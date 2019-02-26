 Сильный снегопад и нулевая видимость: в Канаде произошло ДТП с участием более 70 автомобилей. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

По данным телеканала CTV News ДТП произошло на юге провинции Онтарио.

Среди столкнувшихся автомобилей были также несколько грузовиков и один бензовоз, что привело к разливу около 500 литров дизельного топлива.

Как сообщил представитель полиции штата Онтарио Керри Шмидт, причиной ДТП стал сильный снегопад и нулевая видимость на дорогах.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Таврия" попала под грузовой поезд на железнодорожном переезде на Волыни, четверо пострадавших, - Нацполиция. ФОТОрепортаж











Фото: сайт City News Toronto.