 Депутат береговского горсовета Закарпатья Дорчи предъявила пограничникам венгерский паспорт

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Анонс Закарпаття".

В сообщении отмечается: "Нарушения касались порядка ввоза на территорию Украины Каролиной Дорчи транспортного средства на иностранной регистрации. В ходе словесной перепалки между К.Дорчи и сотрудниками ГФС Украины, последняя мотивируя якобы правомерность ввоза ней иностранного ТС, сообщила таможенникам, что она гражданка Венгрии и предъявила паспорт гражданки указанной страны серии ВН № 653834 на имя Darcsi Karolina2.

"Как стало известно 26 февраля Береговский суд должен рассмотреть административный протокол составленный пограничниками. То-то, руководитель крупнейшей фракции в Береговском городском совете есть лицо, которое поклялась на верность Угорщини. Может ли такой депутат отстаивать интересы общества украинского города", - подчеркивают в издании.

Также читайте: Выдача венгерских паспортов гражданам Украины законна, - Сийярто





