 "Блок Порошенко" не будет голосовать в Раде, пока не будут опровергнуты ложные заявления о подкупе избирателей, - Герасимов. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Прямому" заявил председатель фракции "БПП" Артур Герасимов.

Прежде всего хотел бы вам сообщить. Как вы знаете, на днях был опубликован ряд заявлений политической фигуры, министра внутренних дел Украины относительно того, что якобы представители нашей фракции причастны, как он говорит, к подкупу голосов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немедленно опровергайте или срочно обнародуйте доказательства, - Герасимов о заявлениях Авакова по подкупу избирателей. ВИДЕО

Но, в отличие от партии "Батькивщина", руководителем которой является Юлия Владимировна Тимошенко, и где действительно найдено, начиная от денег и заканчивая расписками ... Неоднократно мы уже об этом слышали, что, даже цинично, к пирамиде "Батькивщины" имеют отношение и были одними из руководителей этой пирамиды граждане России из штабов Жириновского и Путина. Ни одного доказательства в отношении нашей команды предоставлено не было. Поэтому фракция после обсуждения приняла решение, что мы требуем срочного опровержения или немедленной публикации всех доказательств, которые есть в наличии. То есть фракция подтвердила позицию, которую сегодня я как руководитель фракции озвучил в ходе Согласительного совета ", - сообщил он.

По его словам, пока не будут опровергнуты заявления или не будут предоставлены доказательства - если они есть, фракция во вторник, 26 февраля, не будет голосовать ни один вопрос, кроме всех законопроектов, касающихся сферы национальной безопасности и обороны.

Также читайте: Следующие 5 лет будем "подкупать" пенсионеров, увеличивая пенсию, а матерей - увеличивая им выплаты, - Порошенко

"Почему это важно? Потому что, вы знаете, очень много людей, особенно в сессионном зале, к сожалению, почему-то забывают, что продолжается агрессия Кремля в Украине. На фронте наши ребята погибают. И вы видите, что почти каждую неделю россияне убивают наших солдат. Поэтому все, что касается вопросов национальной безопасности и обороны - это обязательно фракция завтра голосует. Никакого другого вопроса завтра фракция не голосует, пока не будет получено опровержение и не будут опубликованы доказательства. Мы открыты в своей позиции. Мы четко показываем, что, извините, не может быть такого, чтобы политические фигуры, которые имеют отношение к Кабинету министров, они выходят и безосновательно обвиняют ", - подчеркнул он.

Также Герасимов отметил, что уже можно говорить о вмешательстве в избирательный процесс отвечая на вопрос, какая может быть причина такого заявления Авакова.

"Но что касается ситуации сегодня, то, вы знаете, очень много таких вещей происходит, когда например, делается заявление, что арбитром выборов будет Министерство внутренних дел. Но в Конституции Украины, в законодательстве Украины и вообще по всему миру арбитром любых выборов является Центральная избирательная комиссия. И это не украинское изобретение. это, простите, весь цивилизованный мир так делает. Поэтому вообще можно говорить об узурпации власти и можно говорить о вмешательстве в избирательный процесс. Именно поэтому это обсуждение и заняло значительную часть заседания фракции", - добавил он.

Также читайте: Полиция ведет расследование по кандидату в президенты, чей залог был наполнен пожертвованиями лиц, которые ничего об этом не знали, - Аваков