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Все про:Венгрия (797) депутат (2617) Закарпатье (1534) паспорт (659) двойное гражданство (48)

 Депутат береговского горсовета Закарпатья Дорчи предъявила пограничникам венгерский паспорт

18 февраля на пункте пропуска "Лужники" во время прохождения процедуры таможенного оформления были выявлены нарушения таможенного законодательства депутатом Береговского городского совета, председателем фракции "КМКС- партии венгров Украины" в городском совете Дорчи Каролиной Дюливной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Анонс Закарпаття".

В сообщении отмечается: "Нарушения касались порядка ввоза на территорию Украины Каролиной Дорчи транспортного средства на иностранной регистрации. В ходе словесной перепалки между К.Дорчи и сотрудниками ГФС Украины, последняя мотивируя якобы правомерность ввоза ней иностранного ТС, сообщила таможенникам, что она гражданка Венгрии и предъявила паспорт гражданки указанной страны серии ВН № 653834 на имя Darcsi Karolina2.

"Как стало известно 26 февраля Береговский суд должен рассмотреть административный протокол составленный пограничниками. То-то, руководитель крупнейшей фракции в Береговском городском совете есть лицо, которое поклялась на верность Угорщини. Может ли такой депутат отстаивать интересы общества украинского города", - подчеркивают в издании.

Также читайте: Выдача венгерских паспортов гражданам Украины законна, - Сийярто

Депутат береговского горсовета Закарпатья Дорчи предъявила пограничникам венгерский паспорт 01

Источник: https://censor.net.ua/n3113681
 
   
 Топ комментарии
 
В Венгрии и будет депутатом, а в Украине пинком в зад
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Нужно было поискать,там и паспорт ДНР...
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Терміново потрібен закон про колаборантів та багатопаспортних депутатів.
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В Венгрии и будет депутатом, а в Украине пинком в зад
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Нужно было поискать,там и паспорт ДНР...
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Я помню, как какое-то чмо попалось с медалью "За освобождение Крыма".
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Терміново потрібен закон про колаборантів та багатопаспортних депутатів.
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Зробимо обов'язково
Але ж,як москалів до кондону відкинемо.
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Это терминово длится уже который год.Про Ульяну Супрун напоминать надо?
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не могут , Зраду надо будет разгонять Депутат береговского горсовета Закарпатья Дорчи предъявила пограничникам венгерский паспорт - Цензор.НЕТ 6014
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Кто то верит, что у Порошенко не припасено несколько паспортов с гражданствами других стран?
Как минимум у него гражданство Панамы ещё есть...
Поэтому он и не трогает таких одиозных рашистов как например мэра Труханова, который имеет рашистское гражданство... Ибо Порошенко сам такой.
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Стесняюсь спросить : « А где находится пункт пропуска с названием «Лужники» ?»
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"цензор" опять жжет: "Закарпаться". но в данном случае они правы - мы и так уже сильно "закарпатились" с теми мадьярами. и они еще смеют наши законы называть "фашистскими". надо что-то решать.
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С венгерским паспортом можно в Штаты по безвизу
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в іспанию, кажуть , можно працювати по египетьських - але ще не перевірялася інформація
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Щоб боротися з сепаратизмом Україні потрібні українці при владі. Якщо інтернаціональний колектив при владі, які й так не те що не відчувають себе українцями, а ще й вважають, що вони нічого не мать робити для кращої України - ніяк вони не зможуть відстоювати інтереси України. Добре коли варягів кілька, але коли варягів більше - то вже окупація. І то вже як Крим чи Донбас - або терпіти й чекати, о щось з варягами стане помруть від кіру, наприклад, чого ніколи не буде, або ногою під сраку, однозначно. Я за останнє, як би то політично некоректно не виглядало.
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навпаки. Треба , щоб жодного українця не було від керівника районної ланки. взяти з британії, з німечини, з Швеції, бенілюксу. 10 років. І буде нормальна Держава.
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- от цікаво , чи зрозуміють цей жарт ..?
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Гонор є, а от з мізками ситуація диаметрально протилежна.
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Пипец, теперь и она не сможет представлять нас на Евровидении...
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А шо такоє - Труханову можна , а цій Дро... Дорчі не можна ? Депутат береговского горсовета Закарпатья Дорчи предъявила пограничникам венгерский паспорт - Цензор.НЕТ 3708
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Закарпатцы рассказывают, что 200 000 украинцев имеют венгерские и румынские паспорта ,это ещё одна бомба на территории Украины .
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Голосуйте за націоналістів щоб сєпари сиділи за гратами. Бо з баригами діла не буде.
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в Україні немає націоналістів - є лише ті , які ними прикидаються !
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Були б в Україні націоналісти то, сєпари з баригами вже давно стали б лайном хробаків.
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Кошулю в президенти. Повар набагато перспекивніше ніж комік.
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Там ХВамилия не правильнА написана, правильно Дрочи нАдА...
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Працюючи в Угорщині і до слова поруч з нашими закарпатськими угорцями. То хочу сказати і своє слово. Так в них є паспорти Угорщини, як до слова в Чернівецькій області в кількох районах, де компактно проживають румуни є паспорти громадян Румунії. Питання до нашої влади, хоча судячи з наявності у більшості можновладців кількох паспортів навряд їх можна назвати нашими але. У нас в законі про громадянство що панове прописано чи є там щось про подвійне, потрійне громадянство? Жодного слова, точніше є набуття іншого громадянство автоматично позбавляє українського якщо цю формулу не змінили наші "панамської" громадяни в Верховній раді України.
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не автоматически, там еще попотеть придется чтобы родина о тебе забыла
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А почему эта Дрочи Каролина у нас депутат? Почему у нас депутаты не с украинскими паспортами?
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У неё несколько паспортов и несколько фамилий,как и большинства депутатов .
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Інформаційне "поле" України та ЗМІ по відношенню до Угорщини поводять себе, як городовий з песиком з відомого оповідання українського поета Чехова "хамелеон".
Це просто якась туркменістанська бердимухамедівщина.
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Нікагда так мадьярскій Штірліц нєбил блізок к провалу.
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Дрочи Каролина.... Хотя будучи депутатом бабло она ворует 100% тут. Значит Каролина дрочащая на мадьярщину должна автоматом отправиться на мадьярщину. Не ну тупая конечно особь...
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ІСТОРІЯ З
ГЕОГРАФІЄЮ.

Кажуть, що
коли Угорщина в грудні 1941 року оголосила війну США, про це, звичайно ж,
відразу доповіли президенту Ф.Д. Рузвельту.

-Угорщина? А
що це?

-Королівство
в Європі.

-А хто у них
король?

-Там немає
короля.

-Короля
немає, але це королівство?

-Всім
заправляє регент.

-А хто
регент?

-Адмірал
Хорті.

-Адмірал? То
їхній флот може становити серйозну загрозу?

-Ні, у них
немає виходу до моря.

-Он як? А
чому вони оголосили війну? У них є до нас якісь претензії?

-Ні.

-До
англійців?

-Ні.

-До росіян?

-Ні.

-А до кого ж
у них є претензії? -До Румунії та Словаччини.

-Так значить
вони вороги Румунії й Словаччини...

-Ні, вони
союзники.

Якщо вірити
легенді, остаточно збаламучений цієї миті Рузвельт сказав:


відмовляюся щось розуміти
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДепутат береговского горсовета Закарпатья Дорчи предъявила пограничникам венгерский паспорт
 
 
 
 
 
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