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 Политика Украины, Шоу-бизнес
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Все про:Евровидение (673) Кириленко (639)

 Надо менять правила отбора, чтобы артисты, гастролирующие в стране-агрессоре, не могли представлять Украину на Евровидении, - Кириленко

В правилах отбора представителя от Украины на песенный конкурс "Евровидение" надо внести изменения, чтобы избежать скандальных ситуаций, таких как в этом году.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко в эфире телеканала "Прямой", информирует Цензор.НЕТ.

По словам чиновника, необходимо четко предусмотреть в правилах проведения отбора, что артисты, которые гастролируют или гастролировали на территории государства-агрессора, не имеют права участвовать в отборе на международный песенный конкурс "Евровидение" от Украины. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кириленко: История с участником от Украины на Евровидении еще далека от завершения

"Это же не какой-то конкурс, где просто участник или участница участвуют со своей композицией. А это конкурс, который предусматривает представителя страны, то есть Украины. И, по сути, такой представитель сразу попадает под пристальный пресс внимания с разных сторон, он также является и культурным представителем, представителем нашей культуры. Он должен обладать огромным количеством вопросов, он должен соответствовать высокому статусу представителя страны, а не только самого себя. И поэтому возник этот конфликт вокруг нынешнего отбора", - сказал Кириленко.

Также читайте: MARUV не поедет на "Евровидение", - НОТУ

Напомним, певица Анна Корсун, более известная как MARUV, стала победительницей национального отбора Евровидения-2019

После выступления в финале MARUV заявила, что не видит ничего преступного в гастролях по России, а участвовать на международном конкурсе после посещений страны-агрессора она хочет, потому что он должен "объединять страны".

В апреле 2019 года она планирует выступить в нескольких российских городах. В частности, в Москве. В декабре 2018 года у певицы были концерты в Мурманске и Петербурге. Также ее выступление транслировал телеканал НТВ. В 2018 году она участвовала конкурсе "Новая волна" в Сочи.

Несмотря на готовность MARUV отказаться от гастролей в РФ, она не смогла догвориться с НОТУ об условиях участия в "Евровидении-2019".

Также читайте: Переговоры со следующим кандидатом на участие в "Евровидении" от Украины пройдут 26 февраля, - Аласания

Источник: https://censor.net.ua/n3113686
 
   
 Топ комментарии
 
22:59
Надо менять правила отбора, чтобы кандидат, имеющий бизнес в стране-агрессоре, не мог быть президентом Украины.
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Ну і чого такого не зробили?????????????? Бути мудрим заднім числом, це не велике досягнення. Надо менять правила отбора, чтобы артисты, гастролирующие в стране-агрессоре, не могли представлять Украину на Евровидении, - Кириленко - Цензор.НЕТ 1595
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Вспомнил очевидные вещи на 5-м году войны... Чем ты 5 лет занимался и не предлагал такого раньше?
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Ну і чого такого не зробили?????????????? Бути мудрим заднім числом, це не велике досягнення. Надо менять правила отбора, чтобы артисты, гастролирующие в стране-агрессоре, не могли представлять Украину на Евровидении, - Кириленко - Цензор.НЕТ 1595
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Кириленко очень похож на провокатора под прикрытием,после революции достоинства он вышел на трибуну и начал орать про отмену языкового закона,его сразу стали транслировать росСМИ и пугать Крымчан
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БЫТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ и иметь РОШЕН в России МОЖНО , а ПЕТЬ ПЕСНИ в России НЕЛЬЗЯ !!! !!! !!!
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так порохосміття завжди каже що торгувати з рашкою можна. чому всяку чухню туди продавати можна, а пісні-не можна?
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порочухло, так у чому різниця - між продавати туди всякий мотлох і продавати туди пісні ?
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злой, читай уважно - мне до тебя нет дела...!(с)\и чухай дальше...!\
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Обычно я с женщинами общаюсь не очень хорошо)))
Но вам отвечу культурно.
Завтра вы откроете компанию в Англии "Труселя и Ко".
Через какое то время Англия захотела кусочек вашего огорода (негров заселить ,они голодают)
Вы сможете закрыть-продать фирму , если англичане наложили на её арест ?

