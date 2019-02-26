 Суд оштрафовал на 3655 гривен военнослужащего, которого поймали пьяным при исполнении

Из постановления следует, что старший техник авиационного оборудования инженерно-авиационной службы авиационной эскадрильи одной из воинских частей Николаева, военнослужащий воинской части, 22 декабря 2018 года исполнял обязанности военной службы на территории воинской части, в нетрезвом состоянии в условиях особого периода, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.
Правонарушитель на судебное заседание не явился, хотя был своевременно и надлежащим образом приглашен, о причинах неявки суду не сообщил, письменного ходатайства об отложении рассмотрения дела от него не поступало.
По результатам рассмотрения постановления суд привлек правонарушителя к административной ответственности и наложил на него административное взыскание в виде штрафа в сумме 3655 грн.
Отметим, что постановление суда не вступило в законную силу.
Россия, за период 2014 - 2018 годов, потеряла от санкций, 450 миллиардов долларов. Если разделить эту суму на 40 миллионов украинцев, на каждого украинца придется 112 миллионов гривен.
Вопрос - Готовы ли вы, отдать все свое имущество, чтобы возместить России ущерб от последствий санкций?
Не спешите с ответами, подумайте...
Сегодня у вас есть возможность хорошо подумать и ответить на вопрос. Когда придут в Украину русские, у вас не будут спрашивать.
Любимая фраза чекистов в 1933 году, когда у людей забирали дома, земли и последний хлеб, - Ты и твое имущество, принадлежит великому, Советскому союзу.