 Как все военнослужащие, я давал присягу, - Замана

Замана в комментарии Громадському опроверг заявление прокурора Анатолия Матиоса относительно присяги на верность украинскому народу, информирует Цензор.НЕТ.
"Как все военнослужащие, я давал присягу", - сказал Замана, отвечая на вопрос, правда ли, что он не приносил присяги на верность Украине.
Напомним, бывшему главе Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-полковнику Владимиру Замане, занимавшему этот пост в 2012-2014 годах, объявлено подозрение в госизмене, после чего Замана был задержан.
На брифинге 25 февраля главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что есть весомые аргументы и доказательства, которое говорят о том, что Замана не присягал на верность Украины.
продаю идею, не дорого........
В итоге два новых персонажа таскающих свое мнение с российских ресурсов детектед.
Алина и Старый Коняка.
А были вроде адекватными людьми.
"19 февраля 2014 года из-за несогласия выполнять приказ Президента Украины Виктора Януковича и министра обороны Павла Лебедева задействовать украинскую армию с применением аэромобильных бригад с боевым оружием и бронетехникой для зачистки Киева от участников Евромайдана указом Президента Украины был уволен с должности начальника Генштаба вооружённых сил Украины. 22 февраля назначен Верховной Радой уполномоченным за деятельностью Министерства обороны. Сразу после назначения, в интервью СМИ сообщил, - «что вся армия в едином порыве поддерживала и поддерживает Евромайдан», об этом также было заявлено в этот же день в обращении на официальном сайте Минобороны с лозунгом украинских националистов → «Слава Украине!». В марте 2014 уволен в запас.25 декабря 2018 года включён в список украинских физических лиц, против которых российским правительством введены санкции
"
Сегодня прямо с утра пошла в камментах эта новость от ботов ,а потом уже вы с Алинкой тупо прокололись.