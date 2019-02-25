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 НОТУ уточнит у организаторов "Евровидения", не повлияет ли политизация отбора в Украине на участие в конкурсе, - Кольцова

В НОТУ заявили, что будут выбирать представителя Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2019" среди всех финалистов национального отбора.

Об этом в комментарии Громадському сообщила член правления Национальной общественной телерадиокомпании (НСТУ) Александра Кольцова, передает Цензор.НЕТ.

"Сначала мы проконсультируемся с Европейским вещательным союзом по политизации процесса отбора в Украине. Как это повлияет вообще на наше участие в этом году. Затем мы пообщаемся с юристами, хотим ли мы продолжать принимать в этом участие как вещатель. Затем мы пообщаемся с менеджментом артистов. А потом мы примем решение", - пояснила она.

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На вопрос, отличается ли договор, который предлагали MARUV, от прошлогоднего, Кольцова ответила, что новым был только пункт о запрете выступать в России.

"То, что артист выложил интерпретацию этих пунктов... там просто очень много стандартных пунктов из правил Евровидения. Кроме пункта об отмене гастролей в РФ - об отмене на время проведения конкурса", - сказала она.

Представительница Суспільного подтвердила, что MARUV была согласна отказаться от выступлений в России, добавив, что ранее этот пункт не применяли, так как артисты, выступающие в России, не попадали в финал нацотбора.

"В каждом отборе были артисты, которые на тот момент выступали в РФ, ни один из них не выходил в финал, поэтому мы не применяли эту норму. Договор был всегда, добавили этот пункт после первого полуфинала, когда появились реальные шансы на то, что у нас будет такой кейс, и нужно будет толковать это и для общества, и вовне", - рассказала Кольцова.

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Также она добавила, что другому кандидату, который захочет представлять Украину на Евровидении-2019, предложат тот же договор, от которого отказалась MARUV.

Напомним, кроме MARUV в финале национального отбора также принимали участие группы Freedom Jazz, Anna Maria, Kazka, Brunettes Shoot Blondes и YUKO.

Напомним, певица Анна Корсун, более известная как MARUV, стала победительницей национального отбора Евровидения-2019. У MARUV есть один день на ознакомление с контрактом и принятия своего решения - подписывать его или нет.

После выступления в финале MARUV заявила, что не видит ничего преступного в гастролях по России, а участвовать на международном конкурсе после посещений страны-агрессора она хочет, потому что он должен "объединять страны".

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В апреле 2019 года она планирует выступить в нескольких российских городах. В частности, в Москве. В декабре 2018 года у певицы были концерты в Мурманске и Петербурге. Также ее выступление транслировал телеканал НТВ. В 2018 году она участвовала конкурсе "Новая волна" в Сочи.

Несмотря на готовность MARUV отказаться от гастролей в РФ, она не смогла догвориться с НОТУ об условиях участия в "Евровидении-2019" и отказалась.

