 Зеленский выиграл суд у другого кандидата в президенты Литвиненко

Как переадет Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНН.
Юлия Литвиненко требовала признать противоправной предвыборной агитацией действия Владимира Зеленского по участию в качестве ведущего телепередачи "Лига Смеха", которая транслировалась 15 февраля на телеканале 1+1.
Кроме того, журналистка просила суд установить факт нарушения финансирования избирательной кампании Владимира Зеленского.
Верховный Суд признал иск безосновательным и отказал в его удовлетворении в полном объеме.
И главное, Порошенко так осточертел народу, что народ готов голосовать хоть за Зеленского, хоть за клоуна, хоть за чёрта лысого, только что бы не стало главного генетического вора, коррупционера и брехла Порошенко...
Непревзойдённый результат...
І Бєня, ніякий не ситуативний партнер України у її боротьбі з Росією.
У 2014 Беня бився з Путіним за «Банк Приват».
Бені пох на Україну. Пох на путіна (Ізраїль, Моссад, путіну його не сдадуть.)
Зєлєю, тобто перспективою розвалу України, і здачі її Путіну, Беня мститься Порошенку за «Банк Приват».
І, у цьому він ситуативний союзник Путіна.
... даже целый министр МВД, фактически сказал, что Порошенко -фальсификатор...
И менты уже готовят наручники для преступника Порошенко... запасись терпением... через месяц Порошенко не станет. И это знают уже все.
Если оно пройдет, все повесимся милая...- и вы тоже....
Ну или бежать придется...
15 мин. ·
В принципе, этим аккордом можно подводить черту под итогами правления новой власти за 5 лет: шпана одного из феодалов приближенного к "Первому" тупо пилила оборонный бюджет воюющей страны, умножая на два, на два с половиной и т.д. цену российского металлолома под видом запчастей для бронетехники и обналичивая бабло через конвертационные центры. Завод ПАПы "Лен. кузня" выступал "фирмой-прокладкой".
Таким образом подтверждаются самые пошлые карикатуры самых последних "заводофилов". Увы, друзья, увы...
Смотрим внимательно: https://youtu.be/lGTf2nUyxfw
https://gordonua.com/news/politics/koshkina-o-slovah-inostrannogo-diplomata-pro-zelenskogo-my-dumali-chto-on-prosto-nol-no-on-uvy-minus-764206.html?fbclid=iwar2c-yvpfwzfsotdqe3fpm_2hlx9rlb-7fpffxek85ekqnoi2avgdetv_mc
Сколько шавок накинулись на Зеленского сколько ручных блох у ПАП