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 Политика Украины, За рубежом
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 Политическое давление на РФ нельзя останавливать, пока совершенные ею нарушения не будут устранены, - Климпуш-Цинцадзе в Брюсселе

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе встретилась в Брюсселе с вице-премьер, министром иностранных и европейских дел Королевства Бельгия Дидье Рейндерсом.

Стороны обсудили украинско-бельгийский двусторонний диалог, торгово-экономическое партнерство, сотрудничество в военной сфере и взаимодействие стран в рамках международных организаций, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Также поднимался вопрос возможного "патроната" государств-членов ЕС над украинским городами, пострадавшими в результате оккупации Донбасса.

Вице-премьер-министр Украины призвала представителей бельгийского правительства способствовать принятию бельгийским парламентом резолюции о признании Голодомора 1932-1933 геноцидом украинского народа.

В контексте непостоянного членства Бельгии в Совете безопасности ООН обсудили перспективы украинского-бельгийского взаимодействия и противодействия агрессии РФ в отношении Украины.

"Политическое давление на Россию должно осуществляться до тех пор, пока нарушения, совершенные ею, не будут должным образом устранены, в частности, в рамках выполнения минских договоренностей. Убеждена, что российская вооруженная агрессия должна оставаться на повестке дня Совбеза ООН, ведь это вопиющий факт нарушения международного права и Устава ООН", - подчеркнула Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Стороны также обсудили сотрудничество на международной арене. В частности, вице-премьер-министр приветствовала неизменную позицию Бельгии по поддержке резолюций мероприятий в рамках ООН по независимости и территориальной целостности Украины, осуждение агрессии Российской Федерации в Украине. Вице-премьер-министр Бельгии Дидье Рейндерс также подчеркнул важность завершения расследования катастрофы пассажирского самолета рейса МН 17.

Источник: https://censor.net.ua/n3113665
 
   
 Топ комментарии
 
какие,нах..,нарушения?Это не нарушения,а преступления.
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Польза от этой барышни для Украины, как с козла молока
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о, немытая машка приоделась и наштукатурилась )) красавЕца




Політичний тиск на РФ не можна зупиняти, поки вчинені нею порушення не будуть усунуті, - Климпуш-Цинцадзе в Брюсселі - Цензор.НЕТ 855
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Польза от этой барышни для Украины, как с козла молока
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Политическое давление на РФ нельзя останавливать, пока совершенные ею нарушения не будут устранены, - Климпуш-Цинцадзе в Брюсселе - Цензор.НЕТ 650
ты просто не представляешь
шо 6удет с кацапами, как только 6ельгийский парламент
признает голодомор 1933 -34 года геноцидом украинского народа
осталось только выяснить в лице кого 6ыл геноцид? в лице СССР?
государства которого 6ольше нет и не 6удет?
именно это нам сегодня нужно 6ольше всего?
в самом нищем и коррумпированном государстве мира
/рука лицо/
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Саакашвили выгнали, згуладзе выгнали, осталось выгнать цинцадзе и все реформы магически состоятся Политическое давление на РФ нельзя останавливать, пока совершенные ею нарушения не будут устранены, - Климпуш-Цинцадзе в Брюсселе - Цензор.НЕТ 9650
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это петина цинцадзе
та шо нужна цинцадзе
все честные грузины уже свалили отсюда
за исключением единиц
остались только 6арсеточники
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Какое давление? На кого? В рашке ежемесячно проходят разные международные форумы, универсиады и пр. и весь Мир ездит туда. Только одна Украина не ездит. Так кто в изоляции?
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какие,нах..,нарушения?Это не нарушения,а преступления.
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верка сердючка на е месте энтой клушки смотрелась бы колоритней, да и пользы большеб принесла
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МОскалі жодного тиску не відчувають. А так , звичайно. ТИск треба продовжувати.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолитическое давление на РФ нельзя останавливать, пока совершенные ею нарушения не будут устранены, - Климпуш-Цинцадзе в Брюсселе
 
 
 
 
 
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