Источник: https://censor.net.ua/n3113685
 
 
 Топ комментарии
 
ха-ха. итоговый текст договора написали после первого полуфинала!!!!!!
договора до выступления еще не существовало и его никто не мог прочитать.
то есть сначала ты выиграл, а потом тебе подсовывают бумажку что бы ты отказался. шоколадные наперсточники)))
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Странный вопрос. Украина находится в состоянии войны с федераской. Этот факт признан ООН. О какой "политизации" идет речь? Здесь вопрос выживания Украины как государства, а не "политизации". Мое мнение таково: если там что-нибудь вякнут о "политизации процесса отбора", то Украине стоит вообще отменить свое участие в конкурсе. Это принципиальный вопрос. Коллаборанты и лояльные ВРАГУ не должны представлять ГОСУДАРСТВО УКРАИНА на международном уровне, включая Евровидение.
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ха-ха. итоговый текст договора написали после первого полуфинала!!!!!!
договора до выступления еще не существовало и его никто не мог прочитать.
то есть сначала ты выиграл, а потом тебе подсовывают бумажку что бы ты отказался. шоколадные наперсточники)))
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а при чому тут "шоколадные наперсточники" чи у вас завдання таке шоб в кожному форумі просратися?
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Да при том что на НОТУ выделяются деньги с бюджета Украины, а они даже отбор не смогли организовать, это просто шайка бездарей которые не могут создать нормальный контент, а могут только осваивать бюджет
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Давайте на песенный конкурс отправлять самый патриотичных, на чемпионат по боксу самых украиноговорящих, а выбирать на партсобраниях... сталинизм пережили деды, мы будем переживать рошенизм....
Ребят, вы не видите степень идиотии которая нас окружает, что выбором народа, хоть и странным, но подтерлись???
А где гарантия, что не подотрутся на выборах Преза?! -))) Отож.
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Видим, скоро еще и твой коммент сотрут. Цензура уже везде и на песенном конкурсе и в интернете.
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з Євробаченням українське представництво обісралися на всю Європу! ганьба!
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Нас от чего то отвлекают, от чего - не понятно, то ли сетки ПАПа, то ли облигации Дельты, которые ушли за пол цены.... не знаю
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пусть теперь бабки за смс ки людям отдают падлы
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В Україні є чимало гідних і талановитих виконавців, від голосу яких аж подих захоплює, наприклад Соловій Христина.
Але вата-комісії вибирають кандидатів із самого мерзенного гівна, здатного повзати на сцені і всім показувати свою сраку.
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вони вибирають серед тих хто подав заявку. якщо соловій не цікавить евробачення, то кому вона потрібна?
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Кого вона там здивує? Це рівень концерту на день міста Хмельницького.
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Та нах цих шавок росіянських. Хоча я раніше і слухав маруф- вже всьо.
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джамала в сочи. новый год 31.12.2014
НОТУ уточнит у организаторов "Евровидения", не повлияет ли политизация отбора в Украине на участие в конкурсе, - Кольцова - Цензор.НЕТ 7006
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Я бачив це, я ще раз повторюю- все змінюється, тільки совок в головах постійний.
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А не легче просто отказаься от выступления в этом году. А на следующий уже подготовится, проверять всех с самого начала конкурса, во избежания таких случаев.
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Нужно полностью отказываться на ближайшие 50 лет, через которые нам обещают мы наконец догоним Европу. Наше общество до сих пор находится в средневековье.
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Все нормально это было репетиция выборов, по сути наши голоса ни что и то что люди тратили свои деньги за смс в пустую получается?
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Она отказалась подписывать договор, участница кинула голосующих, вы правы.
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Про договор даже не начинайте, его специально заточили так что бы отказалась, без финансирования но с одними штрафами.
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насчет финансирования - это не ко мне вопрос, хотя марув до выступления знала на что идет. Так что не надо тут наивных детишек строить))) Джамала ездила за свой счет и другие ездили за свой счет, это новость 15 летней давности. Та что рассуждать, спасать мир войной - это все равно что трахаться ради девственности)))) может это она ***** адресовала не знаю, в следующий раз будет излагать свои мысли яснее.
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Это вы тему перевели меня интересует не maruv, а что такое наплевательское отношения к голосам избирателей, которые тратили свои деньги за голос по смс
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Так вот и у меня вопрос) как так, за тебя голосовали, переживали, а ты выходишь и говоришь всякую чушь, а потом хлопнув дверью отказываешься подписывать договор. Ужас.
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Серьёжа, правила подписываются, утверждаются, публикуются, ДО выбора - кастинга, а не позже. Убеди меня в обратном))) А то что происходит сейчас - очередное дно. Сейчас в украинском оргкомитете, спрашивают у организаторов конкурса:"Надеемся наши действия не будут расценены как политичекие?" Вот интересно, это шутка? Вот уже третье Евровидение со скандалами, сколько ТАМ еще терпеть будут.
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Наши политики сперва говорят, потом думают и анализируют а надо наоборот))) я например знал что марув протянут за уши что бы никто не говорил. В итоге отказ, по каким таким политическим соображениям? У Марув есть юристы или она с улицы пришла? Вся такая наивная и ветер в голове, забыла перед участием в конкурсе потребовать копию договора?))) Есть договор подпишите, не хотите ну и фиг с вами.
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Правильно.
Лучше вообще отказаться от участия.
А то потом окажется что всякие высеры о братских народах это не про политику.
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Вы понимаете отсутствие Украины на Евровидении (кто как относится это личное мнение) будет воспринято как капитуляция Мое мнение Украина должна участвовать кругом везде простите чтобы кацапов просто довести до истерики Я понимаю грубо Но пусть зарубят у себя на носу что Украина была Украина есть Украина будет а вот с РФ большой вопрос НОТУ уточнит у организаторов "Евровидения", не повлияет ли политизация отбора в Украине на участие в конкурсе, - Кольцова - Цензор.НЕТ 8345
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А мы и так проиграли. Пока что именно в этом конкурсе. И любое наше телодвижение в нем - уже проигрыш. Думать нужно было раньше, когда этих шалав отбирали. Сейчас отказ от участия - нормальное решение. Так мы хоть и проигрываем, но деньги сохраняем. А нам их есть на что тратить. Организаторов отбора пусть проверяет СБУ.
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Согласен. С такими кандидатами, которых к представлению Украины на международном конкурсе отобрали ватное НОТУ и не менее ватные жюри, всё-равно кроме последних мест на Евровидении ничего не светит.
Впечатление что отбирали "самых худших из худших".
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На это и рассчитывали те, кто все это устроил. При нормальном правительстве, были бы изгнаны со своих должностей все, кто хоть чуть причастен. Но в королевстве "рошения" кадры это "кумсватбрат" и все кончится ничем как "провадження генпрокуратуры".
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Наступні на черзі Freedom Jazz. Це буде справедливо
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Продюсер Олена Мозгова, http://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/blogs/to-nastoiashchyi-bardak-vidomyi-prodiuser-prokomentuvala-skandaly-navkolo-natsvidboru-na-ievrobachennia-268486.html

