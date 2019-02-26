 "Суспільне" несет ответственность за выбор участника для "Евровидения" в соответствии с правилами, - Европейский вещательный союз

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт песенного конкурса.

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"Каждый участвующий вещатель несет ответственность за выбор своего участника для Евровидения в соответствии с правилами, установленными Европейским вещательным союзом. Телекомпания в настоящее время ведет переговоры, чтобы объявить представителя для конкурса этого года, и как только он будет подтвержден, будут объявление на официальных каналах Евровидения", - говорится в сообщении.

Напомним, певица Анна Корсун, более известная как MARUV, стала победительницей национального отбора Евровидения-2019. У MARUV есть один день на ознакомление с контрактом и принятия своего решения - подписывать его или нет.

После выступления в финале MARUV заявила, что не видит ничего преступного в гастролях по России, а участвовать на международном конкурсе после посещений страны-агрессора она хочет, потому что он должен "объединять страны".

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В апреле 2019 года она планирует выступить в нескольких российских городах. В частности, в Москве. В декабре 2018 года у певицы были концерты в Мурманске и Петербурге. Также ее выступление транслировал телеканал НТВ. В 2018 году она участвовала конкурсе "Новая волна" в Сочи.

Несмотря на готовность MARUV отказаться от гастролей в РФ, она не смогла договориться с НОТУ об условиях участия в "Евровидении-2019" и отказалась.

26 февраля "Суспільне" начнет переговоры с другим кандидатом, который будет представлять Украину на конкурсе песни "Евровидение-2019".

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