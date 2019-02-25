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 Политика Украины, Общество
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Все про:выплаты (230) пенсионеры (633) пенсия (1812) Рева Андрей (448)

 Единовременную выплату 2410 грн получат 1,9 млн пенсионеров, а не 10 млн, - Рева

Дополнительные выплаты в марте и апреле получат 1,9 млн. украинских пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж, однако ранее получали зарплату меньше прожиточного минимума.

Об этом рассказал в комментарии Цензор.НЕТ Министр социальной политики Андрей Рева.

"Это компенсация за потерянную пенсию в 2015-2016 годах. Эти люди имели полный страховой стаж, они не виноваты в том, что у них была низкая заработная плата в то время. И поэтому социально справедливо будет именно этим людям выплатить компенсацию в первую очередь", - заявил министр.

По его словам, такое количество пенсионеров, которые должны получить компенсацию, возникнет после индексации всех пенсий. В общем пенсии нужно проиндексировать на 17%.

"Всего подлежат индексации 10 млн 200 тыс. пенсий. Когда их проиндексируют - выяснится, что примерно у 2,5 млн после индексации будет равняться почти нулю. Почему? Потому что у них расчетная базовая пенсия ниже прожиточного минимума. Им сегодня доплачивают до прожиточного минимума. А среди этих пенсионеров есть те, которые имеют полный страховой стаж: женщины - 30 лет, мужчины - 35 лет, а к 2011 году - 20 и 25", - рассказал Рева.

Он объясняет, что именно те, кто имел зарплату ниже прожиточного минимума, но полный стаж - это 1,9 млн. пенсионеров.

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"За эти два года индекс потребительских цен вырос на 61%. Если вы возьмете их сегодняшнюю пенсию 1496 грн и умножите на 1,61%, то получите цифру 2410 грн. И этих 2410 грн им предлагается выплатить в марте и апреле двумя траншами", - добавил Рева.

Он рассказал, что в бюджет Пенсионного фонда поступило 8,4 млрд грн. от растаможки автомобилей на еврономерах. Именно из этих поступлений на компенсации пенсионерам используют 4,4 млрд грн. Еще столько же средств пойдут на индексацию пенсий для около 7,5 млн пенсионеров.

По словам Министра социальной политики, ежегодная инфляция пенсий предусмотрена Законом о пенсионной реформе, принятым в 2017 году.

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Ранее Президент Петр Порошенко заявил, что пенсионеры, получающие минимальную пенсию, в марте - апреле получат компенсацию за невыплаченную индексацию 2015-2016 годов в размере 2410 грн. А вице-премьер-министр Павел Розенко сообщил, что 1 марта Правительство осуществит плановую индексацию пенсий для 10,2 млн пенсионеров. 

Источник: https://censor.net.ua/n3113668
 
 
 Топ комментарии
 
У мене є ДУЖЕ близька родичка. Їй 84 роки. У неї пенсія 1798 гр. Коли я їй сказала про цю новину: " ти можеш їм написати? Скажи хай подавляться. Я все рівно не голосуватиму за цю банду"
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Внимательно следите за руками шоколадных наперсточников. Основное действо готовится ко второму туру. Мальдивский главнокомандующий не должен проиграть решающую битву.
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Да,на два месяца есть,а потом поднять тарифы и снять с лохов втройне. Единовременную выплату 2410 грн получат 1,9 млн пенсионеров, а не 10 млн, - Рева - Цензор.НЕТ 2402
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Это 1,9 млн. голосов не хватает для увЭрЭнной пАбеды ливера нации ?
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ВСЕ всем понятно???..НЕТ???....Вас опять кинули))))
Обещалкин как всегда...СБРЕХАЛ!!!!!
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Единовременную выплату 2410 грн получат 1,9 млн пенсионеров, а не 10 млн, - Рева



И не сразу, а потом, если правильно проголосуют, может быть.
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Только дебилы не понимают, что это подкуп за админресурс. Но Пеця отсосет и даст Бог сядет вместе с Муженко и Гелетеем за иловайский котел
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕдиновременную выплату 2410 грн получат 1,9 млн пенсионеров, а не 10 млн, - Рева
 
 
 
 
 
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