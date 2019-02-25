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 Дело Савченко-Рубана о государственной измене будет рассматривать Соломенский суд Киева

Уголовное производство по обвинению народного депутата Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, будет рассматриваться в Соломенском районном суде Киева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  сообщил агентству"Интерфакс-Украина"  защитник В.Рубана, пророссийски настроенный адвокат Валентин Рыбин.

Соответствующее решение было принято Верховным судом в понедельник.

Как сообщалось, 11 февраля коллегия Верховного суда приняла решение о рассмотрении дела "Савченко-Рубана" в Черниговском районном суде Черниговской области.

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14 февраля Черниговский райсуд удовлетворил заявление адвокатов Н.Савченко об отводе судей. В связи с отсутствием возможности собрать новый состав суда дело "Савченко-Рубана" было направлено в Черниговский апелляционный суд для определения подсудности. 15 февраля Черниговский апелляционный суд перенаправил вопрос о подсудности дела в Верховный суд.

Прокуратура ходатайствовала о том, чтобы дело слушалось в суде на территории Харьковской области, которая соседствует с Донецкой областью, где происходили события, инкриминируемые подозреваемым.

Сторона защиты просила Верховный суд направить дело в Печерский районный суд Киева.

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Напомним, 15 марта 2018 года Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления: о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".

Сама Савченко, комментируя данные обвинения, заявила: "Я планировала показать власти то, что может быть. Я начала создавать сюрреализм".

Регламентный комитет единогласно проголосовал и рекомендовал ВР поддержать представление Генпрокурора.

Также читайте: Одна из судей взяла самоотвод в деле Савченко и Рубана. Верховный Суд не смог рассмотреть вопрос подсудности

22 марта Генеральная прокуратура опубликовала оперативные аудиозаписи и видеоматериалы о причастности Надежды Савченко к организации и планированию теракта в украинском парламенте.

В тот же день Рада отменила неприкосновенность, а также предоставила разрешение на задержание и арест депутата Надежды Савченко.

После такого решения Надежда Савченко была задержана в помещении ВР и доставлена в следственный изолятор СБУ.

23 марта Савченко объявила голодовку. В тот же день суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая. 14 июля Савченко снова объявила бессрочную голодовку из-за продления ареста.

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По данным Генпрокуратуры, Савченко была союзницей Владимира Рубана, задержанного 8 марта на КПВВ "Майорское" при попытке перемещения большого количества оружия с территории Донецкой области, подконтрольной российским оккупационным администрациям. 9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана без права залога.

Рубана подозревают в незаконном обращении с оружием и подготовке терактов, в том числе вооруженных покушений на государственных деятелей и политических лидеров, среди которых президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-премьер-министр Арсений Яценюк и секретарь СНБО Александр Турчинов. Сам Рубан обвинения отверг.

Источник: https://censor.net.ua/n3113670
 
   
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https://www.youtube.com/watch?v=lGTf2nUyxfw

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Прем'єра була 53 хвилини тому

Таємне листування оточення Порошенка. Суми відкатів і схеми розкрадання мільйонів на оборонці, російська контрабанда і відмивання грошей - за участі сина одного з найвпливовіших чиновників і друга Президента. Перша серія масштабного розслідування Лесі Іванової.
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Разве можно так говорить о судьях отреХформированного суда ... Дело Савченко-Рубана о государственной измене будет рассматривать Соломенский суд Киева - Цензор.НЕТ 9979
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Разве можно так говорить о судьях отреХформированного суда ...
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то він - про головного соєвого реХворматора ..))
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https://www.youtube.com/watch?v=lGTf2nUyxfw

BIHUS info
Прем'єра була 53 хвилини тому

Таємне листування оточення Порошенка. Суми відкатів і схеми розкрадання мільйонів на оборонці, російська контрабанда і відмивання грошей - за участі сина одного з найвпливовіших чиновників і друга Президента. Перша серія масштабного розслідування Лесі Іванової.
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я тоже так думаю.

потому что домыслы каких-то дебилов без экономического и юридического образования о бизнесе - это феерично )))

надеюсь увидеть продолжение этих же профессионалов о квантовой физике.
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соя , докази завжди тримають для слідчих органів. Дело Савченко-Рубана о государственной измене будет рассматривать Соломенский суд Киева - Цензор.НЕТ 3977
і якшо хтось із фігурантів буде казати мол то все брехня , БігусІнфо відкриє УСІ документи. зараз мабудь тримають для ягідки на торт Дело Савченко-Рубана о государственной измене будет рассматривать Соломенский суд Киева - Цензор.НЕТ 4643
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Ты ж понимаешь, что так можно без доказательств обвинить тебя, что ты кацапский засланец ?
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так у вас ,соя, усі хто проти Петра - рука ******* ..... шо тут ше писати...
а документи про розрахунок між ленінською кузнею і фірмами прокладками можна по запиту журналіста дістати ! ти не знав ?
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Возможно Рубан в чем то и виноват но обвинения какие то жиденькие.За как там сказано ,,незаконном обращении с оружием,,можна обвинить почти каждого коренного Закарпатца а если поставить себе цель кого то замочить то и все СБУ из Нацгвардией и из ВСУ неуберегут.
Так что скорее всего Порошенко просто хочет его убрать с политической арены до конца выборов.
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а оно было на политической арене, что его понадобилось снимать ?

