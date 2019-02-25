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Все про:Молдова (989) ЦИК (2880)

 В парламент Молдовы проходят четыре партии, - подсчеты ЦИК

В будущий парламент Республики Молдова проходят Партия социалистов, Демократическая, избирательный блок "ACUM" и партия "Шора".

Таковы данные после обработки 100% бюллетеней, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ЦИК Молдовы.

Лидируют социалисты с 31,15% по партийным спискам, блок ACUM набрал 26,84%, демократы - 23,62% голосов, а партия "Шор" - 8,32%.

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Остальные политические партии не преодолели избирательный порог. В то же время, ни одной из партий не хватает необходимого количества голосов, чтобы самостоятельно сформировать парламентское большинство.

В парламент Молдовы проходят четыре партии, - подсчеты ЦИК 01

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Как сообщает молдавское издание Newsmaker, лидеры избирательного блока ACUM Андрей Нэстасе и Майя Санду считают, что их блок должен был выиграть парламентские выборы, но "из-за массовых фальсификаций получил такой низкий результат". Также Нэстасе и Санду пообещали начать демократизацию Молдовы с "тщательного расследования фальсификации выборов".

Нэстасе заявил, что избирательный блок "ACUM выиграл эти выборы". "Эти выборы самая черная страница истории. Сейчас фальсификацию показывали в прямом эфире. Есть доказательства, что людям, которых привозили на участки, платили. Кроме того, админресурс повлиял на результаты голосования людей", - рассказал он. Нэстасе также пообещал, что отныне фальсификация выборов станет объектом расследования.

Напомним, в воскресенье, 24 февраля, в Молдове прошли очередные парламентские выборы и консультативный референдум по вопросу сокращения количества депутатов парламента со 101 до 61.

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Парламентские выборы впервые прошли по новой системе: 50 депутатов (из 101) будут избраны по партийным спискам (в выборах участвовали 14 партий и блоков), а остальные 51 – по одномандатным округам (конкурентов было 319 человек).

Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не менее 6% голосов избирателей, а порог для избирательных блоков составляет 8%. В случае с одномандатными округами, депутатом будет избран кандидат, набравший наибольшее количество голосов избирателей. В случае если два кандидата набирают одинаковое количество голосов, победитель будет определен избиркомом путем жеребьевки.

Спикер парламента Молдовы Андриан Канду заявил, что Россия открыто вмешивается в парламентские выборы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3113683
 
