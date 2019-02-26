 Экс-начальник Генштаба Замана арестован до 27 марта: "Выйду отсюда - покусаю". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ в зале суда присутствовали представители государственного обвинения, сам Замана и его адвокаты.
Прокурор военной прокуратуры Король Виктор заявил, что Замана обоснованно подозревается в совершении государственной измены.
"В связи с этим Замане было сообщено о подозрении. Таким образом, было установлено, что Замана может скрываться от органов следствия, оказывать давление на других, может уничтожить доказательства. Мы уверены, что к нему следует применить меру пресечения в виде содержания под стражей. Прошу применить к Замане меру пресечения в виде содержания под стражей", - сказал прокурор.
Адвокат экс-начальника Генштаба ВСУ Владимира Заманы заявил, что его подозреваемый не признает свою вину."Подозреваемый не признает подозрение и не признает свою вину", - заявил адвокат Заманы.
Речь самого Заманы была достаточно эмоциональной, в частности он заявил: "Я покоя не дам. Выйду отсюда - не буду сидеть молча. Выйду отсюда - обязательно покусаю".
Решение было принято в ночь на 26 февраля. Мера пресечения действует до 27 марта.
Суд принял во внимание доводы обвинения, которое обратило внимание на то, что Владимир Замана может покинуть пределы Украины, а также оказывать влияние на ход следствия.
Напомним, бывшему главе Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-полковнику Владимиру Замане, занимавшему этот пост в 2012-2014 годах, объявлено подозрение в госизмене, после чего Замана был задержан.
А куда же делась армия в 2014 году?
Вот эти пацаны в шлепках и майках с автоматами на блокпостах с автоматами?
У них же даже ботинок не було.
Ну какие же вы все таки брехливые засранцы)))
Кто за независимую Украину,государство Европы - осудили и посадили.
Кто за Украину,губернию Расеи - дали медаль.
пэтина камарилья если тебя посадит,ты не выйдешь-там тебе не армия.
и для примера скажу такой секрет: на Майдан планировалось наслать десантуру (25 ОПДБР),янык дал приказ,(это все знают),вышла колонна,но несколько машин перевернулось,были 3-200,несколько-300...
но никто не знает кто выполнил этот приказ-тогдашний комбриг Содоль,сейчас он главный морпех...
Після того в угарі всіх подальших подій, мало хто згадував про цю колону і цих військових.
Не бачив і не чув щоби потім хтось повертався до цих подій і цікавився тим хто і чому виконав цей наказ.
Але факт такий був, це точно і записаний він в історії України кровію.
Молодчага, що нагадав про цю подію.
Программа "Наши гроши" опубликовала сенсационный материал, как нынешние керманычи грабят Украину закупая контрабандой запчасти для войска в росии, втридорога, некондицию а то и просто металлолом, и, даже (не поверите), продавая самим себе детали прямо со складов ВСУ!!!
МАКС ПЕРЕПОСТ!!!
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1553&v=lGTf2nUyxfw
Типичное поведение.
За себя и за свое отвечать не хотят и переводят стрелки.
Где они были раньше?
Вон Муженко виноват в уничтожении 4 складов боеприпасов на миллиард долларов, три четверти стратегического запаса Украины во время войны. Первый склад сожгли - ну бывает. Но второй? Третий?! Четвёртый?!!!! И ничего, не то что не сидит, даже не сняли.
Какие-то двойные стандарты.
Только зря ты это сказал,может в сизо сердце здать,с которым проблем никогда небыло.
Він нікуди не тікав.
Але замість свідка, його вже зробили обвинуваченим.
З учорашнього дня Генеральний і гол.військовий прокурор несуть особисту відповідальність за стан його життя і здоров'я.
Хай Бог його збереже