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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Сильный снегопад и нулевая видимость: в Канаде произошло ДТП с участием более 70 автомобилей. ФОТОрепортаж

В понедельник, 25 февраля, на востоке Канады произошла авария с участием более 70 автомобилей, в результате несколько человек получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

По данным телеканала CTV News ДТП произошло на юге провинции Онтарио.

Среди столкнувшихся автомобилей были также несколько грузовиков и один бензовоз, что привело к разливу около 500 литров дизельного топлива.

Как сообщил представитель полиции штата Онтарио Керри Шмидт, причиной ДТП стал сильный снегопад и нулевая видимость на дорогах.

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Сильный снегопад и нулевая видимость: в Канаде произошло ДТП с участием более 70 автомобилей 01
Сильный снегопад и нулевая видимость: в Канаде произошло ДТП с участием более 70 автомобилей 02

Сильный снегопад и нулевая видимость: в Канаде произошло ДТП с участием более 70 автомобилей 03
Сильный снегопад и нулевая видимость: в Канаде произошло ДТП с участием более 70 автомобилей 04
Сильный снегопад и нулевая видимость: в Канаде произошло ДТП с участием более 70 автомобилей 05
Фото: сайт City News Toronto.

Источник: https://censor.net.ua/n3113701
 
 
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Цiкаво, що вони не звинувачують у йьому Джастіна Трюдо Сильний снігопад і нульова видимість: у Канаді сталася ДТП за участю понад 70 автомобілів - Цензор.НЕТ 5296
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В Украiнi вже б Порошенко був у всьому винен.
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Якраз ні. В Україні Порошенко ні за шо не винен , зовсім. А Юлька воровка.
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Канадобляхи! Америкохлам! Вот и результат Сильный снегопад и нулевая видимость: в Канаде произошло ДТП с участием более 70 автомобилей - Цензор.НЕТ 7031
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Как сообщил представитель полиции штата Онтарио Керри Шмидт, причиной ДТП стал сильный снегопад и нулевая видимость на дорогах.Источник: https://censor.net.ua/n3113701 в такую погоду только танк не пострадает, а не то что бляхи всего мира
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Злочминная влада разворовала все деньги. Тотальное зубожиння! Дорожным рабочим денег хватает только на пол вареника!
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Буває і таке, їдешь під 140км, а тут бах, -снігопад і усе торба.... майже "Пункт призначення"добре що без жертв!
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І жодного лобового зіткнення в таких умовах...бо люди з головою дороги проектують.
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Виноват Порошенко!

Да, рузьки троляки?
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Цiкаво, що вони не звинувачують у йьому Джастіна Трюдо
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В Украiнi вже б Порошенко був у всьому винен.
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Якраз ні. В Україні Порошенко ні за шо не винен , зовсім. А Юлька воровка.
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И Гройсман! Он дорогами хвалится постоянно... Правда, в отличие от времён "багини", на дорогах действительно что-то делают, а не по тысяче гривен раздают...
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А де роздають? А то мої родичi будуть голосувати за нього i безкоштовно.
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Вы финальную сцену из "12 стульев" помните?
"- Где же драгоценности? - закричал предводитель.
- Где, где, - передразнил старик, - тут, солдатик, соображение надо иметь. Вот они!
- Где? Где?
- Да вот они! - закричал румяный старик, радуясь произведенному эффекту. - Вот они! Очки протри! Клуб на них построили, солдатик! Видишь? Вот он, клуб! Паровое отопление, шахматы с часами, буфет, театр, в галошах не пускают!..
Ипполит Матвеевич оледенел и, не двигаясь с места, водил глазами по карнизам.
Так вот оно где, сокровище мадам Петуховой. Вот оно, все тут, все сто пятьдесят тысяч рублей ноль ноль копеек, как любил говорить убитый Остап-Сулейман-Берта-Мария Бендер.
Бриллианты превратились в сплошные фасадные стекла и железобетонные перекрытия, прохладные гимнастические залы были сделаны из жемчуга. Алмазная диадема превратилась в театральный зал с вертящейся сценой, рубиновые подвески разрослись в целые люстры, золотые змеиные браслетки с изумрудами обернулись прекрасной библиотекой, а фермуар перевоплотился в детские ясли, планерную мастерскую, шахматный клуб и биллиардную.
Сокровище осталось, оно было сохранено и даже увеличилось. Его можно было потрогать руками, но его нельзя было унести. Оно перешло на службу другим людям.
Ипполит Матвеевич потрогал руками гранитную облицовку. Холод камня передался в самое его сердце. И он закричал. Крик его, бешеный, страстный и дикий, - крик простреленной навылет волчицы, - вылетел на середину площади, метнулся под мост и, отталкиваемый отовсюду звуками просыпающегося большого города, стал глохнуть и в минуту зачах.
Великолепное осеннее утро скатилось с мокрых крыш на улицы Москвы. Город двинулся в будничный свой поход.
Конец"
Там и ищите "халявные" деньги...

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Не засыпайте себе снегопадом глаза. Раньше тоже были снегопады, но сендвича с 70!!!! машин НИКОГДА не было. И кстати ...для НАСА...

"Ми досі не впевнені в точній причини неполадок. Ми збираємо відповідні дані для аналізу. Ровер мав одноразовн перезавантаження комп'ютера!!!!, але з тих пір працював нормально, що є доброю ознакою", - сказав Стівен Лі, заступник керівника проекту Curiosity в Лабораторії реактивного руху NASA, в своєму блозі.
Коли Curiosity спробував повернутися в онлайн після неактивного періоду - процес, який був завершений більше 30 разів раніше, згідно з повідомленням - збій викликав "захисний безпечний режим".
Вот это типичный пример воздействия гравитационной волны(хлопок, стук, щелчек) результат выход программного обеспечения всего или смартфона, или компа......или ....инсульт!!! Это вам на заметку. Как я обычно делаю, - отключаю питание(вариант 30 секунд, можно короткое между питающими) затем перезагрузка компа. Но!!! помогает не всегда, если попадают точно комп выходит из строя.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСильный снегопад и нулевая видимость: в Канаде произошло ДТП с участием более 70 автомобилей. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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