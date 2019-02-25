EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
 Политика Украины
  656  41
Материалы по теме:
Все про:Аваков (2697) выборы (21176) подкуп (420) Герасимов (159)

 "Блок Порошенко" не будет голосовать в Раде, пока не будут опровергнуты ложные заявления о подкупе избирателей, - Герасимов. ВИДЕО

Фракция Партии "Блок Петра Порошенко" требует срочного опровержения или немедленной публикации всех доказательств, которые есть в наличии, о причастности политсилы к организации схем подкупа избирателей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Прямому" заявил председатель фракции "БПП" Артур Герасимов.

Прежде всего хотел бы вам сообщить. Как вы знаете, на днях был опубликован ряд заявлений политической фигуры, министра внутренних дел Украины относительно того, что якобы представители нашей фракции причастны, как он говорит, к подкупу голосов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немедленно опровергайте или срочно обнародуйте доказательства, - Герасимов о заявлениях Авакова по подкупу избирателей. ВИДЕО

Но, в отличие от партии "Батькивщина", руководителем которой является Юлия Владимировна Тимошенко, и где действительно найдено, начиная от денег и заканчивая расписками ... Неоднократно мы уже об этом слышали, что, даже цинично, к пирамиде "Батькивщины" имеют отношение и были одними из руководителей этой пирамиды граждане России из штабов Жириновского и Путина. Ни одного доказательства в отношении нашей команды предоставлено не было. Поэтому фракция после обсуждения приняла решение, что мы требуем срочного опровержения или немедленной публикации всех доказательств, которые есть в наличии. То есть фракция подтвердила позицию, которую сегодня я как руководитель фракции озвучил в ходе Согласительного совета ", - сообщил он.

По его словам, пока не будут опровергнуты заявления или не будут предоставлены доказательства - если они есть, фракция во вторник, 26 февраля, не будет голосовать ни один вопрос, кроме всех законопроектов, касающихся сферы национальной безопасности и обороны.

Также читайте: Следующие 5 лет будем "подкупать" пенсионеров, увеличивая пенсию, а матерей - увеличивая им выплаты, - Порошенко

"Почему это важно? Потому что, вы знаете, очень много людей, особенно в сессионном зале, к сожалению, почему-то забывают, что продолжается агрессия Кремля в Украине. На фронте наши ребята погибают. И вы видите, что почти каждую неделю россияне убивают наших солдат. Поэтому все, что касается вопросов национальной безопасности и обороны - это обязательно фракция завтра голосует. Никакого другого вопроса завтра фракция не голосует, пока не будет получено опровержение и не будут опубликованы доказательства. Мы открыты в своей позиции. Мы четко показываем, что, извините, не может быть такого, чтобы политические фигуры, которые имеют отношение к Кабинету министров, они выходят и безосновательно обвиняют ", - подчеркнул он.

Также Герасимов отметил, что уже можно говорить о вмешательстве в избирательный процесс отвечая на вопрос, какая может быть причина такого заявления Авакова.

"Но что касается ситуации сегодня, то, вы знаете, очень много таких вещей происходит, когда например, делается заявление, что арбитром выборов будет Министерство внутренних дел. Но в Конституции Украины, в законодательстве Украины и вообще по всему миру арбитром любых выборов является Центральная избирательная комиссия. И это не украинское изобретение. это, простите, весь цивилизованный мир так делает. Поэтому вообще можно говорить об узурпации власти и можно говорить о вмешательстве в избирательный процесс. Именно поэтому это обсуждение и заняло значительную часть заседания фракции", - добавил он.

Также читайте: Полиция ведет расследование по кандидату в президенты, чей залог был наполнен пожертвованиями лиц, которые ничего об этом не знали, - Аваков

Источник: https://censor.net.ua/n3113674
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Будете танцевать в ВР? Вы же теперь блок балерин.
 показать весь комментарий
 
 
когда уже приделают парашенке пачку в фотошопе? ))
 показать весь комментарий
 
 
До этого я считал самым страшным зрелищем фото ***-я-яхи.
 показать весь комментарий
 
ишь ты, обидчивые какие, могли бы и мандаты на стол положить, а то строят из себя нецелованных целок "Блок Порошенко" не будет голосовать в Раде пока не будут опровергнуты ложные заявления о подкупе избирателей, - Герасимов - Цензор.НЕТ 3714
 показать весь комментарий
 
 
в чем они ложные) их же только сегодня узаконили)
 показать весь комментарий
 
 
"Блок Порошенко" не будет голосовать

а будет воровать?...
 показать весь комментарий
 
 
Ну ты такое скажешь, НЕ ВОРОВАТЬ, еще скажи не дышать!
 показать весь комментарий
 
 
Рада парализована? Досрочные выборы в рарламент? Или военное положение в стенах ВР? 🤔
 показать весь комментарий
 
 
Соя встала в позу....................... "Блок Порошенко" не будет голосовать в Раде пока не будут опровергнуты ложные заявления о подкупе избирателей, - Герасимов - Цензор.НЕТ 5538... ню ню : Любовник:- Слушай, офигенную позу знаю! Ты нагибаешься у окна, а я залезаю на люстру и оттуда прыгаю на тебя!
Замужняя женщина:- Нееет! У меня попугай говорящий. Все мужу расскажет!
Попугай:- Отрежьте мне язык! Я хочу это видеть!
 показать весь комментарий
 
 
харакири всем блоком не обсуждали ?
 показать весь комментарий
 
 
Ну и что с того, что у Авакова нет доказательств ?

