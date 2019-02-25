 НОТУ уточнит у организаторов "Евровидения", не повлияет ли политизация отбора в Украине на участие в конкурсе, - Кольцова

Об этом в комментарии Громадському сообщила член правления Национальной общественной телерадиокомпании (НСТУ) Александра Кольцова, передает Цензор.НЕТ.
"Сначала мы проконсультируемся с Европейским вещательным союзом по политизации процесса отбора в Украине. Как это повлияет вообще на наше участие в этом году. Затем мы пообщаемся с юристами, хотим ли мы продолжать принимать в этом участие как вещатель. Затем мы пообщаемся с менеджментом артистов. А потом мы примем решение", - пояснила она.
На вопрос, отличается ли договор, который предлагали MARUV, от прошлогоднего, Кольцова ответила, что новым был только пункт о запрете выступать в России.
"То, что артист выложил интерпретацию этих пунктов... там просто очень много стандартных пунктов из правил Евровидения. Кроме пункта об отмене гастролей в РФ - об отмене на время проведения конкурса", - сказала она.
Представительница Суспільного подтвердила, что MARUV была согласна отказаться от выступлений в России, добавив, что ранее этот пункт не применяли, так как артисты, выступающие в России, не попадали в финал нацотбора.
"В каждом отборе были артисты, которые на тот момент выступали в РФ, ни один из них не выходил в финал, поэтому мы не применяли эту норму. Договор был всегда, добавили этот пункт после первого полуфинала, когда появились реальные шансы на то, что у нас будет такой кейс, и нужно будет толковать это и для общества, и вовне", - рассказала Кольцова.
Также она добавила, что другому кандидату, который захочет представлять Украину на Евровидении-2019, предложат тот же договор, от которого отказалась MARUV.
Напомним, кроме MARUV в финале национального отбора также принимали участие группы Freedom Jazz, Anna Maria, Kazka, Brunettes Shoot Blondes и YUKO.
Напомним, певица Анна Корсун, более известная как MARUV, стала победительницей национального отбора Евровидения-2019. У MARUV есть один день на ознакомление с контрактом и принятия своего решения - подписывать его или нет.
После выступления в финале MARUV заявила, что не видит ничего преступного в гастролях по России, а участвовать на международном конкурсе после посещений страны-агрессора она хочет, потому что он должен "объединять страны".
В апреле 2019 года она планирует выступить в нескольких российских городах. В частности, в Москве. В декабре 2018 года у певицы были концерты в Мурманске и Петербурге. Также ее выступление транслировал телеканал НТВ. В 2018 году она участвовала конкурсе "Новая волна" в Сочи.
Несмотря на готовность MARUV отказаться от гастролей в РФ, она не смогла догвориться с НОТУ об условиях участия в "Евровидении-2019" и отказалась.
договора до выступления еще не существовало и его никто не мог прочитать.
то есть сначала ты выиграл, а потом тебе подсовывают бумажку что бы ты отказался. шоколадные наперсточники)))
Ребят, вы не видите степень идиотии которая нас окружает, что выбором народа, хоть и странным, но подтерлись???
А где гарантия, что не подотрутся на выборах Преза?! -))) Отож.
Але вата-комісії вибирають кандидатів із самого мерзенного гівна, здатного повзати на сцені і всім показувати свою сраку.
Лучше вообще отказаться от участия.
А то потом окажется что всякие высеры о братских народах это не про политику.
Впечатление что отбирали "самых худших из худших".
- Вам ведь как организатору тоже приходилось сталкиваться со скандалами на «Евровидении»?
- Самый большой скандал был с группой «Гринджолы», когда во время отбора нарушили все правила. На последнем этапе тогдашний вице-премьер по гуманитарным вопросам Николай Томенко заставил ввести сразу в финал четыре коллектива. Мотивировал тем, что пока вы тут занимались х*рней, эти люди стояли на Майдане (2004 год), пусть они без конкурса проходят сразу в финал. И я ничего не могла сделать. Ситуация была очень похожая. Но я даже не могла себе представить, что «Гринджолы» выиграют отбор! Очевидно, всех всколыхнуло то, что они стояли на Майдане, и за них проголосовали.
Итоги стали для всех холодным душем. Как?! «Гринджолы» не могут представлять страну на «Евровидении», они не профессионалы. Это мне напоминает нынешнюю ситуацию с Зеленским: по приколу люди сейчас проголосуют за президента, а потом увидят результаты и скажут: ой, бл*, что же мы натворили.
не позорьтесь уже, моральные уроды - ЛУЧШЕ НИКОГО!...