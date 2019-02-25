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 Арбитражный управляющий задержан на Кировоградщине на "откате" 650 тыс. грн за содействие в продаже ликвидируемого госпредприятия, - прокуратура. ФОТО

Правоохранителями задокументирован факт вымогательства взятки арбитражным управляющим по ликвидации государственного предприятия, расположенного в г. Александрия Кировоградской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

Арбитражный управляющий задержан на Кировоградщине на откате 650 тыс. грн за содействие в продаже ликвидируемого госпредприятия, - прокуратура 01

Досудебным расследованием установлено, что за решение вопроса о продаже по заниженной цене имущественного комплекса предприятия арбитражный управляющий К. требовал и получил от гражданина Б. взятку в сумме 650 000 гривен.

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25 февраля после получения  взятки управляющий был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Арбитражный управляющий задержан на Кировоградщине на откате 650 тыс. грн за содействие в продаже ликвидируемого госпредприятия, - прокуратура 02

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Арбитражный управляющий задержан на Кировоградщине на откате 650 тыс. грн за содействие в продаже ликвидируемого госпредприятия, - прокуратура 03

Взяточнику планируется уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.368-4 УК Украины, а также обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3113663
 
   
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Виступає на Експрессо мільярдер Тарута. Переживає за пенсіонерів. Розповідає, що мінімільна пенсія повинна дорівнювати мінімальній платі. В своїй передвиборчій програмі записав вимогу зменшити ЄСВ з 22% до 15%. Проходімец.
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Своєю вимогою він передбачає зменшення бюджету Пенсійного фонду на третину.
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Почему эти предприятия не продаются на прозрачных торгах до сих пор?
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Нормально так,приватизация госимущества проходит,да?Откаты,продажа по заниженой цене...Как грабили,так и грабят,все,кто при власти.А вопрос о том почему цена занижена,кто ценообразованием занимается и как так оценивают,что 650 тысячь"всего лишь"за откатик требуют,ни у кого не возникал?Может в первую очередь надо садить тех,кто бросовые цены на эти предприятия выставляет?А потом уже плясать дальше.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАрбитражный управляющий задержан на Кировоградщине на "откате" 650 тыс. грн за содействие в продаже ликвидируемого госпредприятия, - прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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