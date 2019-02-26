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Все про:Европа (1114) Россия (72128) угрозы (600) Климкин (2085)

 Все угрозы РФ в отношении Европы как-то "по приколу", - Климкин

Страна-агрессор Россия угрожает Европе "по приколу".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом в эфире программы Свобода слова телеканала ICTV заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

"Извините за недипломатический сленг, я считаю, что это все (угрозы РФ. - Ред.) как-то "по приколу". На самом деле, Россия стремится мобилизовать своих избирателей и пугать европейцев – и то, и то, пока, насколько я понимаю, аж никак не получается. Вот так я очень очень аккуратно скажу", - отметил Климкин.

Напомним, 30 декабря 2018 года в России угрожали принять ответные меры в связи с угрозой размещения в Европе американских ракет, запрещенных Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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В начале декабря российский президент Владимир Путин заявил, что его страна будет разрабатывать баллистические ракеты, запрещенные ДРСМД, если Соединенные Штаты выйдут из него. Накануне США выдвинули Росии ультиматум - Штаты выйдут из договора РСМД, если Россия в течение ближайших 60 дней не вернется к выполнению условий соглашения.

В конце 2017 года президент США Дональд Трамп одобрил санкции против РФ за нарушение договора РСМД. 21 октября он принял решение о выходе США из договора РСМД. Договор запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров.

В РФ заявляют, что не нарушают ракетный договор: ракета летит на 498 км, а не на запрещенные 500 км.

Источник: https://censor.net.ua/n3113700
 
   
 Топ комментарии
 
рашка разрушает мир и не по приколу. Украина, Сирия сейчас Венесуэла….
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Вы бы там определитесь. Один говорит по приколу, другой, что грудью защищает Европу. Шо курим? Вам видать трандеть по приколу. Одним словом -мудозвоны.
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Вот если-бы "проблем со зрением" не было, то не пришлось-бы "трандеть" (вообще-то, русское слово - "трындеть" - "трепаться", "балаболить"), не нужно было... Климкин данное выражение использовал, чтобы объяснить поведение России в свете сегодняшнего дня... Есть выражение одесское - "Лопни, но держи фасон...". Именно этим Россия сейчас и занимается... Силёнок нет, но тщится всех запугать своей "мощью"...
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"По приколу" когда обещают нацелить на тебя ядерные ракеты?
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Надо продолжать не поддаваться на провокации и все пройдет.
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Ядерные ракеты никуда не нацелены, координаты цели вводятсся перед пуском.
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Є така штука, як автоматичний ядерний удар у відповідь. Ракети заздалегідь запрограмовані на певні об'єкти. І якщо буде удар, що знищить і командні пункти, то через кілька хвилин ракети полетять туди, куди їх було запрограмовано. Якщо ніхто не змінить координати цілі, то буде атаковано ту ціль, що була заведена спочатку.
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Технология подготовки и пуска ЛЮБОЙ современной ракеты предпроллагает ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ вод полетного заданя перд самим пуском. Ничего заренее не делается в целях безопаснтси. Координаты целей никто не знает до последнего момента. Ракета ложится в полскость тангажа в процессе пуска. У каждой головки может быть своя цель.
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А ты думаешь они сейчас не нацелены на Украину ?
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прикол) в тому, що ***** і під*****вники тримають гроші на загниваючому)) Заходу...
і дочка піськова) стажирується в Європарламенті і тд!
з іншого боку - Захід купує у ***** природні багатства,
а ***** підкормлює) пацанів на Заході на виручені бакси),
і Захід про це не знає))))))))))))))
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гитлера тоже сразу воспринимали по-приколу
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По сути - похер куда нацелены эти ракеты...
У нас вон "Чернобль" ни куда не был нацелен и уж точно ни куда и не должен был лететь!
Оно просто само себе уе...ало по месту прописки - пол мира до сих пор крестятся...
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рашка разрушает мир и не по приколу. Украина, Сирия сейчас Венесуэла….
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А на самом деле всё наоборот! Почетный гражданин Львова З.Бжезинский (1999): «Новый мировой порядок при гегемонии США, создается против России, за счет России и на обломках России. Украина - это форпост Запада против восстановления Советского Союза».
!
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Может кляти европейцы не верят Климкинду, потому что догадались прочитать его биографию? Заразы такие! Усі погрози РФ щодо Європи якось "по приколу", - Клімкін - Цензор.НЕТ 6401
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кляти европейцы верят Климкину. биографию прочитали.
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рассмеши своим своими постиками европейцев...!
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Вы бы там определитесь. Один говорит по приколу, другой, что грудью защищает Европу. Шо курим? Вам видать трандеть по приколу. Одним словом -мудозвоны.
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Вот если-бы "проблем со зрением" не было, то не пришлось-бы "трандеть" (вообще-то, русское слово - "трындеть" - "трепаться", "балаболить"), не нужно было... Климкин данное выражение использовал, чтобы объяснить поведение России в свете сегодняшнего дня... Есть выражение одесское - "Лопни, но держи фасон...". Именно этим Россия сейчас и занимается... Силёнок нет, но тщится всех запугать своей "мощью"...
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Ну а как их можно воспринимать всерьёз, если например, дочь Пескова работает Европарламенте.
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ну что вы?! это очень удобно. иметь детей своих противников в пределах досягаемости... Усі погрози РФ щодо Європи якось "по приколу", - Клімкін - Цензор.НЕТ 9743
пусть теперь у Пескова голова болит.
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Вся його робота на посаді міністра зовнішніх справ - "по приколу".
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европа и так сидит на кацапской газовой игле ...
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Весь Мир знает ©, а тем более Украина, что все ракеты в рашке из говна и угражать они ими не могут.
Только вот нестыковочка есть. Как они нарушили договор РСМД, если говно не может на 500 км. улететь?
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Это наш министр иностранных дел, который должен профессионально заниматься дипломатией?
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Вот интересно, када зе станет презом левобережной Украины, кого он назначит министром иностранных дел и главой РНБО ?
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Не буде він презом. Ні правої, ні лівої.
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И опять рашкованы наврали. Их ракета летит не на 498 км, а на 499 998 метров, что на 2 метра меньше запрещённых 500 км.
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А Европе тоже по приколу наложить с 2014 эмбарго на поставку вооружений в Украину, но продолжать поставлять это в рашку.
https://uc.od.ua/columns/1533/1212010
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Максимум куда они их направят, так это на Польшу, Румынию, Албанию и ещё парочку стран, де у высокопоставленных чмырей из запоребья нет родственников на пмж, или бабок с недвижимостью на сохранении...
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"Не по приколу", Украина должна завершить создание ракет средней дальности и официально объявить РФ, что они направлены именно туда и будут применены в случае необходимости.
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23 февраля, в России, в Исаакиевском Соборе, наконец было найдено дно!

