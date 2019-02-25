 Депутат береговского горсовета Закарпатья Дорчи предъявила пограничникам венгерский паспорт

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Анонс Закарпаття".
В сообщении отмечается: "Нарушения касались порядка ввоза на территорию Украины Каролиной Дорчи транспортного средства на иностранной регистрации. В ходе словесной перепалки между К.Дорчи и сотрудниками ГФС Украины, последняя мотивируя якобы правомерность ввоза ней иностранного ТС, сообщила таможенникам, что она гражданка Венгрии и предъявила паспорт гражданки указанной страны серии ВН № 653834 на имя Darcsi Karolina2.
"Как стало известно 26 февраля Береговский суд должен рассмотреть административный протокол составленный пограничниками. То-то, руководитель крупнейшей фракции в Береговском городском совете есть лицо, которое поклялась на верность Угорщини. Может ли такой депутат отстаивать интересы общества украинского города", - подчеркивают в издании.
Але ж,як москалів до кондону відкинемо.
Как минимум у него гражданство Панамы ещё есть...
Поэтому он и не трогает таких одиозных рашистов как например мэра Труханова, который имеет рашистское гражданство... Ибо Порошенко сам такой.
Дро... Дорчі не можна ?
Це просто якась туркменістанська бердимухамедівщина.
ГЕОГРАФІЄЮ.
Кажуть, що
коли Угорщина в грудні 1941 року оголосила війну США, про це, звичайно ж,
відразу доповіли президенту Ф.Д. Рузвельту.
-Угорщина? А
що це?
-Королівство
в Європі.
-А хто у них
король?
-Там немає
короля.
-Короля
немає, але це королівство?
-Всім
заправляє регент.
-А хто
регент?
-Адмірал
Хорті.
-Адмірал? То
їхній флот може становити серйозну загрозу?
-Ні, у них
немає виходу до моря.
-Он як? А
чому вони оголосили війну? У них є до нас якісь претензії?
-Ні.
-До
англійців?
-Ні.
-До росіян?
-Ні.
-А до кого ж
у них є претензії? -До Румунії та Словаччини.
-Так значить
вони вороги Румунії й Словаччини...
-Ні, вони
союзники.
Якщо вірити
легенді, остаточно збаламучений цієї миті Рузвельт сказав:
-Я
відмовляюся щось розуміти