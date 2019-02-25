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 Нацсовет по вопросам телерадиовещания зафиксировал нарушения при обнародовании социсследований на четырех каналах

Телеканалы ZIK, "1 + 1", "Эспрессо" и "Наш" допускают нарушения при обнародовании социологических исследований.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, 22 февраля состоялось заседание рабочей группы по надзору за соблюдением медиа избирательного законодательства.

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В частности речь шла о том, что на четырех телеканалах зафиксировано значительное количество случаев неполной подачи информации при обнародовании результатов соцопросов.

"На телеканале "ZIK" с 1 по 12 февраля выявлено 17 фактов таких случаев, на телеканале "Эспрессо" с 8 по 14 февраля - 10 фактов, телеканал "Макси ТВ" ("Наш") с 1 по 12 февраля - 30 фактов на телеканале "1 + 1" с 28 января по 4 февраля - 1 факт. Национальный совет обратится к этим телерадиоорганизациям с требованием привести свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства", - говорится в сообщении.

Также Нацсовет уделил внимание заказным материалам на телевидении и несбалансированном освещению избирательной кампании.

"Так, на телеканале "112 Украина" серия передач программы "Важливо" была посвящена только одному кандидату в президенты - Юрию Бойко. Эта программа не была обозначена как политическая реклама или предвыборная агитация, одновременно была направлена ​​на улучшение или создание положительного имиджа партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и указанного кандидата", - рассказали в Нацсовете.

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При этом на канале "112 Украина" с 1 по 8 февраля в выпусках новостей внимание уделялось только Бойко, а о других кандидатах вообще не было.

"В эфире телеканала "1 + 1" была зафиксирована трансляция (повтор) развлекательной передачи "Лига смеха. Летний кубок" (часть 2), ведущим которой является В. Зеленский. В передаче есть эпизод, когда "Прозрачный гонщик" выносит пакет с надписью "Голосуй за Зеленского" и передает его Владимиру Зеленскому", - рассказали в Нацсовете, отметив, что этот случай имеет признаки предвыборной агитации.

Такое же нарушение нашли на канале "Наш" кандидата в президенты Евгения Мураева.

"Распространение информации с признаками агитации было зафиксировано и в эфире телеканала "Макси ТВ", в частности в передаче "Події дня", где гостем был кандидат в президенты Евгений Мураев. Передача вышла в повторе 6 раз", - говорится в сообщении.

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Нацсовет планирует обратиться к телеканалам с вопросом, является ли распространенная информация агитацией, и оплачена ли ее трансляция из избирательных фондов кандидатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3113680
 
 
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Та какие там соц исследования ,пэтя едет в Ростов,вот и все исследования. Нацсовет по вопросам телерадиовещания зафиксировал нарушения при обнародовании социологических исследований на четырех каналах - Цензор.НЕТ 9595
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представляю что 6удет с вы6орами президента
если со сраным евровиденьем такой 6ардак Нацсовет по вопросам телерадиовещания зафиксировал нарушения при обнародовании социологических исследований на четырех каналах - Цензор.НЕТ 3617
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о как преданные потроху чинуши закукарекали а причем тут нацсовет по ТВ и радио если это парафия ЦИК который сегодня освятил взятки и подкуп голосов.. наплевав на законы а нац по тВ выкручивает зайца... ВЫВОД ОДИН ВСЕ ЭТИ СОЦ ОПРОСЫ ПРОСТИ Господи! СДЕЛАННЫЕ ЗА БАБКИ ШОКОЛАДНОГО БАРЫГИ..с потолка... тому нацсовет по ТВ и трахает мозг мол Пецю не показывают все 24 часа в сутки все 7 дней в еделю...
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и на маруху бывает проруха Нацсовет по вопросам телерадиовещания зафиксировал нарушения при обнародовании социологических исследований на четырех каналах - Цензор.НЕТ 2980
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А прямой прямо сейчас уже более 30 минут ведут антиагитацию против одного кандидата и создают негативный рейтинг, а ведущая прямо сказала одному из гостей чтоб он закрыл рот, когда он отвечал на вопрос но не так как хотели бы ведущие.
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Прямой- прямая кишка, додумались так назвать.
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Та какие там соц исследования ,пэтя едет в Ростов,вот и все исследования. Нацсовет по вопросам телерадиовещания зафиксировал нарушения при обнародовании социологических исследований на четырех каналах - Цензор.НЕТ 9595
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желательно тогда пусть берет собой еще 43 претендентов на пост президента Украины и пусть проконтролирует чтобы Жуля не выскользнула Нацсовет по вопросам телерадиовещания зафиксировал нарушения при обнародовании социсследований на четырех каналах - Цензор.НЕТ 8467
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наверное всей Украиной в ростов поедем.дураков очень много
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зрадоботи поїдуть з лугандону до ростову недалече'.
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залишить тільки разумаха сірожа. Ніхто йому завжати не буде сидіти "в кантактіках" . сніжить в мацкві, сірожа? Нацсовет по вопросам телерадиовещания зафиксировал нарушения при обнародовании социсследований на четырех каналах - Цензор.НЕТ 1709
казка просто!
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ти старий маразматік, під сраку років а воно сидить тут цілодобово під десятками ауаунтів, ти не задовбався клаву стирати дідок?)
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ти впевнений що я дідок?
а от я про кантактіки точно маю докази, масквіч Нацрада з питань телерадіомовлення зафіксувала порушення при оприлюдненні соціологічних досліджень на чотирьох каналах - Цензор.НЕТ 3509
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я впевнений що ти порушуєш правида форуму клонуючи себе та додаючи сам себе "у друзі", а це маразм. , пан кошевий.
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це паранойя, сірожа.

