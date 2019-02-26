 Все угрозы РФ в отношении Европы как-то "по приколу", - Климкин

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом в эфире программы Свобода слова телеканала ICTV заявил министр иностранных дел Павел Климкин.
"Извините за недипломатический сленг, я считаю, что это все (угрозы РФ. - Ред.) как-то "по приколу". На самом деле, Россия стремится мобилизовать своих избирателей и пугать европейцев – и то, и то, пока, насколько я понимаю, аж никак не получается. Вот так я очень очень аккуратно скажу", - отметил Климкин.
Напомним, 30 декабря 2018 года в России угрожали принять ответные меры в связи с угрозой размещения в Европе американских ракет, запрещенных Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
В начале декабря российский президент Владимир Путин заявил, что его страна будет разрабатывать баллистические ракеты, запрещенные ДРСМД, если Соединенные Штаты выйдут из него. Накануне США выдвинули Росии ультиматум - Штаты выйдут из договора РСМД, если Россия в течение ближайших 60 дней не вернется к выполнению условий соглашения.
В конце 2017 года президент США Дональд Трамп одобрил санкции против РФ за нарушение договора РСМД. 21 октября он принял решение о выходе США из договора РСМД. Договор запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров.
В РФ заявляют, что не нарушают ракетный договор: ракета летит на 498 км, а не на запрещенные 500 км.
і дочка піськова) стажирується в Європарламенті і тд!
з іншого боку - Захід купує у ***** природні багатства,
а ***** підкормлює) пацанів на Заході на виручені бакси),
і Захід про це не знає))))))))))))))
У нас вон "Чернобль" ни куда не был нацелен и уж точно ни куда и не должен был лететь!
Оно просто само себе уе...ало по месту прописки - пол мира до сих пор крестятся...
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Гордон на канале "Россия 1" о том, кто расстрелял Майдан и смертельно напугал Януковича
https://www.youtube.com/watch?v=Nx9zve6gRpQ
пусть теперь у Пескова голова болит.
Только вот нестыковочка есть. Как они нарушили договор РСМД, если говно не может на 500 км. улететь?
https://uc.od.ua/columns/1533/1212010
23 февраля, в Исаакиевском Соборе, хор при костюмах, на фоне святых, мощей и прочего парадного мусора, звонко, с задором и с особой духовностью исполнил песню о ядерной бомбардировке Америки... надо сказать особенно корежит от текста, ну напишите сильно, мощно, без тормозов, как это умеет Проханов, что бы чувство глубокой тоски и омерзения было скрашено восхищением от формы и рифмы, а тут еще и стишок как козявка школьника..
Не знаю, по мне это дно которое все искали, и кажется наконец нашли. После такого нужна срочная госпитализация, с рубашками, с уколами, с медсестрами и уходом
Pussi Riot, простите, мы все проетеряли.
видео -- Песни о ядерной бомбежке Америки и негров, под куполом Исаакиевского собора, в честь 23-го февраля
Тест песни:
На подводной лодочке с атомным моторчиком
Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн
Пересек Атлантику и зову наводчика:
"Наводи, говорю, - Петров, на город Вашингтон!"
Тру-ля-ля, тру-ля-ля,
Все могу за три рубля!
Здравствуй, новая земля
Неприятеля!
И на самолетике сверху друг мой Вовочка
Не с пустыми люками в гости прилетел,
На подводной лодочке да с атомным моторчиком
Экипаж веселую песенку запел.
Тру-ля-ля, тру-ля-ля,
Можем все за три рубля!
Ты гори, гори земля
Неприятеля!
Сладко дремлют в Норфолке огоньки по берегу,
Спят усталые игрушки, негры тихо спят,
Ты прости, Америка, хорошая Америка,
Но пять сотен лет назад тебя открыли зря.
Тру-ля-ля, тру-ля-ля,
Все могу за три рубля!
Пополам гори земля
Неприятеля!
* * *
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https://politota.d3.ru/23-fevralia-v-rossii-v-isaakievskom-sobore-nakonets-bylo-naideno-dno-1744363/?sorting=rating