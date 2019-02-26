 Мир с Россией может прийти только и исключительно после деоккупации и Донбасса, и Крыма, - Климкин

Об этом глава МИД сказал в эфире телеканала ICTV, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

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"Кто говорит мир, перемирие, - играет словами... Я считаю, что мир с Россией - и я это ответственно говорю - может прийти только и исключительно после деоккупации и Донбасса, и Крыма", - заявил Климкин.

При этом он допускает "периоды какого-то перемирия, переговоров и прочего". "Но до освобождения всего Крыма никакого мира с Россией быть не может. Это очень важный тезис, который все должны понимать", - подчеркнул глава МИД.

Его позиция по Донбассу "несколько другая": "Я верю, что у нас есть только один шанс - у нас есть шанс стать великой, мощной, безопасной и экономической державой. И мы должны и можем вернуть Крым".

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Климкин уверен, что жители Крыма должны понимать, что с оккупацией полуострова "у них забрали все". "Они ничего не значат", - подчеркнул он. Отдельно Климкин заявил, что благодарен международным партнерам за оказанную поддержку, но отметил, что "никто за нас не получит победу, как мы сами". "Но без друзей в сегодняшней реальности это невозможно", - заявил Климкин. Вместе с тем, министр отметил, что хотел бы видеть большую поддержку для Украины со стороны мирового сообщества.