Чим тебе Кошовий так налякав?
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це у тебе клоун шиза що я в масквабаді, ти з дуба рухнув, випив бояришніка та занюхав рукавом твоєї фуфайки) твоя прога глючена. Твоя банда відома тут.,
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то ти своїй подруги по цеху постав марині павловні.
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представляю что 6удет с вы6орами президента
если со сраным евровиденьем такой 6ардак Нацсовет по вопросам телерадиовещания зафиксировал нарушения при обнародовании социологических исследований на четырех каналах - Цензор.НЕТ 3617
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На Евробачення хай едет ПЕЦА с хитом...ПОРА НА НАРЫ и хай там залишится. Нацсовет по вопросам телерадиовещания зафиксировал нарушения при обнародовании социсследований на четырех каналах - Цензор.НЕТ 6449 Нацсовет по вопросам телерадиовещания зафиксировал нарушения при обнародовании социсследований на четырех каналах - Цензор.НЕТ 4140
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А что, эти (к)аналы типа "наш 112" кто-то ещё смотрит?
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Порошенко внутренний враг и я это знаю...его рейтинги в камере будут назначать зэки.. Нацсовет по вопросам телерадиовещания зафиксировал нарушения при обнародовании социсследований на четырех каналах - Цензор.НЕТ 6259
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Это тебе на службе попы МП нашептали??
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Так я давно заметил шо вся кацапня люто визжит против Порошенко. А после того как Петя боротонул их кацапячих попов вобще кацапнутые взбесились..
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Тебе от стэця по жопе светит. Томпакс и религия у них более не актуал Нацсовет по вопросам телерадиовещания зафиксировал нарушения при обнародовании социсследований на четырех каналах - Цензор.НЕТ 3050
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Визжишь ты МОКША и твой ПЭЦА так,как час ваш пробил...я всё сказал...свободен. Нацсовет по вопросам телерадиовещания зафиксировал нарушения при обнародовании социсследований на четырех каналах - Цензор.НЕТ 4539
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Ты и есть карлик в зеркало когда последний раз заглядывал...ШОКОЛАДНЫЙ ЗАЯЦ...? Нацрада з питань телерадіомовлення зафіксувала порушення при оприлюдненні соціологічних досліджень на чотирьох каналах - Цензор.НЕТ 7950
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это те, которые отказались идти в пцу

ты не местное и поэтому не знало таких вещей ?
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Ты опять шоколадные соли размазываешь? Сколько уже фсбшных попов в ПЦУ принял ольгинский?
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нам ваш генетический мусор без надобности
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То есть , там где гарант ниже второго места, это уже будет нарушение.
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а по Бениному 1+1 постоянно рассказывают шо Зеленский на первом месте. При этом бабу Юлю всегда ставят на третье - т.е делают не проходной. По ходу Беня окончательно определился с любимой женой.
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не факт, что Вова внезапно починет в Бозе перед выборами.

на кого укажет негодующий перст народа в таком случае?

