 Надо менять правила отбора, чтобы артисты, гастролирующие в стране-агрессоре, не могли представлять Украину на Евровидении, - Кириленко

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко в эфире телеканала "Прямой", информирует Цензор.НЕТ.
По словам чиновника, необходимо четко предусмотреть в правилах проведения отбора, что артисты, которые гастролируют или гастролировали на территории государства-агрессора, не имеют права участвовать в отборе на международный песенный конкурс "Евровидение" от Украины.
"Это же не какой-то конкурс, где просто участник или участница участвуют со своей композицией. А это конкурс, который предусматривает представителя страны, то есть Украины. И, по сути, такой представитель сразу попадает под пристальный пресс внимания с разных сторон, он также является и культурным представителем, представителем нашей культуры. Он должен обладать огромным количеством вопросов, он должен соответствовать высокому статусу представителя страны, а не только самого себя. И поэтому возник этот конфликт вокруг нынешнего отбора", - сказал Кириленко.
Напомним, певица Анна Корсун, более известная как MARUV, стала победительницей национального отбора Евровидения-2019.
После выступления в финале MARUV заявила, что не видит ничего преступного в гастролях по России, а участвовать на международном конкурсе после посещений страны-агрессора она хочет, потому что он должен "объединять страны".
В апреле 2019 года она планирует выступить в нескольких российских городах. В частности, в Москве. В декабре 2018 года у певицы были концерты в Мурманске и Петербурге. Также ее выступление транслировал телеканал НТВ. В 2018 году она участвовала конкурсе "Новая волна" в Сочи.
Несмотря на готовность MARUV отказаться от гастролей в РФ, она не смогла догвориться с НОТУ об условиях участия в "Евровидении-2019".
Но вам отвечу культурно.
Завтра вы откроете компанию в Англии "Труселя и Ко".
Через какое то время Англия захотела кусочек вашего огорода (негров заселить ,они голодают)
Вы сможете закрыть-продать фирму , если англичане наложили на её арест ?
П,С .
Завтра президент начнет раком ходить по улицам , вы тоже последуете его примеру ?
И сравнили президента Патриота и этих продажных куриц , какой и ...........
А провели б виконавців Є-бачення через Прозорро, всієї цієї колотнечі просто не було б.
побеседовать и заключить контракт со всеми участниками до отбора это так сложно пздц!
Надо менять правила отбора, чтобы кандидат, имеющий бизнес в стране-агрессоре, не мог быть президентом Украины.
По крайней мере при союзе ездили по селам искать как талантливых артистов так и спортсменов.Точно знаю что даже на полуфиналах и финалах раенных футбольных команд всегда присутствовал кто-то из динамо-киева иприсматривался к футболистам.А сейчас надо самому лезть в спорт или эстраду за большое бабло или через постель или иметь всемогущего папика а голос и талант сделают звукорежисеры.
починаючи з шоколадного агента ФСБ
Víol 07 @Vola08444204
Шановне панство, это была классическая комбинация: отвлечение внимания двумя явными свинособаками и протаскивание за их спинами другой, с искусственным накручиванием СМСок от бот-номеров. Мы ещё об этом услышим.
Не голосував, але обурююся вибором прості люди (тм).
Портрет українського фейсбуку 23.02.19.
Чуваки, це була навчальна тривога, прийдіть на вибори.
Наскільки треба бути поза українським інформаційним полем, щоб іти до Скрипіна у студію і думати, що передача буде про котиків.
Myrotvorets News
23 ч. ·
СПЕЦОПЕРАЦІЯ "ТРОЯНСЬКІ КОБИЛИ"
Вимушені визнати, что вона вдалася. Впевнені, що пульт управління нею точно знаходився не в Україні і маємо на те грунтовні підстави так думати.
Досить технічно (і це видно неозброєним оком) в ході т.з. конкурсного відбору на "Eurovision-2019", були "вибиті" українськи виконавці і суспільство було поставлене перед вибором: яке проросійське чи ватне лайно обрати з того, яке запропоновано.
Також технічно було перед фіналом підставлено для відволікання пильності сестер-Опанасючок, які були відповідно підготовлені. І те, що почалася хвиля резонансу навколо їх, просто суттево збільшило шанси колаборантської вати стати переможцем, що і сталося.
Тобто не сестер проштовхнути, а будь-кого з ватно-колаборантських представників, що і сталося. Суспільство вроді пораділо, що здихалося сестер-гадюкинів, а тут - бабах. .....
У переможці "вийшла" така собі "Maruv". Ну, та, що мизамир, не фсі на росії такі, як путін й інша бредятина.
Основна мета цієї спецоперації, як і завжди була націлена на деморалізацію української активної громадськості і, як наслідок, створення умов задля морольного придушення їх бажання до спротиву. Але ж дійсно, багато хто вже опускає руки.
І знову бачимо ювелірне використання ворогами усіх інструментів, включаючи демократичні.
І знову ми стикаємося з феноменом під назвою " в останній момент".
Друзі, Господь береже Україну, але ж дивлячись на вашу інфантильність та дурість, він може махнути на вас рукою. Постраждають потім всі і будемо всі знову відхаркувати свою дурість і байдужість разом з кров'ю. Запам'ятайте це.
Якщо в вас немає інстинкту самозбереження і імунітету, природа зробить те, що робить завжди - знищить таку популяцію.
31.03 знову буде таке ж саме випробування, але з наслідками. Вважайте, що вчора була репетиція.
Цей зрадник і антиукраїнський пропагандист) що на скріні, вже святкує перемогу, але битва ще не закінчена.
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Для довідки: організатор конкурса - телеканал СТБ. Входить у склад концерну, головний офіс якого знаходиться у серці російського агресора, у Москві.
В жюрі конкурсу українкою була лише Джамала. Двоє інших - типові безпринципні малороси.
Дякуємо Сергію Притулі, за філігранне викриття сутності конкурсантів.
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І ще трохи дна: Власником прав на пісню Siren Song, з якою MARUV збирається їхати на Євробачення, є РОСІЙСЬКА ... компанія Warner Music Russia.
А це означає що всі роялті від виконання підуть, куди? Правильно - В РОСІЮ!
Отже, Україна профінансує роялті для російської компанії, яка заплатить податки в казну РФ. А отже, на патрони для російської армії.
А всех кто возвращается с заработков с России что ро стрелять на границе ? -- как минимум их надо проверить на спид , так как в России эпидемия
а укрчиновники (соевые), каторые имеют фабрики в расее что-каго не должны представлятьььь??