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 Общество
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 Оккупанты требуют перерегистрации приходов ПЦУ. Храмы будут отбирать, а священников депортировать, - Епифаний

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний обеспокоен угрозой полного запрета деятельности общин ПЦУ и депортации священников с отдельных районов Донецкой области (ОРДО), неподконтрольных украинской власти.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Епифания, обнародованном на сайте ПЦУ.  

В тексте отмечается: "В течение последних пяти лет ситуация с соблюдением права на свободу совести и вероисповедания в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины (в так называемых "ДНР" и "ЛНР") постоянно ухудшается. В частности, на оккупированных территориях Донбасса систематически нарушаются права верующих, религиозных общин и священнослужителей Поместной Украинской Православной Церкви. Это проявляется в систематических гонениях, издевательстве, арестах, захвате храмов и тому подобное.

Однако, если до сих пор речь шла о существенном ограничении и нарушения прав, то теперь, с 1 марта 2019, возникает угроза полного запрета деятельности общин и священнослужителей нашей Церкви, полной конфискации имущества общин и депортации священников с подконтрольной так называемой "ДНР" территории.

Основанием для этого является незаконное требование к общинам "зарегистрироваться по законам республики". Такое требование не может быть выполнено, ведь структура, выдавшая такой "закон", никем не признается государством.

В связи с этим уже со 2 марта 36 храмов и помещений, а также епархиальный Дом милосердия, принадлежащих общинам нашей Церкви в отдельных временно оккупированных районах Донецкой области, могут быть "конфискованы в пользу республики", священники - депортированы.

Учитывая эту угрозу обращаемся к Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в страны-гарантов "Минского процесса", в Европейский Союз и вообще ко всем демократических стран, международных и межконфессиональных институтов с призывом повлиять на тех , от кого зависит принятие окончательных решений в поднятом вопросе и принять меры с целью недопущения катастрофического развития событий.

Просим также всех молиться о общины и духовенство нашей Церкви на оккупированных территориях Донбасса и всех, кто страдает от порабощения".

