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Темы дня: Выборы-2019 Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
 Политика Украины, Происшествия
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Все про:агитация (364) выборы (21176) СБУ (13261) сепаратизм (11178) Сумщина (644)

 СБУ блокировала российское вмешательство в выборы через социальные сети на Сумщине

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Сумской области очередную попытку вмешательства российских спецслужб в избирательный процесс в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы обнаружили в социальной сети ВКонтакте фейковый аккаунт "Роман Н", с использования которого осуществлялось администрирования антиукраинской группы "Сумы - это Россия - Новороссия".

Сотрудники СБ Украины установили, что этот аккаунт был создан с противоправным использованием персональных и контактных данных жителя Сумщины без его ведома. Авторизация страницы осуществлялась с использованием IP-адреса, принадлежащего ОАО "Национальные кабельные сети" (г.. Москва, Российская Федерация).

С использованием фейкового аккаунта в региональных группах антиукраинского направления систематически распространялась искаженная и деструктивная информация для негативного информационного воздействия на правосознание пользователей украинского сегмента сети Интернет накануне и во время избирательного процесса.

СБУ обращается к гражданам с просьбой быть внимательными и в случае обнаружения подобных противоправных фактов с целью использования их личных данных информировать правоохранителей".

Источник: https://censor.net.ua/n3113661
 
   
 Топ комментарии
 
Кацапские свиньи лезут и наступают со всех сторон.Где хотя бы визовый режим с агрессором ,депутаты и президент?
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Так на Цензорі російських тролів вистачає. Можна усіх, хто знущається з Томосу та ПЦУ, просуває марув... брати на облік.
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Та ты шо ,у нас же в контакте заблокирована.Или посмели святого полководца Петра Алексеевича посмели оскорбить.
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Кацапские свиньи лезут и наступают со всех сторон.Где хотя бы визовый режим с агрессором ,депутаты и президент?
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"аккаунт был создан с противоправным использованием персональных и контактных данных жителя Сумщины без его ведома. Авторизация страницы осуществлялась с использованием IP-адреса, принадлежащего ОАО "Национальные кабельные сети" (г.. Москва, Российская Федерация)".Источник: https://censor.net.ua/n3113661

Сволочь, позорившая Сумщину вообще не находилась на территории Украины. Как тут поможет визовый режим?
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ну і як можу я пабачити айпі, треба зайти на сторінку а там через номер тлф ??? хоч пару місяців назад купували старі акки з привязкою до мила
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Депутат в президенты сейчас занят экономическими вопросами - как сэкономить на подкупе лыкората СБУ блокировала российское вмешательство в выборы через социальные сети на Сумщине - Цензор.НЕТ 2747
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Ніхєра не економить. 13,5 млрд.грн. ОДНОРАЗОВО роздатуть 1.9 млн. грн. песіонерам у два етапи - березень перед 1 туром і квітень - перед 2 туром.
Аваков говорив про 1,5 млрд гривень. Додайте 1лярд - президенський фонд.
І це тільки те, що вже вспливло!!! І це тільки БЮДЖЕТНІ кошти!!!
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Та ты шо ,у нас же в контакте заблокирована.Или посмели святого полководца Петра Алексеевича посмели оскорбить.
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братик, ты думаешь они вообще помнят что запретили контактик ? xD
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Ну с похмела наверно вспоминают,а потом накатят и забывают.
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Так на Цензорі російських тролів вистачає. Можна усіх, хто знущається з Томосу та ПЦУ, просуває марув... брати на облік.
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Сєпари Трухано і Кернес відкрито виступили за Петра...
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Если "Сумы - это Россия-Новороссия", то это не вмешательство в выборы, а прямой сепаратизм. Интересно, за кого именно он агитировал голосовать?
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СБУ блокировала российское вмешательство.....
========
А как блокировала то?
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Бесполезно блокировать. Они Трампа в одноклассниках президентом поставили.
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Боже ж ты мой!Яке досягнення!Премии мабуть соответствуют
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так , для того ж все і зробили - і акаунт самі ж і створили і "заарештували" там когось ..))
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Однією козлорожою нечистю стало менше.. 😃😃😃
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСБУ блокировала российское вмешательство в выборы через социальные сети на Сумщине
 
 
 
 
 
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