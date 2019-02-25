 Монетизация субсидий и индексация пенсий - наш ответ на фронте борьбы с бедностью, - Порошенко

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
В сообщении отмечается: ""Сейчас, когда мы преодолели экономические последствия российской агрессии, когда восстанавливается рост и появляются реальные возможности решения социальных проблем, мы открываем второй фронт. Первый фронт всем понятен - Украина делает сверхусилия, чтобы дать отпор российскому агрессору. Но у нас есть враг отнюдь не менее опасный, чем российская агрессия. Знаете имя этого врага? Это бедность. И мы сегодня должны открыть фронт борьбы с бедностью ", - подчеркнул Президент.
"Почему именно сегодня? Почему не раньше? Ибо четыре года мы проводили реформы, чтобы создать экономический фундамент государства", - подчеркнул Глава государства. Он напомнил, что удалось обеспечить высокие поступления и формирования золотовалютных резервов государства, стабилизировать национальную валюту, банковскую систему, замедлить инфляцию, сократить бюджетный дефицит. "И как следствие сегодня начали поступать ресурсы, которые позволяют нам начинать эффективные шаги по борьбе с бедностью", - подчеркнул Петр Порошенко.
Президент напомнил, что было принято решение о монетизации субсидий, в том числе почти 215 тыс. домохозяйств в Киевской области получили субсидии на оплату стоимости жилищно-коммунальных услуг. "В целом по Украине субсидии теперь получают 3 миллиона 700 тысяч домохозяйств, подчеркиваю, из которых 70% это пенсионеры", - отметил Петр Порошенко. Глава государства подчеркнул, что уже в марте граждане получат на руки живые деньги и сами будут оплачивать ими коммунальные услуги. В среднем субсидия составляет 1600 грн. Он добавил, что это доверием к людям.
Президент подчеркнул, что с 1 марта вводится новая практика - автоматическая индексация пенсий. "Подчеркиваю, что еще в 2017 году была определена дата 1 марта 2019 (с которой начнут индексацию пенсий - ред.). Пенсии вырастут более чем для 8 млн пенсионеров. Подчеркиваю, речь идет не об одноразовой акции, а об увеличении пенсионных выплат. Отныне такая процедура будет автоматически осуществляться ежегодно с учетом двух факторов: первый - уровень инфляции, второе - рост средней заработной платы в стране", - подчеркнул Петр Порошенко. По его словам, текущий пересчет пенсий составил 17% и должен составлять не менее 100 грн. "Но и 100 грн это мало. Поэтому на совещании в Пенсионном Фонде я предложил осуществить и ввести одноразовую выплату помощи наименее защищенным и обеспеченным пенсионерам, тем, кто получает ниже или на уровне минимальной пенсии", - добавил глава государства.
По словам Президента, это будет осуществляться за счет поступлений от растаможивания автомобилей на европейских номерах. "22 февраля срок (льготного растаможивания так называемых" евроблях "- ред.) завершился. Как вы думаете сколько средств поступило в Пенсионный Фонд и государственного бюджета от "евробляхеров"? Не два, не три, не пять, не семь, а 13,6 млрд грн поступило в государственный бюджет и Пенсионный фонд. И сегодня в нашем распоряжении, чтобы обеспечить эти выплаты. Часть пошла на покрытие дефицита, львиная доля - пойдет сейчас на единовременную выплату для компенсации индексации 2015-2016 годов. В целом это составляет 2410 грн. - получит каждый пенсионер с минимальной выплатой дополнительно к своей надбавке. Эта выплата будет осуществляться двумя равными траншами по 1205 грн. в марте и апреле", - подчеркнул Глава государства.
"Уверен, что из года в год мы опережающими темпами - так же как мы делали с минимальной зарплатой - сейчас мы так будем делать с пенсиями. Это наш ответ: боевые действия - на фронте, в борьбе с бедностью - монетизация субсидий, увеличение и индексация пенсий. Сейчас мы тщательно обсуждаем еще и поддержку многодетных семей", - подчеркнул Президент, добавив, что сегодня инициатива выплаты в размере прожиточного минимума на каждого третьего и последующего ребенка, стимулировать рост населения, поддержку семей и борьбу с бедностью".
Людям свято - свині смерть
Доведеться й свині на небо глянути, як
будуть смалити
😁
https://oko.cn.ua/wp-content/uploads/2018/11/%D0%A2%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D1%80%D1%96%D1%8F-%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.jpg
Хоть петина команда и пытается выглядеть креативной, но ничего нового, кроме как вернуться к старому изъезженному пропагандонскому методу сыпать обещаниями ничего не может придумать.
Вот Зеля так это действительно креативный малый. Ну как он смог придумать метод, заключающийся в полном молчании и ничего не говорении, который при этом дает ему первое место в рейтингах. Это каким же интеллектом нужно обладать чтобы такое придумать и видеть какие это принесет результаты. Вот же умный парень.
-Скоро?
-Скоро!
-Пётр Алексеевич, там… за вами пришли…
-Кто?!
-Говорят… Народный трибунал…
-Охрану сюда!!!
-Они там… с ними…
-Где Гелетей?!
- Не придёт - не зовите...
-У меня армия! Полторак! Муженко!
-Армия есть. Их - нет. Арестованы.
-Я сейчас Байдену позвоню! (Звонит). Джо? Тут у меня…
Байден: -Пеця, Америка снимает с себя все обязательства. Пеця, ты… как там у
вас говорят… поц. (отбой).
-Пётр Алексеевич… пора…
-Куда?!
-К стенке…
-Я продам «Рошен»!.. Я отдам его даром!..
-Он уже национализирован. Выходите.
-А где Сеня/Грося?!
