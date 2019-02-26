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 Суд оштрафовал на 3655 гривен военнослужащего, которого поймали пьяным при исполнении

Ленинский районный суд Николаева рассмотрел дело об административном правонарушении по части первой статьи 172-20 КУоАП (то есть выполнение военнослужащими обязанностей военной службы в нетрезвом состоянии) в отношении гражданина Г., 1973 года рождения, военнослужащего.

Из постановления следует, что старший техник авиационного оборудования инженерно-авиационной службы авиационной эскадрильи одной из воинских частей Николаева, военнослужащий воинской части, 22 декабря 2018 года исполнял обязанности военной службы на территории воинской части, в нетрезвом состоянии в условиях особого периода, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

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Правонарушитель на судебное заседание не явился, хотя был своевременно и надлежащим образом приглашен, о причинах неявки суду не сообщил, письменного ходатайства об отложении рассмотрения дела от него не поступало.

По результатам рассмотрения постановления суд привлек правонарушителя к административной ответственности и наложил на него административное взыскание в виде штрафа в сумме 3655 грн.

Отметим, что постановление суда не вступило в законную силу.

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Источник: https://censor.net.ua/n3113696
 
 
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Вопрос ко всем любителям России, которые проживают на территории Украины.
Россия, за период 2014 - 2018 годов, потеряла от санкций, 450 миллиардов долларов. Если разделить эту суму на 40 миллионов украинцев, на каждого украинца придется 112 миллионов гривен.
Вопрос - Готовы ли вы, отдать все свое имущество, чтобы возместить России ущерб от последствий санкций?
Не спешите с ответами, подумайте...
Сегодня у вас есть возможность хорошо подумать и ответить на вопрос. Когда придут в Украину русские, у вас не будут спрашивать.
Любимая фраза чекистов в 1933 году, когда у людей забирали дома, земли и последний хлеб, - Ты и твое имущество, принадлежит великому, Советскому союзу.
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3655 грн. ділимо на 90 грн. = 40,61 пляшок горілки.
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