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 Политика Украины
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Все про:пенсионная реформа (1082) пенсия (1812) Порошенко (16434) субсидия (467) монетизация (56)

 Монетизация субсидий и индексация пенсий - наш ответ на фронте борьбы с бедностью, - Порошенко

Президент Петр Порошенко во время выступления на Совете регионального развития Киевщины отметил, что монетизация субсидий и индексация пенсий является началом эффективных шагов в борьбе с бедностью.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства. 

В сообщении отмечается: ""Сейчас, когда мы преодолели экономические последствия российской агрессии, когда восстанавливается рост и появляются реальные возможности решения социальных проблем, мы открываем второй фронт. Первый фронт всем понятен - Украина делает сверхусилия, чтобы дать отпор российскому агрессору. Но у нас есть враг отнюдь не менее опасный, чем российская агрессия. Знаете имя этого врага? Это бедность. И мы сегодня должны открыть фронт борьбы с бедностью ", - подчеркнул Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине субсидии получают 3 млн 700 тыс. домохозяйств, из которых 70% - пенсионеры, - Порошенко

"Почему именно сегодня? Почему не раньше? Ибо четыре года мы проводили реформы, чтобы создать экономический фундамент государства", - подчеркнул Глава государства. Он напомнил, что удалось обеспечить высокие поступления и формирования золотовалютных резервов государства, стабилизировать национальную валюту, банковскую систему, замедлить инфляцию, сократить бюджетный дефицит. "И как следствие сегодня начали поступать ресурсы, которые позволяют нам начинать эффективные шаги по борьбе с бедностью", - подчеркнул Петр Порошенко.

Президент напомнил, что было принято решение о монетизации субсидий, в том числе почти 215 тыс. домохозяйств в Киевской области получили субсидии на оплату стоимости жилищно-коммунальных услуг. "В целом по Украине субсидии теперь получают 3 миллиона 700 тысяч домохозяйств, подчеркиваю, из которых 70% это пенсионеры", - отметил Петр Порошенко. Глава государства подчеркнул, что уже в марте граждане получат на руки живые деньги и сами будут оплачивать ими коммунальные услуги. В среднем субсидия составляет 1600 грн. Он добавил, что это доверием к людям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Все люди знают, что раздаются деньги и называют их "Петрова тысяча", - Тимошенко. ВИДЕО

Президент подчеркнул, что с 1 марта вводится новая практика - автоматическая индексация пенсий. "Подчеркиваю, что еще в 2017 году была определена дата 1 марта 2019 (с которой начнут индексацию пенсий - ред.). Пенсии вырастут более чем для 8 млн пенсионеров. Подчеркиваю, речь идет не об одноразовой акции, а об увеличении пенсионных выплат. Отныне такая процедура будет автоматически осуществляться ежегодно с учетом двух факторов: первый - уровень инфляции, второе - рост средней заработной платы в стране", - подчеркнул Петр Порошенко. По его словам, текущий пересчет пенсий составил 17% и должен составлять не менее 100 грн. "Но и 100 грн это мало. Поэтому на совещании в Пенсионном Фонде я предложил осуществить и ввести одноразовую выплату помощи наименее защищенным и обеспеченным пенсионерам, тем, кто получает ниже или на уровне минимальной пенсии", - добавил глава государства.

По словам Президента, это будет осуществляться за счет поступлений от растаможивания автомобилей на европейских номерах. "22 февраля срок (льготного растаможивания так называемых" евроблях "- ред.) завершился. Как вы думаете сколько средств поступило в Пенсионный Фонд и государственного бюджета от "евробляхеров"? Не два, не три, не пять, не семь, а 13,6 млрд грн поступило в государственный бюджет и Пенсионный фонд. И сегодня в нашем распоряжении, чтобы обеспечить эти выплаты. Часть пошла на покрытие дефицита, львиная доля - пойдет сейчас на единовременную выплату для компенсации индексации 2015-2016 годов. В целом это составляет 2410 грн. - получит каждый пенсионер с минимальной выплатой дополнительно к своей надбавке. Эта выплата будет осуществляться двумя равными траншами по 1205 грн. в марте и апреле", - подчеркнул Глава государства.

