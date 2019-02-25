 Ко Дню Героев Небесной Сотни более 37 тыс. киевлян получат материальную помощь, - КГГА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
помощь в размере 1500 грн будет предоставлена:
- киевлянам членам семей лиц, смерть которых связана с участием в массовых акциях гражданского протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014 года, а также лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины за гражданское мужество, патриотизм , героическое отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение украинскому народу, проявленные во время Революции Достоинства;
- киевлянам членам семей лиц, погибших или умерших, и членам семей киевлян, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения, во время непосредственного участия в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, в обеспечении их осуществления, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий;
- киевлянам членам семей лиц и членам семей киевлян, которые добровольно обеспечивали (или добровольно привлекались к обеспечению) проведения антитеррористической операции, осуществлению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях (в том числе осуществлявших волонтерскую деятельность) и погибших (пропавших без вести), умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при обеспечении антитеррористической оп рации (в том числе осуществления волонтерской деятельности), находясь непосредственно в районах и в период ее проведения, при обеспечении осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях (в том числе осуществления волонтерской деятельности), находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий.
В размере 1400 грн:
- киевлянам, которые получили тяжелые телесные повреждения во время участия в массовых акциях гражданского протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 по 21 февраля 2014 года.
В размере 1300 грн:
- киевлянам, которые получили телесные повреждения средней тяжести во время участия в массовых акциях гражданского протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014 года.
В размере 1100 грн:
- киевлянам, которые получили легкие телесные повреждения, побои, истязания во время участия в массовых акциях гражданского протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014 года.
В размере 1000 грн:
- киевлянам - участникам боевых действий на территории Республики Афганистан.
В размере 600 грн:
- киевлянам, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения, в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, обеспечении их осуществления, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий.
Нужно брать сейчас, но не дать возможность сдоить завтра!
А з іншого, - українці повинні жити настільки добре, щоб не потребувати цих жалюгідних подачок.
Принаймні, щоб не бути найбільш злиденними в Європі, - при найбагатшому керівникові європейської держави...
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Бот, бригадный подряд.
Вот на вскидку информация в прессе с 21 по 25.02.2019 г:
1. Монетизация субсидий (будет виплачена до выборов);
2. Индексация пенсий в разгар предвыборной компании;
3. Одноразовая выплата 1,9 млн. пенсионерам;
4. Со слов президента на брифинге "мы 5 последующих лет будем подкупать матерей и пенсионеров повышением выплат". Что это, агитация?;
5. Информация о подкупе избирателей на сумму 1,5 млрд. бюджетных денег Березенком;
6. Подкуп избирателей путем так званых виплат за агитацию.
И это далеко не полный перечень. Куда мы идем?
- киевлянам, которые получили тяжелые телесные повреждения во время участия в массовых акциях гражданского протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 по 21 февраля 2014 года.
В размере 1300 грн:
- киевлянам, которые получили телесные повреждения средней тяжести во время участия в массовых акциях гражданского протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014 года.
В размере 1100 грн:
- киевлянам, которые получили легкие телесные повреждения, побои, истязания во время участия в массовых акциях гражданского протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014 года.
Для тех, кто в танке: так петя оценил наши жизни....