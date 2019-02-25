 Дело Савченко-Рубана о государственной измене будет рассматривать Соломенский суд Киева

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил агентству"Интерфакс-Украина" защитник В.Рубана, пророссийски настроенный адвокат Валентин Рыбин.
Соответствующее решение было принято Верховным судом в понедельник.
Как сообщалось, 11 февраля коллегия Верховного суда приняла решение о рассмотрении дела "Савченко-Рубана" в Черниговском районном суде Черниговской области.
14 февраля Черниговский райсуд удовлетворил заявление адвокатов Н.Савченко об отводе судей. В связи с отсутствием возможности собрать новый состав суда дело "Савченко-Рубана" было направлено в Черниговский апелляционный суд для определения подсудности. 15 февраля Черниговский апелляционный суд перенаправил вопрос о подсудности дела в Верховный суд.
Прокуратура ходатайствовала о том, чтобы дело слушалось в суде на территории Харьковской области, которая соседствует с Донецкой областью, где происходили события, инкриминируемые подозреваемым.
Сторона защиты просила Верховный суд направить дело в Печерский районный суд Киева.
Напомним, 15 марта 2018 года Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления: о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".
Сама Савченко, комментируя данные обвинения, заявила: "Я планировала показать власти то, что может быть. Я начала создавать сюрреализм".
Регламентный комитет единогласно проголосовал и рекомендовал ВР поддержать представление Генпрокурора.
22 марта Генеральная прокуратура опубликовала оперативные аудиозаписи и видеоматериалы о причастности Надежды Савченко к организации и планированию теракта в украинском парламенте.
В тот же день Рада отменила неприкосновенность, а также предоставила разрешение на задержание и арест депутата Надежды Савченко.
После такого решения Надежда Савченко была задержана в помещении ВР и доставлена в следственный изолятор СБУ.
23 марта Савченко объявила голодовку. В тот же день суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая. 14 июля Савченко снова объявила бессрочную голодовку из-за продления ареста.
По данным Генпрокуратуры, Савченко была союзницей Владимира Рубана, задержанного 8 марта на КПВВ "Майорское" при попытке перемещения большого количества оружия с территории Донецкой области, подконтрольной российским оккупационным администрациям. 9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана без права залога.
Рубана подозревают в незаконном обращении с оружием и подготовке терактов, в том числе вооруженных покушений на государственных деятелей и политических лидеров, среди которых президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-премьер-министр Арсений Яценюк и секретарь СНБО Александр Турчинов. Сам Рубан обвинения отверг.
BIHUS info
Прем'єра була 53 хвилини тому
Таємне листування оточення Порошенка. Суми відкатів і схеми розкрадання мільйонів на оборонці, російська контрабанда і відмивання грошей - за участі сина одного з найвпливовіших чиновників і друга Президента. Перша серія масштабного розслідування Лесі Іванової.
потому что домыслы каких-то дебилов без экономического и юридического образования о бизнесе - это феерично )))
надеюсь увидеть продолжение этих же профессионалов о квантовой физике.
і якшо хтось із фігурантів буде казати мол то все брехня , БігусІнфо відкриє УСІ документи. зараз мабудь тримають для ягідки на торт
а документи про розрахунок між ленінською кузнею і фірмами прокладками можна по запиту журналіста дістати ! ти не знав ?
🤔
Так что скорее всего Порошенко просто хочет его убрать с политической арены до конца выборов.
чи й не политический деятель )))
В Раді - стогін… Дим… Кошмар…
То нанЕсла клята Надька
по парламенту удар!
«Градами» гатила, мать їх!..
Мінометами!.. «УЗІ»!..
Щоб від наших депутатів
не лишилося й трусів!..
Потім, купол розбомбила,
«СУ» направивши в піке…
Навіть, пацани з «ігілу»
ще не бачили таке!
Ну, а далі - найстрашніше!..
Ні жалю, ні серця, *****!..
Тих хто вижив, стала вішать,
і сокирою рубать!
- Надю! Пожалій парламент!
Не вбивай! Я ж спікер твій!..
- Вибачай… Такий регламент…
Постріл… Зойкнув Парубій…
От пишу, і кисню мало!..
Лиш згадаю - в горлі ком,
як та Савченко знущалась
над Пашинським, й Бурбаком!
Вирізала з бідних м'ясо,
потім їла… Била в дих!..
Під кінець - знесла фугасом
голови обранців тих!..
З жінкою тисячоліття
обійшлася, як фашист -
розірвала на лахміття
сукню їй «від Живанши»!
Матір Божа! Моя ж ненько!..
Хтось, в квітчастому тріко,
на колу сидить, бідненький!..
Придивився - то Ляшко!..
Ходить героїня наша
з револьвером наголо,
і пораненим лупашить
по «контрольному» в чоло!..
Поруч - Рубан… Чотки… Швайка…
Пестить бороду руду…
……………………………………
Юра, може ти не каркай,
щоб не кликати біду!..
😁
Поразительно, тогда в СИЗО должны сидеть Порошенко, Парубий, Турчинов, ...... Если Савченко только хотела захватить власть, то ранее перечисленные субъекты эту власть реально захватили
Рюсская радистка взята в плен хунты Порошенко
Алекс Юстасу.
Полоний и НовичОк слишком пройденный этап....,придумайте свой вариант...
товарищ,простите я из Греции приехал посмотреть Труп чЛенина,можно без очереди войти?
я тебе Крыса греческая по харе зайду без очереди счас,ответил Шариков...