Источник: https://censor.net.ua/n3113667
 
   
 Топ комментарии
 
Так. Рашисти лютують. Саш Усік, що скажеш?
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Пусть уезжают - это лишнее геройство, Бог он в душе, эра религиозных войн прошла во всем цивилизованном мире, этих войн жаждут только свинособаки...
А ЭТО, очень хороший прецедент перед ВСЕМ МИРОМ!...
пусть смотрят - что такое "руцькэ смрадо мыр"!....
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з "усіками" все зрозуміло ...по голові часто били ...а от "зеленскій" і по голові ніхто не бив ...
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Пусть уезжают - это лишнее геройство, Бог он в душе, эра религиозных войн прошла во всем цивилизованном мире, этих войн жаждут только свинособаки...
А ЭТО, очень хороший прецедент перед ВСЕМ МИРОМ!...
пусть смотрят - что такое "руцькэ смрадо мыр"!....
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С.С. Наші люди, з нашої землі, мають втікати, кидаючи наші храми на розграбунок гопоті? Хай поворушаться світові «миротворці», і покажуть, що вони щось реально можуть.
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з "усіками" все зрозуміло ...по голові часто били ...а от "зеленскій" і по голові ніхто не бив ...
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Это еще в 14 было!
Удивляться нечему. Они людей похищали и убивали.
Не удивлюсь если если они эти храмы спалят. А потом комиссия скажет - замыкание!
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не спалят, а украдут и все ценное разворуют - это уж как положено....
но люди, дороже - пусть нечисть подавится...
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А следы кражи как замести?
Вас склады боеприпасов ничему не научили?
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а перед кем?!.... сразу видно, что в днре вы не жили... Оккупанты требуют перерегистрации приходов ПЦУ. Храмы будут отбирать, а священников депортировать, - Епифаний - Цензор.НЕТ 440
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Як казав Путя: «Ответ должен быть зеркальный».
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А почему в Украине церковь врага и оккупанта до сих пор не переименована? Хватит пачкать имя Украинской ПЦ.☹️
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все правильно
на войне как на войне
московских попов у нас 6ольше, чем наших в лугандоне
пускай со6ирают чемоданы
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Московских скрепных скотов--чемодан вокзал кацапия и следить бо что смогут украдут Оккупанты требуют перерегистрации приходов ПЦУ. Храмы будут отбирать, а священников депортировать, - Епифаний - Цензор.НЕТ 102
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О Боже ж ты мой та всем насрать.Я не знаю,кому какое дело,що делают тараканы на кухне Оккупанты требуют перерегистрации приходов ПЦУ. Храмы будут отбирать, а священников депортировать, - Епифаний - Цензор.НЕТ 7623
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Вот я например, агностик, я считаю, что человек волен верить в то, во что считает нужным, если это не вредит другим, хоть в "завтра"!...
Мне бы и мп не мешала, если бы они не призывали убивать украинцев и не благословляли убийц, на убийства украинцев!....
Вот поэтому эта сатанинская церковь, не библейском плане, для меня, а в чисто человеческом - как банд формирование, вражеское, диверсионное, которое хочет смерти мне и моим согражданам - они не имеют право на существование в нашей стране!....
Ничего религиозного в моих желаниях нет - чисто ВЫЖИВАНИЕ...)
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Неужели там еще остались украинские приходы, там же эти варвары наверно уничтожили все проукраинское
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греко-католические остались (те же службы, только на украинском языке), монашки по подвалам прятались, когда автобусы с "протестующими, против неверных" приезжали, бычьемордые амбалы, со своими самками, не располагали, знаете ли...) монашки давно себ... уехали на подконтрольную территорию, остались священники....
недавно взяли паспортные данные у всех прихожан, типа - не закрывайте, мы еще здесь...(
что дальше - трудно представить....
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Опять повторюсь.Странно,что они там до сих пор есть.Собираются департировать?Радует другое,что их до сих пор не посадили на подвал или ещё чего не сделали.Пока есть шанс уехать от туда целыми,надо уезжать.А потом,после деоккупации разбиратся со всем этим дерьмом.А сейчас зафиксировать на видео все угрозы,незаметно,все виды утвари,состояние церквей,высказывания прихожан и т.д.Главное живыми от туда выбратся,чтобы были сведетели и факты творимых оккупантами безчинств.
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Согласен с вами, только вот думаю что возвращать вообще не стоит, разве что когда сами попросятся - там столько "запачканых" людей ...... (основной принцип уголовников - "зампачкать" побольше, а потом напоминать что виновен и назад дороги нет), что не сможет "здоровое тело эту раковую опухоль естественным путем вылечить". Но правда тут есть еще одно противоречие - если от туда все нормальные уедут - то во-первых деокупировать некого, а во-вторых - не думаю, что у "запачканых" возникнет желание вернуться обратно
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нема чого дивуватись, прихильники московського сатанату вже давно так дїють
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Депортировать нужно всех кацапских попов которые не соблюдают законы Украины.
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Закон вступит в силу и все пойдет так как и нужно.... Кому не нравится - дорога открыта во всех направлениях...
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Слухайте, да Хрін із ними, з тіма кацапами у криму.... хай хочь головою у гній кидаютсья. Нам нема чтого робити, про що розмовляти? Якщо завтра згідно із теорією А. Вегенера весь півострів стане дном моря - ніяких емоцій не виявлю. Причому - по фіг хто, що і коли.
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"Симметричный ответ". Я бы назвал это мавпуванням.
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Какой свободы слова, совести и исповедания ожидать от мокши? Впрочем, думаю это хороший обмен: уроды закроют несколько церквей ПЦУ в ордло, а в ответ следует закрыть, - сколько? - 10 тыщ приходов РПЦ КГБ в Украине.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОккупанты требуют перерегистрации приходов ПЦУ. Храмы будут отбирать, а священников депортировать, - Епифаний
 
 
 
 
 
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