"Уверен, что из года в год мы опережающими темпами - так же как мы делали с минимальной зарплатой - сейчас мы так будем делать с пенсиями. Это наш ответ: боевые действия - на фронте, в борьбе с бедностью - монетизация субсидий, увеличение и индексация пенсий. Сейчас мы тщательно обсуждаем еще и поддержку многодетных семей", - подчеркнул Президент, добавив, что сегодня инициатива выплаты в размере прожиточного минимума на каждого третьего и последующего ребенка, стимулировать рост населения, поддержку семей и борьбу с бедностью".

Читайте на "Цензор.НЕТ": После президентского срока я мечтаю стать депутатом Европарламента, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3113676
 
   
 Топ комментарии
 
Рыдаю. Монетизация субсидий и индексация пенсий - наш ответ на фронте борьбы с бедностью, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6531 Петя уже новый фронт открыл. Против бедности. Чем бы дите не тешилось...))))
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Так Поросенко же не имеет отношения к пенсиям. Так его секта постоянно утверждает.
Чего ж он лезет к чему отношения не имеет???
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Это говорит чувак,ставший в 82 раза богаче,за счёт лохов которых он сделал нищими , Монетизация субсидий и индексация пенсий - наш ответ на фронте борьбы с бедностью, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3738воистину он считает народ Украины стадом баранов и не людьми.
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так, так вже їдуть колії зі швайками.... Монетизація субсидій і індексація пенсій - наша відповідь на фронті боротьби з бідністю, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9966

Людям свято - свині смерть
Доведеться й свині на небо глянути, як
будуть смалити
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На фронте борьбы с бедностью стабильно побеждает армия бывших и нынешних работников правоохранительной системы - в руках миллиона-полтора этих тварей находится не один триллион в долларовом эквиваленте.
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Слава Богу,що нам Петя не упёрся,як последний противогаз,для выживания.Но для Березенко есть над чем подумать Монетизація субсидій і індексація пенсій - наша відповідь на фронті боротьби з бідністю, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8836
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Шо ж все так врастают в то президентское кресло. Может и правда оно там мёдом помазано?
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нет там не мед ТАМ БАБЛО. ПРИЧЕМ МНОГО И НА ШАРУ!!
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Просто в том кресле начинают ощущать себя вторым после Господа. А может и первым.
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Ну че, лохи, новый поток обещаний потек как из рога изобилия.

Хоть петина команда и пытается выглядеть креативной, но ничего нового, кроме как вернуться к старому изъезженному пропагандонскому методу сыпать обещаниями ничего не может придумать.
Вот Зеля так это действительно креативный малый. Ну как он смог придумать метод, заключающийся в полном молчании и ничего не говорении, который при этом дает ему первое место в рейтингах. Это каким же интеллектом нужно обладать чтобы такое придумать и видеть какие это принесет результаты. Вот же умный парень.
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Как же нужно себя не уважать, чтобы проголосовать эа "это"?
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5 лет Пэтя боролся с бедными и сделал их нищими. Теперь он начал бороться с бедностью! А не проще побороться с о своими друзьями феодалами? Тогда не нужно будет и с бедностью бороться - феодалы во главе С Пэтей перестанут людей грабить и бедности не будет!!! Кстати, это обещание данное на Майдане - ДЕОЛИГАРХИЗАЦИЯ!!!.........
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ну вот фильм собачье сердце смотрели? там професор говорит фразу "... и когда они говорят что будут боротся с разрухой я смеюсь потому что это значит что они должны каждый день лупить себя по голове" примерно так звучит! так вот когда ОЛИГАРХ ПОРОШЕНКО ОБЕЩАЕТ БОРОТЬСЯ С ОЛИГАРХИЕЙ... я смеюсь потому что это означает что он каждый день должен бить себя по голове!!
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Значит бедность уже подослана,осталось победить коррупцию
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Мдаа... Нові теорії економіки. Мілтон Фрідман спочиває....Зайде на другий термін- задушать під час голодного бунту.
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Революціонер

-Скоро?