-Его... уже. Идёмте, Пётр Алексеевич - народ ждёт…
сначала пенсию уронили в 3.5 раза а потом доабвили 20% ты предлагаешь всем радоваться? ты всех считаешь придурками?!! или это токо ты такой идиот что рад тому что тебе вернули 20% от того что у тебя же и украли!!
А ты, вообще, со своей желтой мордой на конце смахиавешь на одного персонажа из маленькой постановки Карцева и Ильченко. Того, у которого все хорошо. И машина, и дом, и работа, и сам начальником работает,и зарплата хорошая, и семья, и по миру катается.
Только вот друзей у него нет и по жизни он никому в морду не давал за хамство и подлость и не бросал начальнику заявление об уходе. А все только лизал, лизал и чего изволите. И вид у него в конце такой грустный оказался.
Вівці мої, вівці,
Вівці та ягнята,
Як мене не оберете,
Як вас грабувати?
Як мене не оберете,
Як вас білувати?
Вівці мої вівці,
Вівці та корови,
Хто Петра не обирає,
Не буде здоровий.
Не за мене голосуєш -
Маєш хрін моржовий.
Вівці мої вівці,
Вівці та барАни,
Хто тут буде панувати,
Як мене не стане?
Хто не любить президента,
В того член не встане.
Вівці мої, вівці,
Я ж вам - не теля.
Той, кому погано жити,
То - рука Кремля.
А, хто хоче краще жити,
Той - агент Кремля.
Вівці мої вівці,
Вівці ви чи свині?
Об'явлю воєнний стан.
Слава Україні!
Зажену вас всіх на фронт -
Готуй домовини!
Більше виборів не буде -
Капець «Батьківщині»!
І клоуну Зеленому глина, і Грищу лапті!
🤗
Бють в барабани
Шкіри на барабани
Дають самі барани..................
У своєму виступі президент сказав, що "текущий пересчет пенсий составил 17% и должен составлять не менее 100 грн.", - Источник: https://censor.net.ua/n3113676.
Тепер порахуємо.
На даний момент мінімальна пенсія становить 1497 грн. Пенсії обіцяють підвищити на 17%. Таким чином, мінімальна пенсія повинна бути підвищена на 254,49 грн.
А навіщо тоді розмова про 100 грн., якщо по їх же формулі підвищення повинно бути не менше, ніж 254,49 грн.?
У порошенківських реформаторів своя арифметика?
🤗
Извиняться будем или как всегда?
А начиналось все с брусчатки по улице Глушевского...
Невыполненные обещания Порошенко или все началось с брусчатки
1) 26.01.2014: За сутки восстановить брусчатку на улице Грушевского и отремонтировать стадион "Динамо"
2) 31.03.2014: В случае избрания Президентом, в первую очередь внесет в Верховную Раду законопроект о парламентской оппозиции
3) 31.03.2014: В 2014 году выборы в ВРУ состоятся по открытым спискам
4) 31.03.2014: После избрания Президентом перекроет все оффшоры
5) 02.04.2014: Продать Roshen, если станет Президентом
6) 12.04.2014: Построить в Житомире фонтан «лучше винницкого»
7) 13.04.2014: Продать весь бизнес, кроме 5 канала
8) 13.04.2014: В ближайшее время конвертировать все валютные кредиты в гривну
9) 24.04.2014: В случае избрания президентом, одним из первых будет внесен законопроект о референдуме
10) 28.04.2014: Вернуть курс к отметке не выше 10 гривен за 1 доллар
11) 02.05.2014: В первую очередь посетить Донецк и Луганск после победы на выборах Президента
12) 10.05.2014: Достичь энергонезависимости через 2 года
13) 26.05.2014: АТО будет длиться несколько часов
14) 07.06.2014: Подписать новый международный договор, взамен Будапештского меморандума
15) 29.12.2014: Украина будет покупать уголь на Донбассе и в дальнейшем
16) 04.03.2015: На территории Донецкого аэропорта будет размещен пункт мониторинга ОБСЕ
17) 20.03.2015: Государственное управление делами будет сокращать свои расходы
18) 05.06.2015: Стратегия возвращения Крыма будет представлена в ближайшее время
19) 05.06.2015: В Украине будет открытый офис поддержки ООН
20) 10.07.2015: В ближайшее время завершатся операции по задержанию преступников, которые занимаются незаконной добычей янтаря
21) 04.10.2015: Перемещенные лица получат возможность голосовать на местных выборах
22) 01.11.2015: В ближайшее время будут обнародованы фамилии тех, кто будет привлечен к ответственности за коррупцию
23) 10.03.2016: Вернуть Донбасс в течение года
24) 16.02.2017: Найти оптимальные пути разблокирования поставок угля с ОРДЛО
Петр Порошенко сегодня попросил прощения только за 13-е невыполненное обещание - закончить АТО за несколько часов.
24 августа, он может огласить весь список невыполненных обещаний и пообещать их выполнить до начала предвыборной президентской компании, т.е. до конца 2018 года.
Или извинение было, как обычно, просто предвыборной технологией?
Виктор Скаршевский
http://ua24ua.net/polnoe-sobranie-nevipolnennih-obeshchaniy-poroshenko-kak-minimum-24-punkta-izvinyatsya-budem/
🤗
І від нас залежить чи ми її легалізуємо ще на 5 років, чи може ми навчились не боятись і робити висновки.Зрозумійте, для нього це все гра, гра на ваших почуттях і емоціях, на ваших страхах і переживаннях...
Читати:http://puer.org.ua/blogs/25875/?fbclid=IwAR33c0WoNHFD2X3sUktbNt85cQqLz0nJmS2DrM2EMYy0pYp4q9vgz9v8GsQ …
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