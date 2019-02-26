EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
 Политика Украины, Происшествия
  13878  119
Материалы по теме:
Все про:суд (21875) Богачук Олег (806) Замана Владимир (1)

 Экс-начальник Генштаба Замана арестован до 27 марта: "Выйду отсюда - покусаю". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Печерский суд Киева принял решение взять под стражу до 27 марта без права внесения залога бывшего начальника Генштаба, генерал-полковника Владимира Заману. Это решение может быть обжаловано в апелляционном суде Киева. Полный текст определения суда будет оглашен 1 марта.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ в зале суда присутствовали представители государственного обвинения, сам Замана и его адвокаты.

Прокурор военной прокуратуры Король Виктор заявил, что Замана обоснованно подозревается в совершении государственной измены.

"В связи с этим Замане было сообщено о подозрении. Таким образом, было установлено, что Замана может скрываться от органов следствия, оказывать давление на других, может уничтожить доказательства. Мы уверены, что к нему следует применить меру пресечения в виде содержания под стражей. Прошу применить к Замане меру пресечения в виде содержания под стражей", - сказал прокурор.

Адвокат экс-начальника Генштаба ВСУ Владимира Заманы заявил, что его подозреваемый не признает свою вину."Подозреваемый не признает подозрение и не признает свою вину", - заявил адвокат Заманы.

Речь самого Заманы была достаточно эмоциональной, в частности он заявил: "Я покоя не дам. Выйду отсюда  - не буду сидеть молча. Выйду отсюда - обязательно покусаю".

Экс-начальник Генштаба Замана арестован до 27 марта: Выйду отсюда - покусаю 01
Экс-начальник Генштаба Замана арестован до 27 марта: Выйду отсюда - покусаю 02
Экс-начальник Генштаба Замана арестован до 27 марта: Выйду отсюда - покусаю 03
Экс-начальник Генштаба Замана арестован до 27 марта: Выйду отсюда - покусаю 04
Экс-начальник Генштаба Замана арестован до 27 марта: Выйду отсюда - покусаю 05
Фото, видео - Олег Богачук 

Решение было принято в ночь на 26 февраля. Мера пресечения действует до 27 марта.

Суд принял во внимание доводы обвинения, которое обратило внимание на то, что Владимир Замана может покинуть пределы Украины, а также оказывать влияние на ход следствия.

Напомним, бывшему главе Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-полковнику Владимиру Замане, занимавшему этот пост в 2012-2014 годах, объявлено подозрение в госизмене, после чего Замана был задержан.

Источник: https://censor.net.ua/n3113678
 
   
 Топ комментарии
 
начинать нужно было с 2002 года, когда на мацкве пошла полным ходом подготовка к вторжению в Украину, а что Замана? Нашли козла отпущения? https://www.youtube.com/watch?v=VLbWV5MBHuA посмотрите, интересно
А кто стал министром обороны? В. Гелетей? Он вообще в военных вопросах не разбирался, но был и есть предан, как писал Ю.Бутусов здесь же, на цензоре - всей страной снимали, еле сняли.... Слов просто нет!
 показать весь комментарий
 
Рішення про скорочення ЗСУ Замана не міг приймати одноосібно , він був лише виконавцем і його ніхто не запитував скорочувати ЗС чи ні. Йому довели до відома і він мав виконувати , бо то армія . Тому він і смієтья з педронних дебілів на кшталт бухонутого генплокулола разом з матьосою . На той час бюджет передбачив фінансів на утримання 160 тис. війська при наявних 195 тис . , то 35 тис.військових Замана мав утримувати з своєї зарплати коли було прийняте рішення на всіх рівнях про скорочення ? Він що вище міністра оборни , ВР і Головнокомандуючого разом взятих ? Тим хто опонує - просніться , вас приспано солодкою колисковою , а хто не приспаний то ранком до палати номе шість. Коли настав час приймати рішення , то він його прийняв і не вивів на Майдан війська . Починаючи з 1991 року хто ще здійснив подібний крок ? А ніхто , бо кожен равлик тримався за своє крісло .
 показать весь комментарий
 
В критичний момент 2014 р. він пішов у відставку не виконавши злочинного наказу Міністра Лєбєдєва про зачистку Майдану . Назви хто ще пішов у відставку починаючи з 1991 року ? Агонія солодкої ери ?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Дрон, научись делать ссылку - твоя не открывается.
 показать весь комментарий
 
Замана .."расформировал 70 воинских частей,19 авиационных", сократив при этом армию на 5000 больше запланированного. Це що в цих частинах було по два солдати і одному офіцеру? Придурки хоч би думаали в чім звинувачують .
 показать весь комментарий
 
 
Так а шо это все не правда?
А куда же делась армия в 2014 году?
Вот эти пацаны в шлепках и майках с автоматами на блокпостах с автоматами?
У них же даже ботинок не було.
Ну какие же вы все таки брехливые засранцы)))
 показать весь комментарий
 
Ну в общем понятно,кто ка комментирует.
Кто за независимую Украину,государство Европы - осудили и посадили.
Кто за Украину,губернию Расеи - дали медаль.
 показать весь комментарий
 
замана,***** ты нагуляный!не жди пока посадят,давай кусай УЖЕ сейчас!
пэтина камарилья если тебя посадит,ты не выйдешь-там тебе не армия.

