 Политическое давление на РФ нельзя останавливать, пока совершенные ею нарушения не будут устранены, - Климпуш-Цинцадзе в Брюсселе

Стороны обсудили украинско-бельгийский двусторонний диалог, торгово-экономическое партнерство, сотрудничество в военной сфере и взаимодействие стран в рамках международных организаций, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Также поднимался вопрос возможного "патроната" государств-членов ЕС над украинским городами, пострадавшими в результате оккупации Донбасса.
Вице-премьер-министр Украины призвала представителей бельгийского правительства способствовать принятию бельгийским парламентом резолюции о признании Голодомора 1932-1933 геноцидом украинского народа.
В контексте непостоянного членства Бельгии в Совете безопасности ООН обсудили перспективы украинского-бельгийского взаимодействия и противодействия агрессии РФ в отношении Украины.
"Политическое давление на Россию должно осуществляться до тех пор, пока нарушения, совершенные ею, не будут должным образом устранены, в частности, в рамках выполнения минских договоренностей. Убеждена, что российская вооруженная агрессия должна оставаться на повестке дня Совбеза ООН, ведь это вопиющий факт нарушения международного права и Устава ООН", - подчеркнула Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Стороны также обсудили сотрудничество на международной арене. В частности, вице-премьер-министр приветствовала неизменную позицию Бельгии по поддержке резолюций мероприятий в рамках ООН по независимости и территориальной целостности Украины, осуждение агрессии Российской Федерации в Украине. Вице-премьер-министр Бельгии Дидье Рейндерс также подчеркнул важность завершения расследования катастрофы пассажирского самолета рейса МН 17.
ты просто не представляешь
шо 6удет с кацапами, как только 6ельгийский парламент
признает голодомор 1933 -34 года геноцидом украинского народа
осталось только выяснить в лице кого 6ыл геноцид? в лице СССР?
государства которого 6ольше нет и не 6удет?
именно это нам сегодня нужно 6ольше всего?
в самом нищем и коррумпированном государстве мира
/рука лицо/
та шо нужна цинцадзе
все честные грузины уже свалили отсюда
за исключением единиц
остались только 6арсеточники