 
 Топ комментарии
 
Путле победил,Молддова идет в ссср... В парламент Молдовы проходят четыре партии, - подсчеты ЦИК - Цензор.НЕТ 7783с Дадоном и Мадурой из Венесуэлы
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ну в молдове с арменией уже убрали. Теперь едут в Сирию под кцпским руководством)
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Истосковался нищий народ по социализму,если воров от власти не уберём,Украину ждёт то-же самое.
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Путле победил,Молддова идет в ссср... В парламент Молдовы проходят четыре партии, - подсчеты ЦИК - Цензор.НЕТ 7783с Дадоном и Мадурой из Венесуэлы
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31% ваты, часть из которой завезли на выборы из оккупированного рашкой Приднестровья...
Это не победа а поражение пуйла... Ибо ранее, любители русского мира набирали в Молдове до 50%...
А теперь только 31%...
так, что прогресс в Молдове на лицо...
остальные партии, в принципе проевропейские... но ДПМ это аналог БПП (правящая партия и вороватая) а АКУМ это аналог нашего БЮТ...
Хотят или нет, но им придётся создавать коалицию... ибо они за западный вектор развития Молдовы... да и ЕС с США надавят на них, что бы не было никаких других коалиций и поползновения в сторону рашки.
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там проевропейских только демократи 26% остальние 74% вата разной вонючести
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"Демократы" такие европейцы как и основатель Регионов Порошенко. Половина приднестровцев вчера голосовала за "демократов". Цена голоса 400 лей = 20$.
Остальные голосовали за социалистов. Гагаузия подавляюще за социалистов и "демократов". ACUM которую вы считаете руснёй набрал среди русни и гагаузов менее 1%, а в Европе, США,и Канаде 75%.
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От тока не надо нас тут лечить, ольгино) Приднестрвци голосавали за русских нацистов из ШОРА и комуняк-додоновцев. Твой акум продажная шваль типа нашего БЮТа проводят в ВР тех кто больше платит. 26% єто реальний рейтинг проевропейской партии. Все.
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Демократы обьединятся с ACUM и получат большинство, или так или перевыборы.
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ACUM никогда не объединится с "демократами". "Демократы" и социалисты выходцы из партии коммунистов. Как БПП и Оппоблок в Украине выходцы из Регионов. ACUM против тех и других. Единственный проевропейский демократический блок Молдовы имеющий реальную поддержку ЕС и США. А так же подавляющую поддержку диаспоры по миру в 75%. Любая коалиция ACUM с тремя бандитскими партиями уничтожит их рейтинг до 1% за сутки, как уничтожил рейтинг унионисткой прорумынской либеральной партии, создавшей коалицию с "демократами". Поэтому будут досрочные выборы, скорее всего летом вместе с региональными.
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Или Плахотнюк опять докупит недостающие голоса. Надо всё-таки делать проевропейское правительство. Россия больший враг Молдовы чем Плахотнюк.
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Mne neponiatno pocemu golosujet za socialistov?Na skolko mne izvesno Evrosojuz ogranycet pomoc Moldove jesly budet proruskoje pravitelstvo,
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Истосковался нищий народ по социализму,если воров от власти не уберём,Украину ждёт то-же самое.
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ну в молдове с арменией уже убрали. Теперь едут в Сирию под кцпским руководством)
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Так, одни уже доголосовались ждем через месяц следующих)
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аадсфджг
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В парламент Молдовы проходят четыре партии, - подсчеты ЦИК - Цензор.НЕТ 8642 🇷🇴 Румынская сотня‏ @latiniano 9 ч.9 часов назад
финальный счет вчерашних выборов в Молдове.. - прямая агентура Путина додоновцы - 34 мандата из 101 с формированием т.н. прозападной коалиции будут проблемы, слишком сильны противоречия между остальными партиями, многое зависит от того, как с ними сработают Посольства США и ЕС

В парламент Молдовы проходят четыре партии, - подсчеты ЦИК - Цензор.НЕТ 634
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а зачем им США и ЕС как советники? не сформируют коалицию им же хуже. что здесь не ясно?
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ACUM никакая не русня и никогда ей не была. ACUM в абсолютной оппозиции к России и между прочим рьяно поддерживают Украину в войне, да и в целом любого разумного человека против Путина.
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Між Додоном і ''крадієм мільярда'': кого привели до влади : "Однією із сенсацій нинішніх виборів у Молдові став аншлаг на дільницях для мешканців Придністров'я - їх цього року відкрили аж півсотні.
Право голосувати на виборах у Молдові придністровці мали й раніше, та донедавна мало хто це робив - влада сепаратистського регіону, тісно пов'язаного з Росією, перешкоджала їхній участі у молдовських голосуваннях.
Ситуація змінилася 2016 року, коли на президентських виборах треба було підтримати проросійського кандидата Ігоря Додона. Тоді у виборах у Молдові взяли участь близько 7 тисяч придністровців. Продовження такої практики було й на парламентських виборах, тим більше, що нова виборча система "бронює" за Придністров'ям два мандати - які можуть виявитися вирішальними під час коаліціади.
Втім, такої активності придністровських виборців не очікували навіть у Молдові. Цього року тут проголосувало 37 тисяч людей."
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***** повторит весь опыт затерянных республик и у нас.
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Додон в пролёте. У его социалистов только около трети мест. Остальные две трети у проевропейских партий. Да, часть из них мафия, но антироссийская мафия. Вата в пролёте.
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Сумно в них 14 партій і блоків унас тільки кандидатів в президенти 44
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Интересно сколько у нас будет ваты в раде, думаю больше чем сейчас; и с каждым разом ее % будет расти.. рад буду ошибиться.
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