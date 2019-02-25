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 Оккупационный суд в Крыму продлил арест украинцу Сокуренко, облившему красной краской памятник "зеленым человечкам" в Симферополе

"Судья Центрального районного суда" Симферополя Сергей Деменок 22 февраля 2019 года продлил меру пресечения в виде содержания под стражей облившему краской памятник "зеленым человечкам" в Крыму гражданину Украины Максиму Сокуренко.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крымскую правозащитную группу.

По информации на сайте "суда", инициировал продление меры пресечения "старший дознаватель ОД ОП №3 "Центральный" УМВД РФ по г. Симферополь Говорунов А.И."

Сокуренко будет находится в СИЗО Симферополя до 26 марта 2019 года.

Напоминаем, в Симферополе в ночь на 28 января мужчина облил красной краской установленный оккупантами памятник "зеленым человечкам".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина, обливший красной краской памятник "вежливым людям" в Симферополе - гражданин Украины, проживающий в Киеве, - Москалькова

Сокуренко был задержан сотрудниками "полиции" и доставлен в ИВС Симферополя. Первоначально на него составили протокол об административном правонарушении, но позже завели уголовное дело по ч.2 статьи 214 УК РФ (вандализм).

Эксперты Крымской правозащитной группы полагают, что избрание такой суровой меры пресечения связано с политическими мотивами. В таком случае у Сокуренко практически нет шансов на справедливое правосудие.

Памятник "зеленым человечкам" - российским военным без опознавательных знаков, которые оккупировали Крымский полуостров в феврале–марте 2014 года — открыли 11 июня 2016 года неподалеку от здания "Верховного совета" Крыма.

Также читайте: Оккупационный суд взял под стражу мужчину, облившего красной краской памятник "зеленым человечкам" в Симферополе

Источник: https://censor.net.ua/n3113673
 
 
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Це дійсно чисто політична справа. Цікаво те, що такий пам'ятник є визнанням російської окупації Криму.
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а зачем надо было памятник камуняцкой краской пачкать, сче не патриот шоле или на жовто-блакытную грошей не хватило?
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надо было говном, по скрепному - тогда бы с трудом искали состав преступления...
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