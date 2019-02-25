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 Киевские новости, Общество
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Все про:визит (2250) Киев (17222) Одесса (5349) посольство (483) США (14690) Волкер Курт (375)

 Волкер начнет визит в Украину с посещения Одессы, - посольство США

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер 26 декабря совершит визит в Одессу, после чего отправится в Киев.

Об этом корреспонденту УНН сообщили в Посольстве США в Украине, передает Цензор.НЕТ.

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"Завтра, 26 февраля, Курт Волкер приедет в Одессу", - сообщили в посольстве.

По словам дипломатов, в Одессе Волкер будет общаться с прессой, но пока не известно точно, в котором часу. В тот же день спецпредставитель Госдепа США совершит визит в Киев.

"Он будет на Крымском форуме в Художественном арсенале. Форум будет работать 26 и 27 числа, он оба дня будет там. На форуме он будет общаться с прессой вечером 26-го, то есть завтра", - отметил собеседник.

В то же время, по его словам, в посольстве пока не знают, какие двусторонние встречи запланированы у Волкера во время его визита в Украину.

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Отметим, 26 февраля в Художественном арсенале в Киеве откроется V Международный форум "Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления".

Источник: https://censor.net.ua/n3113688
 
   
 Топ комментарии
 
Курту Волкеру - крепкого здоровья и душевного равновесия. Волкер начнет визит в Украину с посещения Одессы, - посольство США - Цензор.НЕТ 2108
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Это вряд-ли,хотя следствие покажет,что к чему. Волкер розпочне візит до України з відвідин Одеси, - посольство США - Цензор.НЕТ 6141
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проверит главный калибр дональда кука)))
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А разве на современных параходах есть главный калибр?
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Курту Волкеру - крепкого здоровья и душевного равновесия.
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Дуже необхідна стаття, де невідома ціль приїзду Волкера🤔
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Так с журналистами пообщаться) заодно оценит личным взглядом что и как происходит, глаза и уши США.
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труханов с ним не сможет встретится, срупаспорт не пустит или превратится мини ху*ла.
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Волкер уже знает что Украине оружие скоро не надо будет? Нужен будет грим для клоунов.
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это твой босс докатился до скотского состояния, что народ проголосует за комика из телевизора. А зачем оружие??? Чтобы из него застрелиться 1 марта на день дурака?
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВолкер начнет визит в Украину с посещения Одессы, - посольство США
 
 
 
 
 
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