и для примера скажу такой секрет: на Майдан планировалось наслать десантуру (25 ОПДБР),янык дал приказ,(это все знают),вышла колонна,но несколько машин перевернулось,были 3-200,несколько-300...
но никто не знает кто выполнил этот приказ-тогдашний комбриг Содоль,сейчас он главный морпех...
 показать весь комментарий
 
 
На Майдані коли дізналися про цей факт прямо Бога згадували і говорили що небесні сили втрутилися і зупинили цю колону.
Після того в угарі всіх подальших подій, мало хто згадував про цю колону і цих військових.

Не бачив і не чув щоби потім хтось повертався до цих подій і цікавився тим хто і чому виконав цей наказ.

Але факт такий був, це точно і записаний він в історії України кровію.

Молодчага, що нагадав про цю подію.
 показать весь комментарий
 
А того ли арестовали?
Программа "Наши гроши" опубликовала сенсационный материал, как нынешние керманычи грабят Украину закупая контрабандой запчасти для войска в росии, втридорога, некондицию а то и просто металлолом, и, даже (не поверите), продавая самим себе детали прямо со складов ВСУ!!!
МАКС ПЕРЕПОСТ!!!

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1553&v=lGTf2nUyxfw
 показать весь комментарий
 
 
Кацапы то же на все к ним претензии отвечают что в америке негров линчуют и про хохлов.
Типичное поведение.
За себя и за свое отвечать не хотят и переводят стрелки.
 показать весь комментарий
 
Какая-то подозрительная предвыборная фигня.
Где они были раньше?
Вон Муженко виноват в уничтожении 4 складов боеприпасов на миллиард долларов, три четверти стратегического запаса Украины во время войны. Первый склад сожгли - ну бывает. Но второй? Третий?! Четвёртый?!!!! И ничего, не то что не сидит, даже не сняли.
Какие-то двойные стандарты.
 показать весь комментарий
 
 
Муженко при Петі генералом арміі став, орденами обвішався, як жид мітлами, а Замана за те, що правду каже, в зрадники записаний. Я ще доживу , надіюсь, до такого часу, коли всі ці шулери будуть втікати в своі панами і ізраілі. Жаль лише, що Украіну залишать голу і босу.
 показать весь комментарий
 
 
Коли Замана та інші заговорять, тоді ми дізнаємось правду про цю "війну" і Крим. Лище ідіоти не бачать, що нашій владі така "війна" -мать родна - торгують собі спокійно, СБУ контрабанду з сеперами кришує, шоколадки "Рошена" лежать на поличах магазинів Лугандоні, друг Петі Ахметов своі статки удвоів. А ви, придурки, мали б мізки включити і хоч трішки цікавитись правдою. Такоі підлоі влади в Украіні таки не було.
 показать весь комментарий
 
 
Нашли козла отпущения вместо того кто действительно слил Крым.
 показать весь комментарий
 
Сливай служивый,не стесняйся!
Только зря ты это сказал,может в сизо сердце здать,с которым проблем никогда небыло.
 показать весь комментарий
 
 
Він дуже важливий свідок.
Він нікуди не тікав.
Але замість свідка, його вже зробили обвинуваченим.

З учорашнього дня Генеральний і гол.військовий прокурор несуть особисту відповідальність за стан його життя і здоров'я.
Хай Бог його збереже
 показать весь комментарий
 
Замана-прекрасный украиномовный.Зрады нема,тому що вин не вывив вийска на подавление Майдана.Агония алчных зрадныкив!Всих бандюков отмыли,осталось невиинного посадить.Шакаладный террор.
 показать весь комментарий
 
 
от ...от ...якщо "выйдешь" ...з "клітки" погрожувати то трохи необдумано ...тут всяке шакалье на "свободі" шляється ...вони зі страху в "котли" заганяють тисячі ...на убой ...так що за свою "шкуру" вони не тільки заману але й табуну і іпріту грохнуть
 показать весь комментарий
 
 
театр абсурда, честные на фронте, а выродки типа матиосов и семочков - правят бал в этой стране
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкс-начальник Генштаба Замана арестован до 27 марта: "Выйду отсюда - покусаю". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх