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 Как все военнослужащие, я давал присягу, - Замана

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что в личном деле экс-начальника Генштаба ВСУ Владимир Замана отсутствует присяга на верность украинскому народу.

Замана в комментарии Громадському опроверг заявление прокурора Анатолия Матиоса относительно присяги на верность украинскому народу, информирует Цензор.НЕТ.

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"Как все военнослужащие, я давал присягу", - сказал Замана, отвечая на вопрос, правда ли, что он не приносил присяги на верность Украине.

Напомним, бывшему главе Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-полковнику Владимиру Замане, занимавшему этот пост в 2012-2014 годах, объявлено подозрение в госизмене, после чего Замана был задержан.

На брифинге 25 февраля главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что есть весомые аргументы и доказательства, которое говорят о том, что Замана не присягал на верность Украины. 

Источник: https://censor.net.ua/n3113677
 
 
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Назначенный предатель: Замана стал жертвой разнузданной избирательной кампании Порошенко - эксперт Февраль 25, 2019Без рубрикиКомментарии: 0
Как все военнослужащие, я давал присягу, - Замана - Цензор.НЕТ 9984Возбуждать дела против заметных нынешних военных власть не станет. А то они на следствие начнут рассказывать, кто и с кем договаривался о выходе Гиркина из Славянска, возврате российских «заблудившихся десантников», «зеленом коридоре» из Иловайска и прочих событиях войны, которые сейчас тщательно замалчиваются…
Генерала Владимира Заману знаю лично.
Об этом написал сегодня вечером в Фейсбуке политический аналитик Александ Кочетков.
Не ангел, разумеется. Служака. Далек от политики.
Меньше всего он похож на изменника родины, который по заданию Кремля подрывал обороноспособность Украины.
- Бывший начальник Генштаба Замана назвал галиматьей предъявленное ему подозрение в госизмене
Кстати, не в официальных интервью, а доверительных беседах по отношению к РФ (фашистское государство, признанное Законом Украины от 20.02.18 страной-агрессором) Замана высказывался предельно жестко, признавая при этом, что военная мощь недоимперии превосходит нашу многократно. Но утверждал, что воевать с Россией можно и нужно.
Полагаю, Владимир Замана стал очередной жертвой разнузданной избирательной кампании, которую ведет Петр Порошенко и его окружение в призрачной надежде как-то удержаться во власти и избежать ответственности за содеянное.
В исполинском образе спасителя Отечества, нарисованного политтехнологами ПАПа, есть существенный изъян: если Порошенко самолично создал такую замечательную армию, как нам рассказывают, то почему она не одержала ни одной серьезной победы? А значит, надо на кого-то перевести стрелки.
Естественно, возбуждать дела против заметных нынешних военных власть не станет. А то они на следствие начнут рассказывать, кто и с кем договаривался о выходе Гиркина из Славянска, возврате российских «заблудившихся десантников», «зеленом коридоре» из Иловайска и прочих событиях войны, которые сейчас тщательно замалчиваются.
Поэтому надо припутать заметного «бывшего».
Замана вполне подходит. Тем более, после того, как дело против Анатолия Гриценко начало разваливаться. Тем более, что Замана в своих публичных выступлениях новую власть не жаловал.
Хотя он, повторяю, не ангел, а продукт нашей постсоветской армии со всеми ее плюсами и минусами.
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Но вот какое вся эта возня имеет отношению к укреплению обороноспособности Украины при вполне вероятной военной эскалации - не знает никто. Даже всезнающий военный прокурор Анатолий Матиос, тепловизор ему в помощь.
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Матіос брехунець ще той..
Можливо цього пана і оббрехали
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Матиос барыжный прихвостень...чмо короче. Как все военнослужащие, я давал присягу, - Замана - Цензор.НЕТ 7128 Как все военнослужащие, я давал присягу, - Замана - Цензор.НЕТ 9977
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У у у чувак,у нас такая армия,що ей не нужна присяга.Мочат москалей с божьей молитвой на устах Як усі військовослужбовці, я складав присягу, - Замана - Цензор.НЕТ 8220
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Присяга нужна! Это клятва которую ты даешь перед лицом боевых побоатимов, и перед Небесами. Это на самом деле серьезная вещь.
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Ну смотря для кого.Для идеалистов,возможно да.Но стоить вспомнить о клятве Президента на Библии и всё несётся в Тар тарары,где тебе объясняют,шо слушать Президента не хорошо Як усі військовослужбовці, я складав присягу, - Замана - Цензор.НЕТ 6714
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он ее съел - что бы она ему вошла в кровь!... Як усі військовослужбовці, я складав присягу, - Замана - Цензор.НЕТ 2292
продаю идею, не дорого........
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За відмову послати війська проти Майдану Замана звільнили при Євнуховичу, а покарали вже при Порошенко.
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ось мені цікаво що будуть робити майданівці, чи як і в питанні покарання катів "Небесної сотні" проковтнуть?
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проковтнуть - без варіантів ... і не таке ковтали
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Ну, якщо вже у них Палубій був командилом то, можна тільки здогадуваться.
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С утра с российских источников уже эта новость была тут в каментах.
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Да.
В итоге два новых персонажа таскающих свое мнение с российских ресурсов детектед.
Алина и Старый Коняка.
А были вроде адекватными людьми.
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Ось мені не відомо "що, там на раісі", а ви так завжди в курсі. Та я знаю що:
"19 февраля 2014 года из-за несогласия выполнять приказ Президента Украины Виктора Януковича и министра обороны Павла Лебедева задействовать украинскую армию с применением аэромобильных бригад с боевым оружием и бронетехникой для зачистки Киева от участников Евромайдана указом Президента Украины был уволен с должности начальника Генштаба вооружённых сил Украины. 22 февраля назначен Верховной Радой уполномоченным за деятельностью Министерства обороны. Сразу после назначения, в интервью СМИ сообщил, - «что вся армия в едином порыве поддерживала и поддерживает Евромайдан», об этом также было заявлено в этот же день в обращении на официальном сайте Минобороны с лозунгом украинских националистов → «Слава Украине!». В марте 2014 уволен в запас.25 декабря 2018 года включён в список украинских физических лиц, против которых российским правительством введены санкции
"
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Благодаря таким как вы в курсе.
Сегодня прямо с утра пошла в камментах эта новость от ботов ,а потом уже вы с Алинкой тупо прокололись.
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А при чем здесь присяга? Его привлекают из-за присяги? Луцик сказал, что обвиняют в сокращении воинского контингента в Крыму, что привело к оккупации. Смешно? В Крыму было 15 000 солдат ВСУ, из которых 13 000 перешли на сторну оккупанта. Было бы 25 000, то перешло бы 20 000.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКак все военнослужащие, я давал присягу, - Замана
 
 
 
 
 
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