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 Экономика, Общество
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Все про:развитие (52) Зубко (402)

 Наша цель - выравнивание регионов по качеству жизни, - Зубко

Главная цель государства на следующие пять лет – это равное развитие регионов, выравнивание возможностей регионов по качеству жизни, конкурентоспособности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко на Совете регионального развития, состоявшейся во Львове, сообщает пресс-служба Минрегиона.

"Наша же задача - выровнять возможности регионов как по качеству жизни, так и конкурентоспособности регионов, что позволит привлекать инвестиции, развивать собственную налоговую базу и поступления", - подчеркнул он.

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Как отметил Зубко, сегодня в Украине города-миллионщики, в отличие от районных центров и сел, имеют большие возможности - налоги, качественное образование, медицина, административные услуги и тому подобное.

По его словам, речь идет о двух ключевых направлениях по развитию регионов.

"Это развитие человеческого потенциала, основанный на качестве жизни, качестве услуг и окружающей среды. И второй - индекс конкурентоспособности регионов, а это качество инфраструктуры, подготовки кадров и инвестиционного климата. Для достижения этих целей мы разработали необходимую законодательную базу, стандарты и инструменты, которые уже начали вводится в регионах благодаря реформе децентрализации ", - сказал Зубко.

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Он уточнил, что за 4 года децентрализации выросли собственные доходы местных бюджетов - до 291 млрд грн, увеличились поступления на содержание дорог местного значения - 14,7 млрд грн, помощь регионам на инфраструктурные проекты Государственного фонда регионального развития - 7,7 млрд грн , субвенция объединенным территориальным громадам - 2,1 млрд грн, по инициативе Президента Украины в регионы устремились средства на развитие сельской медицины - 5,5 млрд грн.

"Очень важно говорить о том, как государственная финансовая поддержка и средства местных бюджетов конвертируются в качество жизни. Мы разработали сеть Центров предоставления административных услуг, которые должны обеспечивать 30-минутную доступность. На сегодняшний день таких центров уже 779, из которых 125 в ОТГ. Также при поддержке программы "U-LEAD с Европой" до конца 2019 году в регионах начнется реализация еще 300 ЦПАУ. Вторая важная составляющая, которая влияет на качество жизни, - это образовательная услуга. В Украине уже создано 300 НОПов, которые обеспечивают 4 важные стандарты: инклюзивность и безбарьерность, энергоэффективность, мотивирующий дизайн и современное оборудование. К концу 2019 года запланировано создание еще 600 НОПов", - сообщил Зубко.

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По словам чиновника, на следующие 5 лет стоит очень важная задача - Украина должна стать региональным лидером среди восточноевропейских стран и стран постсоветского пространства.

"Сегодня у нас есть пограничные горные территории, малозаселённые территории, временно оккупированных территориях, и поэтому наша самая главная цель - выровнять диспропорции между развитием регионов и устранить понятие периферий. Поэтому в первую очередь мы двигаемся в направлении качественной инфраструктуры и услуг, создании новых рабочих мест, роста ВВП. Также это возможно за счет инструментов, которые уже работают - это секторальная поддержка Украины со стороны Европейского Союза по пяти программам: развитие сельских территорий, человеческого потенциала, туризма, всеукраинская солидарность, инновации и инвестиции. А также инструментов, которые мы должны выработать и принять. Это принятие закона о налоге на выведенный капитал, поскольку, оставляя средства на предприятиях, мы сможем найти тот ресурс, который необходим для развития, также этот вопрос работы с европейскими фондами", - подчеркнул Зубко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3113687
 
 
 Топ комментарии
 
У вас всех, одна цель - грабить народ и мародёрствывать во время войны и прикрываться ею.
Но скоро конец вам, воровские мрази.
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Печерский район города Киев, ул. банковая, администрация Порошенко... там качество жизни наивысшее в Европе...
Как никак Порошенко самый богатый президент Европы.
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Почему бы не выровнять регионы по качеству жизни с Конче Заспай,не хотят поделиться?
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У вас всех, одна цель - грабить народ и мародёрствывать во время войны и прикрываться ею.
Но скоро конец вам, воровские мрази.
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Почему бы не выровнять регионы по качеству жизни с Конче Заспай,не хотят поделиться?
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лучше пусть ориентируются на лидеров ордло начиная с захарченко
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Выравнивание регионов по качеству жизни - это так же маловероятно, как спрямление трансцендентной кривой глубоких ям на региональном бездорожье. Наша мета - вирівнювання регіонів за якістю життя, - Зубко - Цензор.НЕТ 5412
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Да,народ Украины проснулся и спуску ворью уже не даст,хватит жилы тянуть из людей.
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Вали отсюда, российская нечисть!
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нельзя писать воровские мрази. нужно писать мыролюбные реформисты, безальтернативные и щироукраинские.
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значит все будут жить одинаково бедно. Киеву приготовится...
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...А ви засікли як Пецик цього *кадра * за собою возить ..
ПРетендент на крісло ПРем*єра .(якщо барижні виграють )
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А по какому региону выравнивать будут? Где у нас качество жизни, на которое можно ровняться?
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Печерский район города Киев, ул. банковая, администрация Порошенко... там качество жизни наивысшее в Европе...
Как никак Порошенко самый богатый президент Европы.
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Петя к успеху шёл долго, 5 лет ему точно не хватит. Или на третий срок через кресло премьера? Я уже такое где-то видел. А, в ********** же такая схема работает.
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средняя зарплата в Украине в 2008 году - 350 долларов.

