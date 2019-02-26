 Сильный снегопад и нулевая видимость: в Канаде произошло ДТП с участием более 70 автомобилей. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
По данным телеканала CTV News ДТП произошло на юге провинции Онтарио.
Среди столкнувшихся автомобилей были также несколько грузовиков и один бензовоз, что привело к разливу около 500 литров дизельного топлива.
Как сообщил представитель полиции штата Онтарио Керри Шмидт, причиной ДТП стал сильный снегопад и нулевая видимость на дорогах.
Фото: сайт City News Toronto.
Да, рузьки троляки?
"- Где же драгоценности? - закричал предводитель.
- Где, где, - передразнил старик, - тут, солдатик, соображение надо иметь. Вот они!
- Где? Где?
- Да вот они! - закричал румяный старик, радуясь произведенному эффекту. - Вот они! Очки протри! Клуб на них построили, солдатик! Видишь? Вот он, клуб! Паровое отопление, шахматы с часами, буфет, театр, в галошах не пускают!..
Ипполит Матвеевич оледенел и, не двигаясь с места, водил глазами по карнизам.
Так вот оно где, сокровище мадам Петуховой. Вот оно, все тут, все сто пятьдесят тысяч рублей ноль ноль копеек, как любил говорить убитый Остап-Сулейман-Берта-Мария Бендер.
Бриллианты превратились в сплошные фасадные стекла и железобетонные перекрытия, прохладные гимнастические залы были сделаны из жемчуга. Алмазная диадема превратилась в театральный зал с вертящейся сценой, рубиновые подвески разрослись в целые люстры, золотые змеиные браслетки с изумрудами обернулись прекрасной библиотекой, а фермуар перевоплотился в детские ясли, планерную мастерскую, шахматный клуб и биллиардную.
Сокровище осталось, оно было сохранено и даже увеличилось. Его можно было потрогать руками, но его нельзя было унести. Оно перешло на службу другим людям.
Ипполит Матвеевич потрогал руками гранитную облицовку. Холод камня передался в самое его сердце. И он закричал. Крик его, бешеный, страстный и дикий, - крик простреленной навылет волчицы, - вылетел на середину площади, метнулся под мост и, отталкиваемый отовсюду звуками просыпающегося большого города, стал глохнуть и в минуту зачах.
Великолепное осеннее утро скатилось с мокрых крыш на улицы Москвы. Город двинулся в будничный свой поход.
Конец"
Там и ищите "халявные" деньги...
"Ми досі не впевнені в точній причини неполадок. Ми збираємо відповідні дані для аналізу. Ровер мав одноразовн перезавантаження комп'ютера!!!!, але з тих пір працював нормально, що є доброю ознакою", - сказав Стівен Лі, заступник керівника проекту Curiosity в Лабораторії реактивного руху NASA, в своєму блозі.
Коли Curiosity спробував повернутися в онлайн після неактивного періоду - процес, який був завершений більше 30 разів раніше, згідно з повідомленням - збій викликав "захисний безпечний режим".
Вот это типичный пример воздействия гравитационной волны(хлопок, стук, щелчек) результат выход программного обеспечения всего или смартфона, или компа......или ....инсульт!!! Это вам на заметку. Как я обычно делаю, - отключаю питание(вариант 30 секунд, можно короткое между питающими) затем перезагрузка компа. Но!!! помогает не всегда, если попадают точно комп выходит из строя.