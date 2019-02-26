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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Европарламент (1362) Евросоюз (12315) Климпуш-Цинцадзе (306)

 Изменения в Европарламенте могут повлиять на поддержку Украины, но ЕС не отменит ее совсем, - Климпуш-Цинцадзе

Украинское правительство рассчитывают на сохранение поддержки со стороны Европейского парламента после нынешнего цикла выборов.

Об этом заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в общении с журналистами в рамках "Украинской лаборатории в Брюсселе", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

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Вице-премьер подчеркнула, что правительство всерьез взвешивает возможность изменения европейских политик после европейских выборов, которые состоятся в феврале. "Вызов из-за выборов в Европарламент в связи с ростом популизма и роли праворадикальных сил серьезен, - подчеркнула она. - Не исключены такие изменения в составе Европарламента, которые могут повлиять на поддержку Украины".

В то же время Климпуш-Цинцадзе не прогнозирует таких изменения, которые будут способны всерьез изменить такую ​​поддержку, в частности благодаря институциональной устойчивости ЕС.

"Я надеюсь - и все исследования подтверждают такие ожидания - что оппоненты поддержки международного права или сторонники РФ не будет иметь критической массы в следующем созыве Европарламента, но есть шанс, что они будут пытаться смещать акценты", - пояснила она.

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Вице-премьер одновременно подчеркнула важное условии, которое поможет сохранить поддержку ЕС через институциональные механизмы.

"Мы надеемся, что все решения и Еврокомиссии, и Европейского совета, как то поддержка реформ Украины, будут теми институциональными вещами, которые не дадут ЕС изменить курс на поддержку Украины, если Украина сама будет продолжать тот курс, которым мы двигались", - рассказала она.

Источник: https://censor.net.ua/n3113693
 
 
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Новые вливания кремлёвского бабла.
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- Иванна, ты забеременела или пообедала? Изменения в Европарламенте могут повлиять на поддержку Украины, но ЕС не отменит ее совсем, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 5130
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сейчас поднимется визг до небес - не паникуйте, это политика, так как опускали *****, все пять лет, опускали мало кого из политиков...
все изменится, Украина выстоит - *****, отработанный материал, так как раньше, не будет НИКОГДА!...
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Интересно, а кого все ждут после *****? Россия - это одно сплошное *****. Там вариантов нет.
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варианты не в смене *****, а в кремлядях и их привычках и желаниях, а от плебса ничего там не зависит, они и сами не хотят....
просто так как раньше, для *****, уже не будет, каких бы планов оно себе не настроило.... сейчас для *****, враги не только внешние, но и внутренние, которым не до дают мяса...
Украина т.ж., не инертная масса, столетиями выживали рядом с монстром, но так еще не сопротивлялись никогда!...
все будет только лучше у нас!
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Постоянно задаюсь вопросом - какая профессия древнее - политика или проституция
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А какую помощ оказывает ес кроме озабоченности? Они что собираются понизить ее уровень и будут дальше выражать не глубокую а просто озабоченность?
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Норвегия и Швеция отправят очередной Гумканвой детям РАБссии в Кемерове и Пскове падающим в голодный обморок...КацаПсины...вы хуже Гитлера...Роскомнадзор доложил раздавлено тракторами 29 000 тонн санкционных продуктов питания... Изменения в Европарламенте могут повлиять на поддержку Украины, но ЕС не отменит ее совсем, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 1915Стадо баранов рюсскага мирка вонючего...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИзменения в Европарламенте могут повлиять на поддержку Украины, но ЕС не отменит ее совсем, - Климпуш-Цинцадзе
 
 
 
 
 
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