П,С .
Завтра президент начнет раком ходить по улицам , вы тоже последуете его примеру ?
И сравнили президента Патриота и этих продажных куриц , какой и ...........
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Мова повинна бути одна кацапи ж не вивчають нашу мову
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Anton Sanchenko‏ @AntonSanchenko 19 минут назад

А провели б виконавців Є-бачення через Прозорро, всієї цієї колотнечі просто не було б.
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надо сначала обосраться,только так они умеют.
побеседовать и заключить контракт со всеми участниками до отбора это так сложно пздц!
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А ты нахрена там сидишь и зарплату получаешь?
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Плюсую. І це правильно. Голос голосом, але Україна важливіше.
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а чего же Кириленко молчал в тряпочку когда фабрика в Липецке пыхтела на всю во время войны?
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кириленко п#дарас
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ему с Вятровичем можно возглавить министерство бесполезных людей
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22:59
Надо менять правила отбора, чтобы кандидат, имеющий бизнес в стране-агрессоре, не мог быть президентом Украины.
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Вспомнил очевидные вещи на 5-м году войны... Чем ты 5 лет занимался и не предлагал такого раньше?
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От Украины на Евровидение надо Парубия отправить. Рэп читать.
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А може треба закрити кордон з країною агресором?
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Нельзя, Порошенко против введения виз со страной агрессором рашкой.
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Нужно менять правила голосования. Если у 15 летней малолетки 3 телефона, она может отправить 3 смс? А если 10? Порох о таких выборах может только мечтать. Меняйте правила и судей. "Данилко - это аналог пугачевой для малороссии"©
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Пугачова одна з кацапських артистів які засудили російську війну проти України
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Аласанию однозначно в отставку. На конкурс ЕВРО не едет никто. Закрытый разбор полётов. Наконец то пришло время наказывать, за такие просчёты, когда ватный сосед не дремлет.
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Одним словом, дискриминация по политическому и идеологическому признаку. Back in the USSR.
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Да-да. Поехал бы ты из своей Сызрани в 1942 году повыступать на концертах в Германии, а потом вернулся бы обратно СССР. В каких местах ты бы тогда разглагольствовал о "дискриминации" не трудно представить.
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Артисты?Покажите артиста.
По крайней мере при союзе ездили по селам искать как талантливых артистов так и спортсменов.Точно знаю что даже на полуфиналах и финалах раенных футбольных команд всегда присутствовал кто-то из динамо-киева иприсматривался к футболистам.А сейчас надо самому лезть в спорт или эстраду за большое бабло или через постель или иметь всемогущего папика а голос и талант сделают звукорежисеры.
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и поделить!... и отобрать еще, а потом раздать!....
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Не, надо запретить все голосования. Или пусть голосуют, а потом важный государственный муж скажет что это было понарошку и не считается. И на конкурс поедут грынджолы или объявят, что победил пэця.
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Одобрямс! И выборы, и больше трех не собираться
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нада тоді ВСІХ громадян України маючих родичів та статки в РФ звільнити з держслужби
починаючи з шоколадного агента ФСБ
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И проверить: если был на оккупированной территории, то как минимум беседа в сбу
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Этот казёл Кириленко ещё со времён Ющенко как присосался к креслу так и сидит ,уже на Мерседесе ездит ,Дворцы строит ,земли наворовал ,жена в плагиате засветилась .Вот таких вот патриотов в вышиванках я ненавижу уроды приспособленцы корупционеры .
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уж да, вєсьолий бил спецоперейшен...

Víol 07‏ @Vola08444204

Шановне панство, это была классическая комбинация: отвлечение внимания двумя явными свинособаками и протаскивание за их спинами другой, с искусственным накручиванием СМСок от бот-номеров. Мы ещё об этом услышим.
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А всех кто возвращается с заработков с России что ро стрелять на границе ?
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Непоганий варіант))Ви це зрозумієте,коли будуть Вітебська та Молилевська Наротні Республіки))
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Всё может быть Но не надо делать двойные стандарты, выступать в стране рессора нельзя но торговать через фирмы прокладки можно и деньги в обшоры выводить
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боюсь вы начнете понимать что-то только когда нас начнут утюжить самолетами (((
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Похоже пришло время не только правила,но и власть менять.
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а что же вы иваны почти пять лет на печи сидели...)
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Я бы тех артистов которые поехали в Россию , лишал гражданства и по жизненно запрещать ввезд в Украину
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Ну тогда всех кто сейчас работает в россии так же лишать гражданства - разницы ни какой что те что те на заработки туда ездят
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Anton Sanchenko‏ @AntonSanchenko 24 февр.

Не голосував, але обурююся вибором прості люди (тм).
Портрет українського фейсбуку 23.02.19.
Чуваки, це була навчальна тривога, прийдіть на вибори.
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Anton Sanchenko‏ @AntonSanchenko 23 февр.

Наскільки треба бути поза українським інформаційним полем, щоб іти до Скрипіна у студію і думати, що передача буде про котиків.
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Там, навпаки, все було дуже продумано:

Myrotvorets News
23 ч. ·

СПЕЦОПЕРАЦІЯ "ТРОЯНСЬКІ КОБИЛИ"
Вимушені визнати, что вона вдалася. Впевнені, що пульт управління нею точно знаходився не в Україні і маємо на те грунтовні підстави так думати.
Досить технічно (і це видно неозброєним оком) в ході т.з. конкурсного відбору на "Eurovision-2019", були "вибиті" українськи виконавці і суспільство було поставлене перед вибором: яке проросійське чи ватне лайно обрати з того, яке запропоновано.

