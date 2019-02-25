 Оккупанты требуют перерегистрации приходов ПЦУ. Храмы будут отбирать, а священников депортировать, - Епифаний

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Епифания, обнародованном на сайте ПЦУ.

В тексте отмечается: "В течение последних пяти лет ситуация с соблюдением права на свободу совести и вероисповедания в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины (в так называемых "ДНР" и "ЛНР") постоянно ухудшается. В частности, на оккупированных территориях Донбасса систематически нарушаются права верующих, религиозных общин и священнослужителей Поместной Украинской Православной Церкви. Это проявляется в систематических гонениях, издевательстве, арестах, захвате храмов и тому подобное.

Однако, если до сих пор речь шла о существенном ограничении и нарушения прав, то теперь, с 1 марта 2019, возникает угроза полного запрета деятельности общин и священнослужителей нашей Церкви, полной конфискации имущества общин и депортации священников с подконтрольной так называемой "ДНР" территории.

Основанием для этого является незаконное требование к общинам "зарегистрироваться по законам республики". Такое требование не может быть выполнено, ведь структура, выдавшая такой "закон", никем не признается государством.

В связи с этим уже со 2 марта 36 храмов и помещений, а также епархиальный Дом милосердия, принадлежащих общинам нашей Церкви в отдельных временно оккупированных районах Донецкой области, могут быть "конфискованы в пользу республики", священники - депортированы.

Учитывая эту угрозу обращаемся к Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в страны-гарантов "Минского процесса", в Европейский Союз и вообще ко всем демократических стран, международных и межконфессиональных институтов с призывом повлиять на тех , от кого зависит принятие окончательных решений в поднятом вопросе и принять меры с целью недопущения катастрофического развития событий.

Просим также всех молиться о общины и духовенство нашей Церкви на оккупированных территориях Донбасса и всех, кто страдает от порабощения".