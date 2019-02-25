 Наша цель - выравнивание регионов по качеству жизни, - Зубко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко на Совете регионального развития, состоявшейся во Львове, сообщает пресс-служба Минрегиона.

"Наша же задача - выровнять возможности регионов как по качеству жизни, так и конкурентоспособности регионов, что позволит привлекать инвестиции, развивать собственную налоговую базу и поступления", - подчеркнул он.

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Как отметил Зубко, сегодня в Украине города-миллионщики, в отличие от районных центров и сел, имеют большие возможности - налоги, качественное образование, медицина, административные услуги и тому подобное.

По его словам, речь идет о двух ключевых направлениях по развитию регионов.

"Это развитие человеческого потенциала, основанный на качестве жизни, качестве услуг и окружающей среды. И второй - индекс конкурентоспособности регионов, а это качество инфраструктуры, подготовки кадров и инвестиционного климата. Для достижения этих целей мы разработали необходимую законодательную базу, стандарты и инструменты, которые уже начали вводится в регионах благодаря реформе децентрализации ", - сказал Зубко.

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Он уточнил, что за 4 года децентрализации выросли собственные доходы местных бюджетов - до 291 млрд грн, увеличились поступления на содержание дорог местного значения - 14,7 млрд грн, помощь регионам на инфраструктурные проекты Государственного фонда регионального развития - 7,7 млрд грн , субвенция объединенным территориальным громадам - 2,1 млрд грн, по инициативе Президента Украины в регионы устремились средства на развитие сельской медицины - 5,5 млрд грн.

"Очень важно говорить о том, как государственная финансовая поддержка и средства местных бюджетов конвертируются в качество жизни. Мы разработали сеть Центров предоставления административных услуг, которые должны обеспечивать 30-минутную доступность. На сегодняшний день таких центров уже 779, из которых 125 в ОТГ. Также при поддержке программы "U-LEAD с Европой" до конца 2019 году в регионах начнется реализация еще 300 ЦПАУ. Вторая важная составляющая, которая влияет на качество жизни, - это образовательная услуга. В Украине уже создано 300 НОПов, которые обеспечивают 4 важные стандарты: инклюзивность и безбарьерность, энергоэффективность, мотивирующий дизайн и современное оборудование. К концу 2019 года запланировано создание еще 600 НОПов", - сообщил Зубко.

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По словам чиновника, на следующие 5 лет стоит очень важная задача - Украина должна стать региональным лидером среди восточноевропейских стран и стран постсоветского пространства.

"Сегодня у нас есть пограничные горные территории, малозаселённые территории, временно оккупированных территориях, и поэтому наша самая главная цель - выровнять диспропорции между развитием регионов и устранить понятие периферий. Поэтому в первую очередь мы двигаемся в направлении качественной инфраструктуры и услуг, создании новых рабочих мест, роста ВВП. Также это возможно за счет инструментов, которые уже работают - это секторальная поддержка Украины со стороны Европейского Союза по пяти программам: развитие сельских территорий, человеческого потенциала, туризма, всеукраинская солидарность, инновации и инвестиции. А также инструментов, которые мы должны выработать и принять. Это принятие закона о налоге на выведенный капитал, поскольку, оставляя средства на предприятиях, мы сможем найти тот ресурс, который необходим для развития, также этот вопрос работы с европейскими фондами", - подчеркнул Зубко.

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