 Дело Савченко-Рубана о государственной измене будет рассматривать Соломенский суд Киева

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил агентству"Интерфакс-Украина" защитник В.Рубана, пророссийски настроенный адвокат Валентин Рыбин.

Соответствующее решение было принято Верховным судом в понедельник.

Как сообщалось, 11 февраля коллегия Верховного суда приняла решение о рассмотрении дела "Савченко-Рубана" в Черниговском районном суде Черниговской области.

Также читайте: Черниговский райсуд 14 февраля приступит к рассмотрению дела по обвинению Савченко и Рубана

14 февраля Черниговский райсуд удовлетворил заявление адвокатов Н.Савченко об отводе судей. В связи с отсутствием возможности собрать новый состав суда дело "Савченко-Рубана" было направлено в Черниговский апелляционный суд для определения подсудности. 15 февраля Черниговский апелляционный суд перенаправил вопрос о подсудности дела в Верховный суд.

Прокуратура ходатайствовала о том, чтобы дело слушалось в суде на территории Харьковской области, которая соседствует с Донецкой областью, где происходили события, инкриминируемые подозреваемым.

Сторона защиты просила Верховный суд направить дело в Печерский районный суд Киева.

Также читайте: Апелляционный суд Черниговской области продлил арест Савченко

Напомним, 15 марта 2018 года Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления: о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".

Сама Савченко, комментируя данные обвинения, заявила: "Я планировала показать власти то, что может быть. Я начала создавать сюрреализм".

Регламентный комитет единогласно проголосовал и рекомендовал ВР поддержать представление Генпрокурора.

Также читайте: Одна из судей взяла самоотвод в деле Савченко и Рубана. Верховный Суд не смог рассмотреть вопрос подсудности

22 марта Генеральная прокуратура опубликовала оперативные аудиозаписи и видеоматериалы о причастности Надежды Савченко к организации и планированию теракта в украинском парламенте.

В тот же день Рада отменила неприкосновенность, а также предоставила разрешение на задержание и арест депутата Надежды Савченко.

После такого решения Надежда Савченко была задержана в помещении ВР и доставлена в следственный изолятор СБУ.

23 марта Савченко объявила голодовку. В тот же день суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая. 14 июля Савченко снова объявила бессрочную голодовку из-за продления ареста.

Читайте также: Савченко перевели в Лукьяновское СИЗО, - сестра

По данным Генпрокуратуры, Савченко была союзницей Владимира Рубана, задержанного 8 марта на КПВВ "Майорское" при попытке перемещения большого количества оружия с территории Донецкой области, подконтрольной российским оккупационным администрациям. 9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана без права залога.

Рубана подозревают в незаконном обращении с оружием и подготовке терактов, в том числе вооруженных покушений на государственных деятелей и политических лидеров, среди которых президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-премьер-министр Арсений Яценюк и секретарь СНБО Александр Турчинов. Сам Рубан обвинения отверг.