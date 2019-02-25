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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (181) суд (21875)

 Зеленский выиграл суд у другого кандидата в президенты Литвиненко

25 февраля, Верховный Суд отказал в удовлетворении иска кандидата в Президенты Украины, журналистки Юлии Литвиненко к кандидату в Президенты Украины Владимиру Зеленскому и телеканалу 1+1

Как переадет Цензор.НЕТ, об этом  сообщает УНН.

Юлия Литвиненко требовала признать противоправной предвыборной агитацией действия Владимира Зеленского по участию в качестве ведущего телепередачи "Лига Смеха", которая транслировалась 15 февраля на телеканале 1+1.

Кроме того, журналистка просила суд установить факт нарушения финансирования избирательной кампании Владимира Зеленского.

Верховный Суд признал иск безосновательным и отказал в его удовлетворении в полном объеме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если в сериале "Слуга народа-3" обнаружат признаки агитации, ее промаркируют и оплатят из избирательного фонда Зеленского, - замглавы ЦИК Радченко

Источник: https://censor.net.ua/n3113684
 
 
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очередная юля облажалась
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Порошенко облажался... Это ж нужно было так довести народ за 5 лет, что после победы в первом туре с результаом 54%, Порошенко опустился на дно... сейчас
И главное, Порошенко так осточертел народу, что народ готов голосовать хоть за Зеленского, хоть за клоуна, хоть за чёрта лысого, только что бы не стало главного генетического вора, коррупционера и брехла Порошенко...
Непревзойдённый результат...
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да, вы правы. За 5 лет Порошенко довел народ россии до нищеты
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народ россии довели США,которые вводили санкции,в то время когда Порошенко наращивал торговлю с агрессором
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а в цифрах про наращивание торговли можно ? Зеленський виграв суд у іншого кандидата в президенти Литвиненко - Цензор.НЕТ 7421
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Так наростив, що з 2014 товарообіг України з РФ упав в 4.5 рази.
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Ну с Порошенко понятно он у кацапни вселенское зло, антихрист, враг православных попов МП, барыга, вор и т.д. А скажи как же вЯликая и гениальная Бахиня, святая нивароффка сливает клоуну?? Выходит Тимошенко так осточертела народу, что народ готов голосовать хоть за Зеленского, хоть за клоуна, хоть за чёрта лысого, только что бы не стало главной генетической воровки, бабушки коррупции и брехухи Тимошенко...
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И что украл Зеленский?Денег даже на костюм нет,не то что на Мальдивы
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Такое впечатление ,что Украина стала цирком, а в президенты баллотируются одни клоуны.)
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Зєля, джокер Бєні.
І Бєня, ніякий не ситуативний партнер України у її боротьбі з Росією.
У 2014 Беня бився з Путіним за «Банк Приват».
Бені пох на Україну. Пох на путіна (Ізраїль, Моссад, путіну його не сдадуть.)
Зєлєю, тобто перспективою розвалу України, і здачі її Путіну, Беня мститься Порошенку за «Банк Приват».
І, у цьому він ситуативний союзник Путіна.
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Докази в студію. Якщо не має то і не хмизди. Так що там зєля сказав на рахунок приватбанку ? Вертає каламойському? Чи як? Чекаю відповіді....
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Вы уже здесь лаптями шуршите и на людей кидаетесь? Вы так и не ответили кто ваш кандидат и почему вы так боитесь на фронт идти.Попрошу без оскорблений.(
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Крысы бегут с корабля... Уже даже судебные крысы посылают Порошенко на три буквы и не боятся его, ибо уже всем очевидно, что Порошенко уже никто и его участь печальна...
... даже целый министр МВД, фактически сказал, что Порошенко -фальсификатор...
И менты уже готовят наручники для преступника Порошенко... запасись терпением... через месяц Порошенко не станет. И это знают уже все.
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Василь Баранович Грим, баклан,а ты вообще кто?
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Журналистка провластного, карманного прямого канала.
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Ладно журналистка, она еще и технический кандидат в президенты со своими наблюдателями и членами избиркомов.
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Зеленский выиграл суд у другого кандидата в президенты Литвиненко - Цензор.НЕТ 579823 лютого відбулась зустріч Володимира Зеленського з делегацією Світового банку на чолі з директором у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен. На зустрічі обговорювали основні положення програми кандидата у президенти та його перші кроки у разі обрання главою держави. Порохоботи, вішайтесь)))
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Олена Мисено - "Порохоботи, вішайтесь"

Если оно пройдет, все повесимся милая...- и вы тоже....
Ну или бежать придется... Зеленский выиграл суд у другого кандидата в президенты Литвиненко - Цензор.НЕТ 8414
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Не дочекаєтеся.
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Хто там повіситься, краску готують, їм не вперше..
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ergey Naumovich с Sergii Naumovych и Лесей Ивановой.
15 мин. ·

В принципе, этим аккордом можно подводить черту под итогами правления новой власти за 5 лет: шпана одного из феодалов приближенного к "Первому" тупо пилила оборонный бюджет воюющей страны, умножая на два, на два с половиной и т.д. цену российского металлолома под видом запчастей для бронетехники и обналичивая бабло через конвертационные центры. Завод ПАПы "Лен. кузня" выступал "фирмой-прокладкой".
Таким образом подтверждаются самые пошлые карикатуры самых последних "заводофилов". Увы, друзья, увы...

Смотрим внимательно: https://youtu.be/lGTf2nUyxfw
Зеленский выиграл суд у другого кандидата в президенты Литвиненко - Цензор.НЕТ 6707
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Клшкіна сильний авторитет))
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Хтось скаже як Зе відноситься до НАТО наприклад? До євроінтеграції? Його ж політтехнологи заборонили щось конкретно говорити: типовий "противсіх".
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Та ладно. Він все це говорив ви, мабуть, дуже неуважні.
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що нормально? В 2015 він снявся в російській кінокомедії "8 новьіх свиданий", це теж нормально? Не зрада?
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Ребята Зеленский это жопа,уровень квартала и уровень президента,,,,,,,,,,, далеко не одно и тоже,я не агитирую ни за кого,но живот от смеха лопнет у него мы просто сдохнем ,те кто не успеет уехать куда примут
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А проценти прихильників зелєнского набагато більші чим порошенка. Що скажете?
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Бабло делает с людей зомби а может она на крючке гпу или сбу как они любят подвешивать всех на крючек истинные дети сталина

Сколько шавок накинулись на Зеленского сколько ручных блох у ПАП
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Як що не Вовчик то хто? Решту ми вже бачили у влади. Підпис "ZELBOT".
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а что оно выиграло в суде, у другого кандидата?... игры у них там!... Зеленский выиграл суд у другого кандидата в президенты Литвиненко - Цензор.НЕТ 7876
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Зеленський і в портшенка суд виграє, бо потрібно грати чесно- просрав свій термін ,відповідай, будь насамперед чоловіком а не сопльою.
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Зеленский,не дай Бох,щоб ты был.Бо Петя мохнатый,нас совсем извёл
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Якісь німі порохоботи на нічній зміні- нічого сказати не можуть тільки в спам відправляють)))
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Это шоу будет ни чем не интереснее Квартала или прочего мусора.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский выиграл суд у другого кандидата в президенты Литвиненко
 
 
 
 
 
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