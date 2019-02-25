 В парламент Молдовы проходят четыре партии, - подсчеты ЦИК

Таковы данные после обработки 100% бюллетеней, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ЦИК Молдовы.
Лидируют социалисты с 31,15% по партийным спискам, блок ACUM набрал 26,84%, демократы - 23,62% голосов, а партия "Шор" - 8,32%.
Остальные политические партии не преодолели избирательный порог. В то же время, ни одной из партий не хватает необходимого количества голосов, чтобы самостоятельно сформировать парламентское большинство.
Как сообщает молдавское издание Newsmaker, лидеры избирательного блока ACUM Андрей Нэстасе и Майя Санду считают, что их блок должен был выиграть парламентские выборы, но "из-за массовых фальсификаций получил такой низкий результат". Также Нэстасе и Санду пообещали начать демократизацию Молдовы с "тщательного расследования фальсификации выборов".
Нэстасе заявил, что избирательный блок "ACUM выиграл эти выборы". "Эти выборы самая черная страница истории. Сейчас фальсификацию показывали в прямом эфире. Есть доказательства, что людям, которых привозили на участки, платили. Кроме того, админресурс повлиял на результаты голосования людей", - рассказал он. Нэстасе также пообещал, что отныне фальсификация выборов станет объектом расследования.
Напомним, в воскресенье, 24 февраля, в Молдове прошли очередные парламентские выборы и консультативный референдум по вопросу сокращения количества депутатов парламента со 101 до 61.
Парламентские выборы впервые прошли по новой системе: 50 депутатов (из 101) будут избраны по партийным спискам (в выборах участвовали 14 партий и блоков), а остальные 51 – по одномандатным округам (конкурентов было 319 человек).
Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не менее 6% голосов избирателей, а порог для избирательных блоков составляет 8%. В случае с одномандатными округами, депутатом будет избран кандидат, набравший наибольшее количество голосов избирателей. В случае если два кандидата набирают одинаковое количество голосов, победитель будет определен избиркомом путем жеребьевки.
Спикер парламента Молдовы Андриан Канду заявил, что Россия открыто вмешивается в парламентские выборы.
Это не победа а поражение пуйла... Ибо ранее, любители русского мира набирали в Молдове до 50%...
А теперь только 31%...
так, что прогресс в Молдове на лицо...
остальные партии, в принципе проевропейские... но ДПМ это аналог БПП (правящая партия и вороватая) а АКУМ это аналог нашего БЮТ...
Хотят или нет, но им придётся создавать коалицию... ибо они за западный вектор развития Молдовы... да и ЕС с США надавят на них, что бы не было никаких других коалиций и поползновения в сторону рашки.
Остальные голосовали за социалистов. Гагаузия подавляюще за социалистов и "демократов". ACUM которую вы считаете руснёй набрал среди русни и гагаузов менее 1%, а в Европе, США,и Канаде 75%.
финальный счет вчерашних выборов в Молдове.. - прямая агентура Путина додоновцы - 34 мандата из 101 с формированием т.н. прозападной коалиции будут проблемы, слишком сильны противоречия между остальными партиями, многое зависит от того, как с ними сработают Посольства США и ЕС
Право голосувати на виборах у Молдові придністровці мали й раніше, та донедавна мало хто це робив - влада сепаратистського регіону, тісно пов'язаного з Росією, перешкоджала їхній участі у молдовських голосуваннях.
Ситуація змінилася 2016 року, коли на президентських виборах треба було підтримати проросійського кандидата Ігоря Додона. Тоді у виборах у Молдові взяли участь близько 7 тисяч придністровців. Продовження такої практики було й на парламентських виборах, тим більше, що нова виборча система "бронює" за Придністров'ям два мандати - які можуть виявитися вирішальними під час коаліціади.
Втім, такої активності придністровських виборців не очікували навіть у Молдові. Цього року тут проголосувало 37 тисяч людей."