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 Умер известный украинский литературовед и переводчик Леонид Ушкалов

На 63 году жизни скончался известный украинский литературовед, писатель, доктор филологических наук, профессор Леонид Ушкалов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Леонид Ушкалов является автором академических исследований по истории украинской литературы, философии и богословия, научно-популярных работ, детских книг.

Ушкалов был переводчиком, автором предисловий, примечаний и комментариев к разным изданиям, в частности таких как "Григорий Сковорода. Сад божественных песен", "Дмитрий Чижевский. Философия Г. С. Сковороды", "Павло Тычина, Максим Рыльский. Избранное", "Тарас Шевченко. Дневник "и др.

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Он является лауреатом Международной литературно-художественной премии им. Григория Сковороды и премии НАН Украины имени И. Я. Франко за труд "Григорий Сковорода. Полный академический сборник произведений".

Источник: https://censor.net.ua/n3113691
 
   
Цензор.НЕТНовостиОбществоУмер известный украинский литературовед и переводчик Леонид Ушкалов
 
 
 
 
 
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