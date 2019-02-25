 Трое гражданских подорвались, собирая дрова в лесополосе на Донетчине, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сегодня ночью в дежурную часть Покровского отдела полиции поступило сообщение из больницы Мирнограда, что к ним за медицинской помощью обратилось трое мужчин в возрасте 25, 29 и 34 лет с ранениями.

Как пояснили потерпевшие, они собирали ветки для отопления своих домов, и один из них наступил на неизвестный предмет. В результате произошел взрыв. Все трое получили телесные повреждения различной степени тяжести.

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По данному факту возбуждено уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ч.2 ст.15 ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".