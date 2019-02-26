EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
 Общество
  421  16
Материалы по теме:
Все про:Евровидение (673) НОТУ (72)

 "Суспільне" несет ответственность за выбор участника для "Евровидения" в соответствии с правилами, - Европейский вещательный союз

В Европейском вещательном союзе заверили, что как только "Суспільне" объявит победителя национального отбора, появится объявление на официальных каналах "Евровидения".

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт песенного конкурса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надо менять правила отбора, чтобы артисты, гастролирующие в стране-агрессоре, не могли представлять Украину на Евровидении, - Кириленко

"Каждый участвующий вещатель несет ответственность за выбор своего участника для Евровидения в соответствии с правилами, установленными Европейским вещательным союзом. Телекомпания в настоящее время ведет переговоры, чтобы объявить представителя для конкурса этого года, и как только он будет подтвержден, будут объявление на официальных каналах Евровидения", - говорится в сообщении.

Напомним, певица Анна Корсун, более известная как MARUV, стала победительницей национального отбора Евровидения-2019. У MARUV есть один день на ознакомление с контрактом и принятия своего решения - подписывать его или нет.

После выступления в финале MARUV заявила, что не видит ничего преступного в гастролях по России, а участвовать на международном конкурсе после посещений страны-агрессора она хочет, потому что он должен "объединять страны".

Также читайте: НОТУ уточнит у организаторов "Евровидения", не повлияет ли политизация отбора в Украине на участие в конкурсе, - Кольцова

В апреле 2019 года она планирует выступить в нескольких российских городах. В частности, в Москве. В декабре 2018 года у певицы были концерты в Мурманске и Петербурге. Также ее выступление транслировал телеканал НТВ. В 2018 году она участвовала конкурсе "Новая волна" в Сочи.

Несмотря на готовность MARUV отказаться от гастролей в РФ, она не смогла договориться с НОТУ об условиях участия в "Евровидении-2019" и отказалась.

26 февраля "Суспільне" начнет переговоры с другим кандидатом, который будет представлять Украину на конкурсе песни "Евровидение-2019".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Воевать за мир - это все равно, что трахаться за девственность", - MARUV. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3113695
 
 
 Топ комментарии
 
Мне одному этот клоун своими загонами напоминает другого донецкого деда мороза - павлика губарева? Тот в свою мифическую новороссию так же предлагал набирать министров на улицах и площадях. Народная республика ёпте.

https://twitter.com/BauldganBabukan/status/1100098883978432512

"Суспільне" несет ответственность за выбор участника для "Евровидения" в соответствии с правилами, - Европейский вещательный союз - Цензор.НЕТ 6308
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Очередной популистский **@нат - Вазелин предложил смсками решить размеры зарплат и пенсий, тарифов жкх и налогов. Гениально. "Суспільне" несет ответственность за выбор своего участника для "Евровидения" в соответствии с правилами, - Европейский вещательный союз - Цензор.НЕТ 1037
"Суспільне" несет ответственность за выбор своего участника для "Евровидения" в соответствии с правилами, - Европейский вещательный союз - Цензор.НЕТ 5794
 показать весь комментарий
 
Мне одному этот клоун своими загонами напоминает другого донецкого деда мороза - павлика губарева? Тот в свою мифическую новороссию так же предлагал набирать министров на улицах и площадях. Народная республика ёпте.

https://twitter.com/BauldganBabukan/status/1100098883978432512

"Суспільне" несет ответственность за выбор участника для "Евровидения" в соответствии с правилами, - Европейский вещательный союз - Цензор.НЕТ 6308
 показать весь комментарий
 
 
нам европа не указ, хотим быть совками и будем.
 показать весь комментарий
 
Чувак с косыми глазами бросил вонючку и убежал в кусты, на бутылку, а скуластые модеры его с лелеют, березками и самоваром обеспечили
 показать весь комментарий
 
Краще вже пропустити участь у Євробаченні в цьому році і не ганьбити Україну.
 показать весь комментарий
 
Плазування по сцені та демонстрація дуп - це ганебне видовище для представлення України на міжнародному рівні. Може сподобатися лише ворогам держави, "дабы поржать с хахлов".
 показать весь комментарий
 
Зрозумiло, чому заплуталась в мiльйонах-льярдах. Звикла до Гiга та Нано величин "Суспільне" несет ответственность за выбор участника для "Евровидения" в соответствии с правилами, - Европейский вещательный союз - Цензор.НЕТ 3449
 показать весь комментарий
 
Дякую за фотку. А то в сусідній темі https://censor.net.ua/news/3113685/ хтось її запостив, але модератор видалив, хоча фотка увійшла в трійку найбільш "оцінених" коментарів. Певно, на думку модератора, такі фото із виступу MARUV не можна викладати, але на Євробаченні таке запросто може представляти Україну?
 показать весь комментарий
 
Короче, в каждом правиле будут делать исключения! "Суспільне" несет ответственность за выбор участника для "Евровидения" в соответствии с правилами, - Европейский вещательный союз - Цензор.НЕТ 9790
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество"Суспільне" несет ответственность за выбор участника для "Евровидения" в соответствии с правилами, - Европейский вещательный союз
 
 
 
 
 
 вверх