чи й не политический деятель )))
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Непонятно,то Наде Волю,то Наде Героя Украины а теперь судилище и спрашивается за что ,пусть выйдут на улицу и послушают ,что люди говорят о власти и что надо с ними сделать ,окажется,что Савченко просто святая. Дело Савченко-Рубана о государственной измене будет рассматривать Соломенский суд Киева - Цензор.НЕТ 6757
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Наде волю,Наде Героя.Юльке тоже так кричали пока нынешняя власть укреплялась.А как только окупировала ключевые посты то слила всех в унитаз включая и ,,грузинских волонтеров,,приглашенных лично Порошенком и им же слитым.
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Потужно реформированный Соломенский районный суд прально
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А Луценко, все ж, накаркав…
В Раді - стогін… Дим… Кошмар…
То нанЕсла клята Надька
по парламенту удар!

«Градами» гатила, мать їх!..
Мінометами!.. «УЗІ»!..
Щоб від наших депутатів
не лишилося й трусів!..

Потім, купол розбомбила,
«СУ» направивши в піке…
Навіть, пацани з «ігілу»
ще не бачили таке!

Ну, а далі - найстрашніше!..
Ні жалю, ні серця, *****!..
Тих хто вижив, стала вішать,
і сокирою рубать!

- Надю! Пожалій парламент!
Не вбивай! Я ж спікер твій!..
- Вибачай… Такий регламент…
Постріл… Зойкнув Парубій…

От пишу, і кисню мало!..
Лиш згадаю - в горлі ком,
як та Савченко знущалась
над Пашинським, й Бурбаком!

Вирізала з бідних м'ясо,
потім їла… Била в дих!..
Під кінець - знесла фугасом
голови обранців тих!..

З жінкою тисячоліття
обійшлася, як фашист -
розірвала на лахміття
сукню їй «від Живанши»!

Матір Божа! Моя ж ненько!..
Хтось, в квітчастому тріко,
на колу сидить, бідненький!..
Придивився - то Ляшко!..

Ходить героїня наша
з револьвером наголо,
і пораненим лупашить
по «контрольному» в чоло!..

Поруч - Рубан… Чотки… Швайка…
Пестить бороду руду…
……………………………………
Юра, може ти не каркай,
щоб не кликати біду!..
😁
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вручить каждому по гидроциклу и зимой, на днепр, провести следственный эксперимент Дело Савченко-Рубана о государственной измене будет рассматривать Соломенский суд Киева - Цензор.НЕТ 6343
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.....свержение конституционного строя или на захват государственной власти..."

Поразительно, тогда в СИЗО должны сидеть Порошенко, Парубий, Турчинов, ...... Если Савченко только хотела захватить власть, то ранее перечисленные субъекты эту власть реально захватили
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Надя хотела просто дать им "просраться", задолбали её эти скучные заседания в Раде, с прогнозируемым концом. Она же депутат, представитель народа, наверное её избиратели попросили.😁
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Юстас Алексу.
Рюсская радистка взята в плен хунты Порошенко
Алекс Юстасу.
Полоний и НовичОк слишком пройденный этап....,придумайте свой вариант... Дело Савченко-Рубана о государственной измене будет рассматривать Соломенский суд Киева - Цензор.НЕТ 344 Дело Савченко-Рубана о государственной измене будет рассматривать Соломенский суд Киева - Цензор.НЕТ 344
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тафай лучче про великого міслителя из кремля пифагора
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Пифагор приезжает в Мавзолей,занял очередь...
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я тебе Крыса греческая по харе зайду без очереди счас,ответил Шариков... Дело Савченко-Рубана о государственной измене будет рассматривать Соломенский суд Киева - Цензор.НЕТ 4531 Дело Савченко-Рубана о государственной измене будет рассматривать Соломенский суд Киева - Цензор.НЕТ 825
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Цирк на дроті. Відпустіть людину і не сраміться.
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Болтать надо было меньше па тилихвону надюха и рубан идиолты....
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секретніе сьемки секретного полигона Савченко-Рубана

Дело Савченко-Рубана о государственной измене будет рассматривать Соломенский суд Киева - Цензор.НЕТ 4181
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