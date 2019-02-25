 Взрывное устройство, на котором подорвался микроавтобус с мирными жителями, находилось на разделительной полосе автодороги, - СММ ОБСЕ

Согласно оперативному отчету СММ ОБСЕ, 23 февраля около 12:40, двигаясь на юг на автодороге Н-20 вблизи н. п. Оленовка (неподконтрольный правительству, 23 км к юго-западу от Донецка), мимо передовой позиции вооруженных формирований вдоль линии соприкосновения, приблизительно в 200 м к югу от упомянутой позиции вооруженных формирований наблюдатели видели тлеющие обломки микроавтобуса, который лежал перевернутый на мягком грунте посреди разделительной полосы, передает Цензор.НЕТ.

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"В радиусе 15 м от разрушенного транспортного средства члены патруля Миссии видели его разбросанные обломки, в том числе три шины и две дверцы (все обгоревшие). На разделительной полосе команда СММ видела свежую воронку ориентировочно в 3 м от микроавтобуса и три предупредительных знака о минной опасности: один лежал на земле на расстоянии менее 10 м от воронки, а другие два были прикреплены к расположенным неподалеку столбу и отбойнику. По оценке Миссии, микроавтобус подорвался на взрывном устройстве (вероятно, противотанковой мине), находившемся на разделительной полосе", - говорится в сообщении.

На следующий день СММ уточняла сообщения о жертвах взрыва. "В н. п. Докучаевск (неподконтрольный правительству, 30 км к юго-западу от Донецка) директор морга сообщил наблюдателям, что днем 23 февраля в морг доставили тела мужчины (24 года) и женщины (85 лет). По его словам, оба они скончались от серьезных ранений, полученных в результате взрыва мины. В н. п. Шахтерск (неподконтрольный правительству, 50 км к востоку от Донецка) мужчина (59 лет) сказал команде СММ, что находился в упомянутом микроавтобусе вместе с еще двумя людьми. Он рассказал, что 23 февраля возвращался в неподконтрольные правительству районы вместе с матерью и водителем после того, как они получили пенсии в подконтрольных правительству районах. Он добавил, что взрыв произошел, когда микроавтобус выехал на разделительную полосу автодороги Н-20, южнее передовой позиции вооруженных формирований. На щеках у мужчины были ссадины и синяки, а его голова была обвязана бинтом", - сообщают в ОБСЕ.

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Также уточняется, что инцидент произошел на участке между передовыми позициями наемников РФ и Вооруженных сил Украины (примерно в 4 км к юго-западу от места трагедии) вблизи подконтрольного правительству Березового. "Ранее на той же разделительной полосе команда СММ видела не менее 10 округлых свежих насыпей диаметром ориентировочно 30–40 см и предупредительные знаки о минной опасности вдоль этой полосы (см. Ежедневный отчет СММ от 2 июля 2018 года). Контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" возле Березового является одним из пяти официальных дорожных коридоров, по которым мирные жители могут пересекать линию соприкосновения", - напоминают в СММ.

Напомним, 23 февраля пресс-центр Операции Объединенных сил обнародовал информацию, что на временно оккупированной территории вблизи блокпоста террористов РФ на противотанковой мине подорвался микроавтобус, перевозивший гражданских лиц.