-Скоро!

-Пётр Алексеевич, там… за вами пришли…

-Кто?!

-Говорят… Народный трибунал…

-Охрану сюда!!!

-Они там… с ними…

-Где Гелетей?!

- Не придёт - не зовите...

-У меня армия! Полторак! Муженко!

-Армия есть. Их - нет. Арестованы.

-Я сейчас Байдену позвоню! (Звонит). Джо? Тут у меня…

Байден: -Пеця, Америка снимает с себя все обязательства. Пеця, ты… как там у
вас говорят… поц. (отбой).

-Пётр Алексеевич… пора…

-Куда?!

-К стенке…

-Я продам «Рошен»!.. Я отдам его даром!..

-Он уже национализирован. Выходите.
-А где Сеня/Грося?!
-Его... уже. Идёмте, Пётр Алексеевич - народ ждёт…
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Скоро будет новая красота игры и развод котят - такого свет ещё не видывал, по новому. Вздрогнут все двуногие коты, кошки и котята.
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То горлапанили про зубажіння.Добавили пенсію.Знову не так.Та шо ж такоє?)))Зрадойбу не вгодиш. Монетизація субсидій і індексація пенсій - наша відповідь на фронті боротьби з бідністю, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5879
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Ти тупий ?Я не пенсіонер.2400-мій заробіток за 2-3 дня.Для пенсіонерів на мінімалці це гроші.
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опять хитрожопому пишу простейшую истину
сначала пенсию уронили в 3.5 раза а потом доабвили 20% ты предлагаешь всем радоваться? ты всех считаешь придурками?!! или это токо ты такой идиот что рад тому что тебе вернули 20% от того что у тебя же и украли!!
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Всіх я придурками не вважаю,тільки тебе.Ти наче дитина мала,чи даун з спецінтерната.****,5 років війна йде.Скажи мені в якій країні під час збройного конфлікту ріс курс нацвалюти і росла економіка? Ми тільки 3-й рік почали вилазить з ями 14-го року.Ну для такого жопоголового дурачка це сильно складно. Монетизація субсидій і індексація пенсій - наша відповідь на фронті боротьби з бідністю, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4425
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я таких как ты много раз спрашивал ПОЧЕМУ НИЩАЮТ ГРАДАНЕ НО РАСТЕТ СОСТОЯНИЕ ПРЕЗИДЕНТА И ЕГО КОДЛЫ? Или война токо для граждан идет а для президента идет бизнес?!! Вот когда ответишь на этот казалосьбы очень простой вопрос вот тогда и поговорим, смотря что ответишь конечно! но ты не ответишь потому что и ты и я и другие Украинцы знают почему так происходит!!
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Та шо ты пытаешься объяснить соевому патриоту ,все он прекрасно понимает.Просто он по другую сторону ,и у них все хорошо.
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Відкрий Форбс і побачиш чи виросли статки президента в порівнянні з 13-м роком.Чи рейтинги Форбс теж прхботи складають?І не кричи капсом.Це не аргумент.
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Ты наверное не понял, что то что делает петя с этими подачками это смахивает на унижение.

А ты, вообще, со своей желтой мордой на конце смахиавешь на одного персонажа из маленькой постановки Карцева и Ильченко. Того, у которого все хорошо. И машина, и дом, и работа, и сам начальником работает,и зарплата хорошая, и семья, и по миру катается.
Только вот друзей у него нет и по жизни он никому в морду не давал за хамство и подлость и не бросал начальнику заявление об уходе. А все только лизал, лизал и чего изволите. И вид у него в конце такой грустный оказался.
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«ВІВЦІ МОЇ, ВІВЦІ» (Слова народні)

Вівці мої, вівці,
Вівці та ягнята,
Як мене не оберете,
Як вас грабувати?
Як мене не оберете,
Як вас білувати?

