селі
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПенсии для 10 миллионов пенсионеров повышаются из-за того, что появились ресурсы, а не из-за выборов, - Розенко
 
 
 
 
 
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