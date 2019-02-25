 Нацсовет по вопросам телерадиовещания зафиксировал нарушения при обнародовании социсследований на четырех каналах

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, 22 февраля состоялось заседание рабочей группы по надзору за соблюдением медиа избирательного законодательства.
В частности речь шла о том, что на четырех телеканалах зафиксировано значительное количество случаев неполной подачи информации при обнародовании результатов соцопросов.
"На телеканале "ZIK" с 1 по 12 февраля выявлено 17 фактов таких случаев, на телеканале "Эспрессо" с 8 по 14 февраля - 10 фактов, телеканал "Макси ТВ" ("Наш") с 1 по 12 февраля - 30 фактов на телеканале "1 + 1" с 28 января по 4 февраля - 1 факт. Национальный совет обратится к этим телерадиоорганизациям с требованием привести свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства", - говорится в сообщении.
Также Нацсовет уделил внимание заказным материалам на телевидении и несбалансированном освещению избирательной кампании.
"Так, на телеканале "112 Украина" серия передач программы "Важливо" была посвящена только одному кандидату в президенты - Юрию Бойко. Эта программа не была обозначена как политическая реклама или предвыборная агитация, одновременно была направлена на улучшение или создание положительного имиджа партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и указанного кандидата", - рассказали в Нацсовете.
При этом на канале "112 Украина" с 1 по 8 февраля в выпусках новостей внимание уделялось только Бойко, а о других кандидатах вообще не было.
"В эфире телеканала "1 + 1" была зафиксирована трансляция (повтор) развлекательной передачи "Лига смеха. Летний кубок" (часть 2), ведущим которой является В. Зеленский. В передаче есть эпизод, когда "Прозрачный гонщик" выносит пакет с надписью "Голосуй за Зеленского" и передает его Владимиру Зеленскому", - рассказали в Нацсовете, отметив, что этот случай имеет признаки предвыборной агитации.
Такое же нарушение нашли на канале "Наш" кандидата в президенты Евгения Мураева.
"Распространение информации с признаками агитации было зафиксировано и в эфире телеканала "Макси ТВ", в частности в передаче "Події дня", где гостем был кандидат в президенты Евгений Мураев. Передача вышла в повторе 6 раз", - говорится в сообщении.
Нацсовет планирует обратиться к телеканалам с вопросом, является ли распространенная информация агитацией, и оплачена ли ее трансляция из избирательных фондов кандидатов.
Фух.....
казка просто!
а от я про кантактіки точно маю докази, масквіч
Чим тебе Кошовий так налякав?
если со сраным евровиденьем такой 6ардак
https://www.youtube.com/watch?v=RRmAOavYtCE&feature=youtu.be&app=desktop
🤗
Посовременнее будет...
https://youtu.be/oAwdfG5Mveg
ты не местное и поэтому не знало таких вещей ?
на кого укажет негодующий перст народа в таком случае?
и кто от этого выиграет ?
Когда-то (2009) Беню спросили - кем вы себя видите при возможном президенте Тимошенко ?
Он ответил, что в таком варианте видит себя в эмиграции.
Правильны соцопрос и самый честный, это тот соцопрос, согласно которому Порошенко побеждает в первом туре... Ведь реально же Порошенко сейчас лидер симпатий граждан и имеет огромную поддержку людей...
Вот увидите, Порошенко опять победит в первом туре с громадным отрывом..........., ага
Объяснял что это этикет такой - пожать руку (смотрите как крепко)....
Даже х-ло смотрит на него как на дерьмо... - "Мол, а это ничего что мои убывают украинцев прямо сейчас?"
Кто его просил об этом?
Таємне листування оточення Порошенка. Суми відкатів і схеми розкрадання мільйонів на оборонці, російська контрабанда і відмивання грошей - за участі сина одного з найвпливовіших чиновників і друга Президента. Перша серія масштабного розслідування Лесі Іванової. 04:29 - перелік учасників схематозу. 09:09 - державні оборонні заводи купують російську контрабанду 10:49 - листування "хлопчиків" з контрабандистом 12:30 - Гладковського-молодшого переконують, що він впливає на оборонні заводи 14:10 - про стосунки між організаторами 14:50 - Гладковський-молодший шукає, куди б встромитись 16:30 - суть бізнесу угруповання 19:30 - перепродаж техніки, вкраденої в української армії 21:39 - робота з конвертаційними центрами 22:47 - листування з бухгалтером групи та гроші в кульках 24:40 - Житомирський бронетанкови завод "розігрує" тендер між фірмами угруповання 27:15 - УСЯ ПЕРША ЧАСТИНА ЗА 50 СЕКУНД 28:40 - Гладковський з партнером про те, що Укроборонпром "не ви*обується". 29:57 - Гладковський-молодший керує нарадами Гладковського-старшого 30:35 - про тиск на українських оборонних виробників 31:34 - "хлопчики" вибивають контракти з керівників оборонних заводів 32:52 - Гладковський-молодший вибиває гроші з Укроборонпрому 34:24 - як витягти з президентського бізнесу 20 млн грн на схему 34:45 - скільки грошей заробили 35:58 - Гладковський-молодший вимагає грошей 36:57 - листування про завищення ціни поставок 37:57 - листування партнерів про ненажерливість Гладковського-молодшого 39:20 - Гладковському-молодшому потрібні півмільйона гривень на Новий рік 40:43 - листування про відкат директору Житомирського бронетанкового заводу 41:40 - листування про відкат директору Ізюмського приладобудівельного заводу 42:14 - на Харківський бронетанковий завод відкат скидали на приватівську картку. 44:37 - перша поява Гладковського-старшого
Возможно это наш будущий Гетман....
Гетман - "Зю"...