Кого это вообще интересует ?
 показать весь комментарий
 
 
Кто похвалит меня лучше всех, тот получит большую сладкую конфету.
ПАП.
 показать весь комментарий
 
 
Andrew Zelenko - не стоит покладаться на этого проходимца....

Растопчет цветочек то....
"Блок Порошенко" не будет голосовать в Раде, пока не будут опровергнуты ложные заявления о подкупе избирателей, - Герасимов - Цензор.НЕТ 8496
 показать весь комментарий
 
да и не голосуйте... От ваших голосований только жизнь простых граждан ухудшается...
С каждым днём, с каждым голосованием...
Только тарифы поднимаете, акцизы, коммуналку, налоги... и всё
 показать весь комментарий
 
 
Аваков відкрито став на бік Тимошенко. Особисто мене це не дивує, бо я багато разів писав, що він юліна людина.
 показать весь комментарий
 
 
Не исключаешь варианта, пусть даже и маловероятного, что Аваков лично, с ментами из главного управления МВД придёт с ордером арестовывать Порошенко, после выборов ?
Хотя и так понятно, что сейчас на кону выборов у Порошенко стоит уже чисто физическое его выживание...
 показать весь комментарий
 
 
Я нічого не виключаю, але розумію наслідки такого рішення. Раджу і вам прорахувати це.
 показать весь комментарий
 
Збирайте валізи і тихою сапою - на Ростов (там вас ваш бувший шеф вже зачекався)! З.І. І бляху-муху не забудьте прихопити!
 показать весь комментарий
 
 
Та не голосуйте, фіг з вами. Недовго залишилось.
 показать весь комментарий
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lGTf2nUyxfw

BIHUS info
Прем'єра була 53 хвилини тому

Таємне листування оточення Порошенка. Суми відкатів і схеми розкрадання мільйонів на оборонці, російська контрабанда і відмивання грошей - за участі сина одного з найвпливовіших чиновників і друга Президента. Перша серія масштабного розслідування Лесі Іванової

а чим голосувати ? руки ж Петро повідрубував ! чи всеж таки ні........
 показать весь комментарий
 
 
Косатая с Рюкзаковым опять снюхались.
 показать весь комментарий
 
 
Вы даже можете пойти утопиться в Днепре в полном составе в знак протеста...))
 показать весь комментарий
 
 
Эстафета Чуркина принята в БПП. "Какие ваши доказательства ?"
 показать весь комментарий
 
 
Панамские патриоты отказываются работать ,что за чудные новости.А как же забота о народе ,как новые реформы.
 показать весь комментарий
 
 
Та не ори, ублюдок. Вам шиндец, как и вашему запойному падле пэтруччо
 показать весь комментарий
 
 
Интересная избирательная компания - у меня целый день висела АНТИреклама Юли, с мешком денег в руке. Да и вообще, куда ни посмотришь, везде либо Вона, либо Воно.😑
 показать весь комментарий
 
Всесвітньо-Броварське Телебачення
22 год
Cкандал в фронтовій лікарні міста ВОЛНОВАХА!
2 800 000 грн витрачено державних грошей на ремонт коридора і кількох кімнат, головний лікар назває це відділенням невідкладної допомоги. Команда військових лікарів в коридорі обстежує бійців,які приїжджають з «нулів». Адміністрація лікарні пропонує вести прийом захисників України в морзі, дискредитуючи українську владу в місті.
БІЙЦІ НА ФРОНТІ ПРОСЯТЬ РЕПОСТ.

#зупинати_корупцію_волноваха
#губернатору_донецької_області
 показать весь комментарий
 
 
Чем то это напоминает кацарылых, типа "какие ваши доказательства"
 показать весь комментарий
 
 
КМИС - Февраль 2019 год.
Зеленский - 26,4%
Порошенко - 18%
Тимошенко - 13,8%
Бойко - 10,9%
 показать весь комментарий
 
Слухай, Бєсов друг, навіщо ваші агітатори збирають у людей особисті данні? Номера телефонів, номера паспортів, адресу регістрації...? Щоб подзвонити по телефону і домовитись, що проголосуєте за них? А їм дасте за це гроші? Пєтіну тисячу?
 показать весь комментарий
 
 
Разовая выплата пенсионерам с минимальной пенсией в размере 2410 грв. перед выборами.
Это, что как не подкуп???
 показать весь комментарий
 
 
ЮВ-грозилась внести в парламент законопроект о замораживании тарифов ЖКХ,многие фракции поддержат,соевые естественно-нет,вот и пенятся. "Блок Порошенко" не будет голосовать в Раде, пока не будут опровергнуты ложные заявления о подкупе избирателей, - Герасимов - Цензор.НЕТ 8291
 показать весь комментарий
 
 
"Блок Порошенко" не будет голосовать в Раде, пока не будут опровергнуты ложные заявления о подкупе избирателей, - Герасимов.

Поддерживаю. А Петя, в знак протеста, пусть снимет свою кандидатуру.
 показать весь комментарий
 
 
У "поповцев" началась истерика...
Спокойно, сядут все.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Блок Порошенко" не будет голосовать в Раде, пока не будут опровергнуты ложные заявления о подкупе избирателей, - Герасимов. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх