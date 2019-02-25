EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
 Общество
  455  19
Материалы по теме:
Все про:Антикоррупционный суд (407) ГСАУ (3)

 Высший антикоррупционный суд зарегистрирован как юридическое лицо, - ГСА

В соответствии со статьей 147 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" осуществлена ​​государственная регистрация новосозданного юридического лица - Высшего антикоррупционного суда.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной судебной администрации (ГСА), идентификационный код юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований - 42836259.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава общественных экспертов на конкурсе в Антикоррупционный суд Хупер назвал конкурс по отбору судей "очень успешной работой"

Местонахождением юридического лица определен адрес: г. Киев, ул. Липская, д. 18/5.

"Продолжаются другие меры по обеспечению необходимых действий для надлежащего начала работы Высшего антикоррупционного суда и представительства такого суда, как органа государственной власти, в отношениях с другими органами государственной власти, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее Государственная судебная администрация назначила временно исполняющим обязанности руководителя аппарата Высшего антикоррупционного суда Алексея Жукова.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Судьи Антикоррупционного суда присягнут в марте, а дела начнут рассматривать в апреле, - замглавы ВККС Щотка. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3113669
 
 
 Топ комментарии
 
А если останется, то будет то , что и с НАБУ,САП,НАЗК,ГБР, т.е. ничего.
 показать весь комментарий
 
это реформа. мыролюбно теперь фигуранты дел смогут перечислять деньги судьям этого "суда" официально, как юридическому лицу.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Если пэтя в Ростов не сбежит,станет клиентом этого органа !
 показать весь комментарий
 
 
А если останется, то будет то , что и с НАБУ,САП,НАЗК,ГБР, т.е. ничего.
 показать весь комментарий
 
 
Остаться он может только в качестве зека.
 показать весь комментарий
 
Правильней было написать: "Высший антикоррупционный суд зарегистрирован как " дочернее предприятие Рошена.
Ничего на сегодня не создается независимого от загребущих лап этого олигарха.
 показать весь комментарий
 
 
Ну у Петручо задача или превратить вас в баранов тли заставить стать нацией. Или или.
 показать весь комментарий
 
это реформа. мыролюбно теперь фигуранты дел смогут перечислять деньги судьям этого "суда" официально, как юридическому лицу.
 показать весь комментарий
 
 
Ментовская шняга. У них почти всегда всяцкие спец.органы регистрируются чуть ли не овощебазой...
 показать весь комментарий
 
 
ОФТОП від команди Бігуса про ОБОРОНКУ . онлайн
там ппц . бабло-хабар новою почтою передавали жлобяри....
https://www.youtube.com/watch?v=lGTf2nUyxfw
 показать весь комментарий
 
Нах.р не потрібний Порошенко на протязі останніх 3-х років суд, тепер запустять до виборів і в спішному порядку укомплектують своїми людьми... мало лі що? А вдруг на виборах пролетить, а в цьому суді не його люди?
 показать весь комментарий
 
 
О! добре шо ти зайшов. Мав спитати,
Сергій, чи можна ***** відправляти до гааги, якщо кацапстан має не ратифікований римський статут??
Чи я щось спутав? Так само і порошенко тоді не пройде. Бо гаагський суд не розглядає такі справи, які не під його юрисдикцією.
Може шо я забув з тих часів коли вчився.... Аж невдобно
 показать весь комментарий
 
Тобто як,що Розенблат не схоче в нём судиться,то и нихто его не заставит Высший антикоррупционный суд зарегистрирован как юридическое лицо, - ГСА - Цензор.НЕТ 7626
 показать весь комментарий
 
 
давно уже пора создать высший антиалкогольный суд, а то скоро пгокугога с презом девать будет некуда, а там они еще поробят...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбществоВысший антикоррупционный суд зарегистрирован как юридическое лицо, - ГСА
 
 
 
 
 
 вверх