 Оккупанты требуют перерегистрации приходов ПЦУ. Храмы будут отбирать, а священников депортировать, - Епифаний

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Епифания, обнародованном на сайте ПЦУ.
В тексте отмечается: "В течение последних пяти лет ситуация с соблюдением права на свободу совести и вероисповедания в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины (в так называемых "ДНР" и "ЛНР") постоянно ухудшается. В частности, на оккупированных территориях Донбасса систематически нарушаются права верующих, религиозных общин и священнослужителей Поместной Украинской Православной Церкви. Это проявляется в систематических гонениях, издевательстве, арестах, захвате храмов и тому подобное.
Однако, если до сих пор речь шла о существенном ограничении и нарушения прав, то теперь, с 1 марта 2019, возникает угроза полного запрета деятельности общин и священнослужителей нашей Церкви, полной конфискации имущества общин и депортации священников с подконтрольной так называемой "ДНР" территории.
Основанием для этого является незаконное требование к общинам "зарегистрироваться по законам республики". Такое требование не может быть выполнено, ведь структура, выдавшая такой "закон", никем не признается государством.
В связи с этим уже со 2 марта 36 храмов и помещений, а также епархиальный Дом милосердия, принадлежащих общинам нашей Церкви в отдельных временно оккупированных районах Донецкой области, могут быть "конфискованы в пользу республики", священники - депортированы.
Учитывая эту угрозу обращаемся к Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в страны-гарантов "Минского процесса", в Европейский Союз и вообще ко всем демократических стран, международных и межконфессиональных институтов с призывом повлиять на тех , от кого зависит принятие окончательных решений в поднятом вопросе и принять меры с целью недопущения катастрофического развития событий.
Просим также всех молиться о общины и духовенство нашей Церкви на оккупированных территориях Донбасса и всех, кто страдает от порабощения".
А ЭТО, очень хороший прецедент перед ВСЕМ МИРОМ!...
пусть смотрят - что такое "руцькэ смрадо мыр"!....
Удивляться нечему. Они людей похищали и убивали.
Не удивлюсь если если они эти храмы спалят. А потом комиссия скажет - замыкание!
но люди, дороже - пусть нечисть подавится...
Вас склады боеприпасов ничему не научили?
на войне как на войне
московских попов у нас 6ольше, чем наших в лугандоне
пускай со6ирают чемоданы
Мне бы и мп не мешала, если бы они не призывали убивать украинцев и не благословляли убийц, на убийства украинцев!....
Вот поэтому эта сатанинская церковь, не библейском плане, для меня, а в чисто человеческом - как банд формирование, вражеское, диверсионное, которое хочет смерти мне и моим согражданам - они не имеют право на существование в нашей стране!....
Ничего религиозного в моих желаниях нет - чисто ВЫЖИВАНИЕ...)
себ... уехали на подконтрольную территорию, остались священники....
недавно взяли паспортные данные у всех прихожан, типа - не закрывайте, мы еще здесь...(
что дальше - трудно представить....