23 февраля, в Исаакиевском Соборе, хор при костюмах, на фоне святых, мощей и прочего парадного мусора, звонко, с задором и с особой духовностью исполнил песню о ядерной бомбардировке Америки... надо сказать особенно корежит от текста, ну напишите сильно, мощно, без тормозов, как это умеет Проханов, что бы чувство глубокой тоски и омерзения было скрашено восхищением от формы и рифмы, а тут еще и стишок как козявка школьника..

Не знаю, по мне это дно которое все искали, и кажется наконец нашли. После такого нужна срочная госпитализация, с рубашками, с уколами, с медсестрами и уходом

Pussi Riot, простите, мы все проетеряли.

видео -- Песни о ядерной бомбежке Америки и негров, под куполом Исаакиевского собора, в честь 23-го февраля

Тест песни:
На подводной лодочке с атомным моторчиком
Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн
Пересек Атлантику и зову наводчика:
"Наводи, говорю, - Петров, на город Вашингтон!"

Тру-ля-ля, тру-ля-ля,
Все могу за три рубля!
Здравствуй, новая земля
Неприятеля!

И на самолетике сверху друг мой Вовочка
Не с пустыми люками в гости прилетел,
На подводной лодочке да с атомным моторчиком
Экипаж веселую песенку запел.

Тру-ля-ля, тру-ля-ля,
Можем все за три рубля!
Ты гори, гори земля
Неприятеля!

Сладко дремлют в Норфолке огоньки по берегу,
Спят усталые игрушки, негры тихо спят,
Ты прости, Америка, хорошая Америка,
Но пять сотен лет назад тебя открыли зря.

Тру-ля-ля, тру-ля-ля,
Все могу за три рубля!
Пополам гори земля
Неприятеля!

* * *
обсуждение --
https://politota.d3.ru/23-fevralia-v-rossii-v-isaakievskom-sobore-nakonets-bylo-naideno-dno-1744363/?sorting=rating



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Все угрозы РФ в отношении Европы как-то "по приколу"и в натуре *** - Климкинд...слэнг госслужащего нанюхавшегося кацапской попсы
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВсе угрозы РФ в отношении Европы как-то "по приколу", - Климкин
 
 
 
 
 
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