средняя зарплата в Украине в 2018 году - 350 долларов.
10 лет коту под хвост
реформы ющенка-януковича-порошенка не остановить уже никому!!!!!!
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350 долларов в 2008 году = 700 долларов сейчас
Ибо, тогда и газ и вся коммуналка, и тарифы, и акцызы, итд... были в долларах меньше чем сейчас.
Тогда, в 2008 году за 130 долларов можно было оплатить 1000 кубов газа населению
Сейчас же 300 долларов нужно заплатить за 1000 кубов газа
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Ось тільки в мене у 2008 році було 700 доларів,а зараз 250,на той самій роботі))
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Всех вывести на уровень Киева, или наоборот? Наша цель - выравнивание регионов по качеству жизни, - Зубко - Цензор.НЕТ 8285
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Скорее Макеевки, чтоб за еду работали, а несогластных-на подвал, как врагов госсударства.
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Что Мерлин что ли ? Ну зачем этот треп, выровнить потенциалы регионов НЕВОЗМОЖНО Наша цель - выравнивание регионов по качеству жизни, - Зубко - Цензор.НЕТ 7140Во всем мире нет этого , а в чоколадном королевстве будет?..... это как в анекдоте :... Жена ластится к мужу:
- Милый, я пришла к тебе из сказки!
- Из какой?
- Из доброй.
- Что, выгнали?
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главное что бы по закону и с льготным периодом Наша мета - вирівнювання регіонів за якістю життя, - Зубко - Цензор.НЕТ 3770
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А может не надо ? Вы же так выровняете, что у людей и карманы исчезнут.
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та люди вечно прибедняются,а если потрясти,так 15 млрд выложили за блях,а говорили денег нет,ну жулики же Наша мета - вирівнювання регіонів за якістю життя, - Зубко - Цензор.НЕТ 7269
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евробляхеры виноваты в мыролюбстве, перемириях и реформизме?
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они виноваты что у них были деньги и они не хотели ними делиться
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отличие их от Порошенко, в том, что они заработали их честным трудом, а Порошенко своровал намного большие суммы из бюджета и вывел их в офшоры, что бы не платить налоги...
А эти евробляхеры заплатили налоги...
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увидишь по результатам выборов, кого это волнует в Украине
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Кого бы не выбрали деньги бляхерам за растаможку уже не вернут
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Может пенсы поделятся, поскольку рева вещал, что деньги за растаможку евроблях прямиком промаршировали в Пенсионный фонд.
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сдается мне что деньги прямиком пошли на оффшорные счета реформаторов
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При этом зацепив нужными лозунгами рекламы будущих старых президентов.
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а у людей выбора не было - они пригнали , вложились в ремонт и что - на разборку , у меня знакомый все хорохорился про какую то конвенцию втирал в итоге влез в долги но машину растаможил - это ему еще повезло что фирма через которую пригнал без проблем сняла с учета ( не бесплатно )
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а что ваш знакомый хотел на шару ездить,как в Польше?
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Украинцы живут так,как заслужили,кого выбирали те ними и правят,поляки бы устроили всеобщую забастовку если бы им нарисовали такие цифры растаможки,а украинцы пошли и заплатили
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Ну Польша член Евросоюза
там насколько я знаю как таковой растоможки нет есть перерегистрация
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даже машины из ЕС так же нужно растамаживать в Польше и регистрировать тоже,но стоит это очень не дорого и быстро
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А разве правила для стран Евросоюза не одинаковые на сколько я знаю если пригнать машину к примеру с Франции в Испанию там просто идет перерегистация и получение Испанских номеров ну и помоему обезательный тех осмотр
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Да он все на шару хочет и считает себя самым умным - когда я ему говорил что эту лавочку прикроют он мне все стамбульской конвенцией в глаза тыкал
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Порошенко своровал намного больше из бюджета чем какие то жалкие 15 млрд. грн...
Но не выложил их а заныкал в офшорах...
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ну своровал,ну в оффшорах,дальше что?Он еще и бляхеров пощипал,а шо низзя? Наша мета - вирівнювання регіонів за якістю життя, - Зубко - Цензор.НЕТ 4308
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всё до поры до времени... Януковощ тоже щипал всех... дощипался в итоге
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Янцкович натырил камазы денег и золота и свалил
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выравнивание регионов по качеству жизни - то есть везде будет одинаково х....во а может лучше сократить разницу между богатыми и бедными - а то вы что то совсем зажрались
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Врет и не краснеет,ведь даже ежу ясно что раены выровнять нельзя так как в стране существуют как промышленые так и аграрные регионы которые никогда не смогут тягаться с промышленными.Все дело заключается в выравнивании и разумном сбалансированом управлении чего промышленые регионы упорно не хотят.Вот из за этого весь сыр-бор в стране.
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Е? Це як: зробити, скажімо, Козин таким же щасливим і заможним, як будь-яке село, наприклад, на Черкащині?
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Наша цель - выравнивание регионов по качеству жизни, - Зубко
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Хто знає, де можна придбати сборнік рєчєй Зубка? Наша мета - вирівнювання регіонів за якістю життя, - Зубко - Цензор.НЕТ 805
Мені для колекції треба, - колекціоную "творчєство" найбільших 3.14здоболів.

Наша мета - вирівнювання регіонів за якістю життя, - Зубко - Цензор.НЕТ 2310
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а смисл виравнівать? нє мєшайтє, сволачі, і всьо будєт харашо
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНаша цель - выравнивание регионов по качеству жизни, - Зубко
 
 
 
 
 
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