Вівці мої вівці,
Вівці та корови,
Хто Петра не обирає,
Не буде здоровий.
Не за мене голосуєш -
Маєш хрін моржовий.

Вівці мої вівці,
Вівці та барАни,
Хто тут буде панувати,
Як мене не стане?
Хто не любить президента,
В того член не встане.

Вівці мої, вівці,
Я ж вам - не теля.
Той, кому погано жити,
То - рука Кремля.
А, хто хоче краще жити,
Той - агент Кремля.

Вівці мої вівці,
Вівці ви чи свині?
Об'явлю воєнний стан.
Слава Україні!
Зажену вас всіх на фронт -
Готуй домовини!
Більше виборів не буде -
Капець «Батьківщині»!
І клоуну Зеленому глина, і Грищу лапті!
🤗
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Ідуть барани-

Бють в барабани
Шкіри на барабани
Дають самі барани..................
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Трохи арифметики.
У своєму виступі президент сказав, що "текущий пересчет пенсий составил 17% и должен составлять не менее 100 грн.", - Источник: https://censor.net.ua/n3113676.

Тепер порахуємо.
На даний момент мінімальна пенсія становить 1497 грн. Пенсії обіцяють підвищити на 17%. Таким чином, мінімальна пенсія повинна бути підвищена на 254,49 грн.
А навіщо тоді розмова про 100 грн., якщо по їх же формулі підвищення повинно бути не менше, ніж 254,49 грн.?
У порошенківських реформаторів своя арифметика?
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Это точно, средняя пенсия 2400 а среднее повышение по словам Ревы будет 255 грн, 17% от 2400 ну никак не 255.
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А каким боком монетищация субсидий имеет отношение к борьбе с бедностью Что за комуслуги не надо платить
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Ни хрена у тебя не получится, мудило! Не купишь!
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и тролль здесь соевый нарисовался , как за пороха жопу рвет,
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Почти пять лет ничего и вдруг как из рога изобилия. С чего бы это, столько обещаний???? Забыл, выборы на носу, опять все обещания не будут выполнены.
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Боюсь даже представить ситуацию, все против, а ОН пройдет. Почище избиения молодежи в 2013 г. это будет, катализатор ещё тот.
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так або всю ту соєву шваль почнуть вішати!
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Порох крок за кроком досягає успіху. Майже все, що він планує, він виконує. Таких президентів у нас ще не було.
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Таких точно не было ,Янукович по сравнению с ним дитя малое.
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Местные стецьки все время тут бьются в истерике, убеждая нас, что ПОПа никакого отношения к экономике и опулизму не имеет. А тут такой облом - свинорошен за месяц до выборов решил открыть фронт борьбы с бедностью, очевидно, проиграв боевые действия на фронтах борьбы с коррупцией и воровством. А вообще, для поднятия нижеплинтусного рейтинга соевого мародера его нужно послать вместо Марув на евровидение с песней "Поле чудес" из кинофильма "Приключения Бураино"
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А кондитерскую крысу в лодке, похоже не просто изрядно тошнит, но ей еще и лютый пздец по ночам снится, классический ...

🤗
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а мне достаточно видеть, какие особи здесь лайкают зрадоботов...))
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Cобрание невыполненных обещаний Порошенко - как минимум 24 пункта.

Извиняться будем или как всегда?

А начиналось все с брусчатки по улице Глушевского...
Невыполненные обещания Порошенко или все началось с брусчатки

1) 26.01.2014: За сутки восстановить брусчатку на улице Грушевского и отремонтировать стадион "Динамо"

2) 31.03.2014: В случае избрания Президентом, в первую очередь внесет в Верховную Раду законопроект о парламентской оппозиции

3) 31.03.2014: В 2014 году выборы в ВРУ состоятся по открытым спискам

4) 31.03.2014: После избрания Президентом перекроет все оффшоры

5) 02.04.2014: Продать Roshen, если станет Президентом

6) 12.04.2014: Построить в Житомире фонтан «лучше винницкого»

