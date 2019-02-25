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Темы дня: Выборы-2019 Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
 Политика Украины, Киевские новости
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 Ко Дню Героев Небесной Сотни более 37 тыс. киевлян получат материальную помощь, - КГГА

По случаю Дня Героев Небесной Сотни в 2019 году распоряжением КГГА предусмотрено оказание единовременной адресной материальной помощи 37 262 киевлянам. Сумма выплат составит от 1500 до 600 гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

помощь в размере 1500 грн будет предоставлена:

- киевлянам членам семей лиц, смерть которых связана с участием в массовых акциях гражданского протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014 года, а также лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины за гражданское мужество, патриотизм , героическое отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение украинскому народу, проявленные во время Революции Достоинства;

- киевлянам членам семей лиц, погибших или умерших, и членам семей киевлян, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения, во время непосредственного участия в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, в обеспечении их осуществления, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий;

- киевлянам членам семей лиц и членам семей киевлян, которые добровольно обеспечивали (или добровольно привлекались к обеспечению) проведения антитеррористической операции, осуществлению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях (в том числе осуществлявших волонтерскую деятельность) и погибших (пропавших без вести), умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при обеспечении антитеррористической оп рации (в том числе осуществления волонтерской деятельности), находясь непосредственно в районах и в период ее проведения, при обеспечении осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях (в том числе осуществления волонтерской деятельности), находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий.

Читайте: Кабмин выделил 25 млн грн на жилье для участников Революции Достоинства и их семей. ФОТО

В размере 1400 грн:

- киевлянам, которые получили тяжелые телесные повреждения во время участия в массовых акциях гражданского протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 по 21 февраля 2014 года.

В размере 1300 грн:

- киевлянам, которые получили телесные повреждения средней тяжести во время участия в массовых акциях гражданского протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014 года.

В размере 1100 грн:

- киевлянам, которые получили легкие телесные повреждения, побои, истязания во время участия в массовых акциях гражданского протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014 года.

Также читайте: Единовременную выплату 2410 грн получат 1,9 млн пенсионеров, а не 10 млн, - Рева

В размере 1000 грн:

- киевлянам - участникам боевых действий на территории Республики Афганистан.

В размере 600 грн:

- киевлянам, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения, в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, обеспечении их осуществления, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Социальную помощь в Украине получают более 21 млн семей, - Минсоцполитики

Источник: https://censor.net.ua/n3113689
 
 
 Топ комментарии
 
надо выборы проводить каждый месяц!)
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Гепа теперь должен раздать Харьковчанам по 2000 и приурочить к "десятой годовщине скамеек по миллиону"
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Твою мать. Мрази, сука, вы мрази. Я просто в шоке.
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надо выборы проводить каждый месяц!)
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Не получится так, задумка была раздать по 3 грн сейчас, выбраться еще на 5 лет и потом сдоить с каждого по 30 000 грн.
Нужно брать сейчас, но не дать возможность сдоить завтра!
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А то что дают, считать выходным пособием, наградой "За освобождение ул. Банковой"

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И это ровно в 10 раз меньше, чем получила одна мамка Коболева у Америке
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А тещи сейчас на вес золота, на них все наворованное с такой любовью будочные зятьки переписывают.
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Гепа теперь должен раздать Харьковчанам по 2000 и приурочить к "десятой годовщине скамеек по миллиону"
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Ну фиксированная помощь это нормально, может пора заканчивать с безлимитом?
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Ніби, й правильно, з одного боку.
А з іншого, - українці повинні жити настільки добре, щоб не потребувати цих жалюгідних подачок.
Принаймні, щоб не бути найбільш злиденними в Європі, - при найбагатшому керівникові європейської держави...
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А это не подкуп? И откуда сегодня берутся деньги, вдруг.
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Недавно отменили постройку новых дорог...
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Все норм. не волнуйтесь, из вашего кармана.
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Твою мать. Мрази, ****, вы мрази. Я просто в шоке.
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Как дети, честное слово.
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Бот, бригадный подряд.
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Головне аби бройлерам дали матеріальну допомогу.
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Это днище!!!!! Это верх цинизма. Петя, ты тварь!
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Шо-то эта власть, как царевна-лягушка из всяких рукавов раздает подарки. А сколько еще припрятанного и неучтенного. Не к добру это, а к выборам.
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А де новини з сьогоднішньої "Свободи слова"?
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Эти "держиморды" уже столько наобещали везде и всем. Может, уже коммунизм наступил, а мы не заметили? До Дня Героїв Небесної Сотні понад 37 тис. киян отримають матеріальну допомогу, - КМДА - Цензор.НЕТ 5270
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Кто уполномочен в этом государстве определять, являются ли подобные случаи подкупом избирателей, разве не ЦИК, или правоохранительные органы в соответствии с действующим УПК Украины? Есть сигнал по заявлению, публикациям в прессе, реагируй. Но не тут то было. В этом прогнившем государстве это не подкуп, это милостыня от власть имущих. Как противно, это уже 10-й подобный факт за 10 дней. Почему 5 лет не давали такую милостыню киевлянам? Здесь козе понятно. Выборы. А вот тем, кому положено заниматься - не понятно.
Вот на вскидку информация в прессе с 21 по 25.02.2019 г:
1. Монетизация субсидий (будет виплачена до выборов);
2. Индексация пенсий в разгар предвыборной компании;
3. Одноразовая выплата 1,9 млн. пенсионерам;
4. Со слов президента на брифинге "мы 5 последующих лет будем подкупать матерей и пенсионеров повышением выплат". Что это, агитация?;
5. Информация о подкупе избирателей на сумму 1,5 млрд. бюджетных денег Березенком;
6. Подкуп избирателей путем так званых виплат за агитацию.
И это далеко не полный перечень. Куда мы идем?
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В размере 1400 грн:

- киевлянам, которые получили тяжелые телесные повреждения во время участия в массовых акциях гражданского протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 по 21 февраля 2014 года.

В размере 1300 грн:

- киевлянам, которые получили телесные повреждения средней тяжести во время участия в массовых акциях гражданского протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014 года.

В размере 1100 грн:

- киевлянам, которые получили легкие телесные повреждения, побои, истязания во время участия в массовых акциях гражданского протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014 года.

Для тех, кто в танке: так петя оценил наши жизни....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКо Дню Героев Небесной Сотни более 37 тыс. киевлян получат материальную помощь, - КГГА
 
 
 
 
 
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