и кто от этого выиграет ?
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Это всегда так было.
Когда-то (2009) Беню спросили - кем вы себя видите при возможном президенте Тимошенко ?
Он ответил, что в таком варианте видит себя в эмиграции.
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а 22 января 2010-го не побрезговал принять от неё в подарок Укрнафту )))
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Аваков уже приготовил наручники для Порошенко... Беги петя, беги..
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Что то пальцы грязноваты,в жопе ковырялся?
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А Если на 5 и Прямом ,рекламное время ,предоставленное ЮВТ?Или там клювита?
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Інтер закрили? А ахмєтка тв- україна тобто? А що ж таке? Зеленський чи Тиошенко згоди не дають? Чи ви сліпі, чи дурнуваті однотурові. Не розумію....
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Конечно эти каналы публикуют не правильные и не правдивые соцопросы, высосанные из пальца, где то юлька то Зеленский поочередно возглавляют президентскую гонку...
Правильны соцопрос и самый честный, это тот соцопрос, согласно которому Порошенко побеждает в первом туре... Ведь реально же Порошенко сейчас лидер симпатий граждан и имеет огромную поддержку людей...
Вот увидите, Порошенко опять победит в первом туре с громадным отрывом..........., ага
Нацрада з питань телерадіомовлення зафіксувала порушення при оприлюдненні соціологічних досліджень на чотирьох каналах - Цензор.НЕТ 9939
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Все президенты Украины ездили на поклон к карлику. Порох не ездил и не ездит. Значит надо убрать любой ценой , вот и выпрыгивают из штанов зрадоботы , обгаживая Пороха ,точно также как и рашистские СМИ , мысли одинаковые , ники разные
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Ещё как ездил... И ручку ему тискал... И самое главное, это происходило во время войны, когда пуйло убивал украинцев.

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Василь Грім - угу....

Объяснял что это этикет такой - пожать руку (смотрите как крепко)....
Даже х-ло смотрит на него как на дерьмо... - "Мол, а это ничего что мои убывают украинцев прямо сейчас?"
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Зачем Порошенко попёрся тискать ручки пуйлу и подписывать минскую капитуляцию?
Кто его просил об этом?
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это на мацковии происходило , брехунчик ? Или может на нейтральной территории в Минске ?
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С оккупантом и убийцей народа, никто в мире из лидеров стран никогда не встречался, кроме Порошенко, во время войны
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Друзі Президента крадуть на оборонці (секретні переписки) /// Наші гроші №257-258 (2019.02.25)
Таємне листування оточення Порошенка. Суми відкатів і схеми розкрадання мільйонів на оборонці, російська контрабанда і відмивання грошей - за участі сина одного з найвпливовіших чиновників і друга Президента. Перша серія масштабного розслідування Лесі Іванової. 04:29 - перелік учасників схематозу. 09:09 - державні оборонні заводи купують російську контрабанду 10:49 - листування "хлопчиків" з контрабандистом 12:30 - Гладковського-молодшого переконують, що він впливає на оборонні заводи 14:10 - про стосунки між організаторами 14:50 - Гладковський-молодший шукає, куди б встромитись 16:30 - суть бізнесу угруповання 19:30 - перепродаж техніки, вкраденої в української армії 21:39 - робота з конвертаційними центрами 22:47 - листування з бухгалтером групи та гроші в кульках 24:40 - Житомирський бронетанкови завод "розігрує" тендер між фірмами угруповання 27:15 - УСЯ ПЕРША ЧАСТИНА ЗА 50 СЕКУНД 28:40 - Гладковський з партнером про те, що Укроборонпром "не ви*обується". 29:57 - Гладковський-молодший керує нарадами Гладковського-старшого 30:35 - про тиск на українських оборонних виробників 31:34 - "хлопчики" вибивають контракти з керівників оборонних заводів 32:52 - Гладковський-молодший вибиває гроші з Укроборонпрому 34:24 - як витягти з президентського бізнесу 20 млн грн на схему 34:45 - скільки грошей заробили 35:58 - Гладковський-молодший вимагає грошей 36:57 - листування про завищення ціни поставок 37:57 - листування партнерів про ненажерливість Гладковського-молодшого 39:20 - Гладковському-молодшому потрібні півмільйона гривень на Новий рік 40:43 - листування про відкат директору Житомирського бронетанкового заводу 41:40 - листування про відкат директору Ізюмського приладобудівельного заводу 42:14 - на Харківський бронетанковий завод відкат скидали на приватівську картку. 44:37 - перша поява Гладковського-старшого
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Дід Василь - вот зачем вы так....?

Возможно это наш будущий Гетман....
Гетман - "Зю"...
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ля))) фальсифицировать и так проплачение "рейтинги" - все равно что подделивать китайский телефон
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Шоу придурков для придурков,это вам не Райкин Нацрада з питань телерадіомовлення зафіксувала порушення при оприлюдненні соціологічних досліджень на чотирьох каналах - Цензор.НЕТ 5783про дефцит в СССр.1974 год.Ютьюб.Интеллект и болван разные вещи...
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С ума сойти!Никогда не было!И в друг соц.совет Нацрада з питань телерадіомовлення зафіксувала порушення при оприлюдненні соціологічних досліджень на чотирьох каналах - Цензор.НЕТ 4612
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНацсовет по вопросам телерадиовещания зафиксировал нарушения при обнародовании социсследований на четырех каналах
 
 
 
 
 
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