- Вам ведь как организатору тоже приходилось сталкиваться со скандалами на «Евровидении»?
- Самый большой скандал был с группой «Гринджолы», когда во время отбора нарушили все правила. На последнем этапе тогдашний вице-премьер по гуманитарным вопросам Николай Томенко заставил ввести сразу в финал четыре коллектива. Мотивировал тем, что пока вы тут занимались х*рней, эти люди стояли на Майдане (2004 год), пусть они без конкурса проходят сразу в финал. И я ничего не могла сделать. Ситуация была очень похожая. Но я даже не могла себе представить, что «Гринджолы» выиграют отбор! Очевидно, всех всколыхнуло то, что они стояли на Майдане, и за них проголосовали.
Итоги стали для всех холодным душем. Как?! «Гринджолы» не могут представлять страну на «Евровидении», они не профессионалы. Это мне напоминает нынешнюю ситуацию с Зеленским: по приколу люди сейчас проголосуют за президента, а потом увидят результаты и скажут: ой, бл*, что же мы натворили.
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что значит уточнить Эта дебилка Кольцова может понять что никого в Украине не волнует позиция Евровидения Эта наша позиция во время войны "Никаких колаборантов на Евровидении и точка" кому нравится кому не нравится это наша жесткая позиция Хватит ходить и заглядывать кому то в рот у себя дома мы сами решаем кто будет выступать на Евровидении Вот здесь давайте поставим жирную ТОЧКУ
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Странный вопрос. Украина находится в состоянии войны с федераской. Этот факт признан ООН. О какой "политизации" идет речь? Здесь вопрос выживания Украины как государства, а не "политизации". Мое мнение таково: если там что-нибудь вякнут о "политизации процесса отбора", то Украине стоит вообще отменить свое участие в конкурсе. Это принципиальный вопрос. Коллаборанты и лояльные ВРАГУ не должны представлять ГОСУДАРСТВО УКРАИНА на международном уровне, включая Евровидение.
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За два дня вываляли в грязи молодую девушку. Анна Корсун из Днепр обл. Училась в Харькове. Музыку и слова пишет сама. Пробивалась трудно. Восходящая звезда другого поколения, другой музыки, 21 века. На Ютубе сотни тысяч лайков. За клип где карлик играет на трубе---- а теперь внимание 89 000 000 миллионов лайков!!! Это кацапы накидали? Или остальной мир. Мне 66 год. я такое не слушаю, но вот тираж а вернее налог в бюджет мы железно потеряли---а кто то найдёт. Слушайте шыки-дым---он козлам необходим!
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Вам 66 лет, дедушка? Нравиться когда девушки ползают по сцене, будто гадюки, и показывают всему миру свои задницы? Да Вы касап или извращенец, что в принципе, одно и то же.
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Человек вам факты изложил, написал, что такое не слушает. Зачем хамить, тем более пожилому человеку? Как вы задолбали уже своим хамством, псевдопатриоты
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Пурітанін знайшовся, єпть. Дивись! Свого корнішончіка нікому непокажи. Бо ці гадюки можуть засміяти.
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Музыку и слова пишет сама? Точно? Ну в принципе не сложно, если учесть что в "песне" всего около десятка слов. А как быть с тем что права на песню, которую "она сама написала" (с) принадлежат кацапской фирме? Информацию проверяйте.
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не посылать никого, если без взяток выбрать не могут!...
не позорьтесь уже, моральные уроды - ЛУЧШЕ НИКОГО!...
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Кольцова. Пора разобраться как вы там в жтой комиссии все очутились? в этом НОТУ .
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Та не рыпайтесь, вы уже обгадились по самые уши, вас дисквалифицируют, достаточно оргкомитету показать притулыно мочилово в прямом эфире, что уже говорить про кириленку который отменяет результаты волеизъявления народа
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНОТУ уточнит у организаторов "Евровидения", не повлияет ли политизация отбора в Украине на участие в конкурсе, - Кольцова
 
 
 
 
 
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