7) 13.04.2014: Продать весь бизнес, кроме 5 канала

8) 13.04.2014: В ближайшее время конвертировать все валютные кредиты в гривну

9) 24.04.2014: В случае избрания президентом, одним из первых будет внесен законопроект о референдуме

10) 28.04.2014: Вернуть курс к отметке не выше 10 гривен за 1 доллар

11) 02.05.2014: В первую очередь посетить Донецк и Луганск после победы на выборах Президента

12) 10.05.2014: Достичь энергонезависимости через 2 года

13) 26.05.2014: АТО будет длиться несколько часов

14) 07.06.2014: Подписать новый международный договор, взамен Будапештского меморандума

15) 29.12.2014: Украина будет покупать уголь на Донбассе и в дальнейшем

16) 04.03.2015: На территории Донецкого аэропорта будет размещен пункт мониторинга ОБСЕ

17) 20.03.2015: Государственное управление делами будет сокращать свои расходы

18) 05.06.2015: Стратегия возвращения Крыма будет представлена в ближайшее время

19) 05.06.2015: В Украине будет открытый офис поддержки ООН

20) 10.07.2015: В ближайшее время завершатся операции по задержанию преступников, которые занимаются незаконной добычей янтаря

21) 04.10.2015: Перемещенные лица получат возможность голосовать на местных выборах

22) 01.11.2015: В ближайшее время будут обнародованы фамилии тех, кто будет привлечен к ответственности за коррупцию

23) 10.03.2016: Вернуть Донбасс в течение года

24) 16.02.2017: Найти оптимальные пути разблокирования поставок угля с ОРДЛО

Петр Порошенко сегодня попросил прощения только за 13-е невыполненное обещание - закончить АТО за несколько часов.

24 августа, он может огласить весь список невыполненных обещаний и пообещать их выполнить до начала предвыборной президентской компании, т.е. до конца 2018 года.

Или извинение было, как обычно, просто предвыборной технологией?

Виктор Скаршевский
http://ua24ua.net/polnoe-sobranie-nevipolnennih-obeshchaniy-poroshenko-kak-minimum-24-punkta-izvinyatsya-budem/
🤗
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.Парасюк: Порох - це уособлення корупції!
І від нас залежить чи ми її легалізуємо ще на 5 років, чи може ми навчились не боятись і робити висновки.Зрозумійте, для нього це все гра, гра на ваших почуттях і емоціях, на ваших страхах і переживаннях...
Читати:http://puer.org.ua/blogs/25875/?fbclid=IwAR33c0WoNHFD2X3sUktbNt85cQqLz0nJmS2DrM2EMYy0pYp4q9vgz9v8GsQ … Монетизація субсидій і індексація пенсій - наша відповідь на фронті боротьби з бідністю, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5074
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Методичку карликов на ветке отработали на отлично . раскрыты все пункты , даже не надо на раша - ТВ заходить.
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Ответ бедности- всем субсидии с долгами и пособие для выживания "пенсии".Бизнес-Планн.💰🎩👑
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..А це *бідн(л )як * з команди баригі !.. Монетизація субсидій і індексація пенсій - наша відповідь на фронті боротьби з бідністю, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7959
ю

Монетизація субсидій і індексація пенсій - наша відповідь на фронті боротьби з бідністю, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1567....
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яка ж насолода дивитися на безсильну діарею ватних трололохів на шановного Петра Олексійовича! ))))))))))
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Гречка подешевела . Субсидии выплатим деньгами . Газ подорожает с первого мая . Выборы - 31 марта , - целый месяц можно шиковать-экономить
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Ничего нового нет - доведите людей до состояния полной безнадёжности, задавите их проблемами, и творите что угодно.
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Я думаю сомнений больше не осталось на счёт барыги, голосовать за него это самоубийство, у него цель одна устроить тотальный геноцид населения через запредельные тарифы и низкий доход населения,мы не можем этого допустить.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМонетизация субсидий и индексация пенсий - наш ответ на фронте борьбы с бедностью, - Порошенко
 
 
 
 
 
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