Також технічно було перед фіналом підставлено для відволікання пильності сестер-Опанасючок, які були відповідно підготовлені. І те, що почалася хвиля резонансу навколо їх, просто суттево збільшило шанси колаборантської вати стати переможцем, що і сталося.
Тобто не сестер проштовхнути, а будь-кого з ватно-колаборантських представників, що і сталося. Суспільство вроді пораділо, що здихалося сестер-гадюкинів, а тут - бабах. .....
У переможці "вийшла" така собі "Maruv". Ну, та, що мизамир, не фсі на росії такі, як путін й інша бредятина.
Основна мета цієї спецоперації, як і завжди була націлена на деморалізацію української активної громадськості і, як наслідок, створення умов задля морольного придушення їх бажання до спротиву. Але ж дійсно, багато хто вже опускає руки.
І знову бачимо ювелірне використання ворогами усіх інструментів, включаючи демократичні.
І знову ми стикаємося з феноменом під назвою " в останній момент".
Друзі, Господь береже Україну, але ж дивлячись на вашу інфантильність та дурість, він може махнути на вас рукою. Постраждають потім всі і будемо всі знову відхаркувати свою дурість і байдужість разом з кров'ю. Запам'ятайте це.
Якщо в вас немає інстинкту самозбереження і імунітету, природа зробить те, що робить завжди - знищить таку популяцію.
31.03 знову буде таке ж саме випробування, але з наслідками. Вважайте, що вчора була репетиція.
Цей зрадник і антиукраїнський пропагандист) що на скріні, вже святкує перемогу, але битва ще не закінчена.
--------
Для довідки: організатор конкурса - телеканал СТБ. Входить у склад концерну, головний офіс якого знаходиться у серці російського агресора, у Москві.
В жюрі конкурсу українкою була лише Джамала. Двоє інших - типові безпринципні малороси.
Дякуємо Сергію Притулі, за філігранне викриття сутності конкурсантів.
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І ще трохи дна: Власником прав на пісню Siren Song, з якою MARUV збирається їхати на Євробачення, є РОСІЙСЬКА ... компанія Warner Music Russia.
А це означає що всі роялті від виконання підуть, куди? Правильно - В РОСІЮ!
Отже, Україна профінансує роялті для російської компанії, яка заплатить податки в казну РФ. А отже, на патрони для російської армії.
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BY виктор алб af2c72d9
А всех кто возвращается с заработков с России что ро стрелять на границе ? -- как минимум их надо проверить на спид , так как в России эпидемия
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Зачем проверять сразу рострелять дёшово и сердито
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.... Надо менять правила отбора, чтобы артисты, гастролирующие в стране-агрессоре, не могли представлять Украину.....


а укрчиновники (соевые), каторые имеют фабрики в расее что-каго не должны представлятьььь??

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це ж тре було п'ять років думати... паалітік, б_яха...
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Интересно, а в Англии или Германии министр тоже решает и устанавливает правила отбора своих певцов на Евровидение?
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В Англию и Германию добрались пока только фээсбэшники и грушники, а к нам кацапы на танках на экскурсии ездят
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В связи с этим, они уже десятки раз высказывали озабоченность!
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то справа англійців та німців... а в Україні йде війна, де цапорогі мокші вбивають українців, катують, виганяють з домівок, а ці kurvy катаються до них розставляти ноги та роззявляти рота... я впевнений, що не мають права такі люди представляти Україну будь де...
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Поверь, если этот министр захочет продвинуть своего любимчика, он на следующий раз выдумает еще правило про дедушку, который воевал на колчаковских фронтах! Треба міняти правила відбору, щоб артисти, що гастролюють в країні-агресорі, не могли представляти Україну на Євробаченні, - Кириленко - Цензор.НЕТ 4119
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Россия продает в Украине Уголь (через Беларусь), Газ (Через Европу), Твеллы напрямую и т.д. У Украины и так огромный дефицит с Россией в Торговом балансе. В этом положении отказаться от заработка на россии своих товаров и услуг, все равно что купить билет и пойти пешком назло кондуктору.
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А чим ти, Кириленко, до цього займався, що досі не змінив правила?
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Развратная композиция.І тэлегледачы прагаласавалі за.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНадо менять правила отбора, чтобы артисты, гастролирующие в стране-агрессоре, не могли представлять Украину на Евровидении, - Кириленко
 
 
 
 
 
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