 Единовременную выплату 2410 грн получат 1,9 млн пенсионеров, а не 10 млн, - Рева

Об этом рассказал в комментарии Цензор.НЕТ Министр социальной политики Андрей Рева.

"Это компенсация за потерянную пенсию в 2015-2016 годах. Эти люди имели полный страховой стаж, они не виноваты в том, что у них была низкая заработная плата в то время. И поэтому социально справедливо будет именно этим людям выплатить компенсацию в первую очередь", - заявил министр.

По его словам, такое количество пенсионеров, которые должны получить компенсацию, возникнет после индексации всех пенсий. В общем пенсии нужно проиндексировать на 17%.

"Всего подлежат индексации 10 млн 200 тыс. пенсий. Когда их проиндексируют - выяснится, что примерно у 2,5 млн после индексации будет равняться почти нулю. Почему? Потому что у них расчетная базовая пенсия ниже прожиточного минимума. Им сегодня доплачивают до прожиточного минимума. А среди этих пенсионеров есть те, которые имеют полный страховой стаж: женщины - 30 лет, мужчины - 35 лет, а к 2011 году - 20 и 25", - рассказал Рева.

Он объясняет, что именно те, кто имел зарплату ниже прожиточного минимума, но полный стаж - это 1,9 млн. пенсионеров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правительство индексирует выплаты для более чем 10,2 млн пенсионеров, - Розенко

"За эти два года индекс потребительских цен вырос на 61%. Если вы возьмете их сегодняшнюю пенсию 1496 грн и умножите на 1,61%, то получите цифру 2410 грн. И этих 2410 грн им предлагается выплатить в марте и апреле двумя траншами", - добавил Рева.

Он рассказал, что в бюджет Пенсионного фонда поступило 8,4 млрд грн. от растаможки автомобилей на еврономерах. Именно из этих поступлений на компенсации пенсионерам используют 4,4 млрд грн. Еще столько же средств пойдут на индексацию пенсий для около 7,5 млн пенсионеров.

По словам Министра социальной политики, ежегодная инфляция пенсий предусмотрена Законом о пенсионной реформе, принятым в 2017 году.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Следующие 5 лет будем "подкупать" пенсионеров, увеличивая пенсию, а матерей - увеличивая им выплаты, - Порошенко

Ранее Президент Петр Порошенко заявил, что пенсионеры, получающие минимальную пенсию, в марте - апреле получат компенсацию за невыплаченную индексацию 2015-2016 годов в размере 2410 грн. А вице-премьер-министр Павел Розенко сообщил, что 1 марта Правительство осуществит плановую индексацию пенсий для 10,2 млн пенсионеров.