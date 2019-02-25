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Все про:взрыв (4209) Нацполиция (8993) Донецкая область (4212)

 Трое гражданских подорвались, собирая дрова в лесополосе на Донетчине, - Нацполиция

В Покровском районе Донецкой области трое мужчин собирая хворост в лесополосе подорвались на неизвестном устройстве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сегодня ночью в дежурную часть Покровского отдела полиции поступило сообщение из больницы Мирнограда, что к ним за медицинской помощью обратилось трое мужчин в возрасте 25, 29 и 34 лет с ранениями.

Как пояснили потерпевшие, они собирали ветки для отопления своих домов, и один из них наступил на неизвестный предмет. В результате произошел взрыв. Все трое получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ранение 2 солдат-срочников во время учений в Киевской области произошло в результате взрыва гранаты, - военная прокуратура

По данному факту возбуждено уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ч.2 ст.15 ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Источник: https://censor.net.ua/n3113682
 
 
 Топ комментарии
 
"Вяликое наследие русского мира" у вигляді мін ще довго буде збирати свій урожай. Це своєрідний подарок від "руского міра". Трое гражданских подорвались, собирая дрова в лесополосе на Донетчине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6662
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ночь - лучшее время для с6ора хвороста Троє цивільних підірвалися, збираючи дрова в лісосмузі на Донеччині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4170
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и возраст подходящий...для сбора ночью дровишек....
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За поребриком для сбора валежника нужно разрешение местой власти и лесничества.
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"Вяликое наследие русского мира" у вигляді мін ще довго буде збирати свій урожай. Це своєрідний подарок від "руского міра".
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За даними іноземних фахівців,маючих досвід розмінуваня у світу,потрібно від 10 до 25 років.
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та со второй мировой ещё подарки находят, а тут коцапы насыпали без всякого порядка, на 200 лет хватит.
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До чего довели, мужики уже хворост в посадках собирают чтоб семьи согреть..
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ну дрова собирали - это они озвучили, а что делали на самом деле, это вопрос.
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ночь - лучшее время для с6ора хвороста Троє цивільних підірвалися, збираючи дрова в лісосмузі на Донеччині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4170
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и возраст подходящий...для сбора ночью дровишек....
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Ну ты смотри,пока писала свой коммент с намеками на возраст,наш пострел везде успел!Как так можно?!Гггыыгыгы...
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и погода. Дравишки еще сушить до весны прийдеться
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Ну да,главное,что и хворост"видно",и они незаметные...А тут на тебе,спалились.А главное возраст у всех сбиральщиков дровишек подходящий,"пенсионЭрский".Ни к чему такому,что модет взорватся не обязывающий...
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Вы абсолютно точно подметили. Ну полагаю, что в ментовке тоже не полные идиоты сидят.
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Скорей всего просто лес пошли пилить. Браконьеры они. Этих тварей мне не жаль.
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Возможно,т.н.потерпевшие"гражданские"пошли на сотрудничество...
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Да они и есть гражданские, скорее всего. Понял это, когда на карту глянул. Просто браконьеры. А этих тварей мне не жаль. Будет им, что в старости вспомнить. Хорошо, что не погибли.
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Хрен их разберёшь паразитов.Хотя если бы они днем собирали,как они говорят хворост,то кто бы им запретил?Зная,в каком положении там сейчас люди находятся.Но ночью туда лезть"случайно"подрываясь, что-то тут не так.
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Ночью делают только темные дела... скорее всего, собирали или разбирали взрывчатку, но что-то пошло не так!
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Это благодарность от росии для тех кто орал Россия , Россия
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Покровский район - подконтрольная территория Украины!
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Вылечить. И в СБУ. За хворостом могут ходить до обеда (хотя я вообще не знаю, какой дебил в наше время ходит за хворостом), а если обратились в больницу ночью, то дело нечисто. Лес и ночь вообще понятия несовместимые.
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Ну почему,в мирное время по лету очень даже можно сходить в походец,разбив лагерь в лесу стоящем на берегу реки и ходить дровишки для костра собирать по округе,если мало заготовили на ночь.Но тут далеко не лето,не мирное время и не поход.
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Валежник собирая можно нарвацца на штраф...
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Ой-ле,трое здоровых быков пошли за хворостом.Да не смешите мои подковы.
Мужики в лес едут за дровами и из бензопилами.
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99%, что так и было. Посмотрел на карту, о том же подумал. А если бы такое было на линии разграничения, то вообще добивать нужно было бы.
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Во прикол.Я сегодня на теме ,где украинские снайпера подстрелили человека в лесу ,написал что может человек дрова собирал,так мне написали -какой дурак в лес за хворостом пойдёт .а тут на тебе ..
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что-то мутят эти "сборщики" дров (возраст 25, 29 и 34 лет да и время "похода" за дровами и "за помощью" ночное)......похоже - засланные кАзачки......
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Интересно, на что нужно наступить, чтобы трое получили телесные повреждения? МОНка или ОЗМ порвала бы их в тряпки, ПОМЗ или граната на растяжке - тоже не особо подходит под описание. ПМН оторвала бы ступню ко-то одному. ПФМки обычно долго не лежат, да и ступню бы повредило одному. Кучка ПФМ? так они бы до больницы бы не добрались.
Скорее сами что-то типа СВУ мутили или, идиоты, боеприпасы разбирали.
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Кстати, да - вариант. Сначала думал, что браконьеры. Но реально не сходится. Все пострадали и все живые. Это значит что все были в куче, но на расстоянии от эпицентра взрыва. А что там было - х.з.
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Шкода людей. Та чого там людей, мені навіть собак шкода. Але не дай Бог прийде до влади якийсь MARUV, ми ж усі підірвемся
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если хочеш собирать дрова не зови русмир ..ибо чревато .откуда дровишки ? от рускага мишки
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Я к тому и веду.Щоб мы о наших не слышали,треба вдарить по москалям. Троє цивільних підірвалися, збираючи дрова в лісосмузі на Донеччині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1862
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТрое гражданских подорвались, собирая дрова в лесополосе на Донетчине, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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